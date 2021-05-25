Ставлення німців до України - нейтральне або стримано позитивне, - дослідження

Попри те, що через суспільно-політичні події в 2004 році і після 2013 року обізнаність про Україну збільшилася, ставлення пересічних німців до України є нейтральним або стримано позитивним, значну зацікавленість українськими справами немає.

Про це свідчать дані аналітичного звіту "Сприйняття України за кордоном. Німеччина", підготовленого дослідницькою компанією InMind для Українського інституту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На противагу цьому спостерігається позитивне та зацікавлене ставлення до України в професійних середовищах, що ґрунтується на власному досвіді - професійних контактах з українцями, відвідуванні України", - йдеться в тексті дослідження.

Експерти вважають проблемними точками у формуванні громадської думки про Україну зосередженість німців на власному порядку денному (потрібен помітний стимул, щоб звернути увагу на інші країни), доволі прихильне ставлення до Росії в східних регіонах, що для певної частини населення означає більш критичне та скептичне ставлення до України, постійна присутність на порядку денному ЗМІ проблемних тем, пов'язаних з Україною (криза, корупція, війна).

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Зазначено, що, як і в загальному ставленні до України, у ставленні до сучасної української культури спостерігається розбіжність між сприйняттям професійного середовища та сприйняттям широкої громадськості.

"Експерти відзначають наявність цікавих культурних явищ сучасної України, з конкретними прикладами, й водночас визнають, що рядові німці досі мало обізнані про українську культуру", - пояснюється в дослідженні.

У контексті української культури згадують літературу (досить помітні сучасні автори Ю.Андрухович, С.Жадан, А.Курков, О.Забужко), популярну музику (наприклад, гурти "ДахаБраха", Dakh Daughters, "Океан Ельзи", ONUKA), українську кухню, моду, архітектуру (зокрема, під враженням від подорожей в Україну), кінематограф (О.Довженко, С.Параджанов, К.Муратова, О.Сенцов), сучасні театри (передусім Центр сучасного мистецтва "Дах", також PostPlayТеатр, Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, Дикий театр); фестивалі (літературний проект MERIDIAN CZERNOWITZ, міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest).

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Дослідження проводилося в липні-грудні 2020 року. Основним методом дослідження були глибинні експертні інтерв'ю з представниками цільової аудиторії, які проводили німецькою або українською мовою. Інтерв'ю проводили за опитувальником, що містить близько 20 запитань.