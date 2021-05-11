Витренко раскритиковал набсовет "Нафтогаза": "Некомпетентные люди не могут эффективно регулировать менеджмент"

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о некомпетентности наблюдательного совета компании, в частности, по его словам, в набсовете нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.

Об этом он заявил в эфире Суспільного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Витренко заявил, что в ситуации с "Нафтогазом" эта проблема проявилась в том, что наблюдательный совет признавал отличной работу правления в условиях огромных убытков.

"Падает добыча, третий год подряд. В наблюдательном совете нет ни одного специалиста по добыче, который бы имел соответствующее специальное образование и опыт работы. Как человек без специальности может контролировать такую ​​профессиональную отрасль, как добыча газа?", - заявил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского"

Также, по его словам, в наблюдательном совете компании нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.

"Они не понимают украинский контент. Они верят в то, что им говорит председатель правления. Это нормально или это системная ошибка существующей модели корпоративного управления?" - добавил он.

"Это также вопрос к тем, кто назначал наблюдательный совет. И международные институты принимали в этом участие", - подчеркнул Витренко.

Также читайте: Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен

Работу наблюдательного совета Витренко также раскритиковал в интервью НВ Бизнес.

"Эффективный наблюдательный совет начинается с очень четкой постановки задач перед компанией. А для этого есть соответствующий механизм, который часто используется в должной мере, - это по-английски strategic directions, то есть стратегические направления деятельности. Их должно оперативно устанавливать государство. Сейчас есть политики собственности. Но на практике это нерабочий механизм.

Не может быть универсальных компетентных людей, нельзя разбираться во всем. Некомпетентные люди не могут эффективно контролировать и регулировать менеджмент, а в этом задача наблюдательного совета. Если в наблюдательном совете Нафтогаза, например, не было ни одного реального специалиста в газодобычи, то и ожидать, что наблюдательный совет проконтролирует эффективность деятельности Нафтогаза в части добычи сложно, понимаете?", - сказал глава правления НАК.

Также читайте: Ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась в рамках закона, - Шмыгаль

"Но иногда просто нет оснований считать, что они реально понимают, что в этих госкомпаниях происходит. Они часто не профессионалы в операционной деятельности в украинском контексте", - добавил Витренко.

По его словам, реформа корпоративного управления "сделала несколько неправильных поворотов".

"Сейчас во многих случаях есть обоснованные упреки в том, что эта реформа не обеспечивает наличие действенного механизма, который бы заставлял менеджмент эффективно работать в интересах общества.

Мы видим признаки неэффективной работы госкомпаний. Это очевидная проблема, которую нужно решать. А в отдельных случаях мы видим, что и нет изоляции от политического вмешательства и даже иногда коррупции. Хотя есть большой прогресс", - резюмировал он.

Также читайте: Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы"

"Но давайте говорить о будущем. Я надеюсь, что в ближайшее время проведут конкурс, будет наблюдательный совет с большинством независимых директоров, в том числе с международным авторитетом и пониманием, в хорошем смысле слова, украинских реалий.

Но есть значительная вероятность, что, как и в прошлый раз, международные партнеры предложат политический компромисс, скажем так. Вместо сухого профессионального конкурса по стандартам ОЭСР, предложат каких-то своих представителей", - предположил также Витренко.