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Кабмін призначив Новікову т.в.о. голови Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Новікову т.в.о. голови Мінекономіки

Кабінет Міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра економіки, торгівлі і сільського господарства. Ним стала Ірина Новікова.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України на Новікову Ірину Юріївну", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Новікова обіймала пост заступника глави Мінекономіки.

Крім того, Кабмін погодив кандидатуру Саніна Сергія Вікторовича на посаду начальника державної установи "Держгідрографія".

Також уряд призначив Підкоморну Юлію Анатоліївну заступником міністра енергетики України.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада звільнила міністра економіки Петрашка.

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Власть меняется. Капитально и фундаментально.
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19.05.2021 15:12 Відповісти
Просто цікаво, спеціалістів, українського походження немає, чи зелена влада їх принципово не допускає до керівництва країною?
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19.05.2021 15:23 Відповісти
Та, вроде, своя:

Новікова Ірина Юріївна
Освіта: вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр права.

Трудова діяльність:
2007-2011 - помічник прокурора Турківського району Львівської області.
2011-2013 - головний спеціаліст відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
2013-2015 - заступник начальника управління державно-приватного партнерства та державних гарантій департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
2015-2017 - начальник відділу державно-приватного партнерства департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2017-01.2019 - заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
01.2019-11.2019 - директор департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2019-02.2020 - директор департаменту інвестицій та інновацій в Мінекономіки.
02.2020-07.2020 - директор департаменту інвестицій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
22 липня 2020 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №904-р призначив Ірину Новікову заступницей Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
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19.05.2021 15:42 Відповісти
Другой вопрос: что делает "магістр права" в министерстве экономики? Кабмін призначив Новікову т.в.о. голови Мінекономіки - Цензор.НЕТ 992
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19.05.2021 15:44 Відповісти
Хорошая сосна, одобряю
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19.05.2021 16:51 Відповісти
 
 