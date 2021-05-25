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Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование

Несмотря на то, что из-за общественно-политических событий в 2004 году и после 2013 года осведомленность об Украине увеличилась, отношение рядовых немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным, значительной заинтересованности украинскими делами нет.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета "Восприятие Украины за границей. Германия", подготовленного исследовательской компанией InMind для Украинского института, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В противоположность этому наблюдается положительное и заинтересованное отношение к Украине в профессиональных средах, основанное на собственном опыте - профессиональных контактах с украинцами, посещением Украины", - указывается в тексте исследования.

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Эксперты считают проблемными точками в формировании общественного мнения относительно Украины сосредоточенность немцев на собственной повестке дня (нужен заметный стимул, чтобы обратить внимание на другие страны), до сих пор благосклонное отношение к России в восточных регионах, что для определенной части населения означает более критическое и скептическое отношение к Украине, постоянное присутствие в повестке дня СМИ проблемных тем, связанных с Украиной (кризис, коррупция, война).

Указывается, что как и в общем отношении к Украине, по отношению к современной украинской культуре наблюдается расхождение между восприятием профессиональной среды и восприятием широкой общественности.

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"Эксперты отмечают наличие интересных культурных явлений современной Украины, с конкретными примерами, и одновременно признают, что рядовые немцы до сих пор мало осведомлены об украинской культуре", - поясняется в исследовании.

В контексте украинской культуры упоминаются литература (достаточно заметные современные авторы Ю.Андрухович, С.Жадан, А.Курков, О.Забужко), популярная музыка (например, группы "ДахаБраха", "Dakh Daughters", "Океан Эльзы", "ONUKA"), украинская кухня, мода, архитектура (в том числе под впечатлением от путешествий в Украину), кинематограф (А.Довженко, С.Параджанов, К.Муратова, О.Сенцов) современные театры (прежде всего Центр современного искусства "ДАХ", также PostPlayТеатр, Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Дикий театр); фестивали (литературный проект MERIDIAN CZERNOWITZ, международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST) .

