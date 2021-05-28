МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19
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Китай засудив зусилля США щодо розслідування походження коронавірусу, яке розглядає, зокрема, версію витоку з лабораторії в Ухані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
26 травня президент США Джо Байден заявив, що протягом 90 днів чекає звіту розвідки про походження вірусу. У його заяві наголошується, що на цей момент розвідспільнота США не дійшла остаточного висновку, чи сталося поширення COVID-19 через контакт людини з тваринами, чи через витік з китайської лабораторії.
Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США в "політичних маніпуляціях і перекладанні провини". Там відкинули будь-який зв'язок між COVID-19 і лабораторією з дослідження вірусів у китайському місті Ухань.
Представник МЗС Чжао Ліцзянь заявив, що це демонструє, що США "не дбають ні про факти, ні про правду, і що вони не зацікавлені в серйозному науковому дослідженні походження".
"Їхня мета - використати пандемію для переслідування, стигматизації, політичних маніпуляцій і перекладання провини. Вони проявляють неповагу до науки, безвідповідальні до життів людей і контрпродуктивні в плані узгоджених зусиль щодо боротьби з вірусом", - сказав він.
Представник МЗС КНР також нагадав, що у спецслужб США є "темна історія" поширення дезінформації.
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Фармацевтичні фірми США виділяють грант по дослідженню вірусів, які можуть перейти від тварин до людини. Грант виграє "Міс Летюча Миша" з Китаю, яка переїздить в США для подальших досліджень. Через деякий час спецслужби США закривають даний проект, оскільки він має ознаки створення бактеріологічної зброї. "Міс Летюча Миша" повертається в Китай, де продовжує дослідження в даному напрямку під контролем спецслужб Китаю.
16 вересня 2019 року під Новосибірськом в Центрі вірусології "Вектор" відбувся вибух.
Приблизно така конспірологічна версія походження COVID-19.
Ну а про то, что Франция поставила новейшую бак.лабораторию узкоглазым и желтолицым именно в Ухань, а потом китаезы и вовсе запретили франц.инженерам контролировать работу этой лаборатории, знает все мировое сообщество. Китаезы интернет подчистили, но google еще кое-что помнит. Недаром проводится индексация и кэширование всех （!）страниц всех сайтов несколько раз в сутки.