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Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый прокурор по

20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла производство по громкому делу "Роттердам+", касающемуся тарифообразования на энергорынке в 2016-2019 годах. В этом деле НАБУ выдвинуты подозрения бывшему главе НКРЭКУ Д. Вовку и нескольким топ-менеджерам корпорации ДТЭК Рината Ахметова.

Главный вопрос в деле - были ли нанесены убытки из-за реализации схемы "Роттердам+", сообщает Цензор.НЕТ. В августе 2020 года НАБУ и САП получили заключение экспертного центра СБУ об отсутствии убытков для государства от схемы "Роттердам+", и процессуальный руководитель, прокурор САП Виталий Пономаренко, закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Решения прокурора были обжалованы НАБУ. Но потом решение Пономаренко подтвердил Высший антикоррупционный суд. Однако апелляционная палата ВАКС по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского пересмотрела решение и возобновила дело. Однако после возобновления рассмотрения в январе 2020-го года Пономаренко снова его закрыл на тех же основаниях - за неимением убытков. НАБУ требовало смены процессуального руководителя, и после длительных громких политических скандалов генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила Пономаренко другим прокурором САП Демкивым, который около двух лет находился в группе процессуальных руководителей по делу. Новый руководитель по делу, прокурор САП Денис Демкив, был назначен 5 мая, и... он также закрыл дело по тем же самым причинам, что и Пономаренко - недоказанность убытков, отсутствие состава преступления и истечение сроков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления

Сам Демкив прокомментировал Цензор.НЕТ свое решение так:

"Я считаю, что, кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении 6 подозреваемых по пункту 3.ч.1 ст. 284 УПК" (не установлено лицо, совершившее уголовное преступление, в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, кроме случаев совершения особо тяжкого преступления против жизни или здоровья лица или преступления, за которое по закону может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. - Ред.).

Информацию об очередном закрытии подтвердило Национальное антикоррупционное бюро, отметив, что "решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела".

Прокурор Демкив отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы.

Также читайте: НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Следует заметить, что начиная с 2017 года между САП и НАБУ периодически возникали конфликты из-за это дела.

Так, в сентябре 2018 года НАБУ хотело установить прослушку в кабинете прокурора Яровой, которая занималась изучением этого дела, подозревая, что она может это дело "слить".

Аналогичные обвинения звучали и в адрес бывшего руководителя САП Назара Холодницкого, который тоже отвергал все обвинения и говорил о проблеме доказательства ущерба по делу.

Сам же Холодницкий еще в 2019 году требовал от НАБУ исчерпывающих доказательств преступности схемы "Роттердам+": "Надо ставить законную точку и надо говорить - преступление есть или нет, есть наказание или нет", - заявил он в одном из интервью.

Читайте также: Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Демкив действовал через договоренность с заместителем председателя Офиса Президента Олегом Татаровым, через обещание Демкиву должности руководителя САП на конкурсе, который сейчас проходит. Также Шабунин отметил, что Демкив не раскрыл ни одного резонансного дела. Обвинение Шабунина Демкив прокомментировал Цензор.НЕТ так: "Что касается обвинений Шабунина, то должен сказать, что, насколько помню, вживую Татарова никогда не видел, а других упомянутых в посте людей видел только на тестировании. Поэтому меня удивляют такие комментарии и такая подача ("не провел ни одного резонансного дела". - Ред.), в то время как замалчивается мой гражданский иск о конфискации имущества против одного из народных депутатов. А эта история обещает тоже быть очень медийной".

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.

С момента вручения подозрений У детективов и прокуроров было 12 месяцев на завершение следственных действий.

Впрочем, была утеряна другая проблема - истечение сроков досудебного следствия. На тот момент, когда Пономаренко впервые закрыл производство, у следователей оставалось всего 3 дня.

