Аудит держдач у Конча-Заспі і Пуща-Водиці: кого може торкнутися виселення. ПЕРЕЛІК

В елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця розпочався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконна перебудова будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віпжителях.

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Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови КСУ Олександра Тупицького, адміністрації Конча-Заспи знадобилося півроку. Договір з ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.

Зеленський анонсував аудит минулого тижня після РНБО. Хоче встановити перелік осіб, які десятиліттями проживають на державних дачах Будинку відпочинку Конча-Заспа і комплексу відпочинку Пуща Водиця. В цілому це понад 100 держдач і резиденцій.

Комплекс відпочинку Пуща-Водиця і Будинок відпочинку Конча-Заспа, на території яких розташовані державні дачі, знаходяться під Державним управлінням справами. Площа цих VIP-селищ, за даними ДУС, становить майже 300 гектарів. На території Кончі-Заспи розміщений 71 дачний будинок та чотири пансіонати на 145 номерів. У Пущі-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна.

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За словами Зеленського, тут живуть десятки колишніх суддів і прокурорів, митників і силовиків, інших давно забутих "ексів". Наприклад, перераховував президент, це екснарпеп від ПР Ландік, екснардеп Батьківщини і Народного фронту Васюник, скандальний ексміністр освіти Табачник (який у 2014 році втік до Росії), ексміністр охорони здоров'я Богатирьова (до 2016 року була в розшуку Інтерполу), ексвіцепрем'єр Гройсмана і Яценюка – Зубко і "навіть директор департаменту корпорації Богдан Ільїн".

Кілька віп-жителів "уклали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат в розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати".

Існування цієї схеми підтвердив Україна 24 колишній генпрокурор Святослав Піскун. Він розповів, що на момент заселення отримав порожню "коробку з дахом. І облаштовував будинок самостійно". Стіни, просто стіни без штукатурки. Заходиш, вони кажуть: тут жити не можна, але у нас у державі немає грошей це добудовувати. Вкладайте свої особисті, але будете платити далі 50% від оренди", – зазначив він.



Піскун стверджує, що за п'ять років витратив на ремонт 2,5 млн грн. А платив – по 5000 грн на місяць. "Але ось минулого місяця мені виставили ціну в 125 000 гривень... Я стільки не можу", – сказав він. Піскун стверджує, що вже виїжджає з дачі, а таких як він "там 40 осіб".

Ще один житель Кончі-Заспи ексвіцепрем'єр Зубко виклав у Facebook чеки на оренду будинку в 265 квадратних метрів на базі відпочинку Конча-Заспа. За його словами, в 2017 році він платив за оренду 58 тис грн (у чеку 38 тис), в 2020 – 69 тис, у 2021 році – 104 тис грн.

На яких умовах заїхали, яку оренду платили - все це і належить перевірити аудиторам, каже нардеп "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

За даними співрозмовника в Офісі президента, для розірвання договорів оренди використовуватимуть формальні приводи: борги з комуналки, незаконні перепланування. Він перераховує приклади. Ексгенпрокурор Піскун накопичив за користування об'єктами борг в 280 тис грн, ексглава КСУ Тупицький – 79 тис, ще один суддя КСУ Сліденко з боргом в 57 тис грн, із порушенням правил пожежної безпеки, самовільним зайняттям службового приміщення, ексзаступник голови ДУС Савицький із самовільним ремонтом і встановленим парканом.

Спецкомісія аудиторів створена розпорядженням Держуправління справами. Їй поставили крайній термін аудиту - до 28 травня 2021-го.

Потрапити на територію комплексів без пропуску – майже неможливо. Це закриті селища, вони обнесені парканом і охороняються.



"Ніякого доступу для сторонніх очей. Це як закриті котеджні клуби. Все обнесено височенним парканом, плюс державна охорона. Вони не просто на вході стоять. Там цілодобове спостереження, патрулювання. Зона із суворою охороною. Зі своїми продуктовими магазинами і їдальнею-рестораном на кшталт Верховної Ради", – розповів колишній міністр урядів Гройсмана-Яценюка.



Зрідка фото віп-будинків із закритих селищ просочувалися до ЗМІ. Але глобально обставини заселення чиновників на держдачі ніхто не вивчав. Ніяких справ, сказали у НАБУ, з цього приводу немає. Тема пройшла і повз антикорупційних організацій.

З 2003 року право жити на держдачах отримали прем'єр-міністри, віце- і просто міністри, генпрокурори (дрібніші чиновники могли претендувати на одну або дві кімнати в державних пансіонатах). На часи Кучми доводиться і міні-приватизація частини цих будинків. Тоді з чиновниками укладалися довгострокові договори на оренду, аж до 50 років. Чиновники змінювалися, йшли у відставку, але продовжували жити в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.



