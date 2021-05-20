Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про олігархів, який може з'явитися наступного тижня.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Президент заявив, що законопроєкт про олігархів готовий майже на 100% і з'явиться наступного тижня.

"Головний зміст та філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст та вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них містяться за кордоном. І вони всі розуміють: ціна їхніх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціям, а завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття, як олігарх", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, ніхто великий бізнес не вбиває.

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