Перестановок в Кабмине не будет до осени, - Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на больших предприятиях, но "министерских" я не предусматриваю", - сказал Арахамия.

Он также напомнил, что новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут назначить в четверг.

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Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

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