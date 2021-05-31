РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6472 посетителя онлайн
Новости Происшествия
2 929 17
НАБУ (4031) Каськив (272) отмывание денег (190) легализация (160)

Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств

По версии следствия, Александр Каськив для легализации украденных у государства денег организовал покупку более чем 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), информирует Цензор.НЕТ.

Местонахождения Александра Каськива неизвестно, подозрение ему направили по адресу регистрации.

Следствие установило, что Госинвестпроект выдавал займы двум частным компаниям на реализацию национальных программ на сумму в 259 миллионов гривен. Эти компании имели признаки фиктивности и были связаны с руководством Госинвестпроекта.

Читайте: Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Полученные средства были перечислены на счета иностранных компаний на Кипре, бенефициаром которых был родной брат Каськива. Впоследствии компании приобрели доли в уставных капиталах украинских компаний, которые скупили более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.

Александр Каськив с 2019 года находится в розыске Интерпола, ему присвоили "красную карточку".

Также читайте: Юрист Каськива через суд заставляет прокуратуру отозвать уведомление о подозрении одному из фигурантов "дела Госинвестпроекта"

5 апреля Киевский апелляционный суд отменил заочный арест родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра. В конце мая Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении в Госинвестпроекте.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Уж не тот ли это Каськив, который из Ющенка птенцов? К слову, а где же это затихарился хохол Ющенко и его сынуля обсос? Наверное с жёнкой бабло от "больницы будущего" прожирает, гнида паскудная, а выкидыша своего мажористого через липовыйе энурез и недержание кала от службы отмазал.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:59
+3
Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 1428 Такой же *****.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:55
+3
700 земельных участков !!!!!

это ваша земельная реформа ??? Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 9971
показать весь комментарий
27.05.2021 21:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100%
показать весь комментарий
27.05.2021 20:54 Ответить
700 земельных участков !!!!!

это ваша земельная реформа ??? Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 9971
показать весь комментарий
27.05.2021 21:19 Ответить
Это длится хрен знает сколько
показать весь комментарий
27.05.2021 21:33 Ответить
Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 1428 Такой же *****.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:55 Ответить
Уж не тот ли это Каськив, который из Ющенка птенцов? К слову, а где же это затихарился хохол Ющенко и его сынуля обсос? Наверное с жёнкой бабло от "больницы будущего" прожирает, гнида паскудная, а выкидыша своего мажористого через липовыйе энурез и недержание кала от службы отмазал.
показать весь комментарий
27.05.2021 20:59 Ответить
пчеловод пасет пчел а сынуля управляет поместьями по всей Украине
показать весь комментарий
27.05.2021 21:18 Ответить
Ну недержание кала наверняка подтвердится,если за хобот возьмут. Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
27.05.2021 21:21 Ответить
у вулыку задуплывся
показать весь комментарий
27.05.2021 21:45 Ответить
допоки будете вірити рабіновичам,бойкам та гордонам,порядку в країні не буде.Вони розкрадають країну,а вам підкидують компромат на інших.Прочитайте про ''"больницу будущего" і тоді не будете писати дурню.Вона була там тільки членом наглядової ради.До грошей не мала ніякого стосунку. А от про те,що рабінович обікрав дочку Гризодубова вам щось відомо? Ні,бо гордон про це ніколи не скаже.
показать весь комментарий
28.05.2021 06:55 Ответить
Адресок "больницы будущего" не подскажите? Я денежку то же переводил на её строительство, хочу хоть одним глазком на больничку это посмотреть. Что, нет адреса? И что же она так погано наглядала, что ни денег ни больницы?
показать весь комментарий
28.05.2021 11:41 Ответить
бригада "пора"ЮщЛТД..... Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств - Цензор.НЕТ 3919
показать весь комментарий
27.05.2021 21:04 Ответить
Ви вже підозрами задрали всіх,а в результаті ніхто не сидить.
показать весь комментарий
27.05.2021 22:19 Ответить
Милота. Государство запросто выдает СРАЗУ 259 лямов. Вот так просто. Затем еще проще бабло (чужое) выводится. А нам втирают дичь про переводы СВЫШЕ 5000 грн. И никто ни в чем не виноват. Ни "аФФтары" прАгрАмы (бабки то государственные), ни соавторы механизма. И будут они получать карошую пенсию (ани жи работали). Кроме этих двух подонков нужно судить и других причастных
показать весь комментарий
27.05.2021 23:55 Ответить
 
 