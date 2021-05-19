Кабмин назначил Новикову врио главы Минэкономики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров назначил временно исполняющего обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства. Им стала Ирина Новикова.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну", - говорится в сообщении.
Отметим, что Новикова занимала пост заместителя главы Минэкономики.
Кроме того, Кабмин согласовал кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения "Госгидрография".
Также правительство назначило Пидкоморную Юлию Анатольевну заместителем министра энергетики Украины.
Напомним, ранее Верховная Рада уволила министра экономики Петрашко.
Пожалуйста, подождите...
Новікова Ірина Юріївна
Освіта: вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр права.
Трудова діяльність:
2007-2011 - помічник прокурора Турківського району Львівської області.
2011-2013 - головний спеціаліст відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
2013-2015 - заступник начальника управління державно-приватного партнерства та державних гарантій департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
2015-2017 - начальник відділу державно-приватного партнерства департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2017-01.2019 - заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу державно-приватного партнерства в Мінекономіки.
01.2019-11.2019 - директор департаменту залучення інвестицій в Мінекономіки.
11.2019-02.2020 - директор департаменту інвестицій та інновацій в Мінекономіки.
02.2020-07.2020 - директор департаменту інвестицій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
22 липня 2020 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №904-р призначив Ірину Новікову заступницей Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.