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Ізраїль (1231) Палестина (57) Філатов (419)

Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку

Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.

Про це він сам повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ініціативу підняття над мерією державного прапора Ізраїлю.

Міський голова підкреслив, що піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", але підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися у бомбосховищах від чергових ударів ракет.

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"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім немало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.

Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку однієї зі сторін, а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах 01

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

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Топ коментарі
+36
это - не НАША война
у нас есть СВОЯ ВОЙНА !
Израиль нас не поддерживает !

переживаешь за родственников - едь в Израиль и записывайся в ЦАХАЛ, а не води хороводы с еврейским прапором ! Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 796
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16.05.2021 23:54
+32
а евреи знают, что такое карма, голосуя против Украины во всех ООН и обзывая нас фашистами???

карма...

Ответка не застала себя ждать.
так что пусть сидят Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 6963
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16.05.2021 23:41
+31
Что же Украине ДО этого "рекомендовал" израиль? НЕ называть стадион именем Степана Бендеры, НЕ называть улицы именем Шухевича. Ибо АНИ служили фошистам. А то что до Ывреи НЕ признают голодомор геноцидом, то такое. Угадайте национальность тех уродов кто ДЕСЯТКАМИ миллионов самым бесчеловечным способом убивал народ Украины. А вот кино про "газовые камеры" и бедных и ЧЕСТНЫХ евреев. Это разные смерти, диаметрально.
Теперь вот еще один "сочуствует". Ага. А то что КАЖДЫЙ день умирают наши юойцы никого не парит
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16.05.2021 23:38
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Эх Богя, Богя.. Понимаю твоё желание чкурнуть на историческую родину... А православный Днепр тут при чём.. Да и в Израиле не оценят, патамуша нафиг ты им всрався))
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17.05.2021 07:34 Відповісти
Гроші привезе - все буде нормм. Думаю вже привіз.
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17.05.2021 09:10 Відповісти
Якщо всі провладні євреї та їхні олігархи з'їдуться до Ізраїлю з усього світу, -- то хто ж буде платити туди податки...
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17.05.2021 11:49 Відповісти
а для чого їм ваша допомога. Почитайте тут------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''.Як сказав червоненко-----ми і вибачимося і ЗАПЛАТИМО.та він ще й язика мені відріже''---їм вже майже весь світ платить.
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17.05.2021 07:41 Відповісти
А дивно було прочитати в європейській газеті, що ізраїль змусив буша молодшого піти війною на ірак, бо сша були винні ізраїлю 400 млрд доларів.
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17.05.2021 11:55 Відповісти
Евреи как геи - к ним бы относились лучше, если бы они не кричали о себе на каждом углу!
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17.05.2021 08:15 Відповісти
Одні семіти воюють з іншими. Суцільний антисемітизм
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17.05.2021 08:15 Відповісти
😂
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17.05.2021 15:15 Відповісти
А що стосується чи то двойних стандартів, чи то тройних дуже влучно написано, ми знову добре бачимо як вони виглядають ці стандарти.
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17.05.2021 08:36 Відповісти
За * близких * вывешивают на своих домах , а не на мэриях.
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17.05.2021 08:49 Відповісти
Хамас-гниды,но какого хрена флаг иностранного государства вывешивают возле НАШЕЙ мерии?И тут даже дело не в том,что Израиль не поддерживает Украину в войне,даже не в том,что не признают голодомор,даже не в том,что слышим от них постоянные нападки.Филатов норм мужик,но за это должен ответить.Если не уголовно,то хотя бы административно
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17.05.2021 10:07 Відповісти
Израиль в нынешнем раскладе может помочь палестинцам только уничтожением главарей ХАМАС - остальное палестинский народ должен сделать сам. Если, конечно, найдет для себя и своих детей какое-нибудь применение в будущем, кроме взаимного смертоубийства...

