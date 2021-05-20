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Зеленський (17387) Порошенко (13228) Європейська Солідарність (1020)

Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява

У "Європейській Солідарності" прокоментували заяву Зеленського про те, що він став вироком п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба політсили.

"Зеленський - не вирок Порошенку. Зеленський особисто, його дилетантизм і некомпетентність - це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тис. українців, які померли від COVID-19, Зеленський, як особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком. І це лише за офіційними даними, які сфальсифіковані. А за даними Національної академії наук, Зеленський став смертним вироком для майже 150 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначили, що Зеленському потрібно нести відповідальність за власну діяльність і бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд або міністрів.

"Зеленський сам по собі, країна сама по собі як паралельні прямі, які ніколи не перетинаються - загальне враження від його пресконференції", - наголосили в політсилі.

Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що став вироком для Порошенка.

Також читайте: Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
точнее и не скажешь!!!
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20.05.2021 15:07
+40
Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7486
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20.05.2021 15:08
+33
После сегодняшней пресухи клоуна я понял что мне не было так стыдно за президента даже при Януковиче....
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20.05.2021 15:08
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Да, троян путлера на главном посту - это приговор Украине.
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Зелёный дебил живёт в параллельной реальности. Что да, то да.
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20.05.2021 15:15 Відповісти
в пріговора ще пріговор не доріс
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20.05.2021 15:15 Відповісти
Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5198
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20.05.2021 15:17 Відповісти
Ну не было там Мрии, хватит разносить невежество и непрофессионализм журналистов. Мрия стоит в Гостомеле, а на фото с клоуном - Руслан на модернизации.
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20.05.2021 15:37 Відповісти
Був би Порох при владі , була би стабільність в усіх сферах нашого життя і надія на краще майбутнє !
Сьогодні наша краіна в повній дупі , і це серйозно !
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20.05.2021 15:18 Відповісти
Не люблю я ПОПо, саме за те, що було перші 4 роки його правління в середині країни. Згадати тільки ген прокурорів і погуглити всі ті речи, що були. АЛЕ! Принаймні останні 3 роки правління Порошенко на зовнішніх напрямках, в дипломатії, в справах військових і в питаннях духовного визнання України зробив Петро Олексійович справді багато. Як ніхто до нього. Але, курва, то не інтересувало 3/4 активного населення України. Їм відосіки і по приколу. Тепер плюються, клянуть і гівном кидають в свою шмарклю. Їжте, дебіли, смакуйте! Ця шмаркля - це ВАШ ВИБІР! І так, це приговор. 75 відсотків дебілів - це приговор Україні.
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20.05.2021 15:18 Відповісти
Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 736
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20.05.2021 15:19 Відповісти
Главное не останавливаться на Медведчуке. Если ударить по всему скопу, то Порошенко будет одним "из", а не "персональным врагом, преследуемым по политическим мотивам". Тут важно, чтобы он(и остальные олигархи) ответил именно за свои олигархические договорняки меж собой, которые шли во вред страны.
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20.05.2021 15:20 Відповісти
Для начала пусть по бородатой бабушке ударит, я хочу на это посмотреть. Потому что сам Зеленский - результат олигархического договорняка Пинчука, Коломойского и Ахметова.
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20.05.2021 15:40 Відповісти
По Бени нужно тоже хорошенько жахнуть. Без этого никак, я про это и пишу.
Он их результат, но это не мешает ему их кинуть. По-другому всё равно невозможно было в укр.политике на такой пост пробиться.
Хотя не вериться, что у него был такой хитроумный план))) Но есть ещё небольшая вероятность, что он только начал рождаться как политик. В общем, будем посмотреть...
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20.05.2021 15:50 Відповісти
Где вас таких наивных растят))
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Просто есть некоторые сдвиги в этом направлении. Поэтому можно немножко и понадеяться. Кто его знает....
