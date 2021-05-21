Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов
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Під час виконання обов'язків президента України, Олександр Турчинов не вів переговорів ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з Путіним
Як передає Цензор.НЕТ, так прокоментував в.о. Президента України у 2014 році Олександр Турчинов заяву Віктора Медведчука "про уповноваження його на переговори з бойовиками".
За словами Турчинова, на початку військового конфлікту у нього, як у Голови Верховної Ради України, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним – 28 лютого та 1 березня. "Під час цих телефонних розмов я вимагав припинити російську військову агресію проти України", – сказав він.
"Російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов'язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі", – зазначив в.о. Президента України у 2014 році.
Турчинов також наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав.
"Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: "А серйозно?". Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає",– повідомив Олександр Турчинов.
Турчинов підкреслив що ніяких переговорних повноважень, поки він виконував обов’язки президента України, Медведчук не мав.
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и твой хитросделанный подход рассказать ,шо порох всей русне в штаны накакал виден невооруженным глазом .но это невозможно,вас там как никак больше ста миллионов штанов.порох конечно гигант-но на всех вас его не хватит.то вы сами обгадились по уши
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливают информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом, и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я короче не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет.
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахер вместе с семьёй туда где пальмы, и ему и его детям и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стенфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
Был бы хорошим президентом.
З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака - Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала-майора Назарова відповідальність.
По мере его адаптации во власти, росло и влияние принимаемых им решений.
Горжусь знакомством и сотрудничеством с человеком, которого хоть и называют кровавым Пастором, на самом деле интеллигентный и образованный Патриот
- Передайте путину, что он *****!
Но с марта 14го... когда он ВСЯЧЕСКИ стал быстрыми темпами решать возникающие и имеющиеся проблемы в армии - я его УВАЖАЮ !!! Когда в марте "сверху" стали спускать опросники "что СРОЧНО нужно !?"... Мы с начала не поняли... - как будто что то странное происходит... Кого это стало интересовать , то в армии... Но мы в тот же день "написали" - и оно "заработало"... И так время от времени - была "обратная связь" - и был результат о этого !!!! Мы стали верить в том, что мы не сами по себе...