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Израиль (1760) ООН (3935) Палестина (153) Гутерриш Антониу (301)

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должны немедленно положить конец боевым действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.

Гутерриш отметил, что подобные конфликты "подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев - ред)". По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

Генсек предупредил, что данный кризис "может выйти из-под контроля". "Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем - во всем регионе", - опасается он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
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Топ комментарии
+19
надо просто прекратить стрелять..
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16.05.2021 18:16
+13
А какая степень оабоченности?
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16.05.2021 18:21
+11
Призывы без выражения озабоченности не принимаются. Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 4862
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16.05.2021 18:19
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Правила форума Совет форумчан
надо просто прекратить стрелять..
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16.05.2021 18:16 Ответить
Аггга...забрати набії у Всіх і видати рогатки...))
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16.05.2021 18:34 Ответить
Та да! Чисто, як Зєлєнскій: "Вайна! Стой! Раз-два!"
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16.05.2021 19:09 Ответить
источник какой..
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16.05.2021 18:22 Ответить
сиван

5, 5781 r. / 16 мая 2021 r.

Сегодня в Кнессете нет заседаний пленума и комиссий Кнессета, а также торжественных мероприятий.
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16.05.2021 18:47 Ответить
*Голодомор..
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16.05.2021 18:53 Ответить
не надо врать..
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16.05.2021 19:00 Ответить
Тро́ллинг - форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации[3].
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
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16.05.2021 19:04 Ответить
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 725
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16.05.2021 18:46 Ответить
Вранье.
Нет там ничего.
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16.05.2021 18:59 Ответить
Тро́ллинг - форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации[3].
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
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16.05.2021 19:04 Ответить
ложь изрыгаешь..
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16.05.2021 19:10 Ответить
Ничего не имею.
Просто не люблю лжецов вроде тебя.
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16.05.2021 19:37 Ответить
Ішов би ти, дядя, своїм шляхом. Нічого тут всяку маячню постити.
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16.05.2021 19:47 Ответить
Фейк! Нетаньяху лучший друг Хутина, какое признание Голодомора?. Ривлин президент Израиля когда приезжал в 16 году с высокой трибуны ВР заявил, что мы все нацисты в Украине. А дурачье идиотическое на Цензоре во главе с реально поехавшим в последнее время главредом все поют дифирамбы провокациям Нетаньяху.
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16.05.2021 21:04 Ответить
Призвал... и заплакал.
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16.05.2021 18:18 Ответить
Призывы без выражения озабоченности не принимаются. Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 4862
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16.05.2021 18:19 Ответить
Там миру не буде.
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16.05.2021 18:20 Ответить
конечно не будет -
патамушта аббас бегает к своему "спасителю"- покровителю пуйлу
чаще, чем в туалет
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16.05.2021 20:57 Ответить
А какая степень оабоченности?
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16.05.2021 18:21 Ответить
90 левела.
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16.05.2021 19:47 Ответить
И тут же был послан Израилем нах!
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16.05.2021 18:21 Ответить
А де та тварина? Нехай розкаже мені казку про потепління.
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16.05.2021 19:48 Ответить
Та вона просто психічно хвора дитина.А от ті хто її розкрутили,то тварюки.
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16.05.2021 20:47 Ответить
Бункерный террорист подкинул дров, чтобы переключить внимание от Украины на Израиль.
Нетаньяху и израильская вата, вы сделали это вместе!

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами - Цензор.НЕТ 5340
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16.05.2021 18:22 Ответить
Очень жаль что в этой войне погибнут молодые израильтяне, а не престарелые ватные пенсы из ссср, которым теперь Украина еще и пенсии платит.
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16.05.2021 18:28 Ответить
Но за-то, как хорошо под путинскую пропагандон дудку израильский през в Раде о бандеровцах пел... Получили, что хотели? Или то, что заслужили?

