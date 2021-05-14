На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.
При процедуре присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.
Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
Пожалуйста, подождите...
А якщо без жартів, то що вони можуть зробити мертвечукчі, якщо його охорона та ківіна тітушня болт положили на "правопохоронців"?
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
ЗЕлічка, ну ти кривавий звєрь какой-то.....
"счастливый" браслет )))))) с брюликами..
А как оно будет дальше - посмотрим.
Власть надеялась, что он убежит и не нужно будет ничего доказывать, а теперь не знает, что дальше делать - доказательств нет, обвинения декларативные, дальше политических обвинений дело не пошло...
Опозорятся и поднимут рейтинг опзж - весь итог.
...национально-экономической движухи на улицах нету ж...
Про политическую Активацию народных масс, вообще -- ни слуху, ни духу, ни запаху, ни выделений...
Нужно заняться высаживанием осин.
с взрывным устройством))))
Они ему ничего не предъявили.
"Неизвестные украинской и русской национальности в неизвестном месте и в неизвестное время..." речь обвинения.
Интересно, как им удалось установить национальность неизвестных?
А я о чём?
Ждём, пока искать их будут.
Прийшов такий наряд нарядних полісмєнов до двору Мудачука , довго-довго стояли под каліткою нажимая на кнопку дзвонка та й передали бандеролькою Новою Поштою того браслєта. Но Мудачук не зможе забрать то всьо в отдєлєнії бо в нього грошей нема шоб оплатить.
А если ты из 'народа', без доказательств, то тебя закрывают в сизо на 2 года без права залога.. .
Пес у нас один.
Петля на него должна быть одета, а всё прочее то такое, херня на постном масле.
Повесить, только так!
А впротивовес повесить Раби новича!
А Шуфряку набить харю.
Ну а Кивятину- в дурдом!
БРАСЛЄТ ФІРМИ APPLE - i MANAV
так просто зелені не почувались би
Нужно в строгий ошейник, и к забору приковать, на короткую цепь. Можно ещё и намордник. Сможет гавкать, но не укусит.
этого же никогда не было ни при одном папереднике.
"спиктакыыыль, вы всё врётии, зрадааа ыыыыы"