Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов

Во время исполнения обязанностей Президента Украины Александр Турчинов не вел переговоров ни с российскими террористическими группировками, ни с Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, так прокомментировал и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявление Виктора Медведчука "об уполномочивании его на переговоры с боевиками".

По словам Турчинова, в начале военного конфликта у него как у председателя Верховной Рады Украины было два разговора только с одним представителем российского руководства - председателем Госдумы Нарышкиным - 28 февраля и 1 марта. "Во время этих телефонных разговоров я требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины", - сказал он.

"Российское руководство не признавало меня исполняющим обязанности президента, называя главой хунты, поэтому между нами никаких переговорных позиций не могло быть в принципе", - отметил и.о. Президента Украины в 2014 году.

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Турчинов также подчеркнул, что никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками он Медведчуку не давал. "Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой хунты, захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня. На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: "А серьезно?" Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", - сообщил Александр Турчинов.

Турчинов подчеркнул, что никаких переговорных полномочий, пока он исполнял обязанности президента Украины, Медведчук не имел.

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