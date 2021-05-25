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Ставлення німців до України - нейтральне або стримано позитивне, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ставлення німців до України - нейтральне або стримано позитивне, - дослідження

Попри те, що через суспільно-політичні події в 2004 році і після 2013 року обізнаність про Україну збільшилася, ставлення пересічних німців до України є нейтральним або стримано позитивним, значну зацікавленість українськими справами немає.

Про це свідчать дані аналітичного звіту "Сприйняття України за кордоном. Німеччина", підготовленого дослідницькою компанією InMind для Українського інституту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На противагу цьому спостерігається позитивне та зацікавлене ставлення до України в професійних середовищах, що ґрунтується на власному досвіді - професійних контактах з українцями, відвідуванні України", - йдеться в тексті дослідження.

Експерти вважають проблемними точками у формуванні громадської думки про Україну зосередженість німців на власному порядку денному (потрібен помітний стимул, щоб звернути увагу на інші країни), доволі прихильне ставлення до Росії в східних регіонах, що для певної частини населення означає більш критичне та скептичне ставлення до України, постійна присутність на порядку денному ЗМІ проблемних тем, пов'язаних з Україною (криза, корупція, війна).

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Зазначено, що, як і в загальному ставленні до України, у ставленні до сучасної української культури спостерігається розбіжність між сприйняттям професійного середовища та сприйняттям широкої громадськості.

"Експерти відзначають наявність цікавих культурних явищ сучасної України, з конкретними прикладами, й водночас визнають, що рядові німці досі мало обізнані про українську культуру", - пояснюється в дослідженні.

У контексті української культури згадують літературу (досить помітні сучасні автори Ю.Андрухович, С.Жадан, А.Курков, О.Забужко), популярну музику (наприклад, гурти "ДахаБраха", Dakh Daughters, "Океан Ельзи", ONUKA), українську кухню, моду, архітектуру (зокрема, під враженням від подорожей в Україну), кінематограф (О.Довженко, С.Параджанов, К.Муратова, О.Сенцов), сучасні театри (передусім Центр сучасного мистецтва "Дах", також PostPlayТеатр, Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, Дикий театр); фестивалі (літературний проект MERIDIAN CZERNOWITZ, міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest).

