Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз

20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла производство по громкому делу "Роттердам+", касающемуся тарифообразования на энергорынке в 2016-2019 годах. В этом деле НАБУ выдвинуты подозрения бывшему главе НКРЭКУ Д. Вовку и нескольким топ-менеджерам корпорации ДТЭК Рината Ахметова.

Главный вопрос в деле - были ли нанесены убытки из-за реализации схемы "Роттердам+", сообщает Цензор.НЕТ. В августе 2020 года НАБУ и САП получили заключение экспертного центра СБУ об отсутствии убытков для государства от схемы "Роттердам+", и процессуальный руководитель, прокурор САП Виталий Пономаренко, закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Решения прокурора были обжалованы НАБУ. Но потом решение Пономаренко подтвердил Высший антикоррупционный суд. Однако апелляционная палата ВАКС по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского пересмотрела решение и возобновила дело. Однако после возобновления рассмотрения в январе 2020-го года Пономаренко снова его закрыл на тех же основаниях - за неимением убытков. НАБУ требовало смены процессуального руководителя, и после длительных громких политических скандалов генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила Пономаренко другим прокурором САП Демкивым, который около двух лет находился в группе процессуальных руководителей по делу. Новый руководитель по делу, прокурор САП Денис Демкив, был назначен 5 мая, и... он также закрыл дело по тем же самым причинам, что и Пономаренко - недоказанность убытков, отсутствие состава преступления и истечение сроков.

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Сам Демкив прокомментировал Цензор.НЕТ свое решение так:

"Я считаю, что, кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении 6 подозреваемых по пункту 3.ч.1 ст. 284 УПК" (не установлено лицо, совершившее уголовное преступление, в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, кроме случаев совершения особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления, за которое по закону может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. - Ред.).

Информацию об очередном закрытии подтвердило Национальное антикоррупционное бюро, отметив, что "решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела".

Прокурор Демкив отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы.

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Следует заметить, что начиная с 2017 года между САП и НАБУ периодически возникали конфликты из-за это дела.

Так, в сентябре 2018 года НАБУ хотело установить прослушку в кабинете прокурора Яровой, которая занималась изучением этого дела, подозревая, что она может это дело "слить".

Аналогичные обвинения звучали и в адрес бывшего руководителя САП Назара Холодницкого, который тоже отвергал все обвинения и говорил о проблеме доказательства ущерба по делу.

Сам же Холодницкий еще в 2019 году требовал от НАБУ исчерпывающих доказательств преступности схемы "Роттердам+": "Надо ставить законную точку и надо говорить - преступление есть или нет, есть наказание или нет", - заявил он в одном из интервью.

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Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Демкив действовал через договоренность с заместителем председателя Офиса Президента Олегом Татаровым, через обещание Демкиву должности руководителя САП на конкурсе, который сейчас проходит. Также Шабунин отметил, что Демкив не раскрыл ни одного резонансного дела. Обвинение Шабунина Демкив прокомментировал Цензор.НЕТ так: "Что касается обвинений Шабунина, то должен сказать, что, насколько помню, вживую Татарова никогда не видел, а других упомянутых в посте людей видел только на тестировании. Поэтому меня удивляют такие комментарии и такая подача ("не провел ни одного резонансного дела". - Ред.), в то время как замалчивается мой гражданский иск о конфискации имущества против одного из народных депутатов. А эта история обещает тоже быть очень медийной".

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.

С момента вручения подозрений У детективов и прокуроров было 12 месяцев на завершение следственных действий.

Впрочем, была утеряна другая проблема - истечение сроков досудебного следствия. На тот момент, когда Пономаренко впервые закрыл производство, у следователей оставалось всего 3 дня.

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"9 апреля дело "Роттердам+" было закрыто за отсутствием состава преступления в третий раз, 20 мая - закрыто в четвертый. В первом постановлении от августа 2020 года прокурор указал две причины. Первая - исчерпание возможностей доказательства вины. И второе - завершение сроков досудебного следствия. Это дело несколько месяцев рассматривалась в Высшем антикоррупционном суде, и трижды, подчеркиваю, трижды ВАКС принимал решение о законности действий прокуроров, закрывали дело из-за недоказанности убытков и отсутствия, таким образом, состава преступления", - говорит адвокат группы подозреваемых Наталья Дрыгваль.

НАБУ пока не комментирует содержание решения о закрытии производства и ждет, пока постановление прокурора поступит по почте. Комментировать проблему сроков производства там также пока отказались, ожидая документ.