Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль

Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК "Нафтогаз" було узвалено відповідно до законодавства.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві "Нафтогазу". Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: "У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави".

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів