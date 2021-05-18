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Новини Політика України
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Кабмін (6255) відставка (1203) Петрашко (82) Арахамія (1000) Степанов Максим (2015) Ляшко Віктор (1352) Криклій (310) Кубраков Олександр (249) Любченко Олексій (79)

Перестановок у Кабміні не буде до осені, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перестановок у Кабміні не буде до осені, - Арахамія

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає кадрові ротації в уряді до осені.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю", - сказав Арахамія.

Він також нагадав, що нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я можуть призначити в четвер.

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Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+3
Сказал -- как отрезал! *)
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18.05.2021 19:04
+3
Я так понял, что уже и кровати у вас там некому переставлять.
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18.05.2021 20:35
+3
Лето, Канары, Мальдивы, Сейшелы... Не до Украины.
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18.05.2021 20:54
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Сказал -- как отрезал! *)
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18.05.2021 19:04 Відповісти
все правильно! у них перестановки делать -- абсолютно безтолку!!
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18.05.2021 20:59 Відповісти
-- прокладки между перестановками -- очень толковые... *)
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18.05.2021 21:05 Відповісти
"По состоянию на сейчас мой прогноз..."
Уже соломки постелил
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18.05.2021 19:06 Відповісти
та нах нам твоё кукареканье не о чем Перестановок в Кабмине не будет до осени, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2578

Лучше расскажи про своих шлюх во сколько они тебе обходятся и какая у тебя секретарша?
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18.05.2021 19:07 Відповісти
До осени они вместе со шмарклей вылетят оттуда.
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18.05.2021 19:14 Відповісти
ПЕРЕСТАНОВОК не будет - автор подачи новости провоцирует ава бордельные ассоциации?
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18.05.2021 19:42 Відповісти
Т.е. уже даже кровати переставлять в лом
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18.05.2021 19:22 Відповісти
Не буде, бо через місяць з гаком "зморені" депутати подадуться на канікули, відпочивати.
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18.05.2021 19:23 Відповісти
блин!!! программист ротаций в кабмине кабмина
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18.05.2021 19:35 Відповісти
воно справді дурне , чи таким бути вигідніше, шаб лідєра не перплюнуть...
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18.05.2021 19:38 Відповісти
Я так понял, что уже и кровати у вас там некому переставлять.
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18.05.2021 20:35 Відповісти
как я понял на перестановку в правительстве влияют не провалы в экономике, ни внешнеполитичесская деятельность, ни огромние коррупционние схеммы. у вас просто все запланировано, чтоб каждие четыре месяца своими движениями и перестановками за...ирать людям мозги. а скажи, давид, ты кто? и где б ты был и кто знал бы фамилию арахамия если б богдан не стал во главе жОПы. ты на 100% напоминаешь алкаша-колхозника которий в 1917 побежал делить чужое добро а ему за это еще дали кожанку, револьвер и наделили властью. и это тупорилое, ленивое существо пошло в село учить фермеров как им жить. вот как я тебя вижу.
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18.05.2021 20:38 Відповісти
Лето, Канары, Мальдивы, Сейшелы... Не до Украины.
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18.05.2021 20:54 Відповісти
так они и зимой туда же, там лето
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18.05.2021 21:01 Відповісти
Ара ХА ХА мія. Ара ХА ХАМія. Спірохетамія.
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18.05.2021 22:28 Відповісти
 
 