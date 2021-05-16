УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16215 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 746 83
Ізраїль (1231) ООН (2769) Палестина (57) Гутерріш Антоніу (350)

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями

Всі сторони конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями із Сектора Гази мають негайно покласти край бойовим діям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Бої мають негайно закінчитися", - сказав він на засіданні РБ ООН, пояснивши, що його заклик стосується як Ізраїлю, так і палестинців.

Гутерріш зазначив, що подібні конфлікти "підривають надію на мирне існування (ізраїльтян і палестинців. - Ред)". За його словами, ООН працює над тим, щоб сторони уклали перемир'я.

Генсек попередив, що ця криза "може вийти з-під контролю". "Тоді це може стати гуманітарною кризою, кризою у сфері безпеки, причому у всьому регіоні", - побоюється він.

Читайте також: Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Читайте також: Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
надо просто прекратить стрелять..
показати весь коментар
16.05.2021 18:16
+13
А какая степень оабоченности?
показати весь коментар
16.05.2021 18:21
+11
Призывы без выражения озабоченности не принимаются. Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 4862
показати весь коментар
16.05.2021 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо просто прекратить стрелять..
показати весь коментар
16.05.2021 18:16 Відповісти
Аггга...забрати набії у Всіх і видати рогатки...))
показати весь коментар
16.05.2021 18:34 Відповісти
Та да! Чисто, як Зєлєнскій: "Вайна! Стой! Раз-два!"
показати весь коментар
16.05.2021 19:09 Відповісти
источник какой..
показати весь коментар
16.05.2021 18:22 Відповісти
сиван

5, 5781 r. / 16 мая 2021 r.

Сегодня в Кнессете нет заседаний пленума и комиссий Кнессета, а также торжественных мероприятий.
показати весь коментар
16.05.2021 18:47 Відповісти
*Голодомор..
показати весь коментар
16.05.2021 18:53 Відповісти
не надо врать..
показати весь коментар
16.05.2021 19:00 Відповісти
Тро́ллинг - форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации[3].
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
показати весь коментар
16.05.2021 19:04 Відповісти
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 725
показати весь коментар
16.05.2021 18:46 Відповісти
Вранье.
Нет там ничего.
показати весь коментар
16.05.2021 18:59 Відповісти
Тро́ллинг - форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации[3].
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
показати весь коментар
16.05.2021 19:04 Відповісти
ложь изрыгаешь..
показати весь коментар
16.05.2021 19:10 Відповісти
Ничего не имею.
Просто не люблю лжецов вроде тебя.
показати весь коментар
16.05.2021 19:37 Відповісти
Ішов би ти, дядя, своїм шляхом. Нічого тут всяку маячню постити.
показати весь коментар
16.05.2021 19:47 Відповісти
Фейк! Нетаньяху лучший друг Хутина, какое признание Голодомора?. Ривлин президент Израиля когда приезжал в 16 году с высокой трибуны ВР заявил, что мы все нацисты в Украине. А дурачье идиотическое на Цензоре во главе с реально поехавшим в последнее время главредом все поют дифирамбы провокациям Нетаньяху.
показати весь коментар
16.05.2021 21:04 Відповісти
Призвал... и заплакал.
показати весь коментар
16.05.2021 18:18 Відповісти
Призывы без выражения озабоченности не принимаются. Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 4862
показати весь коментар
16.05.2021 18:19 Відповісти
Там миру не буде.
показати весь коментар
16.05.2021 18:20 Відповісти
конечно не будет -
патамушта аббас бегает к своему "спасителю"- покровителю пуйлу
чаще, чем в туалет
показати весь коментар
16.05.2021 20:57 Відповісти
А какая степень оабоченности?
показати весь коментар
16.05.2021 18:21 Відповісти
90 левела.
показати весь коментар
16.05.2021 19:47 Відповісти
И тут же был послан Израилем нах!
показати весь коментар
16.05.2021 18:21 Відповісти
А де та тварина? Нехай розкаже мені казку про потепління.
показати весь коментар
16.05.2021 19:48 Відповісти
Та вона просто психічно хвора дитина.А от ті хто її розкрутили,то тварюки.
показати весь коментар
16.05.2021 20:47 Відповісти
Бункерный террорист подкинул дров, чтобы переключить внимание от Украины на Израиль.
Нетаньяху и израильская вата, вы сделали это вместе!

