Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У "Європейській Солідарності" прокоментували заяву Зеленського про те, що він став вироком п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба політсили.
"Зеленський - не вирок Порошенку. Зеленський особисто, його дилетантизм і некомпетентність - це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тис. українців, які померли від COVID-19, Зеленський, як особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком. І це лише за офіційними даними, які сфальсифіковані. А за даними Національної академії наук, Зеленський став смертним вироком для майже 150 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.
У "ЄС" зазначили, що Зеленському потрібно нести відповідальність за власну діяльність і бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд або міністрів.
"Зеленський сам по собі, країна сама по собі як паралельні прямі, які ніколи не перетинаються - загальне враження від його пресконференції", - наголосили в політсилі.
Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що став вироком для Порошенка.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні наша краіна в повній дупі , і це серйозно !
Он их результат, но это не мешает ему их кинуть. По-другому всё равно невозможно было в укр.политике на такой пост пробиться.
Хотя не вериться, что у него был такой хитроумный план))) Но есть ещё небольшая вероятность, что он только начал рождаться как политик. В общем, будем посмотреть...
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По оцінкам фахівців Янек програв Юлі відсотків 15. Він домахлював собі декілька мільонів голосів. "Відносно чесно"
вольдэмар гут, зер гут!
2 ч. ·
А пока страна смотрит шутовскую пресс-конференцию Зеленского, в Украине создаётся «Семья-2». А именно - верных персонально Зеленскому аферистов Рада назначает министрами. И Голобородько лично садится на многомиллиардные лакомые бюджетные потоки.
Ну, а вы и дальше обсуждайте пресс-конференцию))))
а украинца поскобли (по аналогии) - найдешь там еврея. не надо паразитизм евреев перекладывать на украинцев. Черта оседлости была в Украине и Беларуси, много евреев жило на территории Украины, повлияли и перемешались, научились у них, а обвиняют украинцев.