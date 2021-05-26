Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор, - BBC
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Еще в прошлом месяце лидер США Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. Теперь известны дата и место саммита, однако Байдена и Путина ждет напряженный и неудобный разговор.
Об этом пишет BBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО. Это дает президенту США достаточно времени, чтобы выслушать американских союзников перед тем, как начать беседу с Путиным.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".
"Когда Байден и Путин встретятся, им будет о чем поговорить. Краткий перечень тем включая контроль над вооружением, проблему изменения климата, российские войска вблизи границы Украины, кибератаки Кремля, включая атаку SolarWinds в 2020 году на правительственные структуры США и частные компьютерные сети, а также попытку отравления и заключение российского диссидента Алексея Навального.
Разговор обещает быть напряженным, поскольку Байден и Путин уже обменялись "жесткими" комментариями друг относительно друга на фоне роста напряженности в последние месяцы", - подчеркивает издание.
В интервью Байден назвал Путина "убийцей", заставив Россию временно отозвать своего посла в США, а Путин, в свою очередь, ответил детской поговоркой "кто как обзывается, сам так и называется", а затем сухо пожелал Байдену "добра и здоровья".
Нет четких ожиданий относительно ощутимых результатов этой встречи, кроме надежд, что саммит приведет к стабилизации отношений между сторонами.
Текущей напряженности между США и Россией способствуют новые санкции, которые администрация Байдена ввела в прошлом месяце в качестве наказания за хакерские атаки. Санкции включали новые ограничения операций между финансовыми учреждениями США и российским правительством, а также ограничения для российского бизнеса и высылку некоторых российских дипломатов.
Если бы санкции были дипломатическим рычагом влияния, то объявление на прошлой неделе о том, что администрация Байдена отменит некоторые ограничения против почти завершенного газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, могло бы помочь ослабить напряженность между США и Россией накануне саммита. По мнению администрации Байдена, это позволяет избежать напряженности с Германией, ведь США намерены восстановить отношения с ЕС.
Если предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией является частью политической цели Байдена, это показывает резкий контраст с четырьмя годами президентства Дональда Трампа, начавшихся с подозрений, которые подтвердило американское разведывательное сообщество, о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года и фактически помогла Трампу победить тогдашнюю кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Эти заявления бросают тень на большую часть президентства Трампа.
Когда в июле 2018 года Трамп и Путин провели свой первый и единственный саммит "один на один" в Хельсинки (Финляндия), Трамп противоречиво заявил, что верит в слова Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы. Тогда как американская разведка придерживается противоположного мнения.
Во время своей президентской кампании и в течение всего времени пребывания в должности Трамп неоднократно демонстрировал приверженность к Путину, хотя его администрация, после некоторой задержки, все-таки продлила санкции против России.
Риторика администрации Байдена в отношении России была заметно другой, но ее действия не всегда соответствовали жестким словам. Это привело к критике политики Белого дома в отношении Кремля как со стороны политических друзей, так и врагов.
После объявления об отказе от некоторых санкций против "Северного потока-2" председатель Комитета по иностранным делам Сената, демократ Роберт Менендес раскритиковал такое решение администрации Байдена. Он заявил, что не видит, как этот шаг поможет "противодействовать российской агрессии в Европе".
И вскоре после обнародования информации о саммите Байдена и Путина сенатор-республиканец Бен Сасс раскритиковал политику Байдена по ряду фронтов, включая недавнюю спецоперацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по перехвату пассажирского самолета и последующего ареста журналиста Романа Протасевича.
"Мы делаем подарок Путину перед саммитом? Путин заключил оппозиционера Алексея Навального, а его марионетка Лукашенко захватил самолет, чтобы арестовать Романа Протасевича. Вместо того, чтобы обращаться с Путиным как с бандитом, который боится собственного народа, мы передаем ему заветный трубопровод "Северный поток-2" и легитимизируем его действия перед саммитом. Это показывает слабость", - отметил он в заявлении.
Американо-российские саммиты - это всегда поиск дипломатического баланса, когда президенты США должны проходить тонкую грань. Байден, как бывший вице-президент и давний эксперт по внешним отношениям в Сенате, имеет много опыта на дипломатической арене и, похоже, любит проводить личные встречи с мировыми лидерами.
Однако саммит в Женеве станет одним из крупнейших испытаний личной политической карьеры Байдена, резюмирует BBC.
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Не напрягается уже.
Единственная возможность победить путина-это поддержав радикальную оппозицию россии.только изнутри России можно воевать с её агрессивностью и скинуть режим путина.если это не сделать.то вскоре европа наглецу путину станет платить дань только из-за того,что к этому подведут Германия и нидерланды.Без путина мир бы лишился кошмара Ирана и Китая.Во всяком случае ближний восток в ближайшей бы перспективе стал мирным и там утряслись бы все местные конфликты.
С Путиным только силой и жёсткостью.оппозиция в России достаточно сильна,чтобы там зажёгся "российский майдан".
Китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина, который в нарушение протокола запросил разговор не с министром обороны, а с чиновником более высокого ранга. Об этом 26 мая пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.
«Китайский военный источник рассказал, что возникло недопонимание, когда министр обороны США Ллойд Остин запросил разговор с заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Цилян, оскорбив тем самым министерство обороны», - сообщает издание.
Как заявил источник, коллегой Остина с китайской стороны является министр обороны Вэй Фэнхэ, а не Сюй Цилян - второй человек в структуре ЦВС, которую возглавляет сам председатель КНР Си Цзиньпин.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Одним из вопросов который будет поднимать Путин - вопрос о "гуманитарных проблемах водоснабжения в Крыму". Советуем подготовиться. Еще лучше отправить краткую справку через посла США в Украине. Данилову поручить, он в курсе. Текcт не более пары страниц - цифры, факты.
За що купила - за те й продаю.