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"9 апреля дело "Роттердам+" было закрыто за отсутствием состава преступления в третий раз, 20 мая - закрыто в четвертый. В первом постановлении от августа 2020 года прокурор указал две причины. Первая - исчерпание возможностей доказательства вины. И второе - завершение сроков досудебного следствия. Это дело несколько месяцев рассматривалась в Высшем антикоррупционном суде, и трижды, подчеркиваю, трижды ВАКС принимал решение о законности действий прокуроров, закрывали дело из-за недоказанности убытков и отсутствия, таким образом, состава преступления", - говорит адвокат группы подозреваемых Наталья Дрыгваль.

НАБУ пока не комментирует содержание решения о закрытии производства и ждет, пока постановление прокурора поступит по почте. Комментировать проблему сроков производства там также пока отказались, ожидая документ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 897
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22.05.2021 01:36
+11
Опшоры , Вальцман, убил брата? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6610
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22.05.2021 08:11
+10
Прокукарікав--іди в суп півень . Таких тупих і брехливих ,а головне продажних,на жаль ,багато. Але через вас тятлів вся країна потерпає.
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22.05.2021 06:25
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и ето еще не предел... - 5й, 6й и так до зеленой бесконечности,
криворогатый пальчиком тыкающем оппоненту - "а почему за Роттердам никто не сидит? - ответьете нам?"
вы выбрали фюрера - вангую - его убрать? - кровь между собой...
шо ***** и надо...
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22.05.2021 01:09 Ответить
а когда роттердам был введен?
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22.05.2021 06:13 Ответить
"Ротердам +", як і "свинарчуки", як "картонні" бронежилети, розвод для лохів. Ну, щоб "кто угодно только не Порошенко". Вибори пройшли.
2019 рік
"Формула "Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну вугілля. Про це написав у Facebook головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на дані, що були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю глави держави Володимира Зеленського."
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22.05.2021 10:17 Ответить
Ротердам + прецендент за ним газовый Дюсельдорф + как потом харчеваться . Мафия это
симбиоз государства и олигархии. Суды и приговоры заменили виртуальными наказаниями-санкциями.Гениально Ватцон
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22.05.2021 06:24 Ответить
нормальный Роттедам - ето вы, убогие, не очень.
без клeпки в голове ето точно - подверждено в 2019м весной.
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22.05.2021 10:16 Ответить
Надо же, горечко то какое!
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22.05.2021 01:28 Ответить
Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 897
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22.05.2021 01:36 Ответить
интересный ты секретарь местного раисполкома...
вроде и не дурень - а вроде и да...
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22.05.2021 02:19 Ответить
Tы мне очень надоел. Ступай своей дорогой. Пусть тебя заботит пересчёт голосов в Аризоне и Джорджии.
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22.05.2021 02:49 Ответить
ты бы знал как ты мне со своим международным заговором банкиров... Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 2542
терпи...
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22.05.2021 03:20 Ответить
замкомсекретут под кумачем? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 9031
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22.05.2021 03:34 Ответить
чо це він не дурень? всі наявні чіткі ознаки пошкодження мозку
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22.05.2021 07:10 Ответить
ты бы пасть свою захлопнуло, ЗЕбиляка

Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4216
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22.05.2021 10:18 Ответить
не він один такий "ванга". Он, наприклад, Василий Дамаскин приблизно на тому же завалився...
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22.05.2021 22:47 Ответить
Тебя читают мусорок джамал и ******* , а ты их ,а они тебя, а потом ты их ...зашквар
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22.05.2021 10:53 Ответить
А кто воссоздал ВСУ с полного нуля - не подскажете ?
И, запомните: рейтинги создаются телевизором. К реальной эффективности власти они не имеют никакого отношения.
Ищите себе "морального" сколько хотите. Только помните: "кто бы не победил на выборах, окончательным победителем всегда является министерство финансов" (С)
В государственном бюджете - чёрная дыра размером 300 миллиардов гривен.
Интересно: кто на этот раз окажется, как в 2019-м, "образцом морали, ума и воли" ? Коза с барабаном, наверное. Главное чтобы Беня успел про неё очередной сериальчик забацать.
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22.05.2021 13:24 Ответить
Не будет никакого нового кандидата, которьій будет принят избирателями, т.к. ему не дадут появиться владельцьі медиаресурса в Украине, тобишь олигархи, до тех пор пока зеленский будет удовлетворять потребности єтих олигархов. И зеленский и все остальньіе игроки єто понимают. Вьібирать будут из старой обоймьі уже раскрученьіх политиков.
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22.05.2021 13:43 Ответить
Щось херово закривається.
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22.05.2021 01:46 Ответить
Пропоную відкривати справи проти зе кожного дня , завалити його цими справами . Тим більше , що відкривати є за що .
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22.05.2021 02:42 Ответить
дякуе вся Украина
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22.05.2021 06:14 Ответить
Прокукарікав--іди в суп півень . Таких тупих і брехливих ,а головне продажних,на жаль ,багато. Але через вас тятлів вся країна потерпає.
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22.05.2021 06:25 Ответить
порошок прийняв країну з ціною на газ 0,7 грн, а здав з ціною близько 9,0 грн

