Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями

Всі сторони конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями із Сектора Гази мають негайно покласти край бойовим діям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Бої мають негайно закінчитися", - сказав він на засіданні РБ ООН, пояснивши, що його заклик стосується як Ізраїлю, так і палестинців.

Гутерріш зазначив, що подібні конфлікти "підривають надію на мирне існування (ізраїльтян і палестинців. - Ред)". За його словами, ООН працює над тим, щоб сторони уклали перемир'я.

Генсек попередив, що ця криза "може вийти з-під контролю". "Тоді це може стати гуманітарною кризою, кризою у сфері безпеки, причому у всьому регіоні", - побоюється він.

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Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

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Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.