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Новости Политика Украины
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Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов

Во время исполнения обязанностей Президента Украины Александр Турчинов не вел переговоров ни с российскими террористическими группировками, ни с Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, так прокомментировал и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявление Виктора Медведчука "об уполномочивании его на переговоры с боевиками".

По словам Турчинова, в начале военного конфликта у него как у председателя Верховной Рады Украины было два разговора только с одним представителем российского руководства - председателем Госдумы Нарышкиным - 28 февраля и 1 марта. "Во время этих телефонных разговоров я требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины", - сказал он.

"Российское руководство не признавало меня исполняющим обязанности президента, называя главой хунты, поэтому между нами никаких переговорных позиций не могло быть в принципе", - отметил и.о. Президента Украины в 2014 году.

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Турчинов также подчеркнул, что никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками он Медведчуку не давал. "Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня. На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: "А серьезно?" Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", - сообщил Александр Турчинов.

Турчинов подчеркнул, что никаких переговорных полномочий, пока он исполнял обязанности президента Украины, Медведчук не имел.

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Топ комментарии
+34
Ти хоч раз в житті бачив Мінські угоди? То подивись, може вилізе! Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 869Де вас, ідіотів тільки знаходять - ні *****, ні Порошенко ніяких мінських не підписували від слова ніколи.
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21.05.2021 15:18
+28
Вы правы, но проблема в том, что настоящие патриоты в то время ошивались в масковии и концерты бесу в Горловке давали Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9658
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21.05.2021 15:18
+23
Для інтелектуалів, у яких на клаві дві кнопки - "шансон" і "порно". Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4601
Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7261
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21.05.2021 15:21
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Ти хоч раз в житті бачив Мінські угоди? То подивись, може вилізе! Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 869Де вас, ідіотів тільки знаходять - ні *****, ні Порошенко ніяких мінських не підписували від слова ніколи.
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21.05.2021 15:18 Ответить
Вы правы, но проблема в том, что настоящие патриоты в то время ошивались в масковии и концерты бесу в Горловке давали Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9658
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21.05.2021 15:18 Ответить
Слова "настоящие патриоты" треба взяти в лапки.
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21.05.2021 16:06 Ответить
Ну, я думаю, отсылки более чем прозрачны Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 378
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21.05.2021 19:51 Ответить
Для інтелектуалів, у яких на клаві дві кнопки - "шансон" і "порно". Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4601
Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7261
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21.05.2021 15:21 Ответить
опять ольгино зраду ищет Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4104
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21.05.2021 15:23 Ответить
То все люді Арестовича: інструктаж+методичка задля срача в ефірі. Це зараз у зелених боротьбою з пропагандою називається за кошти бюджету, тобто за гроші порохоботів також.))
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21.05.2021 15:26 Ответить
Зачем писать в этой теме ничего не соображая ни в Минских соглашениях, ни в Нормандском формате? Типа Шарикова "да не согласный я"?
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21.05.2021 15:24 Ответить
кацапа,не гундось...то шо кровавый пастор молодец мы и сами знаем...и то шо твоя страна управляется ******-ни для кого не новость.
и твой хитросделанный подход рассказать ,шо порох всей русне в штаны накакал виден невооруженным глазом Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5944.но это невозможно,вас там как никак больше ста миллионов штанов.порох конечно гигант-но на всех вас его не хватит.то вы сами обгадились по уши
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21.05.2021 15:28 Ответить
Бред рашотроля Гыга стандартен. А вот интересно: если над ухом спящего рашотроля громко сказать "Порошенко" через сколько секунд он подорвется к клавиатуре и начнет набирать свои бредовые комментарии?
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21.05.2021 15:36 Ответить
ваш примитивизм говорить на чёрное - белое уже никого не вставляет. меняйте стиль - этот сдох.
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21.05.2021 15:41 Ответить
Я вам сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вот вы, которые рассказываете, что Порошенко «сбитый лётчик», и что надо искать другого кандидата, чтобы выиграть, потому что у него антирейтинг… Вы одну важную вещь не поняли.
