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Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Таким образом, правительство установило предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Или будет результат, или вас не будет на ваших должностях", - Гетманцев призвал налоговиков эффективнее бороться с нелегальным рынком топлива

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

11 мая 2021 года Кабмин Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

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Топ комментарии
+15
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 7156
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14.05.2021 13:42
+14
Скаже шо Україною рулять недоумки.
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14.05.2021 13:29
+11
Ну пипец, теперь точно бенз подорожает
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14.05.2021 13:29
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комментарий отмечен как спам
боже, а шо скаже еуросоюз?
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14.05.2021 13:24 Ответить
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 7156
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14.05.2021 13:42 Ответить
Шо костя любит анал?
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14.05.2021 15:25 Ответить
А що скаже МВФ?
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14.05.2021 13:26 Ответить
Скаже шо Україною рулять недоумки.
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14.05.2021 13:29 Ответить
Причём копипастят всё с россии, даже если там это усложнило ситуацию.
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14.05.2021 16:49 Ответить
всьо.. жогіа.. поветаємось до поняття "дефіцит"..
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14.05.2021 13:48 Ответить
Ну пипец, теперь точно бенз подорожает
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14.05.2021 13:29 Ответить
Хуже. На АЗС будет одна бодяга.
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14.05.2021 13:40 Ответить
100% В раше пошли этим путём и цены взлетели
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14.05.2021 16:50 Ответить
Не тільки він, а і ціни на товари і послуги.
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14.05.2021 17:43 Ответить
это типа "конец бедности"?)) Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 276
искусственное регулирование цен на фоне развала экономики..
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14.05.2021 13:31 Ответить
Зебилы на олiю уже пытались госрегулировать. Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 7350
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14.05.2021 13:32 Ответить
Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - Цензор.НЕТ 3240
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14.05.2021 13:34 Ответить
значит ещё больше подорожает
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14.05.2021 13:35 Ответить
Як показує практика північного Запорєбріка держрегулювання завжди закінчується продовольчими картками.
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14.05.2021 13:36 Ответить
"Значит будут грабить!" (С).
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14.05.2021 13:37 Ответить
Так вже...
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14.05.2021 14:05 Ответить
Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 2599
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14.05.2021 13:41 Ответить
теперь и бензин пропадет
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14.05.2021 13:47 Ответить
Или бодяжить будут такое фуфло, что хана будет топливной.
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14.05.2021 14:12 Ответить
Пропал калабуховский дом Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо - Цензор.НЕТ 5639
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14.05.2021 15:26 Ответить
Цены на нефтепродукты в Европе выросли на 7-11%... А на украинских АЗС на 25-30%.
#зробили_себе_разом
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14.05.2021 13:50 Ответить
странная штука, как рост цен мировых на нефть цена растет, а как цена упала ниже нуля за барль - цена не падала на ноль!)) парадокс?не думаю! кто то нехило наварился покупая за - цену)))
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14.05.2021 13:57 Ответить
водилы-аматоры, вешайтесь..
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14.05.2021 14:11 Ответить
Вешайся!
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14.05.2021 14:24 Ответить
..штанга, Вася.. - уже много лет пользуюсь альтернативным транспортом.. если кто из успешных жлобов, конечно, в курсе, что это такое.. так что у вас есть возможность пошевелить своей мощной извилиной..
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14.05.2021 16:31 Ответить
Гиперлуп?😁
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14.05.2021 16:35 Ответить
Значить тепер нормального палива на АЗС не знайдеш. Буде бодяга з додаванням якихось речовин, що буде точно не на користь двигуну, але зате бєнябітумний заводик буде грести гроші навіть не лопатою... 35 лярдів з антиковід фонду на "велике крадівництво" з ціною бітуму "Роттердам 10+", компенсації та преференції МАУ, а тепер ще й ручне кермування цінами на паливо. Да у Бєні просто свято кожен день! Ось така боротьба з олігархами.
ЗЕ щось там прохрипіло про здолання всіх олігархів. Тепер я здогадуюсь як - вони будуть намагатися дати їм стільки грошей з бюджету та наших кишень, скільки є, в надії, що тих вдавить... І, чомусь мені здається, що вони вже моляться на ЗЕ, як на ікону Божої матері, за такий підхід
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14.05.2021 14:25 Ответить
 
 