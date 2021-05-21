Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов
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Во время исполнения обязанностей Президента Украины Александр Турчинов не вел переговоров ни с российскими террористическими группировками, ни с Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, так прокомментировал и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявление Виктора Медведчука "об уполномочивании его на переговоры с боевиками".
По словам Турчинова, в начале военного конфликта у него как у председателя Верховной Рады Украины было два разговора только с одним представителем российского руководства - председателем Госдумы Нарышкиным - 28 февраля и 1 марта. "Во время этих телефонных разговоров я требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины", - сказал он.
"Российское руководство не признавало меня исполняющим обязанности президента, называя главой хунты, поэтому между нами никаких переговорных позиций не могло быть в принципе", - отметил и.о. Президента Украины в 2014 году.
Турчинов также подчеркнул, что никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками он Медведчуку не давал. "Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня. На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: "А серьезно?" Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", - сообщил Александр Турчинов.
Турчинов подчеркнул, что никаких переговорных полномочий, пока он исполнял обязанности президента Украины, Медведчук не имел.
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и твой хитросделанный подход рассказать ,шо порох всей русне в штаны накакал виден невооруженным глазом .но это невозможно,вас там как никак больше ста миллионов штанов.порох конечно гигант-но на всех вас его не хватит.то вы сами обгадились по уши
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливают информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом, и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я короче не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет.
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахер вместе с семьёй туда где пальмы, и ему и его детям и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стенфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
Был бы хорошим президентом.
З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака - Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала-майора Назарова відповідальність.
По мере его адаптации во власти, росло и влияние принимаемых им решений.
Горжусь знакомством и сотрудничеством с человеком, которого хоть и называют кровавым Пастором, на самом деле интеллигентный и образованный Патриот
- Передайте путину, что он *****!
Но с марта 14го... когда он ВСЯЧЕСКИ стал быстрыми темпами решать возникающие и имеющиеся проблемы в армии - я его УВАЖАЮ !!! Когда в марте "сверху" стали спускать опросники "что СРОЧНО нужно !?"... Мы с начала не поняли... - как будто что то странное происходит... Кого это стало интересовать , то в армии... Но мы в тот же день "написали" - и оно "заработало"... И так время от времени - была "обратная связь" - и был результат о этого !!!! Мы стали верить в том, что мы не сами по себе...