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Исследование проводилось в июле-декабре 2020 года. Основным методом исследования были глубинные экспертные интервью с представителями целевой аудитории, которые проводились на немецком или украинском языках. Интервью проводились по опроснику, содержащему около 20 вопросов.
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Топ комментарии
+9
Там кацапів *******. І чорношкірих )
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25.05.2021 14:38
+8
А чому німців ******* моцкалів, які обзивають їх фашиздами ?
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25.05.2021 14:45
+8
Это от недостатка информированности, как всегда. Если бы немцы окунулись в нашу украинскую реальность, отношение было бы от сдержано негативного до крайне негативного. Мы сами для себя враги на порядок больше, чем любой кремль и за 30 лет независимости это доказали безоговорочно.
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25.05.2021 14:51
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Хрень. Там ни одного нашего канала, только кацапские
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25.05.2021 14:38 Ответить
Открою секрет - местные немцы эти каналы не смотрят. Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 428
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25.05.2021 14:44 Ответить
Я общаюсь с немцами, долго в Сименсе работал, и они до сих по удивляются почему мы путина не любим, ведь он такой хороший
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25.05.2021 15:01 Ответить
Немцы с поволжья, или северного Казахстана?
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25.05.2021 15:40 Ответить
Немцы как и кацапы искренне любят начальство, украинцы начальство ненавидят, даже хорошее.
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25.05.2021 23:37 Ответить
Вё тут есть -- любэ! -- не знаешь, так не наговаривай чепухень...*)
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25.05.2021 14:48 Ответить
Оно не то, что "тут" - оно ВЕЗДЕ. Где есть интернет, конечно. "приставка.де" и всё такое...
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25.05.2021 14:50 Ответить
Вот именно... ...да и тарелка с украинскими каналами -- кайн проблэм...
Другое дело, украинское ТВ... -- такая шняга -- особенно новостные шоу...
У меня была -- через год, после Майдана -- стала в небо зекать без нужды.
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25.05.2021 15:04 Ответить
Вот и слушай своё любэ
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25.05.2021 15:02 Ответить
от и не брэши, про чего не знаешь... -- тут тебя многие восторженные незнайки слухают -- а потом в ЕС не хотят вступать ...*)
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25.05.2021 15:14 Ответить
Там кацапів *******. І чорношкірих )
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25.05.2021 14:38 Ответить
-- некорректно выражаетесь, тётенька! -- поэтому немцы и нейтральные к Украине...*)
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25.05.2021 14:41 Ответить
А чому німців ******* моцкалів, які обзивають їх фашиздами ?
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25.05.2021 14:45 Ответить
не любят, а боятся до всирачки.... - 80 лет прошло а они до сих пор кипятком ...
потому и картонные рейхстаги до сих пор штурмуют...
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25.05.2021 14:49 Ответить
Картонный райхстаг не страшно штурмовать -- это ж не кирпичный кремль...*)
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25.05.2021 14:53 Ответить
нaша рота поднималась на сраный марш бросок в 15 км с одним визгом- в районе 15 тец высадился немецкий десант - вся срань в етом, не американский не канадский - немецкий!
они еще лет 150 при слове немец - руки в гору делать будут...
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25.05.2021 14:58 Ответить
Я такого не видел и не слышал.
А вообще -- кацапы и украинцев, по-всякому -- по-обидному кличут... ...но на российско-украинский торговый оборот, это не влияет.
К тому же, если в Германии назвать кого-то фашистом -- можно на большие бабки попасть, даже с лишением свободы...
А в Украине как, с этим делом?
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25.05.2021 14:51 Ответить
А в нас поруч гніздо фашів і їхні кокони - лугандон.
От так от в нас.
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25.05.2021 15:03 Ответить
Причём здесь немцы и фашисты? -- это ваши с парашей внутренние достижения...
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25.05.2021 15:07 Ответить
Судя по тому, как рьяно они хотят достроить севернай паток, то отношение примерно такое:
"Матка, курка, яйки, млеко - шнель!" Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 5329
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25.05.2021 14:38 Ответить
А вы последнюю рубаху без сдачи продаёте... -- альтруисты, блин! *)
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25.05.2021 14:43 Ответить
От От , яйця, млеко на відміну від москалів, які тупо різали корів і коней аби нажертись, німці залишали худобу на розплід.
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25.05.2021 14:52 Ответить
Та вермахт были нормальные ребята. Это отморозки из СС творили бесчинства, в отличии от 99% червоноармейцев...
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25.05.2021 14:58 Ответить
А кода многим немцам объяснишь, что Украина, это не Россияя -- сдержанно удивлённое отношение...*)
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25.05.2021 14:39 Ответить
Там дуже велика прошарка російських німців, дідов яких Сталін мордував в ГУЛазі.
А їхні нащадки зубами рватиме за совок, рашку та пуйло.
Якщо чують щось погане про рашку - одразу лізуть в сварку.
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25.05.2021 14:41 Ответить
Там, це де? -- в сумському Харькові? *)
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25.05.2021 14:44 Ответить
у німецькій лаптєляндії.
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25.05.2021 14:49 Ответить
" Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное..."
А КУДА ИМ ДЕВАТЬСЯ, ЕСЛИ 80 ЛЕТ ТОМУ ИХ ТУТ ТОННАМИ ЗАКАПЫВАЛИ !
Можно сказать, что солдаты фюрера добротно удобрили украинскую землю Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 1779
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25.05.2021 14:42 Ответить
Судя по тем плодам и злакам, шо на украинской почве повыростало -- Германии из Украины не получилось... -- но к немцам тяга есть...*)
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25.05.2021 14:47 Ответить
Скажи пожалуйста Bandera ,а как немцы к полякам относятся ,раньше в 90 наслышан ,что негативно
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25.05.2021 15:13 Ответить
К тем, шо грабят немецкие дома на границе -- с применением спецслужб и оружия относяться.
К работягам -- солидарно! -- пашут здесь не хуже немцев.
Я, лично -- дружу с двумя панами -- механиками у нас на фирме работают -- жалоб нет.
А вообще -- Германия очень корректна к иностранцам -- даже иногда себе во вред.
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25.05.2021 15:19 Ответить
честно говоря мне на немцев тоже пох как-то.....
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25.05.2021 14:49 Ответить
а от ето зря...
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25.05.2021 14:53 Ответить
На всех ложить и в одиночестве однажды можно остаться, все не могут быть плохие
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25.05.2021 15:16 Ответить
Взагалі то в Україні до німців відношення таке саме, це ж не американці, які не вбили жодного українця.
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25.05.2021 14:50 Ответить
Это от недостатка информированности, как всегда. Если бы немцы окунулись в нашу украинскую реальность, отношение было бы от сдержано негативного до крайне негативного. Мы сами для себя враги на порядок больше, чем любой кремль и за 30 лет независимости это доказали безоговорочно.
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25.05.2021 14:51 Ответить
-- поддержал! Собственным украинским и немецким жизненным опытом.
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25.05.2021 14:55 Ответить
А много ли украинцев интересуются например жизнью, бытом и политикой Ирландии, Голландии, Хорватии и т.д. смотрят новости этих стран сопереживают их бедам ???? Почему нас все должны любить и интересоваться нами...ШО за эгоизм Отношение немцев к Украине - нейтральное или сдержанно положительное, - исследование - Цензор.НЕТ 2701
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25.05.2021 14:52 Ответить
-- кацапской выделки эгоизм... -- как общее наследство от СССР...*)
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25.05.2021 14:58 Ответить
Забавно. А мне на немцев насрать. Это отражается на сайте у какого-то бюргера из Мюнхена?
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25.05.2021 14:53 Ответить
В Украине одни эксперты по кацапии. Про Европу ни бельмеса.
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25.05.2021 14:59 Ответить
А зачем про Европу? Ведь по сравнению с кацапией это эталон меры как минимум. Вот Европа- а вот гавно.
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25.05.2021 15:04 Ответить
мило улибатись ще не значить відноситись позитивно чи нейтрально, ліцемірити - -запрсто!
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25.05.2021 14:54 Ответить
У меня к немцам отношение скорее негативное, их муравьиная любовь к порядку всегда доходит до абсурда.
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25.05.2021 23:47 Ответить
 
 