Вы думаете, что антирейтинг - это проблема Порошенко.
Но это ваша проблема.
Это ваша проблема, есть ли у Порошенко рейтинг или нет, есть ли антирейтинг или нет, есть ли шансы снова стать президентом или нет.
Потому что это у вас президент, не отличающий косоворотки от вышиванки.
Потому что это у вас агенты РФ в офисе президента сливают информацию.
Потому что у вас родственники будут задыхаться в больницах без кислорода.
Потому что это деньги на ваши вакцины и лекарства будут дерибаниться и закапываться в асфальт.
Потому что это вас или ваших родных и знакомых будут безнаказанно убивать на фронте, пока длится перемирие любой ценой.
Потому что это вас будут бросать за решётку без суда и доказательств, и говорить, что ваша невиновность не доказана.
Потому что это у вас министром здравоохренения будет Степанов, министром экономики - Милованов, министром российской пропаганды в Украине - Ткаченко, министром образования - Шкарлет.
Потому что это у вас будет в парламенте сидеть сепар с российским паспортом, и будет принимать вам законы.
Потому что это вы будете подозреваемыми в «антигосударственном перевороте 2014 года» для ТСК во главе с Шуфричем, чи кто там уже новый, исполнитель «мурки» для Януковича, я короче не различаю.
Потому что это у вас цены будут расти, а зарплаты нет, и электроэнергию будут закупать в РФ, но она всё равно будет дорожать, а на субсидии денег не будет.
(продолжить список по вкусу)
Понимаете, ребята? ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА, что у вас президент - Зеленский, а не Порошенко. И рейтинг или антирейтинг Порошенко - это ВАША проблема, а не его. Вы всё время думаете, что вы мамочкины принцессы, перед которым Порошенко должен станцевать краковяк и упросить тебя, бусинку, за него проголосовать, а иначе он будет горько плакать. Но пока плачете только вы, вы заметили?
А у Порошенко всё будет хорошо, я узнавал. Он мультимиллионер, он в любой момент может плюнуть, купить себе гражданство какого-нибудь Сен-Китса, уехать нахер вместе с семьёй туда где пальмы, и ему и его детям и внукам хватит денег до конца жизни, и он ещё лекции будет читать в Стенфорде и выступать в ООН с докладом «и вот почему люди идиоты».
У него всё будет нормально в любом случае, правда-правда.
Его рейтинг - это ВАША ПРОБЛЕМА.
И пока вы себе не вколотите это в башку, до тех пор вам зеленские, шуфричи, фирташи, степановы, ляшки, миловановы, будут наглядно объяснять это через другое место. Каждый день.
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21.05.2021 17:44 Ответить
В рамочку, на стену в каждый офис. Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6213
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21.05.2021 18:02 Ответить
Комент кллас!По твоему получается что 78% дебилов населения голосовали за комика как заРЕЙГАНА Или ТЕтЧеР ,которые сделали ,реформы и их страны стали процветающими и раз вали ли ССфР,а сейчас не хотят.Путин сделал выводы и башляет баксы,евро,алмазы и брюлики ,чтоы изменить гео политику мира.
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21.05.2021 18:56 Ответить
Ты совсем тупой? Пастор был и.о Президента до инаугурации Пороха 07.06.2014. Какая Меркель, какие переговоры, Какие Минские соглашения? Зебил, он и в Африке - зебил.
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21.05.2021 15:29 Ответить
Олександер Турчинов - один з небагатьох достойних людей і керівників і політиків. Саме він мав би бути Президентом України.
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21.05.2021 15:23 Ответить
так он не баллотировался. то, что случилось с Украиной в 2014-м на выборах - было наилучшим, наверное, за всю историю.
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21.05.2021 15:43 Ответить
)))))ты уже под себя ссышся -одно и тоже в каждой теме строчишь,дегенерат
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21.05.2021 15:28 Ответить
по договоренности с кособоротьком и ******? Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов - Цензор.НЕТ 456так это не слив,это бездарно придуманная ***************,впрочем на расее у них все *************** такие
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21.05.2021 15:30 Ответить
А правда що Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду по Бігусу, і все що було ним сказане в розслідуванні про Свинарчуків - тепер офіційно достовірне і відповідає дійсності? Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6713 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5299
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21.05.2021 15:34 Ответить
В Кровавом Пасторе никогда не сомневался.
Был бы хорошим президентом.
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21.05.2021 15:25 Ответить
Кривавий Пастор! Повертайся вже, ми зачекалися!
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21.05.2021 15:37 Ответить
Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій з добровольцями, майданівцями, волонтерами і патріотичною частиною армії, СБУ, міліції і простими громадянами спасли Україну від перетворення в раба московії. А ******* Найсвітліші їздили в московію, як додому і тримали в квартирах напоготові російські прапори і колорадські стрічки.
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21.05.2021 15:38 Ответить
Даже о прекращении огня?
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21.05.2021 15:52 Ответить
Вітаю рішення Верховного Суду України, який визнав повну невинуватість генерала-майора Віктора Назарова у справі щодо збиття літака ІЛ-76 на Луганщині.

