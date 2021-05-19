Кабмін призначив Новікову т.в.о. голови Мінекономіки
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Кабінет Міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра економіки, торгівлі і сільського господарства. Ним стала Ірина Новікова.
Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України на Новікову Ірину Юріївну", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Новікова обіймала пост заступника глави Мінекономіки.
Крім того, Кабмін погодив кандидатуру Саніна Сергія Вікторовича на посаду начальника державної установи "Держгідрографія".
Також уряд призначив Підкоморну Юлію Анатоліївну заступником міністра енергетики України.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада звільнила міністра економіки Петрашка.
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Новікова Ірина Юріївна
Освіта: вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр права.
Трудова діяльність:
2007-2011 - помічник прокурора Турківського району Львівської області.
2011-2013 - головний спеціаліст відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
2013-2015 - заступник начальника управління державно-приватного партнерства та державних гарантій департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
2015-2017 - начальник відділу державно-приватного партнерства департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2017-01.2019 - заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
01.2019-11.2019 - директор департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2019-02.2020 - директор департаменту інвестицій та інновацій в Мінекономіки.
02.2020-07.2020 - директор департаменту інвестицій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
22 липня 2020 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №904-р призначив Ірину Новікову заступницей Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.