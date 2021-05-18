УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11089 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
9 807 11
апеляція (441) Кузьмін (94) Медведчук (1323) домашній арешт (171)

Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт

Адвокати кума Путіна, глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука оскаржили рішення Печерського районного суду про обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram овідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Нардеп ОПЗЖ Козак офіційно не перебуває на лікарняному чи у відпустці, - апарат ВР. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
показати весь коментар
18.05.2021 12:18
+8
Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
показати весь коментар
18.05.2021 12:26
+6
Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
показати весь коментар
18.05.2021 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест - Цензор.НЕТ 6200
показати весь коментар
18.05.2021 12:17 Відповісти
Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
показати весь коментар
18.05.2021 12:18 Відповісти
Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
показати весь коментар
18.05.2021 12:26 Відповісти
Домашнім растрелом )
показати весь коментар
18.05.2021 12:28 Відповісти
Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
показати весь коментар
18.05.2021 12:43 Відповісти
На шибеницю!
показати весь коментар
18.05.2021 13:50 Відповісти
ну печерские праститутки всегда поддержат и нажалуют на новые немецкие УАЗики, теперь время мертвечука обменять на таксиста или праститутку из лыдыныры.
показати весь коментар
18.05.2021 12:44 Відповісти
Правильно, вместо домашнего ареста должно быть пребывание в СИЗО.
показати весь коментар
18.05.2021 12:48 Відповісти
Без залога.
показати весь коментар
18.05.2021 12:58 Відповісти
МЕРТВЕЧУКА С ЕГО КУМОМ ПЫНЕЙ В ГААГУ НА ВИСЕЛИЦУ КАК МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ!!!
показати весь коментар
18.05.2021 13:18 Відповісти
Адвокатів теж посадити за зраду
показати весь коментар
18.05.2021 13:30 Відповісти
 
 