На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на народного депутата Віктора Медведчука наділи електронний браслет. Вчора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Поліція наділа браслет на підозрюваного вчора ввечері в ГУ Нацполіції в Києві", - розповіли в пресслужбі.

На процедурі був присутній прокурор Офісу генпрокурора.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.