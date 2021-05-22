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Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий прокурор закрив учетверте справу

20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вчетверте закрила провадження у гучній справі "Роттердам +", що стосується тарифоутворення на енергоринку в 2016-2019 роках. У цій справі НАБУ висунуті підозри колишньому главі НКРЕКП Д. Вовку і декільком топ-менеджерам корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.

Головне питання в справі - чи були завдані збитки через реалізацію схеми "Роттердам +", повідомляє Цензор.НЕТ. У серпні 2020 року НАБУ і САП отримали висновок експертного центру СБУ про відсутність збитків для держави від схеми "Роттердам +", і процесуальний керівник, прокурор САП Віталій Пономаренко, закрив справу за відсутністю складу злочину.

Рішення прокурора були оскаржені НАБУ. Але потім рішення Пономаренка підтвердив Вищий антикорупційний суд. Однак апеляційна палата ВАКС за позовом Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського переглянула рішення і відновила справу. Однак після відновлення розгляду в січні 2020 го року Пономаренко знову його закрив на тих же підставах - через брак збитків. НАБУ вимагало зміни процесуального керівника, і після тривалих гучних політичних скандалів генеральний прокурор Ірина Венедіктова замінила Пономаренка іншим прокурором САП Демківим, який близько двох років перебував у групі процесуальних керівників у справі. Новий керівник у справі, прокурор САП Денис Демків, був призначений 5 травня, і ... він також закрив справу з тиж же самих причин, що і Пономаренко - недоведеність збитків, відсутність складу злочину і закінчення строків.

Також читайте: Головні новини 21 травня: санкції проти терористів і ворів у законі, закриття справи "Роттердам+"

Сам Демків прокоментував Цензор.НЕТ своє рішення так:

"Я вважаю, що, крім питання доведення збитків, моє бачення, що у нас наразі завершився максимально допустимий термін слідства. І закінчився він ще до того, як я став старшим групи прокурорів. Мною було прийнято рішення про закриття провадження щодо 6 підозрюваних за пунктом 3.ч.1 ст. 284 КПК "(не встановлено особу, яка вчинила кримінальний злочин, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків скоєння особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. - Ред.).

Інформацію про чергове закриття підтвердило Національне антикорупційне бюро, зазначивши, що "рішення нового старшого групи прокурорів - Дениса Демківа - про закриття так званої справи" Роттердам + " 20 травня викликає сумніви в його об'єктивності. Це рішення прийнято в неробочий час, без консультацій з детективами і належного вивчення матеріалів справи".

Прокурор Демків зазначив, що до моменту закриття провадження він не одну годину обговорював з детективами НАБУ проблемні питання.

Також читайте: НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+"

Слід зауважити, що починаючи з 2017 року між САП і НАБУ періодично виникали конфлікти через цю справу.

Так, у вересні 2018 року НАБУ хотіло встановити прослушку в кабінеті прокурора Ярової, яка займалася вивченням цієї справи, підозрюючи, що вона може цю справу "злити".

Аналогічні звинувачення звучали і на адресу колишнього керівника САП Назара Холодницького, який теж відкидав всі звинувачення і говорив про проблему доказу шкоди у справі.

Сам же Холодницький ще в 2019 році вимагав від НАБУ вичерпних доказів злочинності схеми "Роттердам +": "Треба ставити законну крапку і треба говорити - злочин є чи ні, є покарання чи ні", - заявив він в одному з інтерв'ю.

Також читайте: "Татаров закрив справу "Роттердам+", про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні" - Шабунін

Глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що Демків діяв через домовленість з заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, через обіцянку Демківа посади керівника САП на конкурсі, який зараз відбувається. Також Шабунін зазначив, що Демків не розкрив жодної резонансної справи. Звинувачення Шабуніна Демків прокоментував Цензор.НЕТ так: "Що стосується звинувачень Шабуніна, то повинен сказати, що, наскільки пам'ятаю, вживу Татарова ніколи не бачив, а інших згаданих у пості людей бачив тільки на тестуванні. Тому мене дивують такі коментарі і така подача ( "не провів жодної резонансної справи". - Ред.), водночас як замовчується мій цивільний позов про конфіскацію майна проти одного з народних депутатів. А ця історія обіцяє теж бути дуже медійною".

Провадження щодо "Роттердам +" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам +" повідомили про підозру шести особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку.

