МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19
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Китай осудил усилия США по расследованию происхождения коронавируса, которое рассматривает, в том числе, версию утечки из лаборатории в Ухани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
26 мая президент США Джо Байден заявил, что в течение 90 дней ожидает отчета разведки о происхождении вируса. В его заявлении отмечается, что на данный момент разведсообщество США не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из китайской лаборатории.
Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "политических манипуляциях и перекладывании вины". Там отвергли любую связь между COVID-19 и лабораторией по исследованию вирусов в китайском городе Ухань.
Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что это демонстрирует, что США "не заботятся ни о фактах, ни о правде, и что они не заинтересованы в серьезном научном исследовании происхождения".
"Их цель – использовать пандемию для преследования, стигматизации, политических манипуляций и перекладывания вины. Они проявляют неуважение к науке, безответственны к жизням людей и контрпродуктивны в плане согласованных усилий по борьбе с вирусом", – сказал он.
Представитель МИД КНР также напомнил, что у спецслужб США есть "темная история" распространения дезинформации.
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Фармацевтичні фірми США виділяють грант по дослідженню вірусів, які можуть перейти від тварин до людини. Грант виграє "Міс Летюча Миша" з Китаю, яка переїздить в США для подальших досліджень. Через деякий час спецслужби США закривають даний проект, оскільки він має ознаки створення бактеріологічної зброї. "Міс Летюча Миша" повертається в Китай, де продовжує дослідження в даному напрямку під контролем спецслужб Китаю.
16 вересня 2019 року під Новосибірськом в Центрі вірусології "Вектор" відбувся вибух.
Приблизно така конспірологічна версія походження COVID-19.
Ну а про то, что Франция поставила новейшую бак.лабораторию узкоглазым и желтолицым именно в Ухань, а потом китаезы и вовсе запретили франц.инженерам контролировать работу этой лаборатории, знает все мировое сообщество. Китаезы интернет подчистили, но google еще кое-что помнит. Недаром проводится индексация и кэширование всех （!）страниц всех сайтов несколько раз в сутки.