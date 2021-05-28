УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42578 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 849 28
Байден (1427) Китай (923) США (8337) коронавірус (16359)

МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19

Китай засудив зусилля США щодо розслідування походження коронавірусу, яке розглядає, зокрема, версію витоку з лабораторії в Ухані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

26 травня президент США Джо Байден заявив, що протягом 90 днів чекає звіту розвідки про походження вірусу. У його заяві наголошується, що на цей момент розвідспільнота США не дійшла остаточного висновку, чи сталося поширення COVID-19 через контакт людини з тваринами, чи через витік з китайської лабораторії.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США в "політичних маніпуляціях і перекладанні провини". Там відкинули будь-який зв'язок між COVID-19 і лабораторією з дослідження вірусів у китайському місті Ухань.

Представник МЗС Чжао Ліцзянь заявив, що це демонструє, що США "не дбають ні про факти, ні про правду, і що вони не зацікавлені в серйозному науковому дослідженні походження".

"Їхня мета - використати пандемію для переслідування, стигматизації, політичних маніпуляцій і перекладання провини. Вони проявляють неповагу до науки, безвідповідальні до життів людей і контрпродуктивні в плані узгоджених зусиль щодо боротьби з вірусом", - сказав він.

Представник МЗС КНР також нагадав, що у спецслужб США є "темна історія" поширення дезінформації.

Також читайте: Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+34
если комми визжат значит раскопки идут в верном направлении..в пекло @@@ных коммунистов,ненавижу всеми фибрами души
показати весь коментар
28.05.2021 01:34
+29
Как и следовало ожидать(да и все знали об этом) что первыми и главными виновниками (а точнее преступниками) в появления Ковида были - Кацапы и Китаеси.. Все остальное это белый шум.. Мир должен требовать показательного наказания бактериологических террористов!
показати весь коментар
28.05.2021 01:27
+22
Нікто нє забьіт, нічто нє забьіто

МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 8786
показати весь коментар
28.05.2021 05:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как и следовало ожидать(да и все знали об этом) что первыми и главными виновниками (а точнее преступниками) в появления Ковида были - Кацапы и Китаеси.. Все остальное это белый шум.. Мир должен требовать показательного наказания бактериологических террористов!
показати весь коментар
28.05.2021 01:27 Відповісти
+
показати весь коментар
28.05.2021 07:34 Відповісти
Скільки людей померло
показати весь коментар
28.05.2021 11:23 Відповісти
если комми визжат значит раскопки идут в верном направлении..в пекло @@@ных коммунистов,ненавижу всеми фибрами души
показати весь коментар
28.05.2021 01:34 Відповісти
中国混蛋真的很害怕
показати весь коментар
28.05.2021 01:37 Відповісти
Классика... Кто первым кричит "Держи вора"...
показати весь коментар
28.05.2021 01:45 Відповісти
...той кого кинули.
показати весь коментар
28.05.2021 06:46 Відповісти
ЗНАЄ КОШКА ЧИЄ САЛО З'ЇЛА !)
показати весь коментар
28.05.2021 01:45 Відповісти
...особливо коли "КОШКА" ватна. МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7675 МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7675
показати весь коментар
28.05.2021 06:47 Відповісти
Потому что это устроили с*ки китайские, вот и отнекиваются скоты
показати весь коментар
28.05.2021 01:53 Відповісти
Нікто нє забьіт, нічто нє забьіто

МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 8786
показати весь коментар
28.05.2021 05:04 Відповісти
Действительно, как может быть связаны вирус и лаборатория по его изучению...
показати весь коментар
28.05.2021 06:12 Відповісти
Дуже просто.

Фармацевтичні фірми США виділяють грант по дослідженню вірусів, які можуть перейти від тварин до людини. Грант виграє "Міс Летюча Миша" з Китаю, яка переїздить в США для подальших досліджень. Через деякий час спецслужби США закривають даний проект, оскільки він має ознаки створення бактеріологічної зброї. "Міс Летюча Миша" повертається в Китай, де продовжує дослідження в даному напрямку під контролем спецслужб Китаю.
16 вересня 2019 року під Новосибірськом в Центрі вірусології "Вектор" відбувся вибух.
Приблизно така конспірологічна версія походження COVID-19.
показати весь коментар
28.05.2021 06:44 Відповісти
Все так и было. Плюс к тому же на раисе, знавшей о работах в Ухане, еще с 2016 года велись работы по созданию вакцин против этих видов бактериологического оружия.
Ну а про то, что Франция поставила новейшую бак.лабораторию узкоглазым и желтолицым именно в Ухань, а потом китаезы и вовсе запретили франц.инженерам контролировать работу этой лаборатории, знает все мировое сообщество. Китаезы интернет подчистили, но google еще кое-что помнит. Недаром проводится индексация и кэширование всех （!）страниц всех сайтов несколько раз в сутки.
показати весь коментар
28.05.2021 07:55 Відповісти
"конспирологическая" - это не подтвержденная фактами. в данном случае это не версия а хронология МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 1717
показати весь коментар
28.05.2021 10:24 Відповісти
ушлёпки узкоглазые... не нравится им...сколько народу переболело...
показати весь коментар
28.05.2021 06:56 Відповісти
Та узкоглазие кацапи це підкинули.
показати весь коментар
28.05.2021 07:03 Відповісти
Было бы очень удивительно,что Китай,повлиявший через своё лобби на состав комиссии ВООЗ и не предоставивший возможности той комиссии "по горячему" обследовать рынок и лабораторию в Ухани как возможный источник утечки инфекции,вдруг с энтузиазмом бы воспринял новое расследование с приминением современнейших средств и очень узких специалистов (вирусологов)...не стоит забывать.что в случае обнаружения конкретного виновника.к тому практически весь мир предъявит претензии исков на сотни миллиардов долларов
показати весь коментар
28.05.2021 07:08 Відповісти
Точно узкоглазые виноваты
показати весь коментар
28.05.2021 07:23 Відповісти
Это самая подлая и грязная нация на планете, которая сама ничего не изобрела, тупо клпирует все созданное другими. Страна-паразит. Первая по загрязнению окружающей среды в мире, страна, которая способна только гадить.
показати весь коментар
28.05.2021 08:00 Відповісти
Бояться, щоб до Расєї не докопались.
показати весь коментар
28.05.2021 11:14 Відповісти
 
 