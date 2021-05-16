Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.
Про це він сам повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ініціативу підняття над мерією державного прапора Ізраїлю.
Міський голова підкреслив, що піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", але підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися у бомбосховищах від чергових ударів ракет.
"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім немало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Будь ласка, зачекайте...
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novij-golokost-zavzhdi-na-porozi.htm?_gl=1*svee8p*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTIzMzg5OS42NTUuMS4xNjIxMjMzOTYzLjA.&_ga=2.12428403.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
От тому я і кажу ..... ОБЕРЕЖНІШЕ з прапорами.
Чому наш головний настільки знецінений та зазнає постійних принижень ???
І це у власній державі.
Правди ніде діти. Ми внутрішньо окуповані росією, і вихідцями з Ізраїлю.
Кстати, украсть чужую территорию, и попытаться переврать историю, это евреи как раз у Романовых почерпнули...
И кстати, изначально ФСБ, корни которой из ВЧК, как раз из чисто национального состава, их изначально максимально набирали из евреев...
Ну например, разве не еврей изобрел первое отравляющее вещество?
Разве евреи не бросали в 1918-м году по 50 связанных украинцев в горящую доменную печь Приазовья и в котлы крейсера "Алмаз"?
Разве не еврей Троцкий, приказал устроить, в 1918-м и в 1919-м годах кровавую резню мирного населения в Киеве?
Ну так ответьте, а в чём евреи не виноваты, может хоть знать буду.
Вот Сталин организовал на дальнем Востоке еврейскую автономную область, но евреи туда не поехали - им территория РФ не нужна, они хотят присвоить наше Причерноморье.
Но и Путин хочет хапнуть себе почти всю Украину, а особенно наше Причерноморье.
В Украине к власти пришел Президент-еврей и на все денежные и ключевые должности расставил своих, чисто по национальному принципу. Не упускаем важное - закон о распродаже украинской земли и то, что в 1947-м евреи в Палестине как раз и зашли через покупку земли. Еще Троцкий (Бронштейн) лелеял мечту о создании еврейского государства на Причерноморье Украины (естественно без украинцев)...
Как видим, получился конфликт интересов РФ и Израиля.
В этой ситуации Путин решил поджечь фитиль в самом Израиле, чтобы устроить торг - или Причерноморье кацапам или постоянные ракетные обстрелы Израиля.
Вот такая версия.
https://www.youtube.com/watch?v=EWsoe4kr_Sk
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Антоніо Бандерівець,за кого вiн топить !
"Ваш пример-абсолютно некорректен. Ваш пример это подмена в чистом виде. Для Украины по-факту Турция гораздо больший друг чем Израиль. Турция нас поддерживает в борьбе против фашистско-российских захватчиков". (с)
Даже наоборот - кацапам продавали безпилотники, а сейчас завод для их производства под Питером строят!!!!!!