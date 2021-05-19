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Новости Политика Украины
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Перестановок в Кабмине не будет до осени, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перестановок в Кабмине не будет до осени, - Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на больших предприятиях, но "министерских" я не предусматриваю", - сказал Арахамия.

Он также напомнил, что новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут назначить в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент поддержал отставку Степанова

Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Также читайте: Сейчас мы точно не планируем отправлять в отставку весь Кабмин. В дальнейшем перестановки возможны, в правительстве никто не вечный, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Сказал -- как отрезал! *)
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18.05.2021 19:04
+3
Я так понял, что уже и кровати у вас там некому переставлять.
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18.05.2021 20:35
+3
Лето, Канары, Мальдивы, Сейшелы... Не до Украины.
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18.05.2021 20:54
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Сказал -- как отрезал! *)
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18.05.2021 19:04 Ответить
все правильно! у них перестановки делать -- абсолютно безтолку!!
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18.05.2021 20:59 Ответить
-- прокладки между перестановками -- очень толковые... *)
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18.05.2021 21:05 Ответить
"По состоянию на сейчас мой прогноз..."
Уже соломки постелил
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18.05.2021 19:06 Ответить
та нах нам твоё кукареканье не о чем Перестановок в Кабмине не будет до осени, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2578

Лучше расскажи про своих шлюх во сколько они тебе обходятся и какая у тебя секретарша?
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18.05.2021 19:07 Ответить
До осени они вместе со шмарклей вылетят оттуда.
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18.05.2021 19:14 Ответить
ПЕРЕСТАНОВОК не будет - автор подачи новости провоцирует ава бордельные ассоциации?
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18.05.2021 19:42 Ответить
Т.е. уже даже кровати переставлять в лом
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18.05.2021 19:22 Ответить
Не буде, бо через місяць з гаком "зморені" депутати подадуться на канікули, відпочивати.
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18.05.2021 19:23 Ответить
блин!!! программист ротаций в кабмине кабмина
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18.05.2021 19:35 Ответить
воно справді дурне , чи таким бути вигідніше, шаб лідєра не перплюнуть...
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18.05.2021 19:38 Ответить
Я так понял, что уже и кровати у вас там некому переставлять.
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18.05.2021 20:35 Ответить
как я понял на перестановку в правительстве влияют не провалы в экономике, ни внешнеполитичесская деятельность, ни огромние коррупционние схеммы. у вас просто все запланировано, чтоб каждие четыре месяца своими движениями и перестановками за...ирать людям мозги. а скажи, давид, ты кто? и где б ты был и кто знал бы фамилию арахамия если б богдан не стал во главе жОПы. ты на 100% напоминаешь алкаша-колхозника которий в 1917 побежал делить чужое добро а ему за это еще дали кожанку, револьвер и наделили властью. и это тупорилое, ленивое существо пошло в село учить фермеров как им жить. вот как я тебя вижу.
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18.05.2021 20:38 Ответить
Лето, Канары, Мальдивы, Сейшелы... Не до Украины.
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18.05.2021 20:54 Ответить
так они и зимой туда же, там лето
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18.05.2021 21:01 Ответить
Ара ХА ХА мія. Ара ХА ХАМія. Спірохетамія.
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18.05.2021 22:28 Ответить
 
 