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До конца года на Донбассе обновят 532 км дорог, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Общество

До конца года на Донбассе обновят 532 км дорог, - Кубраков

Ремонт дорог в Луганской и Донецкой областях имеет большое значения для экономического восстановления и развития, сближения с остальной страной пострадавшего в результате войны региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в блоге для "НВ".

Так, по словам Кубракова, за первый год президентской программы "Большая стройка" в Донецкой области восстановили 140,1 км дорог, в том числе 8 мостов и путепроводов. В этом году планируют обновить 156 км дорог региона.

"В Луганской области цифры еще более контрастируют. За предыдущие 10 лет там было отремонтировано только 132,9 км дорог. Из них за последние 5 лет - 44,5 км. В рамках проекта Большая стройка за один 2020 год мы восстановили 194 км. В этом году за государственный счет планируется отремонтировать 201 км. Вместе с привлеченным дополнительным финансированием от международных финансовых организаций мы обновим 376,6 км на Луганщине", - отметил Кубраков.

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До конца года на Донбассе обновят 532 км дорог, - Кубраков 01

По словам министра инфраструктуры, в 2021 году для обновления дорог востока начали привлекать дополнительное финансирование - например, в рамках проекта Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" будут профинансированы работы на 175,6 км дорог в Луганской области.

Кроме того, планируют обновить 12-километровый участок дороги Н-26 Чугуев - Меловое; 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск 42 км километра дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

Кубраков добавил, что ремонт этих дорог имеет большое значения для экономического восстановления и развития, сближения с остальной страной пострадавшего в результате войны региона, а также для интеграции оккупированных территорий.

"Всего в Донецкой и Луганской областях мы планируем обновить 532 км дорог до конца года", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году планируется обновить 6500 км автодорог в Украине.

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на Лондон дорогу обновите кормильцам, как раз время.
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26.05.2021 10:11 Ответить
А смысл? Это ж деньги на ветер в карман свинарчуков зеленского До конца года на Донбассе обновят 532 км дорог, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3290 да еще и для домбосятины...
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26.05.2021 10:12 Ответить
Что Ви панімаєтє.Там же наші люді.Надо іх просто услишать.Єсть даже чєловєк,которий может прослєдіть за стройкой. До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8231
До кінця року на Донбасі оновлять 532 км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7101
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26.05.2021 10:28 Ответить
нагоа там дороги, там має бути чорнобиль.
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26.05.2021 10:18 Ответить
???
ппц
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26.05.2021 10:44 Ответить
А зачем? Все ведь знают, что там только пилят бюджет. Лучше бы дороги в на западе и в центре Украины привели бы в порядок.
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26.05.2021 11:57 Ответить
А шо..... Война уже закончилась, что уже после нее идет восстановление?
Как то я это пропустил....
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26.05.2021 15:04 Ответить
Оновлюйте на даунбасє, аби москальській армії було легше наступати...
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26.05.2021 23:15 Ответить
 
 