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novij-golokost-zavzhdi-na-porozi.htm?_gl=1*svee8p*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTIzMzg5OS42NTUuMS4xNjIxMjMzOTYzLjA.&_ga=2.12428403.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
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17.05.2021 10:08 Відповісти
Дай волю, то цей прапор вивісять в Києві замість українського.
От тому я і кажу ..... ОБЕРЕЖНІШЕ з прапорами.
Чому наш головний настільки знецінений та зазнає постійних принижень ???
І це у власній державі.
Правди ніде діти. Ми внутрішньо окуповані росією, і вихідцями з Ізраїлю.
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17.05.2021 10:08 Відповісти
Євреїв в Україні горстка,а керують всією державаю. "керують",тобто крадуть в нас Дуже забагато становиться шани тим людям які не підтримують всього українського і України в цілому.
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17.05.2021 10:09 Відповісти
По секрету - євреї керують усіма провідними країнами. Бідні, знедолені американці, англійці, французі, італійці!
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17.05.2021 10:26 Відповісти
Украине 30 лет, евреев 100 тысяч а президент-еврей. США 300 лет, евреев миллионы а ни одного президента-еврея не было. Американцы: ну ту-пы-е.
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17.05.2021 11:07 Відповісти
Ніде не було, це тільки наші обкакалися.
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17.05.2021 12:03 Відповісти
Причем последние два раза
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17.05.2021 14:05 Відповісти
Мать жила в США какраз когда были выборы между Ал. Гором(евреем,с опытом работы в политике и высших должностях) и явно тупым Бушем-Младшим. Проголосовали за Буша поскольку Американцы не такие тупые чтобы еврея в Президенты выбирать. Это притом что евреи в США принисли этой стране больше пользы чем вреда(а таких стран не очень много). У Американцев есть чувство собстенного сохраниния таки. Нельзя выбирать Президентом человека у которого Родина совсем в другой стране.
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17.05.2021 18:44 Відповісти
разве Линкольн не еврей?
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17.05.2021 22:53 Відповісти
Да, не еврей.
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17.05.2021 23:16 Відповісти
Філатов, хай твої близькі вивісять над своїм бомбосховищем прапор України, як знак того, що Україна їх підтримує. А будівля міськради Дніпра не призначена для іноземних прапорів. Краще не випендрюйся і прибери свій прапор.
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17.05.2021 11:08 Відповісти
НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО В ДНЕПРІ БАГАТО ЄВРЕЇВ, АЛЕ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРЕЇВ, ТОМУ І СТЯГ ПОВИНЕН БУТИ УКРАЇНСЬКИМ, БО ЦЕ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, А НЕ ПРИКОЛ НА АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ ВИВІШУВТИ СТЯГ ЧУЖОЇ КРАЇНИ ЯКА НАВІТЬ ГОЛОДОМОР НЕ ВИЗНАЄ ЯК ЗЛОЧИН Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 3191
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17.05.2021 12:12 Відповісти
А вы поищите видео с неким Бер Кутом. Он там про "Светлый Иерусалим" (новое государство евреев, на территории нынешней Украины) вещает. И кстати, столицей они как раз Днепр и собираются сделать...
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17.05.2021 14:07 Відповісти
Це сценарій фсб, кдб, вони ********** всіх підставляти під свої сатанинські злочини.
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17.05.2021 22:41 Відповісти
Э нет. Это как раз не ФСБ, потому как этот Бер Кут, вещает для евреев, готовит почву. И этот сценарий идет в полное противоречие с планами Кремля.
Кстати, украсть чужую территорию, и попытаться переврать историю, это евреи как раз у Романовых почерпнули...
И кстати, изначально ФСБ, корни которой из ВЧК, как раз из чисто национального состава, их изначально максимально набирали из евреев...
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17.05.2021 22:52 Відповісти
Все зрозуміло - євреї у всьому винні...Вже це чув.
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17.05.2021 23:40 Відповісти
А в чём евреи не виноваты?
Ну например, разве не еврей изобрел первое отравляющее вещество?
Разве евреи не бросали в 1918-м году по 50 связанных украинцев в горящую доменную печь Приазовья и в котлы крейсера "Алмаз"?
Разве не еврей Троцкий, приказал устроить, в 1918-м и в 1919-м годах кровавую резню мирного населения в Киеве?