"Після революції 2014 року із будинків вирішили не виганяти, але дали вибір: або ви виїжджаєте, або починаєте платити повну ціну на так звану оренду", – говорить ексміністр. За його словами, вартість оренди варіювалася вже від 10 000 до 100 000 гривень на місяць.

Зараз там побудовані космічні палаци. Повністю закритий периметр. Хлопці, йдіть на ринок і подивіться, скільки це коштує в будь-якому іншому котеджному містечку. І не розповідайте нам, як багато ви туди своїх грошей вклали, – каже депутат Мотовиловець

За його словами, в сусідніх котеджних містечках одна тільки ділянка землі стартує від $350 тис: "А потім вже будуєш, потім прокладаєш комунікації. Вийдеш в результаті на півтора-два мільйони доларів мінімум. Ви не мали права на своїй землі добудовувати або покращувати. Є ринок землі. Купуйте собі ділянку і будуйте що завгодно. Ви обдурили державу".

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Як повідомили в Комплексі відпочинку Конча-Заспа, зараз в елітному селищі живуть близько 200 "ексів" і чинних чиновників. Ось повний список орендарів на 18 травня 2021 року:

У списках – десятки відомих як у минулому, так і сьогодні прізвищ. Наприклад, Демченко Р.М. – ймовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Нещодавно він фігурував у скандалі: його ім'я згадувалося в зв'язку з можливою підготовкою "харківських угод" у період Януковича. Фесенко – колишній нардеп від Партії регіонів. Близнюк – екснардеп Януковича, ексміністр ЖКГ. Пустовойтенко – колишній прем'єр-міністр України ще часів Кучми. Кінах – п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки. Пасенюк – швидше за все, Макар Пасенюк, колишній радник Порошенка, керуючий партнер Investment Capital Ukraine. Звягільський – екснардеп і колишній перший віцепрем'єр. Омельченко – колишній мер Києва. Горбулін – екссекретар РНБО. Білозір – екснардеп і колишній міністр культури. Мельник – ексміністр аграрної політики (уряд Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління Миронівського хлібопродукту. Бурмістенко Ю.М. – людина з таким прізвищем є радником гендиректора ДТЕК Ахметова.



А ще – колишній спікер Литвин, колишній глава КСУ Головін, ексміністр юстиції Лавринович, ексглава СБУ Гайсинський, ексвіцепрем'єр Семиноженко, експрезидент Кучма, ексспікер Мороз і десятки інших.

Серед жителів Кончі-Заспи також значаться Штучний В.В. – швидше за все, екскерівник апарату Верховної Ради (вже за каденції Зеленського, до липня 2020). Пасенюк, Чубар і Скомороха – екссудді КСУ. Пристайко – можливо, колишній заступник глави Адміністрації президента Зеленського (кілька місяців 2019 року) і ексміністр закордонних справ (уряд Гончарука). Суярко – держсекретар Міністерства соціальної політики (з 2020 року). Багато прізвищ віп-орендарів достеменно навіть не гугляться.



На території Кончі-Заспи вже після 2014 року розмістилися кілька товариств з обмеженою відповідальністю: ІЦД Кідсвуд (дитячий центр), Компас (уповноважена особа – Юрій Гайсинський ), Донецький інститут води, маріупольський Спецмонтаж і К.

Але той факт, що, особливо з когорти часів Януковича, дачі понабирали в оренду на 49 років за дуже смішні гроші – поза всякими сумнівами. Вони на 49 років отримали землі в шикарних районах Києва за безцінь, – сказав виконавчий директор TI в Україні Андрій Боровик.

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"Часто там живуть діти колишніх чиновників, їхні родичі, навіть їхні друзі", – сказав Зеленський на пресконференції.



У будинку відпочинку Пуща-Водиця проживають до 50 орендарів. Отримали повний список на 18 травня 2021 року ось він:

Знайшлося місце в Кончі-Заспі і самому Зеленському. Незважаючи на обіцянки "віддати дітям" держдачі, влітку 2020 року з'ясувалося, що він переїхав на дачу №29 площею 4000 квадратів. До 2014 року тут жив президент Віктор Ющенко: вона з 15-метровим басейном, ліфтом на три поверхи, кінозалом, більярдом, масажним кабінетом, винним льохом, саунами, солярієм і джакузі.

Кілька місяців на держдачі в Пущі-Водиці жила і генпрокурорка Ірина Венедіктова – за ціною, удвічі дешевшою за розрахункову: 64 тис грн за майже 700 квадратних метрів. Після скандалу в ЗМІ Венедіктова заявила, що це "лише кілька місяців", а пізніше з'їхала.