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Нет там никаких сдвигов. Просто чувак каждый день смотрит на свои рейтинги, когда растут, радуется, когда падают, ищет виноватых. Беня - отец-кормилец, не станет он его трогать, потому что тогда рейтинги точно упадут Тем более, что Беня не стал бы тянуть во власть гавкающую собачку, если для неё у него не припасена толстая железная цепь. Так что даже если собачка вдруг начнет забывать, кто её тут кормит и чья будка, длина цепи уже жестко отмерена.
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20.05.2021 20:34 Відповісти
Пропоную 73% наступним разом вибрати рибака. Кіна вже надивилися за 2 роки, а новий зарибить всі річки і ставки, побудує на полях великі і маленькі ставки. Збере з бюджету "Рибний фонд" і привезе малька з Китаю, США, Японії - будемо з рибою. Правда, на концерти робітників губами, більше ніхто років 50 ходити не буде.
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20.05.2021 15:24 Відповісти
кого угодно, только не опять Вальцмана - вяликого патриота!
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21.05.2021 13:29 Відповісти
Есть о чём поговорить Путину и Зеленскому - о враге общем Порошенко. /Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина / Зеленскому есть чем порадовать Путина . Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
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20.05.2021 15:25 Відповісти
Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 6997
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20.05.2021 15:26 Відповісти
Знову Зеля люто сре Петі в штани )))
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20.05.2021 15:27 Відповісти
в ближайшее время, как и последние 2 года, в стране продолжатся красивые, хлесткие словообороты, чветастая лапша на уши, видосики и флешмобики, поездки на отдых в офшоры Оманы и Катары для пристраивания украденного у народа Украины бабла под видом официальных визитов, а также продолжится заглядывание кремлевскому гному в очко ...
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20.05.2021 15:43 Відповісти
сбитые проснулись, и пукнули в лужу
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20.05.2021 15:33 Відповісти
а ты лежишь в этой луже и фиксируешь?
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20.05.2021 16:00 Відповісти
Зелю честно выбрали на выборах 73% И заслуга в этом Петина ложь,лицемерие и жадность !
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Да у нас и Яныка относительно честно выбрали на выборах. Народ наш любит вступать в дерьмо. А потом нюхать подошвы 5 лет.
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20.05.2021 15:45 Відповісти
Ага, при чём не разу это дерьмо не обошёл и не переступил. Причём дважды влез в одну и ту кучу, то есть чучму.
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20.05.2021 16:01 Відповісти
"Відносно чесно обрали Янека".
___________
По оцінкам фахівців Янек програв Юлі відсотків 15. Він домахлював собі декілька мільонів голосів. "Відносно чесно"
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20.05.2021 16:23 Відповісти
Фахивци это уровня Тоши Яценка? Голосовали за Яныка, стройными рядами. До невменяемости. А Тюля просрала все, когда в "ширку" ударилась. Заигралась баба.
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Як Янек махлював вибори 2010го знають навіть в Америці від Манафорта. За Янека голосували навіть цілі неіснуючі квартали. По країні мандрували потяги шахтарів-туристів з пачками відкріпних. Янек скупляв по дільницям представників від Юлі, що на деяких було по 99% за Янека, а поруч 70% перемогала Юля. Як таке могло бути? А ЦВК заборонило Юлі змінити своїх членів комісії зрадників. Так само ЦВК Юща не прийняло до розгляду ЖОДНОЇ заяви Юліного штабу з зібраних 9 томів порушень. На наступний день після оголошення переможця Янек спалив всю документацію - протоколи, бюлютені... А Юлі навіть ніколи було в суд піти, бо Янек на наступний день почав її допитувати по 18 годин на добу по сім днів на тиждень. Ось так Янек "виграв" у 2010му.
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20.05.2021 17:08 Відповісти
да хватит тебе тошнотворно врать про твою Жулю.
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20.05.2021 17:40 Відповісти
програла у хла конкурс на губєрнатора юго-западного фєдєрального округа...
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20.05.2021 17:08 Відповісти
не сочиняй, всего 5%.
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20.05.2021 17:35 Відповісти
Нє-нє-нє 146% що найменше. А може, навіть, 100500%.
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20.05.2021 18:19 Відповісти
быдлоылыта =%= зе
вольдэмар гут, зер гут!
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Порох виноват, что ты ослина насмотрелся 1+ 1 и побежал голосовать за шоумена во главу воюющей страны?
