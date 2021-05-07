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Ротация в руководстве "Нафтогаза" состоялась в рамках закона, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ротация в руководстве

Решение Кабинета Министров провести изменения в руководстве НАК "Нафтогаз" было принято в соответствии с законодательством.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве "Нафтогаза". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение в соответствии с украинским законодательством", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен

Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном: "В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная - среди них, это важный момент развития нашего государства".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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Топ комментарии
+14
Ротация в руководстве "Нафтогаза" произошла в рамках закона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4548
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07.05.2021 13:29
+12
И не только Шмыгалю, а и его патронам.
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07.05.2021 13:34
+12
Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.Источник: https://censor.net/ru/n3264037
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07.05.2021 13:34
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Ротация в руководстве "Нафтогаза" произошла в рамках закона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4548
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07.05.2021 13:29 Ответить
"Хуже не будет: Зеленский "убил" институт субсидий"
https://www.youtube.com/watch?v=p1dKSH8szYQ
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07.05.2021 13:38 Ответить
Давно пора отменить супсидии. Как и пенсии. Стариков должны содержать дети. А если таковых нету, то они должны отдать все свое имущество государству и быть на его содержании и быть лишены права голоса. А если хотят голосовать за мертведчука, то это их выбор, пусть сами крутятся Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2275
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07.05.2021 13:41 Ответить
Ви абсолютно праві. Я впевнена, що таку пропозицію підтримає вся фракція "слуг", сам зЕзідент і 73% його виборців. Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2713
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07.05.2021 13:56 Ответить
Ликвидировать пенсионный фонд нафиг воще. Пенсия в полторы штуки гривен это просто какой-то стеб. Это шо она есть - шо ее нету. Зато всякой мразе типа судей, чинуш, депутатов и остальной сволочи будет хрен, а не выплаты. Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8216
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07.05.2021 14:01 Ответить
А кто будет платить пенсионерам Армии? Пограничников и ментов я не упоминаю, они себе наколядовывают достаточно на безбедную старость и во время "службы".
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07.05.2021 14:08 Ответить
Это случайно не тем пенсионерам армии которые ссыкнули идти защищать Украину когда кацапы напали, а в АТО забирали роботяг с предприятий? Менты, СБУшники, ахфицеры. Об мундир военнослужащего в 90% случаях в 2014 году можно было ноги вытирать...

Для нынешних защитников можно сделать исключения, систему льгот и тд и тп. В любой ситуации можно найти компромисс и решение. Дать им достойную зарплату, земельный участок, что б человек мог себя обеспечивать на протяжение жизни, но если ты военный и родина тебя позовет, то должен будешь без отмазок идти ее защищать. ИМХО
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07.05.2021 14:14 Ответить
За 90% я с вами полностью согласен и сам знаю таких не менее двух десятков. Общение я с ними прекратил. Впрочем МОУ может и напрямую платить пенсии. Реестр отставникеов это не проблема.
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07.05.2021 14:18 Ответить
И двух рабов русскоязычных!
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07.05.2021 14:28 Ответить
А раньше так и было. Козак ишел на войну, а рабы херачили по хозяйству Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4168
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07.05.2021 14:31 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь2 Московію !!!!))
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07.05.2021 13:41 Ответить
Закона Джунглей!"
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07.05.2021 15:08 Ответить
Какого? У шулеров свои законы
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07.05.2021 13:29 Ответить
Ну по закону Шмугалю надо срок отбывать уже очень давно ... Ротация в руководстве "Нафтогаза" произошла в рамках закона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9283
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07.05.2021 13:33 Ответить
И не только Шмыгалю, а и его патронам.
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07.05.2021 13:34 Ответить
а тут еще и Блинкен ткнул морду вовки-шмаркли и шмыгаля в зелене лайно:
Главный дипломат США пообещал увеличить помощь для Украины после "безрассудного и агрессивного" стягивания российских войск к украинской границе. Но при этом он также осудил коррумпированную политическую систему зеленского после увольнения руководителя "Нафтогаза", - пишет Washington Post
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07.05.2021 14:38 Ответить
Какого закона? Бениных понятий? Тогда да.
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07.05.2021 13:33 Ответить
Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.Источник: https://censor.net/ru/n3264037
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07.05.2021 13:34 Ответить
профура бандарєнка чорнорота його випердила...



MilitaryAviationInUa@Ukraine_AF





Коли там Шарій на ДП "Антонов" приїде?

https://www.youtube.com/watch?v=61G4baNQ-08&ab_channel=%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8

Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1535
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07.05.2021 13:49 Ответить
Жаль для Шмигаля Блинкин не зебилы и ему в глаза нассать нельзя:
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен
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07.05.2021 13:34 Ответить
В результаті дій банди шахраїв.
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07.05.2021 13:35 Ответить
не могу любить пиндосов - но в данном случаи им верю больше
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07.05.2021 13:35 Ответить
Президент-брехун і ідіот, прем'єр-брехун, генеральний прокурор-зрадник і корупціонер...
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07.05.2021 13:36 Ответить
Яких законів, пліснявих?
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07.05.2021 13:37 Ответить
Зелена пліснява ,це лише лялькі кремлівського балагана !!!))
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07.05.2021 13:37 Ответить
А, так вот что такое "ротация" по Шмыгалю. То есть Коболев пару месяцев перекантуется и вернется, а мы боялись, что выгнали по команде с Банковой. Ротация однако.
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07.05.2021 13:37 Ответить
Блинкен говорит "Как то Вы все немного пальцем делаете" - Шмыгаль ему : "Да все нормально"
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07.05.2021 13:53 Ответить
Шмыгаль, ты наперсточник и Блинкен прекрасно это видит, хочешь поспорить с Госсекретарем США?))
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07.05.2021 14:17 Ответить
Американці поїхали і ти мудак зараз розповідаєш що все було по закону, а чого ти вчора язика в задницю засунув??????? законнік ти наш!!!!!!!
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07.05.2021 14:23 Ответить
Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение с нарушением украинского законодательства .
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07.05.2021 14:23 Ответить
По Зе-кону
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07.05.2021 15:07 Ответить
Навіщо передавати показник лічильника газу,якщо ЛьвівмафіяГаз напишить в квітанціях те,що їм треба,так наприклад було в січні і в квітні,а тепер коли газ 9.57 грн без доставки вони напишуть за півтора місяця.І саме головне,що влада це все знає,але нічого не робить. Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6972
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07.05.2021 15:35 Ответить
Шмыгаль - шестёрка олигархов, его слушать - себя не уважать.
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07.05.2021 18:01 Ответить
правильно.
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08.05.2021 02:14 Ответить
 
 