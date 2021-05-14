Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідну постанову було прийнято на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

Таким чином, уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який буде їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

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Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, з огляду на нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабмін України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.