Ну так ответьте, а в чём евреи не виноваты, может хоть знать буду.
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18.05.2021 19:47 Відповісти
Не может Израиль признать геноцид украинцев, Голодомор. Ведь тогда они станут главными обвиняемыми, а в Бабьем Яру поставят памятник, в честь расстрелянных там чекистами, еще до Второй мировой войны, украинских поэтов, писателей, ученых...
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17.05.2021 14:09 Відповісти
Израиль из России получает раз в 5 больше ворованных денег чем из Украины и Россия может дать врвгам Израиля,например Сирии-хорошее вооружение. Естественно Израилю плевать на Украину-для него Рашка более важнее. Вот только почему в этих условиях Украине и Украинцем не должно быть плевать на Израиль? Лично мне-абсолютно плевать
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17.05.2021 18:52 Відповісти
На самом деле всё гораздо сложнее.

Вот Сталин организовал на дальнем Востоке еврейскую автономную область, но евреи туда не поехали - им территория РФ не нужна, они хотят присвоить наше Причерноморье.

Но и Путин хочет хапнуть себе почти всю Украину, а особенно наше Причерноморье.

В Украине к власти пришел Президент-еврей и на все денежные и ключевые должности расставил своих, чисто по национальному принципу. Не упускаем важное - закон о распродаже украинской земли и то, что в 1947-м евреи в Палестине как раз и зашли через покупку земли. Еще Троцкий (Бронштейн) лелеял мечту о создании еврейского государства на Причерноморье Украины (естественно без украинцев)...

Как видим, получился конфликт интересов РФ и Израиля.
В этой ситуации Путин решил поджечь фитиль в самом Израиле, чтобы устроить торг - или Причерноморье кацапам или постоянные ракетные обстрелы Израиля.

Вот такая версия.
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17.05.2021 19:03 Відповісти
Не можуть бо там з Мацкви багато євреїв у яких мабуть ділові стосунки з кдб ще з радянського союзу Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 3673
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17.05.2021 22:42 Відповісти
КДБ як раз і створено з євреїв. Спочатку там взагалі інших націй не було, тіж "латишьськи стрелки", та майже триста бандитів, яких Троцкий привіз з США, вони всі були євреями.
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17.05.2021 22:56 Відповісти
"Жданов: Израиль против Палестины - проиграют все! Донбасс"

https://www.youtube.com/watch?v=EWsoe4kr_Sk
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17.05.2021 14:22 Відповісти
Всё понятно почему вывесили флаг, Днепр город побратим города в Израиле ,сегодня мэр Нюрнберга вывесил тоже флаг и я посмотрел они побратимы с израильским городом Хадера а Днепр Герцлия !поэтому имеют полное право !
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17.05.2021 17:25 Відповісти
Когда Днепр будет таким-же богатым как Нюрнберг-тогда пожалуйста. И когда Израиль перестанет быть врагом независимой Украины. Ваш пример-абсолютно некорректен. Вашщ пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддлерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков. А Израиль поддерживает какраз Рашку. ПС Филатов место того чтобы МЕНОРУ в Днепре делать,лучше-бы сделал нормальный парк для ВСЕХ горожан а не только Менору для евреев. Пусть станет мером в Израиле-и тогда делает там свои Меноры и еврейские флаги вывешивает
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17.05.2021 18:50 Відповісти
Чому ти менi, нiмцю, за минору ставиш в приклад ?
Подивись блогера
Антоніо Бандерівець,за кого вiн топить !
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17.05.2021 19:54 Відповісти
Вам же, строителю обходного газопровода вокруг Украины, поставщику турбин на оккупированные территории, прямо написали
"Ваш пример-абсолютно некорректен. Ваш пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков". (с)
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17.05.2021 21:39 Відповісти
А чем собственно Израиль и сами евреи помогли Украине ?! Ничем !
Даже наоборот - кацапам продавали безпилотники, а сейчас завод для их производства под Питером строят!!!!!!
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17.05.2021 22:13 Відповісти
да ты лицемер !!! вамкаешь мне ,интелегента из себя корчишь война идет 7 лет, в раде одни зрадники и ты мене про какойто газопровод втираешь, я как раз там и стою трубы прокладываю, ты же меня видишь шо это Я !!!а я вижу шо ты вату катаешь на диване жирный пузатый кацап ,проституцией занимаешся пол Украины кацапские мрази а он трубы видит, поедь к кацапам сделай чтото для Украины, а потом за турбины мне расказывай !почему тебя не видно было когда парней с кавказа которые воюют за Украину выдавали фсб ? трубы он видит в глазу у себя посмотри !
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17.05.2021 23:21 Відповісти
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