Перестановок у Кабміні не буде до осені, - Арахамія

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає кадрові ротації в уряді до осені.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю", - сказав Арахамія.

Він також нагадав, що нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я можуть призначити в четвер.

Читайте також: Парламент підтримав відставку Степанова

Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.