Как там, договор подписанный с Россией, не стоит и той бумаги на которой подписан. Заигрывайте с Террорашкой и дальше.

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 1836
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16.05.2021 18:26 Ответить
А что Палестина это не часть Израиля?
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16.05.2021 18:28 Ответить
Почему всякие ОНН, ЕС, ОБСЕ и прочие всегда на стороне террористов? Почему в их "понимании" жертва всегда виновата что оказывает сопротивление?
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16.05.2021 18:29 Ответить
Потому что они всратые импотенты и сделать ничего не в состоянии. И чтобы оправдать свое бездействие, неспособность и нежелание повлиять на конфликт, приходиться нести чушь в стиле "тут все виноваты, призываем помириться. Делать мы нихрена не будем, подождем пока само рассосется. Но можем выразить высшую степень обеспокоенности"
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16.05.2021 21:32 Ответить
Кто это и где официально делегатов из Хамас принимает?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 7513
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16.05.2021 18:29 Ответить
Об'***********....
Така робота....нє пыльная...
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16.05.2021 18:31 Ответить
А что Палестина это не часть Израиля?
«Палестинцы» творение совка, есть арабы живущие в Палестине но нету такого народа как палестинец
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16.05.2021 18:31 Ответить
А кто и где принимает Хезболлу? Интересно, Израиль заметил, если бы сегодня Путин с Гитлером в бункере встретился? А израильская вата?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 1243
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16.05.2021 18:32 Ответить
То что сегодня происходит в Израиле, это закономерный итого того, как вело себя правительство Израиля и потакало, с кремлевским террористом. Или израильтяне верят в то, что с террористом можно о чем-то договориться?

Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 454
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16.05.2021 18:35 Ответить
В воскресенье, 16 мая, с участием премьер-министра, министра обороны и начальника генштаба состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля. В сообщении об итогах заседания отмечается, что антитеррористическая операция продолжается по плану. Вопрос о прекращении огня не ставился и не обсуждался.
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16.05.2021 18:37 Ответить
"Я не разумею вашу псячу мову": під Одесою викладач морського коледжу назвав українську мовою окупантів і фашистів.

Скандал розгорається в місті Чорноморську, де викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко публічно назвав українську мовою окупантів і фашистів.
Як повідомляють «Факти», подібну заяву педагог дозволив собі зробити публічно, під час обговорення нових правил державної мови України, інформує UAINFO.org.
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16.05.2021 18:38 Ответить
Гнать этого бульбанутого *********-педагога в родные ипеня, наваляв сначала по самое нехочу. Україську мову воно не розуміє, падло...

«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску.
Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе.
Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў».
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16.05.2021 22:09 Ответить
Если бы Израиль обращал внимание на бред старых импотентов из ООН, давно не было бы Израиля.
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 3848
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16.05.2021 19:04 Ответить
Оон - нікчемне лайно, без совісті і моралі. Тепле пусте місце.
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16.05.2021 19:08 Ответить
"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.
Вертели они, одни и другие, на одном месте этот призыв, и импотентный ОНН вместе с ним.
Кроме выражения "озабоченности" и "обеспокоенности" ООН ни на что не способна.
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16.05.2021 19:15 Ответить
Больной что-ли? Выразить обеспокенность 2-уровня
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16.05.2021 19:33 Ответить
А в Украине как, гутипереш? Пусть стреляют цапы?
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16.05.2021 19:35 Ответить
Во ,,прогрессивное человечество,, уже начало сунуть свой поганый нос не в свои дела.( за счет наших жизней и спокойствия естественно )
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16.05.2021 19:38 Ответить
Ну так значит и Израиль пускай не лезет везде со своим навязыванием принудительной любви к евреям под соусом борьбы с антисемитизмом, при этом считая всех остальных расово-неполноценными гоями. Пускай пейсотня валит из Умани, а то превратили город в непонятно что и тд
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16.05.2021 19:54 Ответить
Израиль предложил Украине забрать останки Нахмана Бреславского ,и получил естественно отказ ,ведь жители Умани хотят кушать ,таможенникам нужна работа ,таксистам нужны клиенты и т. д.
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16.05.2021 20:10 Ответить
Сколько раз предложил, один? Таможенники, таксисты...и Вы как бы случайно наверное забыли упомянуть, что досы дают взятки местным чиновникам, из Умани сделали самый большой бордель в Украине. А про то, что в Одессе есть целые бордели для евреев с кошерной пищей и т.д Украинцам евреи не сулят ничего хорошего, а считают их расово неполноценными гоями и будущими рабами когда придёт Машиах
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16.05.2021 20:32 Ответить
Так отдайте остатки Нахмана и всех делов ,перезахоронят его где нибудь в Цвате и хасидские деньги останутся на родине.
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17.05.2021 04:05 Ответить
хасідьі на родінє нікому нє всралісь, сєкта.
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17.05.2021 09:05 Ответить
Что вы говорите ? Они такие же уважаемые члены общества как и все граждане Израиля. Кстати сейчас их много на передовой вместе с солдатами ЦАХЛ.
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17.05.2021 18:13 Ответить
Віктор Верцнер

