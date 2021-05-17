Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров
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Міністерство цифрової трансформації запустить новий етап пошуку вразливостей додатків "Дія" (багбаунті) в червні.
Про це розповів віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сьогодні анонсували новий багбаунті, коли хакери з усього світу зможуть зламати копію "Дії" і ми за це заплатимо мільйон гривень", - сказав Федоров.
За його словами, багбаунті почнеться в червні й триватиме 6 місяців. Кожен бажаючий, незалежно від досвіду або кваліфікації, зможе взяти участь.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінціфри Мстислав Банік уточнив, що для багбаунті створюється спеціальна копія додатку, в якій немає справжніх даних громадян.
Будь ласка, зачекайте...
на его месте лучше бы не хорохорится.......
в будущем атак меньше не станет.....
Никто из знающих спецов за такие деньги не будет тратить время.
Они получат пару найденных багов и все.
Но работа тестировщика столько не стоит.
Приложение в итоге не станет безопаснее.
Министр похоже без портфеля.
Скажите ему кто-то, чтобы пошел на конференцию какую-то по безопасности что-ли.
🤑
так, что лучше на "петровке" базу продать за реальный баблос.
Если в нее зайти...то сразу высвечивается дата обновления документов с прошлого захода...и только где то через митнуту-две обновляются данные....причем для каждого документа время разное...и может отличаться на теже минуту-две....значит кеширования общего нет..
Ну или как предлагали выше - паяльник в опу одмину (что дешевле и быстрее).
А вообще, пусть они эту баунти сначала заявят. А то "звездеть не мешки ворочать". Пообещать и я могу, хоть миллиард.
Что то поменялось?
Недавно положили такой сарай обшитый вагонкой в голландии, тупо спалив его вместе с резервными копиями.
Наши казлы из многих компаний, восстанавливали все из резервных копий трехлетней давности, которые случайно сохранились с тех времен, когда они перешли на забугорное облако.
Актуальность информации, сами понимаете.
Зато громко рапортовали об очередном прорыве.
Еще мороженка и петушка на палочке пообещал хакерам.