З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака - Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала-майора Назарова відповідальність.
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21.05.2021 15:54 Ответить
«Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров исполняющим обязанности президента Турчиновым, а потом уже президентом Порошенко. Затем был уполномочен и Трехсторонней контактной группой, и СБУ», - сказал депутат журналистам перед зданием суда. Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2875
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21.05.2021 17:48 Ответить
Рафикнеучьомневинават.....
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21.05.2021 16:30 Ответить
Насчёт Пастора готов в любом суде давать показания, как правосек плотно работавший с РНБО. Пусть в его действиях были ошибки, но он не был профессиональным военным или дипломатом. И в его действиях не было умысла навредить Украине.
По мере его адаптации во власти, росло и влияние принимаемых им решений.
Горжусь знакомством и сотрудничеством с человеком, которого хоть и называют кровавым Пастором, на самом деле интеллигентный и образованный Патриот
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21.05.2021 16:31 Ответить
Угу, в нього на морді все написано!!!
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21.05.2021 16:41 Ответить
ЛЮТО ПЛЮСУЮ !
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21.05.2021 20:54 Ответить
- А серьезно?
- Передайте путину, что он *****!
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21.05.2021 16:38 Ответить
Эту фигню на своем канале постоянно мусолит садовый, проститут кацапский.
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21.05.2021 17:28 Ответить
Турчинов даже финансировал Северный поток и сдал конфетную фабрику Порошенко в Липецке лично в руки Главы СледКома РАБссии Александра Бастрыкина,Басманный суд СВИДЕТЕЛЬ.... Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640 Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 640
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21.05.2021 17:51 Ответить
зебилы еще и не такое придумают.
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21.05.2021 17:56 Ответить
И так ясно, потому, что русня очень недовольна была Турчиновым.
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21.05.2021 18:28 Ответить
Думаю что это правда.
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21.05.2021 19:29 Ответить
До 14го я Турчинова не долюбливал...
Но с марта 14го... когда он ВСЯЧЕСКИ стал быстрыми темпами решать возникающие и имеющиеся проблемы в армии - я его УВАЖАЮ !!! Когда в марте "сверху" стали спускать опросники "что СРОЧНО нужно !?"... Мы с начала не поняли... - как будто что то странное происходит... Кого это стало интересовать , то в армии... Но мы в тот же день "написали" - и оно "заработало"... И так время от времени - была "обратная связь" - и был результат о этого !!!! Мы стали верить в том, что мы не сами по себе...
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21.05.2021 20:52 Ответить
Подяка, Пасторе !
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22.05.2021 07:47 Ответить
 
 