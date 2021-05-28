МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19

Китай засудив зусилля США щодо розслідування походження коронавірусу, яке розглядає, зокрема, версію витоку з лабораторії в Ухані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

26 травня президент США Джо Байден заявив, що протягом 90 днів чекає звіту розвідки про походження вірусу. У його заяві наголошується, що на цей момент розвідспільнота США не дійшла остаточного висновку, чи сталося поширення COVID-19 через контакт людини з тваринами, чи через витік з китайської лабораторії.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США в "політичних маніпуляціях і перекладанні провини". Там відкинули будь-який зв'язок між COVID-19 і лабораторією з дослідження вірусів у китайському місті Ухань.

Представник МЗС Чжао Ліцзянь заявив, що це демонструє, що США "не дбають ні про факти, ні про правду, і що вони не зацікавлені в серйозному науковому дослідженні походження".

"Їхня мета - використати пандемію для переслідування, стигматизації, політичних маніпуляцій і перекладання провини. Вони проявляють неповагу до науки, безвідповідальні до життів людей і контрпродуктивні в плані узгоджених зусиль щодо боротьби з вірусом", - сказав він.

Представник МЗС КНР також нагадав, що у спецслужб США є "темна історія" поширення дезінформації.

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