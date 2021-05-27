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НАБУ (3427) Каськів (68) відмивання грошей (117) легалізація (109)

Брата ексголови Держінвестпроєкту Каськіва підозрюють у легалізації коштів

Новини Цензор.НЕТ Події

Брата ексголови Держінвестпроєкту Каськіва підозрюють у легалізації коштів

За версією слідства, Олександр Каськів для легалізації викрадених у держави грошей організував купівлю більш ніж 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), інформує Цензор.НЕТ.

Місце перебування Олександра Каськіва невідоме, підозру йому направили на адресу реєстрації.

Слідство встановило, що Держінвестпроєкт видавав позики двом приватним компаніям на реалізацію національних програм на суму 259 мільйонів гривень. Ці компанії мали ознаки фіктивності і були пов'язані з керівництвом Держінвестпроєкту.

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Отримані кошти були перераховані на рахунки іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціаром яких був рідний брат Каськіва. Згодом компанії придбали частки у статутних капіталах українських компаній, які скупили понад 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях.

Олександр Каськів з 2019 року перебуває в розшуку Інтерполу, йому присвоїли "червону картку".

5 квітня Київський апеляційний суд скасував заочний арешт рідного брата ексголови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександра. Наприкінці травня Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про розкрадання в Держінвестпроєкті.
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Топ коментарі
+4
Уж не тот ли это Каськив, который из Ющенка птенцов? К слову, а где же это затихарился хохол Ющенко и его сынуля обсос? Наверное с жёнкой бабло от "больницы будущего" прожирает, гнида паскудная, а выкидыша своего мажористого через липовыйе энурез и недержание кала от службы отмазал.
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27.05.2021 20:59
+3
Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 1428 Такой же *****.
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27.05.2021 20:55
+3
700 земельных участков !!!!!

это ваша земельная реформа ??? Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 9971
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27.05.2021 21:19
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27.05.2021 20:54 Відповісти
700 земельных участков !!!!!

это ваша земельная реформа ??? Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 9971
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27.05.2021 21:19 Відповісти
Это длится хрен знает сколько
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27.05.2021 21:33 Відповісти
Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 1428 Такой же *****.
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27.05.2021 20:55 Відповісти
Уж не тот ли это Каськив, который из Ющенка птенцов? К слову, а где же это затихарился хохол Ющенко и его сынуля обсос? Наверное с жёнкой бабло от "больницы будущего" прожирает, гнида паскудная, а выкидыша своего мажористого через липовыйе энурез и недержание кала от службы отмазал.
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27.05.2021 20:59 Відповісти
пчеловод пасет пчел а сынуля управляет поместьями по всей Украине
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27.05.2021 21:18 Відповісти
Ну недержание кала наверняка подтвердится,если за хобот возьмут. Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 6056
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27.05.2021 21:21 Відповісти
у вулыку задуплывся
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27.05.2021 21:45 Відповісти
допоки будете вірити рабіновичам,бойкам та гордонам,порядку в країні не буде.Вони розкрадають країну,а вам підкидують компромат на інших.Прочитайте про ''"больницу будущего" і тоді не будете писати дурню.Вона була там тільки членом наглядової ради.До грошей не мала ніякого стосунку. А от про те,що рабінович обікрав дочку Гризодубова вам щось відомо? Ні,бо гордон про це ніколи не скаже.
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28.05.2021 06:55 Відповісти
Адресок "больницы будущего" не подскажите? Я денежку то же переводил на её строительство, хочу хоть одним глазком на больничку это посмотреть. Что, нет адреса? И что же она так погано наглядала, что ни денег ни больницы?
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28.05.2021 11:41 Відповісти
бригада "пора"ЮщЛТД..... Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 3919
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27.05.2021 21:04 Відповісти
Ви вже підозрами задрали всіх,а в результаті ніхто не сидить.
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27.05.2021 22:19 Відповісти
Милота. Государство запросто выдает СРАЗУ 259 лямов. Вот так просто. Затем еще проще бабло (чужое) выводится. А нам втирают дичь про переводы СВЫШЕ 5000 грн. И никто ни в чем не виноват. Ни "аФФтары" прАгрАмы (бабки то государственные), ни соавторы механизма. И будут они получать карошую пенсию (ани жи работали). Кроме этих двух подонков нужно судить и других причастных
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27.05.2021 23:55 Відповісти
 
 