До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков

Ремонт доріг у Луганській і Донецькій областях має вагоме значення для економічного відновлення і розвитку, зближення з рештою країни постраждалого внаслідок війни регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у блозі для "НВ".

Так, за словами Кубракова, за перший рік президентської програми "Велике будівництво" в Донецькій області відновили 140,1 км доріг, зокрема 8 мостів і шляхопроводів. Цього року планують оновити 156 км доріг регіону.

"У Луганській області цифри ще більше контрастують. За попередні 10 років там було відремонтовано лише 132,9 км доріг. З них за останні 5 років - 44,5 км. У рамках проєкту Велике будівництво за один 2020 рік ми відновили 194 км. Цього року за державний кошт заплановано відремонтувати 201 км. Разом із залученим додатковим фінансуванням від міжнародних фінансових організацій ми оновимо 376,6 км на Луганщині", - зазначив Кубраков.

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За словами міністра інфраструктури, у 2021 році для оновлення доріг сходу почали залучати додаткове фінансування - наприклад, у межах проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження" будуть профінансовані роботи на 175,6 км доріг у Луганській області.

Крім того, планують оновити 12-кілометрову ділянку дороги Н-26 Чугуїв - Мілове; 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ, 42 км кілометри дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут.

Кубраков додав, що ремонт цих доріг має вагоме значення для економічного відновлення і розвитку, зближення з рештою країни постраждалого внаслідок війни регіону, а також для інтеграції окупованих територій.

"Загалом у Донецькій і Луганській областях ми плануємо оновити 532 км доріг до кінця року", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році планується оновити 6500 км автодоріг в Україні.

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