Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про олігархів, який може з'явитися наступного тижня.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Президент заявив, що законопроєкт про олігархів готовий майже на 100% і з'явиться наступного тижня.
"Головний зміст та філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст та вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них містяться за кордоном. І вони всі розуміють: ціна їхніх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціям, а завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття, як олігарх", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, ніхто великий бізнес не вбиває.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/n3266464
Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
''Приказую переімєновать олігархові в бізнєсмєно''
Подпісь: ЗЕ.
Я про необходимость выборов раз в год.
Ну внесешь ты кого то в реестр.....
С какого они будут терять активы ... тем более за рубежом?
Сразу вижу кормушку - ежемесячно за не внесение.....
+ суд иски в Украине и за бугром, докажи бубочка что это олигарх + компенсация за потери прибыли + имиджа.
Сомневаюсь что бы этот зеленый цирк шапито так прописал понятие ОЛИГАРХ в законе, что оно прошло бы в украинском и мировом законодательстве без проблем.
Ну хоть хтось щось запропонує я це зробити правильніше??? Хоть щось????
...
"Наприклад, пан Пінчук забезпечить уже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам +", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - розповів тоді Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/601014.html
Це були перші договорняки Гідранта з олігархами, після чого вся Україна їм повертає сторицею за їхню "допомогу".
Далі більше ці "благодійники" нічого не давали, а тільки забирали своє(
Гідрант - цинічне брехло і лицемір!