З моменту вручення підозр у детективів і прокурорів було 12 місяців на завершення слідчих дій.

Втім, була загублена інша проблема - закінчення строків досудового слідства. На той момент, коли Пономаренко вперше закрив провадження, у слідчих залишалося всього 3 дні.

"9 квітня справа" Роттердам + "була закрита за відсутністю складу злочину втретє, 20 травня - закрито вчетверте. У першій постанові від серпня 2020 року прокурор вказав дві причини. Перша - вичерпання можливостей доказів провини. І друге - завершення термінів досудового слідства. Це справа кілька місяців розглядалася у Вищому антикорупційному суді, і тричі, підкреслюю, тричі ВАКС приймав рішення про законність дій прокурорів, закривали справу через відсутність доказів збитків і відсутності, таким чином, складу злочину", - говорить адвокат групи підозрюваних Наталія Дригваль

НАБУ поки не коментує зміст рішення про закриття провадження і чекає, поки постанова прокурора надійде поштою. Коментувати проблему термінів провадження там також поки відмовилися, чекаючи документ.
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Топ коментарі
+27
Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 897
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22.05.2021 01:36
+11
Опшоры , Вальцман, убил брата? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6610
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22.05.2021 08:11
+10
Прокукарікав--іди в суп півень . Таких тупих і брехливих ,а головне продажних,на жаль ,багато. Але через вас тятлів вся країна потерпає.
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22.05.2021 06:25
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и ето еще не предел... - 5й, 6й и так до зеленой бесконечности,
криворогатый пальчиком тыкающем оппоненту - "а почему за Роттердам никто не сидит? - ответьете нам?"
вы выбрали фюрера - вангую - его убрать? - кровь между собой...
шо ***** и надо...
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22.05.2021 01:09 Відповісти
а когда роттердам был введен?
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22.05.2021 06:13 Відповісти
"Ротердам +", як і "свинарчуки", як "картонні" бронежилети, розвод для лохів. Ну, щоб "кто угодно только не Порошенко". Вибори пройшли.
2019 рік
"Формула "Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну вугілля. Про це написав у Facebook головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на дані, що були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю глави держави Володимира Зеленського."
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22.05.2021 10:17 Відповісти
Ротердам + прецендент за ним газовый Дюсельдорф + как потом харчеваться . Мафия это
симбиоз государства и олигархии. Суды и приговоры заменили виртуальными наказаниями-санкциями.Гениально Ватцон
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22.05.2021 06:24 Відповісти
нормальный Роттедам - ето вы, убогие, не очень.
без клeпки в голове ето точно - подверждено в 2019м весной.
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22.05.2021 10:16 Відповісти
Надо же, горечко то какое!
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22.05.2021 01:28 Відповісти
Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 897
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22.05.2021 01:36 Відповісти
интересный ты секретарь местного раисполкома...
вроде и не дурень - а вроде и да...
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22.05.2021 02:19 Відповісти
Tы мне очень надоел. Ступай своей дорогой. Пусть тебя заботит пересчёт голосов в Аризоне и Джорджии.
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22.05.2021 02:49 Відповісти
ты бы знал как ты мне со своим международным заговором банкиров... Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 2542
терпи...
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22.05.2021 03:20 Відповісти
замкомсекретут под кумачем? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 9031
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22.05.2021 03:34 Відповісти
чо це він не дурень? всі наявні чіткі ознаки пошкодження мозку
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22.05.2021 07:10 Відповісти
ты бы пасть свою захлопнуло, ЗЕбиляка

Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4216
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22.05.2021 10:18 Відповісти
не він один такий "ванга". Он, наприклад, Василий Дамаскин приблизно на тому же завалився...
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22.05.2021 22:47 Відповісти
Тебя читают мусорок джамал и ******* , а ты их ,а они тебя, а потом ты их ...зашквар
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22.05.2021 10:53 Відповісти
А кто воссоздал ВСУ с полного нуля - не подскажете ?
И, запомните: рейтинги создаются телевизором. К реальной эффективности власти они не имеют никакого отношения.
Ищите себе "морального" сколько хотите. Только помните: "кто бы не победил на выборах, окончательным победителем всегда является министерство финансов" (С)
В государственном бюджете - чёрная дыра размером 300 миллиардов гривен.
Интересно: кто на этот раз окажется, как в 2019-м, "образцом морали, ума и воли" ? Коза с барабаном, наверное. Главное чтобы Беня успел про неё очередной сериальчик забацать.
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22.05.2021 13:24 Відповісти
Не будет никакого нового кандидата, которьій будет принят избирателями, т.к. ему не дадут появиться владельцьі медиаресурса в Украине, тобишь олигархи, до тех пор пока зеленский будет удовлетворять потребности єтих олигархов. И зеленский и все остальньіе игроки єто понимают. Вьібирать будут из старой обоймьі уже раскрученьіх политиков.
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22.05.2021 13:43 Відповісти
Щось херово закривається.
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22.05.2021 01:46 Відповісти
Пропоную відкривати справи проти зе кожного дня , завалити його цими справами . Тим більше , що відкривати є за що .
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22.05.2021 02:42 Відповісти
дякуе вся Украина
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22.05.2021 06:14 Відповісти
Прокукарікав--іди в суп півень . Таких тупих і брехливих ,а головне продажних,на жаль ,багато. Але через вас тятлів вся країна потерпає.
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22.05.2021 06:25 Відповісти
порошок прийняв країну з ціною на газ 0,7 грн, а здав з ціною близько 9,0 грн

гадаєш, українці забудуть і простять?
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22.05.2021 07:24 Відповісти
Опшоры , Вальцман, убил брата? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6610
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22.05.2021 08:11 Відповісти
Яник в Ростові. Чемодан, вокзал, доганяй
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22.05.2021 09:39 Відповісти
Врешь, мразь
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22.05.2021 11:07 Відповісти
Лишь-бы пукнуть , два года , как скоморох 🤢🤡🎪при корыте с 100% министрами , ему и дякуй
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22.05.2021 06:43 Відповісти
Прокурворы - они такие )) Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6036
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22.05.2021 05:56 Відповісти
Слався, святий рудий Ринат! Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 4353
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22.05.2021 06:51 Відповісти
Цікаво, а нелох з часом не поб*є названий вами найгірший "рекорд" петруся?
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22.05.2021 07:18 Відповісти
Навіть дуже можливо. Тупа людина не зовсім передбачувана. Але патологічно жадібна людина навіть дуже передбачувана.
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22.05.2021 07:37 Відповісти
В принципі хрін редьки не солодший.
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22.05.2021 07:43 Відповісти
"петрусь найгірший президент України" - а хто найкращий президент України?
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22.05.2021 07:21 Відповісти
мабуть що той йолоп, який бігав як навіжений і волав: "атдайти маю булаву")))
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22.05.2021 12:53 Відповісти
Ця справа вже починає нагадувати анекдот про "битву" в лісі партизанів і німців поки лісник не погнав їх к чортової матері.
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22.05.2021 07:20 Відповісти
"Ворон ворону око ніколи не виклює"!!!
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22.05.2021 07:52 Відповісти
Так там же все свои. Вернее, ахметовские.
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22.05.2021 07:56 Відповісти
Злочынна влада Порошенко крала грошы, а они закрывают дело в четвертый раз? Что пошло не так?
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22.05.2021 08:27 Відповісти
так они деньги крали и в бюджет складывали
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22.05.2021 12:08 Відповісти
прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз.-Это ошибка. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Не мог врать хороший мальчик из хорошей еврейской семьи.
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22.05.2021 08:55 Відповісти
Закрили тому,що кодло Зеленського само хоче осідлати цю схему.А схема проста-з копанок Королевської та взагалі з Лугандону закупали вугілля по 500 гривень,потім по документах "везли" його в "Роттердам" і назад,накричували на цій афері 2500 гривень і у вартість електроненергії закладали вже 3 000 гривень за тону.2 500 гривень просто дерибанили.Ну дуже вже класна афера,у Зелених такі ж липкі руки,як і у папєрєднікАв.
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22.05.2021 09:17 Відповісти
тут багато ідіотів, деякі на утриманні, а хто ти затурканий олень чи генно модефікований баран, щоб таке написати: ,потім по документах "везли" його в "Роттердам" і назад Дурінь, вивчи різницю в сортах гуано, бо це твій максимум... Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5326
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22.05.2021 11:12 Відповісти
Лапоть,а по суті щось можеш сказати????Та ні путіна,бо мізків нуль,аргументів нуль-типове зелено-порохоботівське бидло.Скинь свої реквізити -я тобі перерахую гривень 100-сходиш на базар і купиш собі баранячі мізки.
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22.05.2021 22:24 Відповісти
на опохмілку заощадь, меце-дятел... перечитай своє гуано, бо ***** з помилкою.
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23.05.2021 14:28 Відповісти
Покупали уголь за копейки в ДэНэРе, а продавали Центрэнерго по цене уголька из Амстердама, ограбили всю Украину на тарифе за электроэнергию, подняли тарифы на электроэнергию увеличив долю генерации и покупку дорогой электроэнергии с ТЭЦ Ахметова, при этом специально уменьшив генерацию дешевой электроэнергии на атомных станциях принадлежащих государству - И ЗНАЧИТ УБЫТКОВ НЕТ? То есть вырабатывать атомную электроэнергию по цене 30 копеек, не выгодно, а гнать уголь с ДНР спонсируя террористов и потом из этого угля вырабатывая на ТЭЦ Ахметова тепло и электрику по 1,40 - это бл№дь "Рынок электроэнергии"?
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22.05.2021 09:32 Відповісти
Саме так.Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 2824
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22.05.2021 10:54 Відповісти
Аля, хоть бы статистику посмотреть. Цена на украинский уголь зачастую выше чем привезенный в Амстердам из Африки, Америки. Среди нарида ходит еще совдеповское понятие дешевизны местного уголька. А это очень давно не так.
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22.05.2021 12:51 Відповісти
Койот Восточноукраинский, дорогой уголь? А почему он дорогой? Олигарх Ахметов покупает его из донецких копанок за гроши, что бы ты понимал цена угля с нелегальных коппанок - 300-600 грн за тонну! На шахтах тоже себестоимость достаточно низкая, но потом при помощи нехитрых манипуляций хитрый татарин Ахметов делает его стоимость больше 2000 грн! Вуаля! Ловкость рук, а вы дураки платите!
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23.05.2021 09:30 Відповісти
Вы просто пересказываете наридни сказки. Ахметов возвращает государству крупнейшее и модернизированное объединение Добропольеуголь. А вы говорите копанки.
Себестоимость в Мирноградугле - 5-7 тыс грн. за тонну. Какие 300-600 грн., где вы такое вычерпываете? Вы представляете где территориально располагались поля т.н. копанок?