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 5340
показати весь коментар
16.05.2021 18:22 Відповісти
Очень жаль что в этой войне погибнут молодые израильтяне, а не престарелые ватные пенсы из ссср, которым теперь Украина еще и пенсии платит.
показати весь коментар
16.05.2021 18:28 Відповісти
Но за-то, как хорошо под путинскую пропагандон дудку израильский през в Раде о бандеровцах пел... Получили, что хотели? Или то, что заслужили?

Как там, договор подписанный с Россией, не стоит и той бумаги на которой подписан. Заигрывайте с Террорашкой и дальше.

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 1836
показати весь коментар
16.05.2021 18:26 Відповісти
А что Палестина это не часть Израиля?
показати весь коментар
16.05.2021 18:28 Відповісти
Почему всякие ОНН, ЕС, ОБСЕ и прочие всегда на стороне террористов? Почему в их "понимании" жертва всегда виновата что оказывает сопротивление?
показати весь коментар
16.05.2021 18:29 Відповісти
Потому что они всратые импотенты и сделать ничего не в состоянии. И чтобы оправдать свое бездействие, неспособность и нежелание повлиять на конфликт, приходиться нести чушь в стиле "тут все виноваты, призываем помириться. Делать мы нихрена не будем, подождем пока само рассосется. Но можем выразить высшую степень обеспокоенности"
показати весь коментар
16.05.2021 21:32 Відповісти
Кто это и где официально делегатов из Хамас принимает?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 7513
показати весь коментар
16.05.2021 18:29 Відповісти
Об'***********....
Така робота....нє пыльная...
показати весь коментар
16.05.2021 18:31 Відповісти
А что Палестина это не часть Израиля?
«Палестинцы» творение совка, есть арабы живущие в Палестине но нету такого народа как палестинец
показати весь коментар
16.05.2021 18:31 Відповісти
А кто и где принимает Хезболлу? Интересно, Израиль заметил, если бы сегодня Путин с Гитлером в бункере встретился? А израильская вата?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 1243
показати весь коментар
16.05.2021 18:32 Відповісти
То что сегодня происходит в Израиле, это закономерный итого того, как вело себя правительство Израиля и потакало, с кремлевским террористом. Или израильтяне верят в то, что с террористом можно о чем-то договориться?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 454
показати весь коментар
16.05.2021 18:35 Відповісти
В воскресенье, 16 мая, с участием премьер-министра, министра обороны и начальника генштаба состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля. В сообщении об итогах заседания отмечается, что антитеррористическая операция продолжается по плану. Вопрос о прекращении огня не ставился и не обсуждался.
показати весь коментар
16.05.2021 18:37 Відповісти
"Я не разумею вашу псячу мову": під Одесою викладач морського коледжу назвав українську мовою окупантів і фашистів.

Скандал розгорається в місті Чорноморську, де викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко публічно назвав українську мовою окупантів і фашистів.
Як повідомляють «Факти», подібну заяву педагог дозволив собі зробити публічно, під час обговорення нових правил державної мови України, інформує UAINFO.org.
показати весь коментар
16.05.2021 18:38 Відповісти
Гнать этого бульбанутого *********-педагога в родные ипеня, наваляв сначала по самое нехочу. Україську мову воно не розуміє, падло...

