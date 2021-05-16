Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всі сторони конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями із Сектора Гази мають негайно покласти край бойовим діям.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю генсек ООН Антоніу Гутерріш.
"Бої мають негайно закінчитися", - сказав він на засіданні РБ ООН, пояснивши, що його заклик стосується як Ізраїлю, так і палестинців.
Гутерріш зазначив, що подібні конфлікти "підривають надію на мирне існування (ізраїльтян і палестинців. - Ред)". За його словами, ООН працює над тим, щоб сторони уклали перемир'я.
Генсек попередив, що ця криза "може вийти з-під контролю". "Тоді це може стати гуманітарною кризою, кризою у сфері безпеки, причому у всьому регіоні", - побоюється він.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
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5, 5781 r. / 16 мая 2021 r.
Сегодня в Кнессете нет заседаний пленума и комиссий Кнессета, а также торжественных мероприятий.
Комиссия Кнессета по безопасности утвердила продление Особого положения в тылу до 23.05.2021
сиван 2, 5781 r. / 13 мая 2021 r.
Процедура урегулирования поселений в Иудее и Самарии утверждена в предварительном чтении
ияр 29, 5781 r. / 11 мая 2021 r.
Законопроект о преодолении Кнессетом решений Верховного суда принят в предварительном чтении
ияр 29, 5781 r. / 11 мая 2021 r.про Голодор ничего
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
Нет там ничего.
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
Просто не люблю лжецов вроде тебя.
патамушта аббас бегает к своему "спасителю"- покровителю пуйлу
чаще, чем в туалет
Нетаньяху и израильская вата, вы сделали это вместе!
Как там, договор подписанный с Россией, не стоит и той бумаги на которой подписан. Заигрывайте с Террорашкой и дальше.
Така робота....нє пыльная...
«Палестинцы» творение совка, есть арабы живущие в Палестине но нету такого народа как палестинец
Скандал розгорається в місті Чорноморську, де викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко публічно назвав українську мовою окупантів і фашистів.
Як повідомляють «Факти», подібну заяву педагог дозволив собі зробити публічно, під час обговорення нових правил державної мови України, інформує UAINFO.org.
«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску.
Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе.
Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў».
Вертели они, одни и другие, на одном месте этот призыв, и импотентный ОНН вместе с ним.
Кроме выражения "озабоченности" и "обеспокоенности" ООН ни на что не способна.
14 травня о 12:24 ·
Наземная операция которой не было - "Ночь Кетчупа"
Ночью, после мощной артподготовки, несколько танковых и пехотых батальонов ЦАХАЛ начали маневрировать, вплотную приближаясь к границе Сектора Газа, изредка на танки падал свет фанарей близлежащих населенных пунктов (специально).
Глава пресс-службы ЦАХАЛ заявил что как ВВС, так и наземные силы армии принимают участие в операции (не соврал). Ведущие международные СМИ подхватили новость: "Наземная операция в Газе началась!"
Руководство Хамаса поверило и отдало приказ всем силам чья задача связать боем наступаещего противника, выйти из подземных укрытий на боевые рубежи. Звенья ПТУР Корнет, минометчики, снайперские пары заняли позиции и тут...
И тут откуда не возьмись прилетели 160 боевых самолетов в сопровождении беспилотников и за 20 минут, при поддержке арты, танкого огня, птуров и снайперов, огня с кораблей ВМС смешали все их позиции в кашу.
сотни террористов второго эшелона были заживо похоронены в тунелях.
Да слышали конечно. Только они не захватывали самолёты, а 1) убивали людей по всему миру без суда и следствия (и я сейчас не про нацистов, а, например, про вполне мирных инженеров, которые собирались строить в Ираке атомную электростанцию) 2) бомбили всех подряд, кто им по какой-то причине не нравился, без объявления войны и прочих цивилизованных атрибутов.
Сидит себе чувак, никого не трогает. изобретает модельки квадрокоптеров. Евреи решают, что он может поставлять свои модельки террористам и тупо убивают его без суда и следствия. И в то же время продают свои дроны кацапам, которые убивают мирных жителей.
Так что не надо лепить им нимб и крылышки.