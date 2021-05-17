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Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації запустить новий етап пошуку вразливостей додатків "Дія" (багбаунті) в червні.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні анонсували новий багбаунті, коли хакери з усього світу зможуть зламати копію "Дії" і ми за це заплатимо мільйон гривень", - сказав Федоров.

За його словами, багбаунті почнеться в червні й триватиме 6 місяців. Кожен бажаючий, незалежно від досвіду або кваліфікації, зможе взяти участь.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінціфри Мстислав Банік уточнив, що для багбаунті створюється спеціальна копія додатку, в якій немає справжніх даних громадян.

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Топ коментарі
+5
ооо, вот щас сисадмин датацентра подогреется ))))
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17.05.2021 14:33
+5
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 7731 Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 6228
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17.05.2021 14:36
+4
За чий рахунок банкет?
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17.05.2021 14:34
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ооо, вот щас сисадмин датацентра подогреется ))))
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17.05.2021 14:33 Відповісти
Где миллион получить? Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион, - Федоров - Цензор.НЕТ 6106

Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион, - Федоров - Цензор.НЕТ 5083
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17.05.2021 14:34 Відповісти
За чий рахунок банкет?
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17.05.2021 14:34 Відповісти
Нууу, судячи з тексту новини, то за рахунок Міністерства цифрової трансформації. Спишуть витрати як рекламні, або представницькі, тощо... А якщо в загальному маштабі, то вся державна адмінмашина утримується за рахунок платників податків. Але краще нехай вони так витратять гроші, пофіксив баги у "Дії", ніж просто їх вкрадуть.
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17.05.2021 14:43 Відповісти
так они и планируют их украсть под видомм "поиска багов". За баги отвечают разработчики, за их поиски отвечают - тестеры которые за это получают зарплату!!!
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17.05.2021 15:35 Відповісти
А що, в державі є кошти НЕ платників податків..? Тестують за наш рахунок.
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17.05.2021 15:05 Відповісти
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 7731 Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 6228
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17.05.2021 14:36 Відповісти
почему то все придурки думают что кто то удаленно что то ломать будет. проще устроиться уборщиком в датацентр, или арендовать два юнита под сервер в соседней стойке... физически воткнуть флешку и слить все что хочеш.
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17.05.2021 14:37 Відповісти
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 9594
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17.05.2021 14:41 Відповісти
стоички с серверами в маскве для этого и поставили, выдергиваешь на горячую зеркальные винты и с умным видом вставляешь чистые))) мудрый линукс с чистой совестью сразу делает хорошие копии)) эх юность юность)) давно это было.
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17.05.2021 14:49 Відповісти
ну да )) рейд засихронит ))
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17.05.2021 14:54 Відповісти
даже если серверная своя в подвале ведомства - все равно есть человеческий фактор, каждого сотрудника не проконтролируеш.
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17.05.2021 14:38 Відповісти
в США хакеры устроили перебои с топливом на всём южном побережье.....
на его месте лучше бы не хорохорится.......
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17.05.2021 14:39 Відповісти
Хрен с ним, с топливом. Давеча хакеры атаковали холодильники в Нидерландах и сделали перебои с сыром...
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17.05.2021 15:03 Відповісти
перевели всё в цифру..... теперь будьте так добры учитывайте риски и хакеров......
в будущем атак меньше не станет.....
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17.05.2021 15:07 Відповісти
Это старая схема и они без дупля, что делают.

Никто из знающих спецов за такие деньги не будет тратить время.

Они получат пару найденных багов и все.
Но работа тестировщика столько не стоит.

Приложение в итоге не станет безопаснее.
Министр похоже без портфеля.

