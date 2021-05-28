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МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19

Китай осудил усилия США по расследованию происхождения коронавируса, которое рассматривает, в том числе, версию утечки из лаборатории в Ухани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

26 мая президент США Джо Байден заявил, что в течение 90 дней ожидает отчета разведки о происхождении вируса. В его заявлении отмечается, что на данный момент разведсообщество США не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из китайской лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "политических манипуляциях и перекладывании вины". Там отвергли любую связь между COVID-19 и лабораторией по исследованию вирусов в китайском городе Ухань.

Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что это демонстрирует, что США "не заботятся ни о фактах, ни о правде, и что они не заинтересованы в серьезном научном исследовании происхождения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах: главные соперники - Китай и Россия

"Их цель – использовать пандемию для преследования, стигматизации, политических манипуляций и перекладывания вины. Они проявляют неуважение к науке, безответственны к жизням людей и контрпродуктивны в плане согласованных усилий по борьбе с вирусом", – сказал он.

Представитель МИД КНР также напомнил, что у спецслужб США есть "темная история" распространения дезинформации.

Также читайте: Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
если комми визжат значит раскопки идут в верном направлении..в пекло @@@ных коммунистов,ненавижу всеми фибрами души
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28.05.2021 01:34
+29
Как и следовало ожидать(да и все знали об этом) что первыми и главными виновниками (а точнее преступниками) в появления Ковида были - Кацапы и Китаеси.. Все остальное это белый шум.. Мир должен требовать показательного наказания бактериологических террористов!
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28.05.2021 01:27
+22
Нікто нє забьіт, нічто нє забьіто

МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 8786
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28.05.2021 05:04
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Как и следовало ожидать(да и все знали об этом) что первыми и главными виновниками (а точнее преступниками) в появления Ковида были - Кацапы и Китаеси.. Все остальное это белый шум.. Мир должен требовать показательного наказания бактериологических террористов!
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28.05.2021 01:27 Ответить
+
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28.05.2021 07:34 Ответить
Скільки людей померло
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28.05.2021 11:23 Ответить
если комми визжат значит раскопки идут в верном направлении..в пекло @@@ных коммунистов,ненавижу всеми фибрами души
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28.05.2021 01:34 Ответить
中国混蛋真的很害怕
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28.05.2021 01:37 Ответить
Классика... Кто первым кричит "Держи вора"...
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28.05.2021 01:45 Ответить
...той кого кинули.
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28.05.2021 06:46 Ответить
ЗНАЄ КОШКА ЧИЄ САЛО З'ЇЛА !)
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28.05.2021 01:45 Ответить
...особливо коли "КОШКА" ватна. МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7675 МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7675
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28.05.2021 06:47 Ответить
Потому что это устроили с*ки китайские, вот и отнекиваются скоты
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28.05.2021 01:53 Ответить
Нікто нє забьіт, нічто нє забьіто

МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 8786
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28.05.2021 05:04 Ответить
Действительно, как может быть связаны вирус и лаборатория по его изучению...
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28.05.2021 06:12 Ответить
Дуже просто.

Фармацевтичні фірми США виділяють грант по дослідженню вірусів, які можуть перейти від тварин до людини. Грант виграє "Міс Летюча Миша" з Китаю, яка переїздить в США для подальших досліджень. Через деякий час спецслужби США закривають даний проект, оскільки він має ознаки створення бактеріологічної зброї. "Міс Летюча Миша" повертається в Китай, де продовжує дослідження в даному напрямку під контролем спецслужб Китаю.
16 вересня 2019 року під Новосибірськом в Центрі вірусології "Вектор" відбувся вибух.
Приблизно така конспірологічна версія походження COVID-19.
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28.05.2021 06:44 Ответить
Все так и было. Плюс к тому же на раисе, знавшей о работах в Ухане, еще с 2016 года велись работы по созданию вакцин против этих видов бактериологического оружия.
Ну а про то, что Франция поставила новейшую бак.лабораторию узкоглазым и желтолицым именно в Ухань, а потом китаезы и вовсе запретили франц.инженерам контролировать работу этой лаборатории, знает все мировое сообщество. Китаезы интернет подчистили, но google еще кое-что помнит. Недаром проводится индексация и кэширование всех （!）страниц всех сайтов несколько раз в сутки.
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28.05.2021 07:55 Ответить
"конспирологическая" - это не подтвержденная фактами. в данном случае это не версия а хронология МЗС Китаю розкритикувало США за розслідування походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 1717
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28.05.2021 10:24 Ответить
ушлёпки узкоглазые... не нравится им...сколько народу переболело...
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28.05.2021 06:56 Ответить
Та узкоглазие кацапи це підкинули.
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28.05.2021 07:03 Ответить
Было бы очень удивительно,что Китай,повлиявший через своё лобби на состав комиссии ВООЗ и не предоставивший возможности той комиссии "по горячему" обследовать рынок и лабораторию в Ухани как возможный источник утечки инфекции,вдруг с энтузиазмом бы воспринял новое расследование с приминением современнейших средств и очень узких специалистов (вирусологов)...не стоит забывать.что в случае обнаружения конкретного виновника.к тому практически весь мир предъявит претензии исков на сотни миллиардов долларов
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28.05.2021 07:08 Ответить
Точно узкоглазые виноваты
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28.05.2021 07:23 Ответить
Это самая подлая и грязная нация на планете, которая сама ничего не изобрела, тупо клпирует все созданное другими. Страна-паразит. Первая по загрязнению окружающей среды в мире, страна, которая способна только гадить.
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28.05.2021 08:00 Ответить
Бояться, щоб до Расєї не докопались.
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28.05.2021 11:14 Ответить
 
 