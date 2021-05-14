Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.
Таким образом, правительство установило предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.
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искусственное регулирование цен на фоне развала экономики..
#зробили_себе_разом
ЗЕ щось там прохрипіло про здолання всіх олігархів. Тепер я здогадуюсь як - вони будуть намагатися дати їм стільки грошей з бюджету та наших кишень, скільки є, в надії, що тих вдавить... І, чомусь мені здається, що вони вже моляться на ЗЕ, як на ікону Божої матері, за такий підхід