14 травня о 12:24 ·

Наземная операция которой не было - "Ночь Кетчупа"

Ночью, после мощной артподготовки, несколько танковых и пехотых батальонов ЦАХАЛ начали маневрировать, вплотную приближаясь к границе Сектора Газа, изредка на танки падал свет фанарей близлежащих населенных пунктов (специально).

Глава пресс-службы ЦАХАЛ заявил что как ВВС, так и наземные силы армии принимают участие в операции (не соврал). Ведущие международные СМИ подхватили новость: "Наземная операция в Газе началась!"
Руководство Хамаса поверило и отдало приказ всем силам чья задача связать боем наступаещего противника, выйти из подземных укрытий на боевые рубежи. Звенья ПТУР Корнет, минометчики, снайперские пары заняли позиции и тут...
И тут откуда не возьмись прилетели 160 боевых самолетов в сопровождении беспилотников и за 20 минут, при поддержке арты, танкого огня, птуров и снайперов, огня с кораблей ВМС смешали все их позиции в кашу.
сотни террористов второго эшелона были заживо похоронены в тунелях.
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16.05.2021 19:57 Ответить
Чего уж там. Если говорить правду - то прям в лицо. 1600 боевых еврейских самолета и 10 000 трупов в туннелях.
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16.05.2021 20:39 Ответить
Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 3535
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16.05.2021 20:00 Ответить
А шо там случилось? Чего палестинцы вдруг ни с того ни с сего начали обстрел богоизбранных?
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16.05.2021 20:37 Ответить
Вас в темнице всю жизнь держали?) Вдруг? А они когда то прекращали?
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16.05.2021 22:29 Ответить
Вы думаете, Израиль воюет с Палестиной? Палестинская администрация была изгнана из сектора Газа в 2007 году, после того как Хамас захватил там власть. С тех пор Газа не контролируется "Палестиной". Там у власти террористы, враждебные как к Израилю, так и к Палестинской автономии.. Слышал ли кто-то о «Израильских террористах» захватывающих самолёты,заложников или взрывающих машины возле посольств? Израильские дети поджигают в Израиле арабские машины? Миру пора понять, что это конфликт между демократическим государством Израиль и радикальным исламом! ООН молчал, когда были разрушены иорданцами 58 синагог в Иерусалиме. ООН молчал, когда иорданцы планомерно оскверняли старинное еврейское кладбище на Масличной горе. ООН молчал, когда власти Иордании не давали евреям восходить на храмовую гору и молиться у Стены Плача. Из 690 решений Генеральной Ассамблеи до 1990 года 429были против Израиля. Евреи и арабы в ООН? Из 175 решений Совета Безопасности до 1990 года 97 были против Израиля. Если бы современный Израиль не защищался, он давно был бы уничтожен. Арабо-Израильская война? У арабов 22 государствa, не считая Палестину. У евреев есть только одно государство. Арабы развязали все шесть войн и проиграли. Все войны Израиль защищался и побеждал. До захвата страны в 1272 году до нашей эры евреи жили в ней тысячу лет и постоянно в ней находятся в течение 3300 лет. Арабские беженцы определились как «палестинцы» только в 1967 году, двадцать лет после образования современного государства Израиль.Нация и Иерусалим? Израиль стал государством 1312 лет до нашей эры, 2000 лет перед появлением ислама. Миру пора понять и то, что есть что-то более ценное, чем арабская нефть.(с)
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16.05.2021 20:45 Ответить
