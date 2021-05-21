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Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов

Під час виконання обов'язків президента України, Олександр Турчинов не вів переговорів ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, так прокоментував в.о. Президента України у 2014 році Олександр Турчинов заяву Віктора Медведчука "про уповноваження його на переговори з бойовиками".

За словами Турчинова, на початку військового конфлікту у нього, як у Голови Верховної Ради України, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним – 28 лютого та 1 березня. "Під час цих телефонних розмов я вимагав припинити російську військову агресію проти України", – сказав він.

Також читайте: Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов

"Російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов'язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі", – зазначив в.о. Президента України у 2014 році.

Турчинов також наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав.

"Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: "А серйозно?". Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає",– повідомив Олександр Турчинов.

Турчинов підкреслив що ніяких переговорних повноважень, поки він виконував обов’язки президента України, Медведчук не мав.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Ти хоч раз в житті бачив Мінські угоди? То подивись, може вилізе! Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 869Де вас, ідіотів тільки знаходять - ні *****, ні Порошенко ніяких мінських не підписували від слова ніколи.
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21.05.2021 15:18
+28
Вы правы, но проблема в том, что настоящие патриоты в то время ошивались в масковии и концерты бесу в Горловке давали Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9658
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21.05.2021 15:18
+23
Для інтелектуалів, у яких на клаві дві кнопки - "шансон" і "порно". Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4601
Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7261
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21.05.2021 15:21
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Ти хоч раз в житті бачив Мінські угоди? То подивись, може вилізе! Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 869Де вас, ідіотів тільки знаходять - ні *****, ні Порошенко ніяких мінських не підписували від слова ніколи.
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21.05.2021 15:18 Відповісти
Вы правы, но проблема в том, что настоящие патриоты в то время ошивались в масковии и концерты бесу в Горловке давали Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9658
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21.05.2021 15:18 Відповісти
Слова "настоящие патриоты" треба взяти в лапки.
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21.05.2021 16:06 Відповісти
Ну, я думаю, отсылки более чем прозрачны Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 378
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21.05.2021 19:51 Відповісти
Для інтелектуалів, у яких на клаві дві кнопки - "шансон" і "порно". Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4601
Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7261
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21.05.2021 15:21 Відповісти
опять ольгино зраду ищет Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4104
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21.05.2021 15:23 Відповісти
То все люді Арестовича: інструктаж+методичка задля срача в ефірі. Це зараз у зелених боротьбою з пропагандою називається за кошти бюджету, тобто за гроші порохоботів також.))
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21.05.2021 15:26 Відповісти
Зачем писать в этой теме ничего не соображая ни в Минских соглашениях, ни в Нормандском формате? Типа Шарикова "да не согласный я"?
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21.05.2021 15:24 Відповісти
кацапа,не гундось...то шо кровавый пастор молодец мы и сами знаем...и то шо твоя страна управляется ******-ни для кого не новость.
и твой хитросделанный подход рассказать ,шо порох всей русне в штаны накакал виден невооруженным глазом Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5944.но это невозможно,вас там как никак больше ста миллионов штанов.порох конечно гигант-но на всех вас его не хватит.то вы сами обгадились по уши
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21.05.2021 15:28 Відповісти
Бред рашотроля Гыга стандартен. А вот интересно: если над ухом спящего рашотроля громко сказать "Порошенко" через сколько секунд он подорвется к клавиатуре и начнет набирать свои бредовые комментарии?
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21.05.2021 15:36 Відповісти
ваш примитивизм говорить на чёрное - белое уже никого не вставляет. меняйте стиль - этот сдох.
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21.05.2021 15:41 Відповісти
Я вам сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вот вы, которые рассказываете, что Порошенко «сбитый лётчик», и что надо искать другого кандидата, чтобы выиграть, потому что у него антирейтинг… Вы одну важную вещь не поняли.
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливают информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом, и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я короче не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет.
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахер вместе с семьёй туда где пальмы, и ему и его детям и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стенфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
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21.05.2021 17:44 Відповісти
В рамочку, на стену в каждый офис. Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6213
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21.05.2021 18:02 Відповісти
Комент кллас!По твоему получается что 78% дебилов населения голосовали за комика как заРЕЙГАНА Или ТЕтЧеР ,которые сделали ,реформы и их страны стали процветающими и раз вали ли ССфР,а сейчас не хотят.Путин сделал выводы и башляет баксы,евро,алмазы и брюлики ,чтоы изменить гео политику мира.
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21.05.2021 18:56 Відповісти
Ты совсем тупой? Пастор был и.о Президента до инаугурации Пороха 07.06.2014. Какая Меркель, какие переговоры, Какие Минские соглашения? Зебил, он и в Африке - зебил.
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21.05.2021 15:29 Відповісти
Олександер Турчинов - один з небагатьох достойних людей і керівників і політиків. Саме він мав би бути Президентом України.
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21.05.2021 15:23 Відповісти
так он не баллотировался. то, что случилось с Украиной в 2014-м на выборах - было наилучшим, наверное, за всю историю.
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21.05.2021 15:43 Відповісти
)))))ты уже под себя ссышся -одно и тоже в каждой теме строчишь,дегенерат
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21.05.2021 15:28 Відповісти
по договоренности с кособоротьком и ******? Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 456так это не слив,это бездарно придуманная ***************,впрочем на расее у них все *************** такие
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21.05.2021 15:30 Відповісти
А правда що Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду по Бігусу, і все що було ним сказане в розслідуванні про Свинарчуків - тепер офіційно достовірне і відповідає дійсності? Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6713 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5299
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21.05.2021 15:34 Відповісти
В Кровавом Пасторе никогда не сомневался.
Был бы хорошим президентом.
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21.05.2021 15:25 Відповісти
Кривавий Пастор! Повертайся вже, ми зачекалися!
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21.05.2021 15:37 Відповісти
Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій з добровольцями, майданівцями, волонтерами і патріотичною частиною армії, СБУ, міліції і простими громадянами спасли Україну від перетворення в раба московії. А ******* Найсвітліші їздили в московію, як додому і тримали в квартирах напоготові російські прапори і колорадські стрічки.
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21.05.2021 15:38 Відповісти
Даже о прекращении огня?
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21.05.2021 15:52 Відповісти
Вітаю рішення Верховного Суду України, який визнав повну невинуватість генерала-майора Віктора Назарова у справі щодо збиття літака ІЛ-76 на Луганщині.

