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Новости Политика Украины
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Медведчук (1092) мера пресечения (262) электронный браслет (15)

На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.

При процедуре присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Будут еще минусы, - Зеленский

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Топ комментарии
+36
Петля на него должна быть одета, а всё прочее то такое, херня на постном масле.
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14.05.2021 12:20
+22
ИМХО если чувак не сделал ноги за пару дней до того, как вся каша заварилась, значит полностью уверен, что нихрена ему не будет.

А как оно будет дальше - посмотрим.
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14.05.2021 12:22
+15
Это по 111 и 110 статьям УК такое полагается? Это в какой кокаиновой голове такое придумали?
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14.05.2021 12:23
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Петля на него должна быть одета, а всё прочее то такое, херня на постном масле.
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14.05.2021 12:20 Ответить
можна також як варіант розглядати деревяний макінтош разом з бетоними чоботами.
А якщо без жартів, то що вони можуть зробити мертвечукчі, якщо його охорона та ківіна тітушня болт положили на "правопохоронців"?
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14.05.2021 13:35 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 13:53 Ответить
браслет за державну зраду !!!!

ЗЕлічка, ну ти кривавий звєрь какой-то..... На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1995
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14.05.2021 14:32 Ответить
зелупа красавчик!)) одним олигархом меньше стало))
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14.05.2021 18:14 Ответить
та пишите уже что растреляли На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2576
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14.05.2021 12:20 Ответить
тем более шо зелялох его уже отминусовал ))))))
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14.05.2021 12:28 Ответить
Дважды. И готовятся по третьей.
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14.05.2021 18:38 Ответить
Краще б петлю на шию та табурєточку слабеньку...
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14.05.2021 12:21 Ответить
с брюликами? как на штепу?
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14.05.2021 12:22 Ответить
а может ему как раз штепин и достался )))
"счастливый" браслет )))))) с брюликами..
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14.05.2021 12:29 Ответить
)) переходящий красный браслет с брюликами. как у дидов переходящее знамя.
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14.05.2021 12:48 Ответить
ИМХО если чувак не сделал ноги за пару дней до того, как вся каша заварилась, значит полностью уверен, что нихрена ему не будет.

А как оно будет дальше - посмотрим.
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14.05.2021 12:22 Ответить
..."нихрена" означает ничего...
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14.05.2021 12:27 Ответить
Там нет ни одного веского обвинения, одна политика.
Власть надеялась, что он убежит и не нужно будет ничего доказывать, а теперь не знает, что дальше делать - доказательств нет, обвинения декларативные, дальше политических обвинений дело не пошло...
Опозорятся и поднимут рейтинг опзж - весь итог.
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14.05.2021 12:28 Ответить
Не опозорятся и не поднимут -- всем давно всё пофиг...
...национально-экономической движухи на улицах нету ж...

