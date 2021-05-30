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Новини Політика України
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Держприкордонслужба (4315) контрабанда (1550) Суми (392) Бутусов Юрій (3123)

Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про затримання

Держприкордонслужба в умовах війни з РФ не повинна була публікувати інформацію про постачання військового обладнання з РФ в Україну контрабандним шляхом.

Про це пише в своєму блозі на Цензор.НЕТ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Очам своїм не повірив. Держприкордонслужба офіційно заявила, що 28 травня затримала при переході кордону громадянина України, який переносив з Росії великий вантаж деталей військового призначення для авіації і радіолокаторів. Виклали відео, там ціла партія нового обладнання, вантаж йшов явно не на базар, а комусь, хто в Україні застосовує або використовує радянську військову техніку. Вік "порушника" оголосили, показали його, із закритим обличчям, але вже зрозуміло, яка у нього комплекція, показали самі прилади, їх маркування, і навіть код пересилання цих приладів у Білгород  російською поштою. Нарешті, оголосили статтю, місто проживання "порушника" і звинуватили його в порушенні правил експортного контролю", - нагадує журналіст.

"І щоб це точно було помітно, ролик виклали на офіційному сайті Державної прикордонної служби, щоб ніхто не пропустив. Тобто, тепер за реєстром судових рішень цю людину з такими подробицями дуже легко вирахують. Це означає, що їй буде закрита дорога в Росію. Це означає , що можуть бути вирахувані її канали постачання, і ми більше нічого від них не отримаємо", - додав Бутусов.

За його словами, відповідальність "порушника" - невелика, всього лише адміністративна. Тобто засвітили людиниу спеціально, жодного особливого значення це затримання не мало, "порушник" буде звільнений, до в'язниці не сяде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держприкордонслужба відзвітувала про блокування контрабанди товарів військового призначення із РФ: "Для чого розголошувати такі речі? Ідіотизм!"

"Ось тільки в чиїх інтересах цей галас? Так, в інтересах експортного контролю, але не України, а Росії. І яку старанність проявили! Розкрили під час війни таємний канал поставок військової техніки з країни-супротивника!" - пише він.

"І ця засвічення - не єдине, не випадкове. Пригадується, що Євген Шевченко в 2021-му році отримав зараз підозру у справі про таке ж таємне завезення з Росії приладів клістрон для зенітно-ракетних комплексів. А в 2020-му році була розкрита внаслідок обшуку ГБР поставка клістронів каналом ГУР МО, яка була здійснена відповідно до Національної розвідувальної програми. Всі ці справи дивували насамперед нез'ясованим за логікою бажанням наших органів публічно відрапортувати і розкрити деталі операції і поставок. І зараз зрозуміло, що це зовсім не були випадковості - це системне рішення керівництва", - упевнений журналіст.

Він нагадує, що "куратором" Держприкордонслужби є довірена особа Володимира Зеленського, "король Гоптівки" Вадим Слюсарєв, який порушуючи режим санкцій, таємно літає до Криму з Росії, зареєстрований там для проживання в Севастополі, і був обраний на з'їзді в політраду партії "Слуга народу".

"Закривати таємні поставки обладнання з РФ можна в єдиному разі - якщо є легальні поставки такої ж техніки на заводи і в армію. Але навіть в цьому разі воююча країна не повинна розкривати своїх же громадян, які торували таємні маршрути проходу на територію противника. Ви ж можете використовувати ці контакти, навіщо ж ви здаєте своїх людей?" - задається питанням Бутусов.

"Припиняйте ганьбитися, принесіть вибачення, поверніть все по-тихому, нікуди не передавайте справу, і віддайте все, що забрали, це не зброя, це хтось явно дуже чекає у нас", - підсумував він.

Також дивіться: Українські прикордонники затримали українця, який вивіз із Росії військове обладнання, за "незаконний експорт". ВIДЕО
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Топ коментарі
+101
Как зачем?? По той же самой причине что и сорвать операцию по вагнеровцам....выслужиться перед российскими кураторами....
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30.05.2021 14:45
+67
потому что

Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок? - Цензор.НЕТ 6630
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30.05.2021 14:46
+55
Бутусов о задержании "контрабандиста" с военным оборудованием из РФ: "Засветка" в интересах экспортного контроля России. Зачем во время войны сдавать тайный канал поставок? - Цензор.НЕТ 3495
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30.05.2021 14:50
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в нас - 73/43%зебілів. І серед погранців приблизно така ж пропорція.
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30.05.2021 17:15 Відповісти
Они не только своего засветили......они контрагента под вышку поставили ! Сдали канал с потрохами. Это не ошибка ,это предательство!
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30.05.2021 17:10 Відповісти
В этом вся наша беда.,,За шмат гнилоі ковбаси у вас хоть матір попроси. То продасте,, Испокон веков наша национальная черта, предательство. Похоже Иуда выжил и дал потомство...
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30.05.2021 17:52 Відповісти
А й справді !
Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 2483
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30.05.2021 18:06 Відповісти
Коли вже вішати почнуть зрадників? Ганьба державній зраді!!!!
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30.05.2021 18:08 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ВСІ ЗРОЗУМІЮТЬ - Зе ЦЕ ЛЮДИНА КРЕМЛЯ В УКРАЇНІ, просто і ясно.
Як що це усвідомити, то все що коїться в Україні вже 2 роки встає на свої місця Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 5610
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30.05.2021 18:12 Відповісти
І що ти хочеш прикрити цим вбросом? А точніше кого?
А ви впевнені, що РФїя дійсне не знає про цю контрабанду?
А ви впевнені, що там немає закладок, які будуть передавати інфу до РФії?
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30.05.2021 20:41 Відповісти
Лахта, хто такм ще про вброси будуе волати, заткни писок кцап.
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30.05.2021 23:21 Відповісти
А когда Пороха клеймили за "свинарчуков", делали не то же самое?
Разве не сдавали русским каналы поставок?!
Тогда глумились, сейчас возмущаетесь?!
Это просто отвратительно.
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30.05.2021 18:19 Відповісти
Глумились и возмущались зеленорылые дебилы. А им все, что во вред страны --за счастье, в надежде, что Пыня даст сапог поцеловать. Ну, и за денюжку, конечно.
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30.05.2021 18:51 Відповісти
Совершенно верно, и это кроме дела вагнеров, тоже была спецоперация которую слила зелень. Об этом цензор писал ранее
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30.05.2021 19:45 Відповісти
Аааа вагнерівці. Мені НЦ вінен гроші - аж 60 грн. Я купив попкорну та кокаколи в надії подивитися серіальчік, а його все немає і немає. Мій попкорн відсирів, кокакола запліснявіла - що мені робити??? )))
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30.05.2021 20:44 Відповісти
КАЦАП - ПІШОВ ТИ У РОСТОВ, інтерв ю брати у януковоща
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30.05.2021 23:23 Відповісти
витівки зеленої мразоти
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30.05.2021 19:09 Відповісти
Ну так за Гладковських(Свин.) сам Беня мазду потягнув,заявивши,що може їм ГЕРОЯ потрібно дати!! Так нашому народу, тільки кинь кістку,проглотнуть не думавши.А потім будуть виказувати невдоволення.
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30.05.2021 19:10 Відповісти
Пограничники вряд ли разбираются в комплектующих к авиации.Увидели какую-то железку и резко решили отрапортовать об "успешной" операции.А в итоге получился "бигус" Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок? - Цензор.НЕТ 2561
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30.05.2021 19:14 Відповісти
Если аппарат президента и верхушка СБУ - это агентура ху@ла, то вместо гос награды у нас слив в пользу оккупантов
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30.05.2021 19:39 Відповісти
Так все итак понятно- шпионы и диверсанты рф в украинской власти выводят нас из войны капитулянтами- так же как в 1917-м Германия вывела россию из первой мировой. Проспонсировали своих агентов и агитаторов (телеканалы) чтоб раскачать лодку, и выставили нужные кандидатуры в управление для стада мудрого народа.
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30.05.2021 19:43 Відповісти
Погранцы...те что в мае 2014-го через границу впускали Гиркиных за 500 бачей с человека?
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30.05.2021 19:49 Відповісти
В лучшем случае - в погранцах полно "полезных идиотов"...
Но вот это мало вероятно, так как слишком много этих идиотов" было в цепочке этих событий...
Скорее всего, это преднамеренное действие по подрыву обороноспособности страны, раскрытие нашей агентуры или лояльных Украине граждан кацапстана !
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30.05.2021 19:55 Відповісти
таких дибилов было при Порохе, такие есть и при Зеле... увольнять такую мразь из погранслужбы, они действуют во вред Украины, на пользу кацапии... еще и вонючие бигусы внутри страны..
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30.05.2021 20:06 Відповісти
Та в ВСУ полно московских консерв
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30.05.2021 23:09 Відповісти
Дебіли, бл*ть!
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30.05.2021 23:11 Відповісти
закупают у врага запчасти для военной техники. нда. гибридная война, однако.
дело свинарчуков живёт.
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31.05.2021 00:00 Відповісти
Я не против выкинуть всю советскую технику и купить современную, детали от которой будут из США, но есть ньюанс - на это денег нужно будет столько что все 73% зебилья в течении минимум лет 5 в качестве зарплаты будут получать стакан риса в день на работах по рытью окопов и бетонированию укреп районов. И если зебильё это не устравивает, то запчасти придется доставать через шпионскую деятельность и по цене в разы дороже чем они стоят внутри рашки, где их производят, потому что документации на них нет за пределами рашки. Точно так же как рашка сейчас не может произвоить "сатану" - у них нет документации на ее систему управления.
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31.05.2021 23:19 Відповісти
Пора вже назвати справжнім ім"ям, ким є Зе "людина" зі своїми "фізіологічними потребами" та інтереси якого Мордору вона тут представляє.
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31.05.2021 10:08 Відповісти
Вместо того, чтобы УКРОБОРОНПРОМ шевелил булками и решал вопросы по производству необходимых запчастей в Украине, кто-то просто облегчает ему жизнь контробандой.
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31.05.2021 11:03 Відповісти
Запчасти, на которые нет документации начать производить крайне сложно, по факту придется проводить весь цикл разработки и тестирования изделия, в ходе которого можно легко потерять пару самолетов и даже пилота-испытателя. Но знают об этом только те, кто с такими задачами сталкивался.
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31.05.2021 23:24 Відповісти
По причине того , что масса сотрудников СБУ с Луганской и Донецкой обл , замазаных в связях с ФСБ России продолжают работать в разных регионах Украины. ( Друзья того-же Пасечника), люди Фирташа и тд.
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03.08.2021 21:23 Відповісти
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