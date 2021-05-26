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Байден (2326) Путін (21440) санкції (6850) Женева (49) Північний потік (1369)

Байдена і Путіна чекає напружена і незручна розмова, - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байдена і Путіна чекає напружена і незручна розмова, - BBC

Ще минулого місяця лідер США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує зустрітися віч-на-віч із президентом Росії Володимиром Путіним. Тепер відомі дата і місце саміту, проте Байдена і Путіна чекає напружена і незручна розмова.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Перший американсько-російський саміт з часу вступу Байдена на посаду президента США відбудеться у Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч пройде наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 та у Брюссель на зустріч лідерів НАТО. Це дає президенту США достатньо часу, щоб вислухати американських союзників перед тим, як розпочати бесіду з Путіним.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр нагальних питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин із Росією.

Фактично це ж саме звучало у коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".

Коли Байден і Путін зустрінуться, їм буде про що поговорити. Короткий перелік тем включає контроль над озброєнням, проблему зміни клімату, російські війська поблизу кордону України, кібератаки Кремля, включаючи атаку SolarWinds 2020 року на урядові структури США та приватні комп’ютерні мережі, а також спробу отруєння та ув’язнення російського дисидента Олексія Навального.

Розмова обіцяє бути напруженою, оскільки Байден і Путін вже обмінялися "жорсткими" коментарями один щодо одного на тлі зростання напруженості в останні місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі

В інтерв'ю Байден назвав Путіна "вбивцею", змусивши Росію тимчасово відкликати свого посла в США, а Путін, своєю чергою, відповів дитячою приказкою "хто як обзивається, сам так і називається", а потім сухо побажав Байдену "добра і здоров’я".

Немає чітких очікувань щодо відчутних результатів цієї зустрічі, окрім сподівань, що саміт призведе до стабілізації відносин між сторонами.

Поточній напруженості між США та Росією сприяють нові санкції, які адміністрація Байдена запровадила минулого місяця як покарання за хакерські атаки. Санкції включали нові обмеження операцій між фінансовими установами США та російським урядом, а також обмеження для російського бізнесу та висилку деяких російських дипломатів.

Якби санкції були дипломатичним важелем впливу, то оголошення минулого тижня про те, що адміністрація Байдена скасує деякі обмеження щодо майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною, могло б допомогти послабити напруженість між США та Росією напередодні саміту. На думку адміністрації Байдена, це дозволяє уникнути напруженості з Німеччиною, адже США мають намір відновити відносини з ЄС.

Якщо передбачуваність і стабільність у відносинах з Росією є частиною політичної мети Байдена, це становить різкий контраст із чотирма роками президентства Дональда Трампа, що розпочалися з підозр, які підтвердило американське розвідувальне співтовариство, про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року і фактично допомогла Трампу перемогти тодішню кандидатку від Демократичної партії Хіларі Клінтон.

Ці заяви кидають тінь на більшу частину президентства Трампа.

Коли в липні 2018 року Трамп і Путін провели свій перший і єдиний саміт "один на один" у Гельсінкі (Фінляндія), Трамп суперечливо заявив, що вірить у слова Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори. Тоді як американська розвідка дотримується протилежної думки.

Під час своєї президентської кампанії та протягом усього часу перебування на посаді Трамп неодноразово демонстрував прихильність до Путіна, хоча його адміністрація, після деякої затримки, все-таки продовжила санкції проти Росії.

Читайте: Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи

Риторика адміністрації Байдена щодо Росії була помітно іншою, але її дії не завжди відповідали жорстким словам. Це призвело до критики політики Білого дому щодо Кремля як з боку політичних друзів, так і супротивників.

Після оголошення про відмову від деяких санкцій проти "Північного потоку-2" голова Комітету із закордонних справ Сенату, демократ Боб Менендес розкритикував таке рішення адміністрації Байдена. Він, заявив, що не бачить, як цей крок допоможе "протидіяти російській агресії в Європі".

І незабаром після оприлюднення інформації про саміт Байдена та Путіна сенатор-республіканець Бен Сасс розкритикував політику Байдена щодо низки фронтів, включаючи нещодавню спецоперацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з перехоплення пасажирського літака та подальшого арешту журналіста-дисидента Романа Протасевича.

"Ми робимо подарунок Путіну перед самітом? Путін ув'язнив опозиціонера Олексія Навального, а його маріонетка Лукашенко захопив літак, щоб арештувати Романа Протасевича. Замість того, щоб поводитися з Путіним як з бандитом, що боїться власного народу, ми передаємо йому заповітний трубопровід "Північний потік-2" і легітимізуємо його дії перед самітом. Це показує слабкість" - зазначив він у заяві.

