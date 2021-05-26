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До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков

Ремонт доріг у Луганській і Донецькій областях має вагоме значення для економічного відновлення і розвитку, зближення з рештою країни постраждалого внаслідок війни регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у блозі для "НВ".

Так, за словами Кубракова, за перший рік президентської програми "Велике будівництво" в Донецькій області відновили 140,1 км доріг, зокрема 8 мостів і шляхопроводів. Цього року планують оновити 156 км доріг регіону.

"У Луганській області цифри ще більше контрастують. За попередні 10 років там було відремонтовано лише 132,9 км доріг. З них за останні 5 років - 44,5 км. У рамках проєкту Велике будівництво за один 2020 рік ми відновили 194 км. Цього року за державний кошт заплановано відремонтувати 201 км. Разом із залученим додатковим фінансуванням від міжнародних фінансових організацій ми оновимо 376,6 км на Луганщині", - зазначив Кубраков.

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До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков 01

За словами міністра інфраструктури, у 2021 році для оновлення доріг сходу почали залучати додаткове фінансування - наприклад, у межах проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження" будуть профінансовані роботи на 175,6 км доріг у Луганській області.

Крім того, планують оновити 12-кілометрову ділянку дороги Н-26 Чугуїв - Мілове; 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ, 42 км кілометри дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут.

Кубраков додав, що ремонт цих доріг має вагоме значення для економічного відновлення і розвитку, зближення з рештою країни постраждалого внаслідок війни регіону, а також для інтеграції окупованих територій.

"Загалом у Донецькій і Луганській областях ми плануємо оновити 532 км доріг до кінця року", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році планується оновити 6500 км автодоріг в Україні.

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Автор: Наталя Джума
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на Лондон дорогу обновите кормильцам, как раз время.
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26.05.2021 10:11 Відповісти
А смысл? Это ж деньги на ветер в карман свинарчуков зеленского До конца года на Донбассе обновят 532 км дорог, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3290 да еще и для домбосятины...
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26.05.2021 10:12 Відповісти
Что Ви панімаєтє.Там же наші люді.Надо іх просто услишать.Єсть даже чєловєк,которий может прослєдіть за стройкой. До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8231
До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7101
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26.05.2021 10:28 Відповісти
нагоа там дороги, там має бути чорнобиль.
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26.05.2021 10:18 Відповісти
???
ппц
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26.05.2021 10:44 Відповісти
А зачем? Все ведь знают, что там только пилят бюджет. Лучше бы дороги в на западе и в центре Украины привели бы в порядок.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
А шо..... Война уже закончилась, что уже после нее идет восстановление?
Как то я это пропустил....
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26.05.2021 15:04 Відповісти
Оновлюйте на даунбасє, аби москальській армії було легше наступати...
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26.05.2021 23:15 Відповісти
 
 