Скажите ему кто-то, чтобы пошел на конференцию какую-то по безопасности что-ли.
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17.05.2021 14:39 Відповісти
оно того не стоит, реально. если бы стоило - я бы скорее применил терморектальный криптоанализатор к анусу их сисадмина, для того что бы он вспомнил про все бекдоры и все пароли.
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17.05.2021 14:43 Відповісти
а те спецы кто полезет еще и статью получат - вмешательство в работу информационных систем
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17.05.2021 18:32 Відповісти
Вы ещё за украинскую вакцину из крапивы не рассчитались 😂
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17.05.2021 14:40 Відповісти
Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 175
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17.05.2021 14:44 Відповісти
Ойц.... Реклама фуфла!..
🤑
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17.05.2021 14:43 Відповісти
Дебилы в Дії,я уже взломал и забрал 1000000000$,поцы...
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17.05.2021 14:43 Відповісти
да-да, они уже разоблачителям коррупционеров "заплатили".
так, что лучше на "петровке" базу продать за реальный баблос.
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17.05.2021 14:44 Відповісти
Зачем ломать эту сраную дию...которая по сути является ретранслятором данных с разных баз даных?? Если кому то надо...то он будет ломать нужную ему базу....а программульку ретранслятор не имеющую собственной базы и сервера...
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17.05.2021 14:45 Відповісти
я думаю базы они кешируют, регулярно, для того что бы уменьшить время запроса. поэтому слив из сервера - можно получить тупо все базы в распоряжение.
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17.05.2021 14:47 Відповісти
А время запроса в дие довольно велико...
Если в нее зайти...то сразу высвечивается дата обновления документов с прошлого захода...и только где то через митнуту-две обновляются данные....причем для каждого документа время разное...и может отличаться на теже минуту-две....значит кеширования общего нет..
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17.05.2021 14:55 Відповісти
вот незнаю, честно. я их поделкой не пользовался, могу только сказать что поскольку ноги вырости от Дубилета младшего, сервера скорее всего стоят на площадке провайдера диджитал дженерейшен, который принадлежит его папе - Дубилету старшему. вобщем мильен из семьи не уйдет )))
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17.05.2021 14:58 Відповісти
Так отож.
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17.05.2021 14:54 Відповісти
ну затем, что до этой дии не было ни одного единого входа во все реестры. Теперь есть и ломать его есть смысл. И сломают, конечно.
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17.05.2021 18:33 Відповісти
Миллион на всех или на каждого?
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17.05.2021 14:47 Відповісти
А это мысль! Слепить непонятную "Дію" за непонятное количество бюджетных денег. Потом самим же ее хакнуть и слямзить еще лям. Прям бенясхема стандартная.
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17.05.2021 14:49 Відповісти
Берёшь знакомого мента или СБУшника, проставляешь ему вискарь, он берёт свою корочку и выносит тебе нужный сервак .
Ну или как предлагали выше - паяльник в опу одмину (что дешевле и быстрее).
А вообще, пусть они эту баунти сначала заявят. А то "звездеть не мешки ворочать". Пообещать и я могу, хоть миллиард.
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17.05.2021 15:01 Відповісти
Дык ее уже ломали прям из забугорной серверной и сливали всю инфу в интернет.
Что то поменялось?
Недавно положили такой сарай обшитый вагонкой в голландии, тупо спалив его вместе с резервными копиями.
Наши казлы из многих компаний, восстанавливали все из резервных копий трехлетней давности, которые случайно сохранились с тех времен, когда они перешли на забугорное облако.
Актуальность информации, сами понимаете.
Зато громко рапортовали об очередном прорыве.
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17.05.2021 15:03 Відповісти
странная позиция - ты сломай, а мы заплатим. А Савченко только подумала как сломать купол на ВР так её сразу посадили - что бы не мешалась в выборы. Но самое то главное те кто посадил пролетел с огромным счётом.
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17.05.2021 15:07 Відповісти
А исходный код открыт, или закрыт? Во втором случае следим за руками - жёны разработчиков скоро купят себе новые бентли...
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17.05.2021 15:09 Відповісти
очнись друг, за мильен вонючих фантиков, ты даже один бентли не купиш. мильена еле еле на тоету камри хватит в бич комплекте.
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17.05.2021 15:15 Відповісти
свяжись с зекомандОй - не заплатят, вдогонку ещё и посадят..
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17.05.2021 15:13 Відповісти
Ага, все, типа, повелись. Это как в банковский сейф положить 1 млрд.$ и кинуть клич "медвежатникам": кто вскроет - получит 1 млн.
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17.05.2021 15:15 Відповісти
Было бы что ламать, оно сырое и не функционирует полностью. От если допилят и интегрируют тогда да.
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17.05.2021 15:27 Відповісти
...І ПРИДАЧУ 3-И РОКИ
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17.05.2021 15:28 Відповісти
Ну пару косяков может и обнаружат, но реальные взломы происходят через людей, не осознающих что они делают. Будет предоставлена копия баранов из министерства?
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17.05.2021 15:37 Відповісти
Я когда регистрировал рождение ребенка то чуть не разбил мобилу от ярости. Это еще хуже чем бегать с бумажками по инстанциям. К стати, бегать по инстанциям все равно пришлось т к свидетельство о рождении прислали в другую инстанцию чем ту которую я указал в Приложении. Всех багов я даже описывать не хочу- некоторые из них блокируют процедуру на последнем шаге когда ты уже ввел руками тонну информации...и потом снова по кругу. Если ты не тестировщик мобильных приложений то лучше поберечь свои нервы и время.
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17.05.2021 16:12 Відповісти
Ага, сейчас.... Все время врете а тут заплатите. Ищите доверчивых хакеров
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17.05.2021 17:32 Відповісти
За 36 штук баксов. Ага. Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 4999

Еще мороженка и петушка на палочке пообещал хакерам.
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17.05.2021 20:20 Відповісти
Дегенерат Фьодарав из своих заплатит? Не? Так я и думал.
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17.05.2021 18:09 Відповісти
36 штук баксов. Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 9042 Федоров явно расчитывает на уровень не выше школьника средних и старших классов.
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17.05.2021 20:19 Відповісти
 
 