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Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про олігархів, який може з'явитися наступного тижня.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Президент заявив, що законопроєкт про олігархів готовий майже на 100% і з'явиться наступного тижня.

"Головний зміст та філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст та вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них містяться за кордоном. І вони всі розуміють: ціна їхніх активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена. Не завдяки санкціям, а завдяки появі на законодавчому рівні такого поняття, як олігарх", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, ніхто великий бізнес не вбиває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
"И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей."

Источник: https://censor.net/ru/n3266464

Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
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20.05.2021 12:53
+5
оно реально тупое.. впрочем, зебилы потому за него и голо-совали - по своему образу и подобию
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20.05.2021 12:54
+4
держите наркомана...
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20.05.2021 12:54
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"большой бизнес убивать не будут" ... будут дальше убивать ФОПов...
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20.05.2021 12:53 Відповісти
"И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей."

Источник: https://censor.net/ru/n3266464

Зелена сарана вирішила вказувати іншим країнам кому в них можна вести бізнес?
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20.05.2021 12:53 Відповісти
какой загадочный мальчик.
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20.05.2021 12:53 Відповісти
оно реально тупое.. впрочем, зебилы потому за него и голо-совали - по своему образу и подобию
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20.05.2021 12:54 Відповісти
держите наркомана...
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20.05.2021 12:54 Відповісти
надо Игорю Валерьевичу позвонить, пусть срочно уменьшает дозу.
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20.05.2021 13:04 Відповісти
Бєня з Ахметкою та іншими фірташами зітхнули з полегшенням.
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20.05.2021 12:55 Відповісти
Указ найвеличнівшивого припіздєнта о важності термінології.
''Приказую переімєновать олігархові в бізнєсмєно''
Подпісь: ЗЕ.
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20.05.2021 12:56 Відповісти
А вот если бы выборы были в этом году, зюзя брехал бы поменьше, да и выгнать его ермаков с аваковыми ссаными тряпками на выборах была бы возможность...
Я про необходимость выборов раз в год.
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20.05.2021 12:56 Відповісти
Ну ещё бы! Кто ж в здравом уме будет убивать сам себя?
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Шо за БРЕД?
Ну внесешь ты кого то в реестр.....
С какого они будут терять активы ... тем более за рубежом?
Сразу вижу кормушку - ежемесячно за не внесение.....
+ суд иски в Украине и за бугром, докажи бубочка что это олигарх + компенсация за потери прибыли + имиджа.
Сомневаюсь что бы этот зеленый цирк шапито так прописал понятие ОЛИГАРХ в законе, что оно прошло бы в украинском и мировом законодательстве без проблем.
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20.05.2021 12:58 Відповісти
парашенка...
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20.05.2021 13:02 Відповісти
Противопорошенковский закон это. Или Порох продаст Пятый и Прямой или ему запретят быть политиком и соответственно участвовать в выборах.
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20.05.2021 13:06 Відповісти
Чи тільки я вбачаю паралелі із Трампом в Америці?
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20.05.2021 13:18 Відповісти
Хто може запронувати щось інше...???? Ну требаж алігархів приструнювати чи ні?
Ну хоть хтось щось запропонує я це зробити правильніше??? Хоть щось????
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20.05.2021 13:13 Відповісти
Скільки за пасасать, курва?)
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20.05.2021 13:19 Відповісти
Можеш "пасасать" безкоштовно у свого сусіда ...я дозволяю. Сасун хренів)))))))
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20.05.2021 13:21 Відповісти
О...мовчиш... Мабуть до діла приступив...О й не заздрю я його сусідам...
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20.05.2021 13:27 Відповісти
Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2325

...
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20.05.2021 13:28 Відповісти
І як це переживе Беня і Медведчук? Канал-помийку "1+1" вже продали? Якщо Медведчук зрадник, а Беня під санкціями США, то чому РНБО цей канал не закрила?
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20.05.2021 13:37 Відповісти
Общение только по телефону, взятка только на карту. Все в засаду!
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20.05.2021 15:11 Відповісти
хорошо. всё верно.
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20.05.2021 17:16 Відповісти
18.07.2019

"Наприклад, пан Пінчук забезпечить уже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам +", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - розповів тоді Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/601014.html
Це були перші договорняки Гідранта з олігархами, після чого вся Україна їм повертає сторицею за їхню "допомогу".
Далі більше ці "благодійники" нічого не давали, а тільки забирали своє(
Гідрант - цинічне брехло і лицемір!
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21.05.2021 16:54 Відповісти
 
 