В Донецкой обл. это треугольник Горловка-Снежное - Шахтерск. Все это оккупированная территория. Как можно купить и привезти оттуда уголь за 300-500 грн? Какие объемы производства на этих дырках? Попробуйте ответить себе для понимания.
А себестоимость высокая из-за устарелости технологий, оборудования и тяжелых горно-геологических условий.
Никогда шахты с глубинами 500-1300 м и при мощностях пластов 0,7-2 м не смогут конкурировать с открытыми карьерами и пластами по 30-300 м.
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23.05.2021 18:11 Відповісти
Зелеёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Может потому что он тоже зеленый?
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22.05.2021 11:57 Відповісти
Вся ложь Зеленского в борьбе за кресло (уж с чьей подачи, разберутся после окончания каденции, но мне кажется, что я знаю ответ) рассыпается! Приходится думать, что цель Зеленского и Путина в отношении Порошенко, была единогласной! И это у агрессора и жертвы - во истину, политическая проституция сродни государственной измене
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22.05.2021 12:28 Відповісти
Обычная манипуляция. Ну не налазит сова на глобус. Как не фантазируй, а одних ушей Бени недостаточно.
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22.05.2021 12:54 Відповісти
Настала пора закрити прокурора.Адже він ворог українського народу.
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22.05.2021 14:09 Відповісти
Почему за коррупцию не арестовали судью???
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22.05.2021 14:19 Відповісти
ЗЕлеёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Наверное потому что он зеленый.
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22.05.2021 19:02 Відповісти
любимая игра украинского правосудия-" Футболить дело по разным инстанциям.а потом закрывать " по истечению разумных сроков"....Вот бы за такой "футбол" давать ответственным за следствие очень разумный срок ,а ?
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22.05.2021 19:43 Відповісти
Своїх не здають!!!- тарифи сплачує людство, мовчки, а МАРОДЕРИ ГАРАНТА посміхаються над нами!!!
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22.05.2021 22:29 Відповісти
 
 