«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску.
Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе.
Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў».
показати весь коментар
16.05.2021 22:09 Відповісти
Если бы Израиль обращал внимание на бред старых импотентов из ООН, давно не было бы Израиля.
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 3848
показати весь коментар
16.05.2021 19:04 Відповісти
Оон - нікчемне лайно, без совісті і моралі. Тепле пусте місце.
показати весь коментар
16.05.2021 19:08 Відповісти
"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.
Вертели они, одни и другие, на одном месте этот призыв, и импотентный ОНН вместе с ним.
Кроме выражения "озабоченности" и "обеспокоенности" ООН ни на что не способна.
показати весь коментар
16.05.2021 19:15 Відповісти
Больной что-ли? Выразить обеспокенность 2-уровня
показати весь коментар
16.05.2021 19:33 Відповісти
А в Украине как, гутипереш? Пусть стреляют цапы?
показати весь коментар
16.05.2021 19:35 Відповісти
Во ,,прогрессивное человечество,, уже начало сунуть свой поганый нос не в свои дела.( за счет наших жизней и спокойствия естественно )
показати весь коментар
16.05.2021 19:38 Відповісти
Ну так значит и Израиль пускай не лезет везде со своим навязыванием принудительной любви к евреям под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом считая всех остальных расово-неполноценными гоями. Пускай пейсотня валит из Умани, а то превратили город в непонятно что и тд
показати весь коментар
16.05.2021 19:54 Відповісти
Израиль предложил Украине забрать останки Нахмана Бреславского ,и получил естественно отказ ,ведь жители Умани хотят кушать ,таможенникам нужна работа ,таксистам нужны клиенты и т. д.
показати весь коментар
16.05.2021 20:10 Відповісти
Сколько раз предложил, один? Таможенники, таксисты...и Вы как бы случайно наверное забыли упомянуть, что досы дают взятки местным чиновникам, из Умани сделали самый большой бордель в Украине. А про то, что в Одессе есть целые бордели для евреев с кошерной пищей и т.д Украинцам евреи не сулят ничего хорошего, а считают их расово неполноценными гоями и будущими рабами когда придёт Машиах
показати весь коментар
16.05.2021 20:32 Відповісти
Так отдайте остатки Нахмана и всех делов ,перезахоронят его где нибудь в Цвате и хасидские деньги останутся на родине.
показати весь коментар
17.05.2021 04:05 Відповісти
хасідьі на родінє нікому нє всралісь, сєкта.
показати весь коментар
17.05.2021 09:05 Відповісти
Что вы говорите ? Они такие же уважаемые члены общества как и все граждане Израиля. Кстати сейчас их много на передовой вместе с солдатами ЦАХЛ.
показати весь коментар
17.05.2021 18:13 Відповісти
Віктор Верцнер

14 травня о 12:24 ·

Наземная операция которой не было - "Ночь Кетчупа"

Ночью, после мощной артподготовки, несколько танковых и пехотых батальонов ЦАХАЛ начали маневрировать, вплотную приближаясь к границе Сектора Газа, изредка на танки падал свет фанарей близлежащих населенных пунктов (специально).