гадаєш, українці забудуть і простять?
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22.05.2021 07:24 Ответить
Опшоры , Вальцман, убил брата? Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6610
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22.05.2021 08:11 Ответить
Яник в Ростові. Чемодан, вокзал, доганяй
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22.05.2021 09:39 Ответить
Врешь, мразь
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22.05.2021 11:07 Ответить
Лишь-бы пукнуть , два года , как скоморох 🤢🤡🎪при корыте с 100% министрами , ему и дякуй
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22.05.2021 06:43 Ответить
Прокурворы - они такие )) Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 6036
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22.05.2021 05:56 Ответить
Слався, святий рудий Ринат! Новый прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз - Цензор.НЕТ 4353
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22.05.2021 06:51 Ответить
Цікаво, а нелох з часом не поб*є названий вами найгірший "рекорд" петруся?
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22.05.2021 07:18 Ответить
Навіть дуже можливо. Тупа людина не зовсім передбачувана. Але патологічно жадібна людина навіть дуже передбачувана.
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22.05.2021 07:37 Ответить
В принципі хрін редьки не солодший.
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22.05.2021 07:43 Ответить
"петрусь найгірший президент України" - а хто найкращий президент України?
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22.05.2021 07:21 Ответить
мабуть що той йолоп, який бігав як навіжений і волав: "атдайти маю булаву")))
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22.05.2021 12:53 Ответить
Ця справа вже починає нагадувати анекдот про "битву" в лісі партизанів і німців поки лісник не погнав їх к чортової матері.
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22.05.2021 07:20 Ответить
"Ворон ворону око ніколи не виклює"!!!
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22.05.2021 07:52 Ответить
Так там же все свои. Вернее, ахметовские.
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22.05.2021 07:56 Ответить
Злочынна влада Порошенко крала грошы, а они закрывают дело в четвертый раз? Что пошло не так?
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22.05.2021 08:27 Ответить
так они деньги крали и в бюджет складывали
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22.05.2021 12:08 Ответить
прокурор по "Роттердам+" закрыл дело в четвертый раз.-Это ошибка. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Не мог врать хороший мальчик из хорошей еврейской семьи.
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22.05.2021 08:55 Ответить
Закрили тому,що кодло Зеленського само хоче осідлати цю схему.А схема проста-з копанок Королевської та взагалі з Лугандону закупали вугілля по 500 гривень,потім по документах "везли" його в "Роттердам" і назад,накричували на цій афері 2500 гривень і у вартість електроненергії закладали вже 3 000 гривень за тону.2 500 гривень просто дерибанили.Ну дуже вже класна афера,у Зелених такі ж липкі руки,як і у папєрєднікАв.
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22.05.2021 09:17 Ответить
тут багато ідіотів, деякі на утриманні, а хто ти затурканий олень чи генно модефікований баран, щоб таке написати: ,потім по документах "везли" його в "Роттердам" і назад Дурінь, вивчи різницю в сортах гуано, бо це твій максимум... Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5326
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22.05.2021 11:12 Ответить
Лапоть,а по суті щось можеш сказати????Та ні путіна,бо мізків нуль,аргументів нуль-типове зелено-порохоботівське бидло.Скинь свої реквізити -я тобі перерахую гривень 100-сходиш на базар і купиш собі баранячі мізки.
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22.05.2021 22:24 Ответить
на опохмілку заощадь, меце-дятел... перечитай своє гуано, бо ***** з помилкою.
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23.05.2021 14:28 Ответить
Покупали уголь за копейки в ДэНэРе, а продавали Центрэнерго по цене уголька из Амстердама, ограбили всю Украину на тарифе за электроэнергию, подняли тарифы на электроэнергию увеличив долю генерации и покупку дорогой электроэнергии с ТЭЦ Ахметова, при этом специально уменьшив генерацию дешевой электроэнергии на атомных станциях принадлежащих государству - И ЗНАЧИТ УБЫТКОВ НЕТ? То есть вырабатывать атомную электроэнергию по цене 30 копеек, не выгодно, а гнать уголь с ДНР спонсируя террористов и потом из этого угля вырабатывая на ТЭЦ Ахметова тепло и электрику по 1,40 - это бл№дь "Рынок электроэнергии"?
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22.05.2021 09:32 Ответить
Саме так.Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 2824
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22.05.2021 10:54 Ответить
Аля, хоть бы статистику посмотреть. Цена на украинский уголь зачастую выше чем привезенный в Амстердам из Африки, Америки. Среди нарида ходит еще совдеповское понятие дешевизны местного уголька. А это очень давно не так.
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22.05.2021 12:51 Ответить
Койот Восточноукраинский, дорогой уголь? А почему он дорогой? Олигарх Ахметов покупает его из донецких копанок за гроши, что бы ты понимал цена угля с нелегальных коппанок - 300-600 грн за тонну! На шахтах тоже себестоимость достаточно низкая, но потом при помощи нехитрых манипуляций хитрый татарин Ахметов делает его стоимость больше 2000 грн! Вуаля! Ловкость рук, а вы дураки платите!
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23.05.2021 09:30 Ответить
Вы просто пересказываете наридни сказки. Ахметов возвращает государству крупнейшее и модернизированное объединение Добропольеуголь. А вы говорите копанки.
Себестоимость в Мирноградугле - 5-7 тыс грн. за тонну. Какие 300-600 грн., где вы такое вычерпываете? Вы представляете где территориально располагались поля т.н. копанок?

