УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5100 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
7 730 29
бензин (182) Кабмін (6265) Нафтогаз (1246) ціни (680) паливо (408)

Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідну постанову було прийнято на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

Таким чином, уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який буде їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через бездіяльність і саботаж податківців бюджет щорічно втрачає 22 мільярди гривень на тіньовому ринку палива, - Куюн

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, з огляду на нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабмін України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 7156
показати весь коментар
14.05.2021 13:42
+14
Скаже шо Україною рулять недоумки.
показати весь коментар
14.05.2021 13:29
+11
Ну пипец, теперь точно бенз подорожает
показати весь коментар
14.05.2021 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
боже, а шо скаже еуросоюз?
показати весь коментар
14.05.2021 13:24 Відповісти
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 7156
показати весь коментар
14.05.2021 13:42 Відповісти
Шо костя любит анал?
показати весь коментар
14.05.2021 15:25 Відповісти
А що скаже МВФ?
показати весь коментар
14.05.2021 13:26 Відповісти
Скаже шо Україною рулять недоумки.
показати весь коментар
14.05.2021 13:29 Відповісти
Причём копипастят всё с россии, даже если там это усложнило ситуацию.
показати весь коментар
14.05.2021 16:49 Відповісти
всьо.. жогіа.. поветаємось до поняття "дефіцит"..
показати весь коментар
14.05.2021 13:48 Відповісти
Ну пипец, теперь точно бенз подорожает
показати весь коментар
14.05.2021 13:29 Відповісти
Хуже. На АЗС будет одна бодяга.
показати весь коментар
14.05.2021 13:40 Відповісти
100% В раше пошли этим путём и цены взлетели
показати весь коментар
14.05.2021 16:50 Відповісти
Не тільки він, а і ціни на товари і послуги.
показати весь коментар
14.05.2021 17:43 Відповісти
это типа "конец бедности"?)) Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 276
искусственное регулирование цен на фоне развала экономики..
показати весь коментар
14.05.2021 13:31 Відповісти
Зебилы на олiю уже пытались госрегулировать. Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 7350
показати весь коментар
14.05.2021 13:32 Відповісти
Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 3240
показати весь коментар
14.05.2021 13:34 Відповісти
значит ещё больше подорожает
показати весь коментар
14.05.2021 13:35 Відповісти
Як показує практика північного Запорєбріка держрегулювання завжди закінчується продовольчими картками.
показати весь коментар
14.05.2021 13:36 Відповісти
"Значит будут грабить!" (С).
показати весь коментар
14.05.2021 13:37 Відповісти
Так вже...
показати весь коментар
14.05.2021 14:05 Відповісти
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 2599
показати весь коментар
14.05.2021 13:41 Відповісти
теперь и бензин пропадет
показати весь коментар
14.05.2021 13:47 Відповісти
Или бодяжить будут такое фуфло, что хана будет топливной.
показати весь коментар
14.05.2021 14:12 Відповісти
Пропал калабуховский дом Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 5639
показати весь коментар
14.05.2021 15:26 Відповісти
Цены на нефтепродукты в Европе выросли на 7-11%... А на украинских АЗС на 25-30%.
#зробили_себе_разом
показати весь коментар
14.05.2021 13:50 Відповісти
странная штука, как рост цен мировых на нефть цена растет, а как цена упала ниже нуля за барль - цена не падала на ноль!)) парадокс?не думаю! кто то нехило наварился покупая за - цену)))
показати весь коментар
14.05.2021 13:57 Відповісти
водилы-аматоры, вешайтесь..
показати весь коментар
14.05.2021 14:11 Відповісти
Вешайся!
показати весь коментар
14.05.2021 14:24 Відповісти
..штанга, Вася.. - уже много лет пользуюсь альтернативным транспортом.. если кто из успешных жлобов, конечно, в курсе, что это такое.. так что у вас есть возможность пошевелить своей мощной извилиной..
показати весь коментар
14.05.2021 16:31 Відповісти
Гиперлуп?😁
показати весь коментар
14.05.2021 16:35 Відповісти
Значить тепер нормального палива на АЗС не знайдеш. Буде бодяга з додаванням якихось речовин, що буде точно не на користь двигуну, але зате бєнябітумний заводик буде грести гроші навіть не лопатою... 35 лярдів з антиковід фонду на "велике крадівництво" з ціною бітуму "Роттердам 10+", компенсації та преференції МАУ, а тепер ще й ручне кермування цінами на паливо. Да у Бєні просто свято кожен день! Ось така боротьба з олігархами.
ЗЕ щось там прохрипіло про здолання всіх олігархів. Тепер я здогадуюсь як - вони будуть намагатися дати їм стільки грошей з бюджету та наших кишень, скільки є, в надії, що тих вдавить... І, чомусь мені здається, що вони вже моляться на ЗЕ, як на ікону Божої матері, за такий підхід
показати весь коментар
14.05.2021 14:25 Відповісти
 
 