З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака - Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала-майора Назарова відповідальність.
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21.05.2021 15:54 Відповісти
«Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров исполняющим обязанности президента Турчиновым, а потом уже президентом Порошенко. Затем был уполномочен и Трехсторонней контактной группой, и СБУ», - сказал депутат журналистам перед зданием суда. Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2875
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21.05.2021 17:48 Відповісти
Рафикнеучьомневинават.....
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21.05.2021 16:30 Відповісти
Насчёт Пастора готов в любом суде давать показания, как правосек плотно работавший с РНБО. Пусть в его действиях были ошибки, но он не был профессиональным военным или дипломатом. И в его действиях не было умысла навредить Украине.
По мере его адаптации во власти, росло и влияние принимаемых им решений.
Горжусь знакомством и сотрудничеством с человеком, которого хоть и называют кровавым Пастором, на самом деле интеллигентный и образованный Патриот
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21.05.2021 16:31 Відповісти
Угу, в нього на морді все написано!!!
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21.05.2021 16:41 Відповісти
ЛЮТО ПЛЮСУЮ !
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21.05.2021 20:54 Відповісти
- А серьезно?
- Передайте путину, что он *****!
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21.05.2021 16:38 Відповісти
Эту фигню на своем канале постоянно мусолит садовый, проститут кацапский.
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21.05.2021 17:28 Відповісти
Турчинов даже финансировал Северный поток и сдал конфетную фабрику Порошенко в Липецке лично в руки Главы СледКома РАБссии Александра Бастрыкина,Басманный суд СВИДЕТЕЛЬ.... Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640
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21.05.2021 17:51 Відповісти
зебилы еще и не такое придумают.
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21.05.2021 17:56 Відповісти
И так ясно, потому, что русня очень недовольна была Турчиновым.
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21.05.2021 18:28 Відповісти
Думаю что это правда.
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21.05.2021 19:29 Відповісти
До 14го я Турчинова не долюбливал...
Но с марта 14го... когда он ВСЯЧЕСКИ стал быстрыми темпами решать возникающие и имеющиеся проблемы в армии - я его УВАЖАЮ !!! Когда в марте "сверху" стали спускать опросники "что СРОЧНО нужно !?"... Мы с начала не поняли... - как будто что то странное происходит... Кого это стало интересовать , то в армии... Но мы в тот же день "написали" - и оно "заработало"... И так время от времени - была "обратная связь" - и был результат о этого !!!! Мы стали верить в том, что мы не сами по себе...
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21.05.2021 20:52 Відповісти
Подяка, Пасторе !
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22.05.2021 07:47 Відповісти
 
 