В Донецкой обл. это треугольник Горловка-Снежное - Шахтерск. Все это оккупированная территория. Как можно купить и привезти оттуда уголь за 300-500 грн? Какие объемы производства на этих дырках? Попробуйте ответить себе для понимания.
А себестоимость высокая из-за устарелости технологий, оборудования и тяжелых горно-геологических условий.
Никогда шахты с глубинами 500-1300 м и при мощностях пластов 0,7-2 м не смогут конкурировать с открытыми карьерами и пластами по 30-300 м.
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23.05.2021 18:11 Ответить
Зелеёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Может потому что он тоже зеленый?
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22.05.2021 11:57 Ответить
Вся ложь Зеленского в борьбе за кресло (уж с чьей подачи, разберутся после окончания каденции, но мне кажется, что я знаю ответ) рассыпается! Приходится думать, что цель Зеленского и Путина в отношении Порошенко, была единогласной! И это у агрессора и жертвы - во истину, политическая проституция сродни государственной измене
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22.05.2021 12:28 Ответить
Обычная манипуляция. Ну не налазит сова на глобус. Как не фантазируй, а одних ушей Бени недостаточно.
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22.05.2021 12:54 Ответить
Настала пора закрити прокурора.Адже він ворог українського народу.
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22.05.2021 14:09 Ответить
Почему за коррупцию не арестовали судью???
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22.05.2021 14:19 Ответить
ЗЕлеёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Наверное потому что он зеленый.
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22.05.2021 19:02 Ответить
любимая игра украинского правосудия-" Футболить дело по разным инстанциям.а потом закрывать " по истечению разумных сроков"....Вот бы за такой "футбол" давать ответственным за следствие очень разумный срок ,а ?
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22.05.2021 19:43 Ответить
Своїх не здають!!!- тарифи сплачує людство, мовчки, а МАРОДЕРИ ГАРАНТА посміхаються над нами!!!
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22.05.2021 22:29 Ответить
 
 