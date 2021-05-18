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Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест

Адвокаты кума Путина, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука обжаловали решение Печерского районного суда об избрании их подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
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18.05.2021 12:18
+8
Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
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18.05.2021 12:26
+6
Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
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18.05.2021 12:43
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Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест - Цензор.НЕТ 6200
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18.05.2021 12:17 Ответить
Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
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18.05.2021 12:18 Ответить
Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
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18.05.2021 12:26 Ответить
Домашнім растрелом )
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18.05.2021 12:28 Ответить
Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
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18.05.2021 12:43 Ответить
На шибеницю!
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18.05.2021 13:50 Ответить
ну печерские праститутки всегда поддержат и нажалуют на новые немецкие УАЗики, теперь время мертвечука обменять на таксиста или праститутку из лыдыныры.
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18.05.2021 12:44 Ответить
Правильно, вместо домашнего ареста должно быть пребывание в СИЗО.
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18.05.2021 12:48 Ответить
Без залога.
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18.05.2021 12:58 Ответить
МЕРТВЕЧУКА С ЕГО КУМОМ ПЫНЕЙ В ГААГУ НА ВИСЕЛИЦУ КАК МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ!!!
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18.05.2021 13:18 Ответить
Адвокатів теж посадити за зраду
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18.05.2021 13:30 Ответить
 
 