Про политическую Активацию народных масс, вообще -- ни слуху, ни духу, ни запаху, ни выделений...
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14.05.2021 12:43 Ответить
Это по 111 и 110 статьям УК такое полагается? Это в какой кокаиновой голове такое придумали?
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14.05.2021 12:23 Ответить
Ріффмастера за сфабрикованою справою вбивства Шеремета із висмоктаними з бульбулятора доказами - тримають в СІЗО більш як рік. Виродка мертвечука за статтею "дердзрада" під домашній арешт. Зелене кривосуддя, авакянські мусора в дії.
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14.05.2021 13:10 Ответить
Честно говоря, это не аваковские мусора, а зеленые прокуроры и судьи.
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14.05.2021 13:33 Ответить
В той же где и полиграфы
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14.05.2021 16:54 Ответить
Переможище то какое, за гос.измену - браслет. Бостуга, Саша Грей сори Симпсон и прочие Зесептиконы ликуют)))
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14.05.2021 12:24 Ответить
Типа ужесточения решения суда.
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14.05.2021 12:24 Ответить
Прокурвы отработали. Все свободны
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14.05.2021 12:25 Ответить
Эту тварь повесить надо, а через сутки снять и вбить осиновый кол!!!
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14.05.2021 12:25 Ответить
И не только ему.
Нужно заняться высаживанием осин.
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14.05.2021 12:33 Ответить
В каждой хатке по браслетке... -- согласно прописки!
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14.05.2021 12:28 Ответить
Люто...
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14.05.2021 12:29 Ответить
А вы как думали? При Зеле не забалуешь! На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3428
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14.05.2021 13:05 Ответить
і не кажіть... Пол Пот нервово курить.
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14.05.2021 13:07 Ответить
мало у него своих браслетиков )))) вы бы ему лучше часики (с взрывным устройством))))
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14.05.2021 12:31 Ответить
пі пі пі ..... На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7262
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14.05.2021 12:43 Ответить
За госизмену - браслет и залог!!!
Они ему ничего не предъявили.
"Неизвестные украинской и русской национальности в неизвестном месте и в неизвестное время..." речь обвинения. На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7194
Интересно, как им удалось установить национальность неизвестных? На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8890
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14.05.2021 12:32 Ответить
Не за гос измену,а за подозрение в гос измене.
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14.05.2021 12:41 Ответить
Т.е. доказательств нет?
А я о чём?
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14.05.2021 12:44 Ответить
Суд решает,есть доказательства или нет.
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14.05.2021 12:46 Ответить
Суду их нужно предъявить.
Ждём, пока искать их будут. На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7473
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14.05.2021 12:48 Ответить
А вы думаете суд на пустом месте посадил под домашний арест?
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14.05.2021 12:53 Ответить
"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.

Прийшов такий наряд нарядних полісмєнов до двору Мудачука , довго-довго стояли под каліткою нажимая на кнопку дзвонка та й передали бандеролькою Новою Поштою того браслєта. Но Мудачук не зможе забрать то всьо в отдєлєнії бо в нього грошей нема шоб оплатить.
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14.05.2021 12:33 Ответить
На цю тему є сатиричний допис Васі Рибнікова, на цьому ж сайті, в розділі "Резонанс". Прочитай, обрегочешся
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14.05.2021 13:12 Ответить
Если олигарх, открыто вредил стране и участвовал в событиях повлекших смерть более 10тыс сограждан в интересах страны агрессора то ему всеголишь надевают браслет, и сиди 'на курорте'. ..
А если ты из 'народа', без доказательств, то тебя закрывают в сизо на 2 года без права залога.. .
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14.05.2021 12:34 Ответить
А браслєт с брюліками, чи золотий?
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14.05.2021 12:35 Ответить
А какой бы ни был ,это ошейник,надели как на пса.
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14.05.2021 12:38 Ответить
Про пса - не по адресу.
Пес у нас один. На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 93
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14.05.2021 12:45 Ответить
*одна
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14.05.2021 12:45 Ответить
А що, камер в СІЗО немає? Чи для наріду і так буде достатньо, хто там в тонкостях розбирається?
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14.05.2021 13:19 Ответить
На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8957
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14.05.2021 12:40 Ответить
...і намордник, щоб не гавкав
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14.05.2021 12:40 Ответить
точно на Медведчука надели? не ошиблись? а может его браслет "взяла на поруки" Ксюха Марченко и теперь носит его вместо муженька?? На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4195 так сказать, отдали браслет "на поруки" за залог, внесенный на чей-то оффшорный счет где-нибудь в Омане или Катаре?? На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7430
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14.05.2021 12:44 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:45 Ответить
Тільки так

На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1333
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14.05.2021 13:12 Ответить
Правильно пишет NonCFist

Петля на него должна быть одета, а всё прочее то такое, херня на постном масле.
Повесить, только так!
А впротивовес повесить Раби новича!
А Шуфряку набить харю.
Ну а Кивятину- в дурдом!
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14.05.2021 12:49 Ответить
на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Источник: https://censor.net/ru/n3265257