Вы в курсе шо границы Израиля не признаны?
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16.05.2021 21:05 Ответить
Если Израиль и Нетаньяху сейчас дадут слабину, пойдут на уступки то Израиль ждёт судьба Ливии. Все будет очень красиво под эгидой ООН все в лучших традициях. Внутренние беспорядки, восстания, повстанцы, левое крыло, арабы и понеслось. Стандартная схема. Этого нельзя допустить!
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16.05.2021 21:10 Ответить
границам есть вопросы о признании ...а Хамаз значить признан... Генсек ООН Гутерріш закликав припинити бойові дії між Ізраїлем і палестинцями - Цензор.НЕТ 7405
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16.05.2021 21:13 Ответить
Кем?)
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16.05.2021 22:30 Ответить
"Слышал ли кто-то о «Израильских террористах»"
Да слышали конечно. Только они не захватывали самолёты, а 1) убивали людей по всему миру без суда и следствия (и я сейчас не про нацистов, а, например, про вполне мирных инженеров, которые собирались строить в Ираке атомную электростанцию) 2) бомбили всех подряд, кто им по какой-то причине не нравился, без объявления войны и прочих цивилизованных атрибутов.
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17.05.2021 00:13 Ответить
Приколи этот свой бред бабулям у парадного !!! Если бы Израиль не воевал - его бы уже не было !!! И нам нужно брать с них пример в борьбе с кацапами !!!
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17.05.2021 00:21 Ответить
Святая правда. Просто нарид привык уже, что евреям всё можно.

Сидит себе чувак, никого не трогает. изобретает модельки квадрокоптеров. Евреи решают, что он может поставлять свои модельки террористам и тупо убивают его без суда и следствия. И в то же время продают свои дроны кацапам, которые убивают мирных жителей.
Так что не надо лепить им нимб и крылышки.
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17.05.2021 14:49 Ответить
харе бухать и нести бред!!! мы видили мы эти модельки самолетиков муслимов.. каждый день летят в Израиль.. я доверяю больше Цахалу чем хамазу..
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17.05.2021 17:01 Ответить
Татышо! Какой ты доверчивый .
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17.05.2021 17:31 Ответить
"Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?" (с)
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17.05.2021 08:38 Ответить
Израилетяне красавцы и клали они на разных гутеришей и прочую шалупень.....пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками....тогда можно спокойно идти сады опрыскивать)))
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16.05.2021 20:53 Ответить
Да. Сады опрыскивать. Захваченные у палестинцев. Как это кошерно однако!
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16.05.2021 21:07 Ответить
от козла молока больше, чем толку от вашей ООН
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17.05.2021 00:11 Ответить
ООН, ВОЗ, ОБСЕ, ЕС и прочее это рассадники коррупции... "Куда делись за четверть века миллиарды долларов гуманитарной помощи? Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства? - полностью https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2838906-echo/
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17.05.2021 08:36 Ответить
Призиває щоб перестали стрілять !! хай той призив повторить і путіну !! Із того ООН як з козла молока !!
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17.05.2021 15:25 Ответить
 
 