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20.05.2021 15:58 Відповісти
Ні,тільки тому шо у більшості від шакалада печия))
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20.05.2021 16:21 Відповісти
лучше сказочный наполеон чем циничная, ушлая, жадная, профессиональная гнида - бизнес партнер параши
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі.
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20.05.2021 17:00 Відповісти
это ты хорошо сказал про Зебобика!
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20.05.2021 17:39 Відповісти
Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 6728
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21.05.2021 01:42 Відповісти
Порох гад прикладв зусилля і звільняв землю від русні, але зебіл це припинив. Молодець....гнида зелена
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20.05.2021 15:41 Відповісти
Після Дебальцево звільняли лише сірі зони.
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20.05.2021 16:08 Відповісти
Ага. То ж не українська земля правда?! Ще й так викручував що кацапам що півроку нову санкції накидували.
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20.05.2021 19:13 Відповісти
Порох удержал всю 40-миллионную страну от кровавой войны, которую мог устроить Путин.- вспомните, что творилось в Югославии в конце 90-х, пострадали бы все и ватники, и патриоты.
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20.05.2021 17:38 Відповісти
не обожествляйте пороха. Уже тошнит
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20.05.2021 23:01 Відповісти
Браво, Гетьман!!!
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20.05.2021 15:58 Відповісти
Спасиба, дуплолиз!
Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9811
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20.05.2021 16:43 Відповісти
носик то у нее знатный, свой.
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20.05.2021 17:44 Відповісти
Зеля себе второй срок президентства обеспечил....раз так рвёт порохохолуёв..)))))))
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20.05.2021 16:10 Відповісти
Йому би першу каденцію досидіти.
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20.05.2021 16:13 Відповісти
І досидить і відсидить, правда якщо не втече, бо натворив більше, чим всі до нього разом.
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Може і досидить, а от на рахунок відсидить маю великі сумніви. Не наша практика.
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20.05.2021 16:47 Відповісти
Зелохи, что там у вас с покращеннями?
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20.05.2021 16:12 Відповісти
Приговор Украине - это 73% ваты... Бо вава к выборам был представлен серой подсадной уткой, для отвлечения незначительного процента электората от основных конурентов. Таких , как вава, было около 3-х десятков. Та таеких-то никто по крупному не ставил. Но вата внесла свои корретировки со своей тупостью и себе же во вред. И как противно теперь слушать ту вату, которая теперь зароптала, мол, а кто ж знал, шо так получится.
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20.05.2021 16:14 Відповісти
У Українців був вибір,між Сивим гетьманом,якого всі вже знали як облупленого,та котом у мішку,обрали кота,виявилось шо кіт на другому році почав таки ловити мишей))Ти під віпіеном з Мордовії?
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20.05.2021 16:20 Відповісти
Так. Голосували, здебільшого, не за зєлю, а проти петі.
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20.05.2021 16:28 Відповісти
и было аж 39 кандидатов.
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20.05.2021 17:42 Відповісти
Вдалий маркетінг. Як і у 2014-му.
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20.05.2021 17:45 Відповісти
В Україні, а тим більше без Криму, ніколи не було більше 50% вати та співчуваючих їм. Доведено ще виборами президента хам/ющ та хам/юля.
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20.05.2021 16:21 Відповісти
и было 39 кандидатов, а выбрали кота в мешке да еще с завязанными глазами
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20.05.2021 17:32 Відповісти
Кульгава качка намагається станцювати Гопака))
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20.05.2021 16:16 Відповісти
Порошенко за 2020 на півтора мільярда баксів в плюсі. Якщо це - вирок, то Зєля тоді не прокурор, а спільник по розкраданню України.
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20.05.2021 16:20 Відповісти
ты Иван тоже...!
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20.05.2021 17:18 Відповісти
ВаньЮЛЯ, а у тебе дупа вже заросла? Після того, як ти її і тут за зЄ рвав, і на виборах за нього ж рвав ще більше.
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20.05.2021 18:23 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

