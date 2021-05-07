Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль
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Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК "Нафтогаз" було узвалено відповідно до законодавства.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві "Нафтогазу". Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: "У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави".
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів
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Для нынешних защитников можно сделать исключения, систему льгот и тд и тп. В любой ситуации можно найти компромисс и решение. Дать им достойную зарплату, земельный участок, что б человек мог себя обеспечивать на протяжение жизни, но если ты военный и родина тебя позовет, то должен будешь без отмазок идти ее защищать. ИМХО
Главный дипломат США пообещал увеличить помощь для Украины после "безрассудного и агрессивного" стягивания российских войск к украинской границе. Но при этом он также осудил коррумпированную политическую систему зеленского после увольнения руководителя "Нафтогаза", - пишет Washington Post
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