Глава пресс-службы ЦАХАЛ заявил что как ВВС, так и наземные силы армии принимают участие в операции (не соврал). Ведущие международные СМИ подхватили новость: "Наземная операция в Газе началась!"
Руководство Хамаса поверило и отдало приказ всем силам чья задача связать боем наступаещего противника, выйти из подземных укрытий на боевые рубежи. Звенья ПТУР Корнет, минометчики, снайперские пары заняли позиции и тут...
И тут откуда не возьмись прилетели 160 боевых самолетов в сопровождении беспилотников и за 20 минут, при поддержке арты, танкого огня, птуров и снайперов, огня с кораблей ВМС смешали все их позиции в кашу.
сотни террористов второго эшелона были заживо похоронены в тунелях.
показати весь коментар
16.05.2021 19:57 Відповісти
Чего уж там. Если говорить правду - то прям в лицо. 1600 боевых еврейских самолета и 10 000 трупов в туннелях.
показати весь коментар
16.05.2021 20:39 Відповісти
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 3535
показати весь коментар
16.05.2021 20:00 Відповісти
А шо там случилось? Чего палестинцы вдруг ни с того ни с сего начали обстрел богоизбранных?
показати весь коментар
16.05.2021 20:37 Відповісти
Вас в темнице всю жизнь держали?) Вдруг? А они когда то прекращали?
показати весь коментар
16.05.2021 22:29 Відповісти
Вы думаете, Израиль воюет с Палестиной? Палестинская администрация была изгнана из сектора Газа в 2007 году, после того как Хамас захватил там власть. С тех пор Газа не контролируется "Палестиной". Там у власти террористы, враждебные как к Израилю, так и к Палестинской автономии.. Слышал ли кто-то о «Израильских террористах» захватывающих самолёты,заложников или взрывающих машины возле посольств? Израильские дети поджигают в Израиле арабские машины? Миру пора понять, что это конфликт между демократическим государством Израиль и радикальным исламом! ООН молчал, когда были разрушены иорданцами 58 синагог в Иерусалиме. ООН молчал, когда иорданцы планомерно оскверняли старинное еврейское кладбище на Масличной горе. ООН молчал, когда власти Иордании не давали евреям восходить на храмовую гору и молиться у Стены Плача. Из 690 решений Генеральной Ассамблеи до 1990 года 429были против Израиля. Евреи и арабы в ООН? Из 175 решений Совета Безопасности до 1990 года 97 были против Израиля. Если бы современный Израиль не защищался, он давно был бы уничтожен. Арабо-Израильская война? У арабов 22 государствa, не считая Палестину. У евреев есть только одно государство. Арабы развязали все шесть войн и проиграли. Все войны Израиль защищался и побеждал. До захвата страны в 1272 году до нашей эры евреи жили в ней тысячу лет и постоянно в ней находятся в течение 3300 лет. Арабские беженцы определились как «палестинцы» только в 1967 году, двадцать лет после образования современного государства Израиль.Нация и Иерусалим? Израиль стал государством 1312 лет до нашей эры, 2000 лет перед появлением ислама. Миру пора понять и то, что есть что-то более ценное, чем арабская нефть.(с)
показати весь коментар
16.05.2021 20:45 Відповісти
Вы в курсе шо границы Израиля не признаны?
показати весь коментар
16.05.2021 21:05 Відповісти
Если Израиль и Нетаньяху сейчас дадут слабину, пойдут на уступки то Израиль ждёт судьба Ливии. Все будет очень красиво под эгидой ООН все в лучших традициях. Внутренние беспорядки, восстания, повстанцы, левое крыло, арабы и понеслось. Стандартная схема. Этого нельзя допустить!
показати весь коментар
16.05.2021 21:10 Відповісти
границам есть вопросы о признании ...а Хамаз значить признан... Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 7405
показати весь коментар
16.05.2021 21:13 Відповісти
Кем?)
показати весь коментар
16.05.2021 22:30 Відповісти
"Слышал ли кто-то о «Израильских террористах»"
Да слышали конечно. Только они не захватывали самолёты, а 1) убивали людей по всему миру без суда и следствия (и я сейчас не про нацистов, а, например, про вполне мирных инженеров, которые собирались строить в Ираке атомную электростанцию) 2) бомбили всех подряд, кто им по какой-то причине не нравился, без объявления войны и прочих цивилизованных атрибутов.
показати весь коментар
17.05.2021 00:13 Відповісти
Приколи этот свой бред бабулям у парадного !!! Если бы Израиль не воевал - его бы уже не было !!! И нам нужно брать с них пример в борьбе с кацапами !!!
показати весь коментар
17.05.2021 00:21 Відповісти
Святая правда. Просто нарид привык уже, что евреям всё можно.

Сидит себе чувак, никого не трогает. изобретает модельки квадрокоптеров. Евреи решают, что он может поставлять свои модельки террористам и тупо убивают его без суда и следствия. И в то же время продают свои дроны кацапам, которые убивают мирных жителей.
Так что не надо лепить им нимб и крылышки.
показати весь коментар
17.05.2021 14:49 Відповісти
харе бухать и нести бред!!! мы видили мы эти модельки самолетиков муслимов.. каждый день летят в Израиль.. я доверяю больше Цахалу чем хамазу..
показати весь коментар
17.05.2021 17:01 Відповісти
Татышо! Какой ты доверчивый .
показати весь коментар
17.05.2021 17:31 Відповісти
"Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?" (с)
показати весь коментар
17.05.2021 08:38 Відповісти
Израилетяне красавцы и клали они на разных гутеришей и прочую шалупень.....пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками....тогда можно спокойно идти сады опрыскивать)))
показати весь коментар
16.05.2021 20:53 Відповісти
Да. Сады опрыскивать. Захваченные у палестинцев. Как это кошерно однако!
показати весь коментар
16.05.2021 21:07 Відповісти
от козла молока больше, чем толку от вашей ООН
показати весь коментар
17.05.2021 00:11 Відповісти
ООН, ВОЗ, ОБСЕ, ЕС и прочее это рассадники коррупции... "Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства? - полностью https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2838906-echo/
показати весь коментар
17.05.2021 08:36 Відповісти
Призиває щоб перестали стрілять !! хай той призив повторить і путіну !! Із того ООН як з козла молока !!
показати весь коментар
17.05.2021 15:25 Відповісти
 
 