А пока страна смотрит шутовскую пресс-конференцию Зеленского, в Украине создаётся «Семья-2». А именно - верных персонально Зеленскому аферистов Рада назначает министрами. И Голобородько лично садится на многомиллиардные лакомые бюджетные потоки.

Ну, а вы и дальше обсуждайте пресс-конференцию))))
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Выскажу лично свое мнение ( поэтому просьба " не возбуждаться," ведь каждый имеет полное право на свое личное не совпадающее с кем то мнение, если кто то с этим не согласен, то переезжайте в РФ, Беларусь, Таджикистан, КНДР...) Так вот считаю что Порошенко ( к глубокому сожалению ) сам себе "ПРИГОВОР" и Зеленский не имеет к этому совершенно ни какого отношения ( так что нечего поднимать этим свою значимость, тем более на пустом месте). У Порошенко такой антирейтинг что он проигрывал два года назад любому кандидату, даже вилоносцу Олегу Ляшко ( смех и грех), за исключением кремлевского Бойка ( Медведчука). Да и сейчас тоже самое, по сути он это и сам знает. Он просто удерживает свою планку в 13 - 18 %, что бы остаться на плаву и обезопасить себя от преследований, все остальное это просто шум вокруг этого.. Петр Алексеевич свой шанс упустил за 4 года своего правления, и это факт. Дважды войти в одну реку невозможно. ( Но как говорится " попытка не пытка) По поводу Зе , то надеюсь он выполнит свое предвыборное обещание и пришел на один срок, если нет то он - мошенник, лжец, пройдоха, шарлатан.
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20.05.2021 16:37 Відповісти
И толку, что вы прозреете? Вас отымеют еще три года во все дыры, а потом еще 5. За это время создадут то, что не успел Янык с "семьей", полностью заменить государственный аппарат под себя, и только под себя. Подмять всю олигархономику и зацарювать. Потом ходите за ручки держась на митинги, власти будет наср ать.
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20.05.2021 16:46 Відповісти
Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7817
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21.05.2021 01:43 Відповісти
Феерическое выступление обосравшегося во всем зе на фоне,,Мрии,, без моторов было очень символичным. Жаль косоворотку снял-в ней бы гармоничнее смотрелся.
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20.05.2021 17:02 Відповісти
Зеленский умножил Пэтра на нуль...., хотя Пэтра на шо не умножай, а больше 24% не получится!
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20.05.2021 17:07 Відповісти
Так. У йудеїв продажних кожен дванадцятий(Іуда із Каріота), а в українців - кожен четвертий. І ми ще на них подейкуємо
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20.05.2021 17:12 Відповісти
Еще Плеханов говорил: " русских поскобли - найдешь там татарина,"
а украинца поскобли (по аналогии) - найдешь там еврея. не надо паразитизм евреев перекладывать на украинцев. Черта оседлости была в Украине и Беларуси, много евреев жило на территории Украины, повлияли и перемешались, научились у них, а обвиняют украинцев.
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20.05.2021 17:29 Відповісти
обидывся и дал храбрую ответку.
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20.05.2021 17:31 Відповісти
агась . ЗЕленой диареей.
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20.05.2021 17:37 Відповісти
апять папередники !!!
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20.05.2021 17:36 Відповісти
я ваш выродок, сказал зеленский Порошенку. сначала не понял, теперь начинаю понимать что зеленский имел ввиду.
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20.05.2021 22:15 Відповісти
Порох обтікай , твій час пройшов.
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21.05.2021 23:00 Відповісти
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