Американсько-російські саміти - це завжди пошук дипломатичного балансу, коли президенти США повинні проходити тонку межу. Байден, як колишній віце-президент і давній експерт із зовнішніх відносин у Сенаті, має багато досвіду на дипломатичній арені і, схоже, любить проводити особисті зустрічі зі світовими лідерами.

Однак саміт у Женеві стане одним із найбільших випробувань особистої політичної кар'єри Байдена, резюмує BBC.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Це буде зустріч агента із куратором. Так досих пір ніхто не пояснив чому мер Москви передав Гантеру Байдену 3.5 міліонів, Бурісма, Китай і.т.д.
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26.05.2021 12:50
+3
так у Байдена з ..йлом тема буде жорстка та неприємна , бо Байден при Обамі підтримав здачу України кремлю ,закрили очі на розпочату війну, польовими одеялами та аптечками . за другий термін для Обами , ..йло буде цим шантажувати персонально Байдена... so Biden and ..il will have a tough and unpleasant topic, because Biden after Obama supported Ukraine's capitulation to the Kremlin, turned a blind eye to the war, field blankets and first aid kits. for a second term for Obama, ..ylo will blackmail Biden personally ...
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26.05.2021 12:47
+3
Тут я согласен с ВВС. Конечно напряженный и неудобный. Старички в их возрасте всегда напряженные, если не на толчке. Да и неудобно им всегда, если не лёжа на диване))
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26.05.2021 12:58
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... американцы уже давно пробивают дату о встречи, но кацапы не говорят точную дату... это впервые такое между странами... причина:плохое состояние НедоФюрера....
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26.05.2021 12:39 Відповісти
Судя по последним новостям у Путлера напряженным, у Байдена неудобным.
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26.05.2021 12:40 Відповісти
У Байдена неприятность...
Не напрягается уже.
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26.05.2021 12:50 Відповісти
Тут є два поганих варіанта, або згортання всіх прав та свобод і перехід світового порядку до тиранії та тоталітаризму або третя світова війна за свободу і розвиток з цим самим тоталітаризмом та тиранією. Що обираєте?
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26.05.2021 12:40 Відповісти
Буде така собі м'яка тиранія.Так як писали у книгах і показували у фантастичних фільмах.
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26.05.2021 12:42 Відповісти
Так, але там писали спочатку про війну.......
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26.05.2021 12:44 Відповісти
І саме вона покаже, хто переможе що буде.
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26.05.2021 12:45 Відповісти
...***** всея эрэфии нужно просто расслабиться, а не быть напряженным, глядишь, тогда и услуги проктологоанатома не понадобятся Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC - Цензор.НЕТ 6104
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26.05.2021 12:43 Відповісти
Только болван может надеется на нормализацию путинского наглого поведения в результате переговоров,засрашкинцам можно и по телефону сообщить об отключении от свифта,о запрете покупать украденные у коренных народов севера нефть и газ и об аресте всех активов московитов находящихся за рубежом.
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26.05.2021 12:43 Відповісти
Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC - Цензор.НЕТ 9638 Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC - Цензор.НЕТ 410
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26.05.2021 12:45 Відповісти
так у Байдена з ..йлом тема буде жорстка та неприємна , бо Байден при Обамі підтримав здачу України кремлю ,закрили очі на розпочату війну, польовими одеялами та аптечками . за другий термін для Обами , ..йло буде цим шантажувати персонально Байдена... so Biden and ..il will have a tough and unpleasant topic, because Biden after Obama supported Ukraine's capitulation to the Kremlin, turned a blind eye to the war, field blankets and first aid kits. for a second term for Obama, ..ylo will blackmail Biden personally ...
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26.05.2021 12:47 Відповісти
Це буде зустріч агента із куратором. Так досих пір ніхто не пояснив чому мер Москви передав Гантеру Байдену 3.5 міліонів, Бурісма, Китай і.т.д.
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26.05.2021 12:50 Відповісти
Ты сам то понял, что написал?
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26.05.2021 12:57 Відповісти
Коррумпированный клан Байденов проворачивает по всему миру свои делишки прикрываясь именем Big Joe. Все это прекрасно видят и молчат - позорище для страны.
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26.05.2021 14:23 Відповісти
Переживаю за них )))
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26.05.2021 12:54 Відповісти
"I shake your hand, I hug you"

Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC - Цензор.НЕТ 6579
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26.05.2021 12:55 Відповісти
Тут я согласен с ВВС. Конечно напряженный и неудобный. Старички в их возрасте всегда напряженные, если не на толчке. Да и неудобно им всегда, если не лёжа на диване))
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26.05.2021 12:58 Відповісти
Після дозволу Байдена на добудову ПП2 у пуйла може бути з Байденом тільки одна напружена розмова - в якій позі пуйло мусить надати йому найбільше задоволення? Байдена і Путіна чекає напружена і незручна розмова, - BBC - Цензор.НЕТ 1433
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26.05.2021 12:59 Відповісти
Сми парять ерунду как будто в мире никто не знает ничего про Байдена и чьи интересы он 40 лет отстаивает.
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26.05.2021 13:04 Відповісти
байден уступил путину-он вышел на переговоры,признав лидерство путина.путин ЗАСТПАВИЛ Байдена считаться с ним.А вопрос-то всего стоял в твёрдости позиций США в работе с европейскими партнёрами.Германию нужно было "дожать",а не давать ей возможность делать погоду в ЕС.Этим США проиграли не только европейский фронт против агрессивной империалистической России,но и свою значимость в Еврпе..
Единственная возможность победить путина-это поддержав радикальную оппозицию россии.только изнутри России можно воевать с её агрессивностью и скинуть режим путина.если это не сделать.то вскоре европа наглецу путину станет платить дань только из-за того,что к этому подведут Германия и нидерланды.Без путина мир бы лишился кошмара Ирана и Китая.Во всяком случае ближний восток в ближайшей бы перспективе стал мирным и там утряслись бы все местные конфликты.
С Путиным только силой и жёсткостью.оппозиция в России достаточно сильна,чтобы там зажёгся "российский майдан".
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26.05.2021 13:21 Відповісти
оппозиции в рашке уже давно нет и не предвидится
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26.05.2021 13:27 Відповісти
Что ты несёшь? Какая в рашке оппозиция? Любая оппозиция имеет свой электорат и на него опирается, а где в рашке такой электорат наскрести?
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26.05.2021 18:36 Відповісти
а кто же тогда выходит на акции протестов,кто бунтует в Приморье? Путинисты? ))
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26.05.2021 22:53 Відповісти
+++ щодо Німеччини.
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27.05.2021 02:20 Відповісти
Вангую, что ни о чём конкретном не договорятся. Один заднюю давать не будет, так как не поймут, другой вечно обиженный гопник из питерской подворотни.
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26.05.2021 13:26 Відповісти
На виході - "0".
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26.05.2021 13:30 Відповісти
Боюсь, что после встречи в США МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ПЕРЕСТРОЙКА. Байдена і Путіна чекає напружена і незручна розмова, - BBC - Цензор.НЕТ 5307
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26.05.2021 13:35 Відповісти
Не та вже Америка, ой не та. Якось навіть соромно за Байдена і со. Теперішня американська команда діє імпульсивно і алогічно (ми ж не думаємо, що в них є дійсно хитромудрий план по примусу путіна до відповідальності). Школа бо надії які не які а були. Дуже хочу помилятися, але реальність на жаль не передбачає жорсткого протистояння росії. Невже люди типу покійного John McCain перевелися у ********* американському політикумі?
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26.05.2021 14:10 Відповісти
такой бред. Уже минимум 7 лет в открытую ***** творит беспредел по всему миру, байден тоже не первый раз это видит, о каком "неудобном разговоре" может идти речь? Ты либо что-то делаешь с этим, либо вешаешь лапшу.
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26.05.2021 14:11 Відповісти
да кладут с пробором уже на администрацию бидона все уже,

Китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина, который в нарушение протокола запросил разговор не с министром обороны, а с чиновником более высокого ранга. Об этом 26 мая пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.

«Китайский военный источник рассказал, что возникло недопонимание, когда министр обороны США Ллойд Остин запросил разговор с заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Цилян, оскорбив тем самым министерство обороны», - сообщает издание.

Как заявил источник, коллегой Остина с китайской стороны является министр обороны Вэй Фэнхэ, а не Сюй Цилян - второй человек в структуре ЦВС, которую возглавляет сам председатель КНР Си Цзиньпин.
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26.05.2021 14:30 Відповісти
Опять из дедушки Байдена супергероя лепят.
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26.05.2021 14:39 Відповісти
А що таке форумчани? Ви ж казали,що Байден розчепить на атоми москалів? Давайте ще цитати брехливих політологів сюди.
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26.05.2021 18:14 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Одним из вопросов который будет поднимать Путин - вопрос о "гуманитарных проблемах водоснабжения в Крыму". Советуем подготовиться. Еще лучше отправить краткую справку через посла США в Украине. Данилову поручить, он в курсе. Текcт не более пары страниц - цифры, факты.
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26.05.2021 20:30 Відповісти
Американці писали, що "животворящий" якраз дуже слабкий переговорник і Обамка йому переговори не передоручав, сам проводив.

За що купила - за те й продаю.
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27.05.2021 02:22 Відповісти
 
 