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Дослідження проводилося в липні-грудні 2020 року. Основним методом дослідження були глибинні експертні інтерв'ю з представниками цільової аудиторії, які проводили німецькою або українською мовою. Інтерв'ю проводили за опитувальником, що містить близько 20 запитань.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Там кацапів *******. І чорношкірих )
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25.05.2021 14:38
+8
А чому німців ******* моцкалів, які обзивають їх фашиздами ?
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25.05.2021 14:45
+8
Это от недостатка информированности, как всегда. Если бы немцы окунулись в нашу украинскую реальность, отношение было бы от сдержано негативного до крайне негативного. Мы сами для себя враги на порядок больше, чем любой кремль и за 30 лет независимости это доказали безоговорочно.
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25.05.2021 14:51
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Хрень. Там ни одного нашего канала, только кацапские
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25.05.2021 14:38 Відповісти
Открою секрет - местные немцы эти каналы не смотрят. Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 428
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25.05.2021 14:44 Відповісти
Я общаюсь с немцами, долго в Сименсе работал, и они до сих по удивляются почему мы путина не любим, ведь он такой хороший
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25.05.2021 15:01 Відповісти
Немцы с поволжья, или северного Казахстана?
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25.05.2021 15:40 Відповісти
Немцы как и кацапы искренне любят начальство, украинцы начальство ненавидят, даже хорошее.
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25.05.2021 23:37 Відповісти
Вё тут есть -- любэ! -- не знаешь, так не наговаривай чепухень...*)
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25.05.2021 14:48 Відповісти
Оно не то, что "тут" - оно ВЕЗДЕ. Где есть интернет, конечно. "приставка.де" и всё такое...
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Вот именно... ...да и тарелка с украинскими каналами -- кайн проблэм...
Другое дело, украинское ТВ... -- такая шняга -- особенно новостные шоу...
У меня была -- через год, после Майдана -- стала в небо зекать без нужды.
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25.05.2021 15:04 Відповісти
Вот и слушай своё любэ
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25.05.2021 15:02 Відповісти
от и не брэши, про чего не знаешь... -- тут тебя многие восторженные незнайки слухают -- а потом в ЕС не хотят вступать ...*)
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25.05.2021 15:14 Відповісти
Там кацапів *******. І чорношкірих )
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25.05.2021 14:38 Відповісти
-- некорректно выражаетесь, тётенька! -- поэтому немцы и нейтральные к Украине...*)
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25.05.2021 14:41 Відповісти
А чому німців ******* моцкалів, які обзивають їх фашиздами ?
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25.05.2021 14:45 Відповісти
не любят, а боятся до всирачки.... - 80 лет прошло а они до сих пор кипятком ...
потому и картонные рейхстаги до сих пор штурмуют...
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25.05.2021 14:49 Відповісти
Картонный райхстаг не страшно штурмовать -- это ж не кирпичный кремль...*)
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25.05.2021 14:53 Відповісти
нaша рота поднималась на сраный марш бросок в 15 км с одним визгом- в районе 15 тец высадился немецкий десант - вся срань в етом, не американский не канадский - немецкий!
они еще лет 150 при слове немец - руки в гору делать будут...
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25.05.2021 14:58 Відповісти
Я такого не видел и не слышал.
А вообще -- кацапы и украинцев, по-всякому -- по-обидному кличут... ...но на российско-украинский торговый оборот, это не влияет.
К тому же, если в Германии назвать кого-то фашистом -- можно на большие бабки попасть, даже с лишением свободы...
А в Украине как, с этим делом?
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25.05.2021 14:51 Відповісти
А в нас поруч гніздо фашів і їхні кокони - лугандон.
От так от в нас.
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25.05.2021 15:03 Відповісти
Причём здесь немцы и фашисты? -- это ваши с парашей внутренние достижения...
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25.05.2021 15:07 Відповісти
Судя по тому, как рьяно они хотят достроить севернай паток, то отношение примерно такое:
"Матка, курка, яйки, млеко - шнель!" Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 5329
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25.05.2021 14:38 Відповісти
А вы последнюю рубаху без сдачи продаёте... -- альтруисты, блин! *)
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25.05.2021 14:43 Відповісти
От От , яйця, млеко на відміну від москалів, які тупо різали корів і коней аби нажертись, німці залишали худобу на розплід.
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25.05.2021 14:52 Відповісти
Та вермахт были нормальные ребята. Это отморозки из СС творили бесчинства, в отличии от 99% червоноармейцев...
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25.05.2021 14:58 Відповісти
А кода многим немцам объяснишь, что Украина, это не Россияя -- сдержанно удивлённое отношение...*)
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25.05.2021 14:39 Відповісти
Там дуже велика прошарка російських німців, дідов яких Сталін мордував в ГУЛазі.
А їхні нащадки зубами рватиме за совок, рашку та пуйло.
Якщо чують щось погане про рашку - одразу лізуть в сварку.
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25.05.2021 14:41 Відповісти
Там, це де? -- в сумському Харькові? *)
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25.05.2021 14:44 Відповісти
у німецькій лаптєляндії.
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25.05.2021 14:49 Відповісти
" Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное..."
А КУДА ИМ ДЕВАТЬСЯ, ЕСЛИ 80 ЛЕТ ТОМУ ИХ ТУТ ТОННАМИ ЗАКАПЫВАЛИ !
Можно сказать, что солдаты фюрера добротно удобрили украинскую землю Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 1779
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25.05.2021 14:42 Відповісти
Судя по тем плодам и злакам, шо на украинской почве повыростало -- Германии из Украины не получилось... -- но к немцам тяга есть...*)
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25.05.2021 14:47 Відповісти
Скажи пожалуйста Bandera ,а как немцы к полякам относятся ,раньше в 90 наслышан ,что негативно
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25.05.2021 15:13 Відповісти
К тем, шо грабят немецкие дома на границе -- с применением спецслужб и оружия относяться.
К работягам -- солидарно! -- пашут здесь не хуже немцев.
Я, лично -- дружу с двумя панами -- механиками у нас на фирме работают -- жалоб нет.
А вообще -- Германия очень корректна к иностранцам -- даже иногда себе во вред.
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25.05.2021 15:19 Відповісти
честно говоря мне на немцев тоже пох как-то.....
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25.05.2021 14:49 Відповісти
а от ето зря...
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25.05.2021 14:53 Відповісти
На всех ложить и в одиночестве однажды можно остаться, все не могут быть плохие
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25.05.2021 15:16 Відповісти
Взагалі то в Україні до німців відношення таке саме, це ж не американці, які не вбили жодного українця.
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Это от недостатка информированности, как всегда. Если бы немцы окунулись в нашу украинскую реальность, отношение было бы от сдержано негативного до крайне негативного. Мы сами для себя враги на порядок больше, чем любой кремль и за 30 лет независимости это доказали безоговорочно.
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25.05.2021 14:51 Відповісти
-- поддержал! Собственным украинским и немецким жизненным опытом.
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25.05.2021 14:55 Відповісти
А много ли украинцев интересуются например жизнью, бытом и политикой Ирландии, Голландии, Хорватии и т.д. смотрят новости этих стран сопереживают их бедам ???? Почему нас все должны любить и интересоваться нами...ШО за эгоизм Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 2701
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25.05.2021 14:52 Відповісти
-- кацапской выделки эгоизм... -- как общее наследство от СССР...*)
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25.05.2021 14:58 Відповісти
Забавно. А мне на немцев насрать. Это отражается на сайте у какого-то бюргера из Мюнхена?
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25.05.2021 14:53 Відповісти
В Украине одни эксперты по кацапии. Про Европу ни бельмеса.
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25.05.2021 14:59 Відповісти
А зачем про Европу? Ведь по сравнению с кацапией это эталон меры как минимум. Вот Европа- а вот гавно.
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25.05.2021 15:04 Відповісти
мило улибатись ще не значить відноситись позитивно чи нейтрально, ліцемірити - -запрсто!
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25.05.2021 14:54 Відповісти
У меня к немцам отношение скорее негативное, их муравьиная любовь к порядку всегда доходит до абсурда.
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25.05.2021 23:47 Відповісти
 
 