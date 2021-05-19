Кабмін призначив Новікову т.в.о. голови Мінекономіки

Кабінет Міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра економіки, торгівлі і сільського господарства. Ним стала Ірина Новікова.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України на Новікову Ірину Юріївну", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Новікова обіймала пост заступника глави Мінекономіки.

Крім того, Кабмін погодив кандидатуру Саніна Сергія Вікторовича на посаду начальника державної установи "Держгідрографія".

Також уряд призначив Підкоморну Юлію Анатоліївну заступником міністра енергетики України.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада звільнила міністра економіки Петрашка.

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