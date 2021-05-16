Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должны немедленно положить конец боевым действиям.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.
Гутерриш отметил, что подобные конфликты "подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев - ред)". По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.
Генсек предупредил, что данный кризис "может выйти из-под контроля". "Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем - во всем регионе", - опасается он.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Пожалуйста, подождите...
5, 5781 r. / 16 мая 2021 r.
Сегодня в Кнессете нет заседаний пленума и комиссий Кнессета, а также торжественных мероприятий.
Комиссия Кнессета по безопасности утвердила продление Особого положения в тылу до 23.05.2021
сиван 2, 5781 r. / 13 мая 2021 r.
Процедура урегулирования поселений в Иудее и Самарии утверждена в предварительном чтении
ияр 29, 5781 r. / 11 мая 2021 r.
Законопроект о преодолении Кнессетом решений Верховного суда принят в предварительном чтении
ияр 29, 5781 r. / 11 мая 2021 r.про Голодор ничего
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
Нет там ничего.
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия - это искушение, провокация и подстрекательство - то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
Просто не люблю лжецов вроде тебя.
патамушта аббас бегает к своему "спасителю"- покровителю пуйлу
чаще, чем в туалет
Нетаньяху и израильская вата, вы сделали это вместе!
Как там, договор подписанный с Россией, не стоит и той бумаги на которой подписан. Заигрывайте с Террорашкой и дальше.
Така робота....нє пыльная...
«Палестинцы» творение совка, есть арабы живущие в Палестине но нету такого народа как палестинец
Скандал розгорається в місті Чорноморську, де викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко публічно назвав українську мовою окупантів і фашистів.
Як повідомляють «Факти», подібну заяву педагог дозволив собі зробити публічно, під час обговорення нових правил державної мови України, інформує UAINFO.org.
«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску.
Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе.
Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў».
Вертели они, одни и другие, на одном месте этот призыв, и импотентный ОНН вместе с ним.
Кроме выражения "озабоченности" и "обеспокоенности" ООН ни на что не способна.
14 травня о 12:24 ·
Наземная операция которой не было - "Ночь Кетчупа"
Ночью, после мощной артподготовки, несколько танковых и пехотых батальонов ЦАХАЛ начали маневрировать, вплотную приближаясь к границе Сектора Газа, изредка на танки падал свет фанарей близлежащих населенных пунктов (специально).
Глава пресс-службы ЦАХАЛ заявил что как ВВС, так и наземные силы армии принимают участие в операции (не соврал). Ведущие международные СМИ подхватили новость: "Наземная операция в Газе началась!"
Руководство Хамаса поверило и отдало приказ всем силам чья задача связать боем наступаещего противника, выйти из подземных укрытий на боевые рубежи. Звенья ПТУР Корнет, минометчики, снайперские пары заняли позиции и тут...
И тут откуда не возьмись прилетели 160 боевых самолетов в сопровождении беспилотников и за 20 минут, при поддержке арты, танкого огня, птуров и снайперов, огня с кораблей ВМС смешали все их позиции в кашу.
сотни террористов второго эшелона были заживо похоронены в тунелях.
Да слышали конечно. Только они не захватывали самолёты, а 1) убивали людей по всему миру без суда и следствия (и я сейчас не про нацистов, а, например, про вполне мирных инженеров, которые собирались строить в Ираке атомную электростанцию) 2) бомбили всех подряд, кто им по какой-то причине не нравился, без объявления войны и прочих цивилизованных атрибутов.
Сидит себе чувак, никого не трогает. изобретает модельки квадрокоптеров. Евреи решают, что он может поставлять свои модельки террористам и тупо убивают его без суда и следствия. И в то же время продают свои дроны кацапам, которые убивают мирных жителей.
Так что не надо лепить им нимб и крылышки.