Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок?

Держприкордонслужба в умовах війни з РФ не повинна була публікувати інформацію про постачання військового обладнання з РФ в Україну контрабандним шляхом.

Про це пише в своєму блозі на Цензор.НЕТ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Очам своїм не повірив. Держприкордонслужба офіційно заявила, що 28 травня затримала при переході кордону громадянина України, який переносив з Росії великий вантаж деталей військового призначення для авіації і радіолокаторів. Виклали відео, там ціла партія нового обладнання, вантаж йшов явно не на базар, а комусь, хто в Україні застосовує або використовує радянську військову техніку. Вік "порушника" оголосили, показали його, із закритим обличчям, але вже зрозуміло, яка у нього комплекція, показали самі прилади, їх маркування, і навіть код пересилання цих приладів у Білгород російською поштою. Нарешті, оголосили статтю, місто проживання "порушника" і звинуватили його в порушенні правил експортного контролю", - нагадує журналіст.

"І щоб це точно було помітно, ролик виклали на офіційному сайті Державної прикордонної служби, щоб ніхто не пропустив. Тобто, тепер за реєстром судових рішень цю людину з такими подробицями дуже легко вирахують. Це означає, що їй буде закрита дорога в Росію. Це означає , що можуть бути вирахувані її канали постачання, і ми більше нічого від них не отримаємо", - додав Бутусов.

За його словами, відповідальність "порушника" - невелика, всього лише адміністративна. Тобто засвітили людиниу спеціально, жодного особливого значення це затримання не мало, "порушник" буде звільнений, до в'язниці не сяде.

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"Ось тільки в чиїх інтересах цей галас? Так, в інтересах експортного контролю, але не України, а Росії. І яку старанність проявили! Розкрили під час війни таємний канал поставок військової техніки з країни-супротивника!" - пише він.

"І ця засвічення - не єдине, не випадкове. Пригадується, що Євген Шевченко в 2021-му році отримав зараз підозру у справі про таке ж таємне завезення з Росії приладів клістрон для зенітно-ракетних комплексів. А в 2020-му році була розкрита внаслідок обшуку ГБР поставка клістронів каналом ГУР МО, яка була здійснена відповідно до Національної розвідувальної програми. Всі ці справи дивували насамперед нез'ясованим за логікою бажанням наших органів публічно відрапортувати і розкрити деталі операції і поставок. І зараз зрозуміло, що це зовсім не були випадковості - це системне рішення керівництва", - упевнений журналіст.

Він нагадує, що "куратором" Держприкордонслужби є довірена особа Володимира Зеленського, "король Гоптівки" Вадим Слюсарєв, який порушуючи режим санкцій, таємно літає до Криму з Росії, зареєстрований там для проживання в Севастополі, і був обраний на з'їзді в політраду партії "Слуга народу".

"Закривати таємні поставки обладнання з РФ можна в єдиному разі - якщо є легальні поставки такої ж техніки на заводи і в армію. Але навіть в цьому разі воююча країна не повинна розкривати своїх же громадян, які торували таємні маршрути проходу на територію противника. Ви ж можете використовувати ці контакти, навіщо ж ви здаєте своїх людей?" - задається питанням Бутусов.

"Припиняйте ганьбитися, принесіть вибачення, поверніть все по-тихому, нікуди не передавайте справу, і віддайте все, що забрали, це не зброя, це хтось явно дуже чекає у нас", - підсумував він.

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