БРАСЛЄТ ФІРМИ APPLE - i MANAV На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7380
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14.05.2021 13:10 Ответить
Сфоткайте его электровозе.
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14.05.2021 13:12 Ответить
мабуть США поставило умови -
так просто зелені не почувались би
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14.05.2021 13:14 Ответить
Естественно, весь цирк устроили поле визита госсекретаря США в Киев..... На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3886
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14.05.2021 13:17 Ответить
Лучше бы электрический и на шею! На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6070
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14.05.2021 13:16 Ответить
Якби Атоненко не прокоментував цей безпредел, то і браслет би не було
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14.05.2021 13:55 Ответить
Вот это н7адо надевать на предателей!На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8731
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14.05.2021 14:02 Ответить
100% поддерживаю!!! Народ жаждет справедливости!!! В США например Медведчука бы казнили. Почему у нас нельзя казнить гос изменников, как в США??? я бы вообще взял всю законодательную базу США и заменил бы говняную систему, которую выстроили в Украине. Законы напринимали, который выгодны предателям, олигархам, и мафии, а не Украинскому народу. А все должно быть наоборот, чтобы законы были выгодны всему государству то бишь всему народу, и законы должны быть невыгодны предателям и олигархам и мафии. Украина - это зеркальное отражение нормальной системы и в Украине все не нормально...
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14.05.2021 15:40 Ответить
А апелляцию на определение суда прокуратура думает подавать? Или ее все устраивает?
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14.05.2021 14:21 Ответить
Какой нах электронный браслет?!
Нужно в строгий ошейник, и к забору приковать, на короткую цепь. Можно ещё и намордник. Сможет гавкать, но не укусит.
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14.05.2021 15:08 Ответить
Медведчука надо надеть на кол или на электрический стул Медведчука надеть и пустить максимум тока!
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14.05.2021 15:30 Ответить
Какие пленные? О чем ты? Путин хочет продвинуть Медведчука в презмденты и отдавал ему украинских пленных для этого, как разменные деньги, чтобы показать, что без Чука ничего не будет. Вот сейчас надо Зеле Медведчука и его друзей из ОПЗЖ посадить и на них обменять вех пленных украинцев - это - другое дело! Это Зеле в большой плюс запишется!
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14.05.2021 15:34 Ответить
какая пидступная зрадище.
этого же никогда не было ни при одном папереднике.
"спиктакыыыль, вы всё врётии, зрадааа ыыыыы"
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14.05.2021 19:37 Ответить
Патриотов садят, а этот себе дома отдыхает.
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14.05.2021 21:26 Ответить
Путин в Украине не в авторитете.
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14.05.2021 21:29 Ответить
Если Медведчука не посадят, то на следующих выборах Зеленского и партию "Слуга народу" просто заклюют этим Медведчуком, будет типа Свинарчук-Гладковський, только в 100 раз хуже.
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14.05.2021 21:33 Ответить
Но если всё-таки власть засадит Медведчука, то рейтинг у них хорошо так вырастет.
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14.05.2021 21:36 Ответить
Да нихрена не вырастит, он что обещал перед выборами, что всех олигархов посадит, войну закончит, тарифы уменьшит, в общем народ будет лучше жить. Всё это брехня самая настоящая.
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14.05.2021 22:44 Ответить
Браслет с бомбой?
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15.05.2021 00:05 Ответить
прекрасно.
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15.05.2021 01:11 Ответить
за коробку травы в сизо - а за гос измену -домашний арест - чудо страна !!! На Медведчука наділи електронний браслет, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6297 за такую страну и умереть не грех , кинувшись под танк с криком "За украинское правосудие ! "
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15.05.2021 09:32 Ответить
Как тут не вспомнить клип группы Антитела - "Одинак".
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15.05.2021 09:49 Ответить
 
 