Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ
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Допит народного депутата України Петра Порошенка як свідка у "справі Медведчука" перенесений на інший день на прохання адвокатів Порошенка.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит до СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15.00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі СБУ.
У спецслужбі нагадали, що Порошенка викликають як свідка в кримінальному провадженні за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).
У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.
Будь ласка, зачекайте...
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І саме за це його намагаються "судити", вішаючи локшину на вуха свідків "кінця епохи брехні".
Чи наживатися на війні вже норма для вас?
" У Бігуса фактично визнали, що збрехали щодо Порошенка / АДВОКАТ"
https://www.youtube.com/watch?v=_8dbuuIGjlk
фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
И это отлично, что агенты не скрывают свою "дружбу" с ФСБ. Не впример Ермаку, который хочет скрыть, но всегда провал. На то они и "Козыри" чтобы ними ходили, когда карта "не легла".
ВІД ЯКИХ "ЖУРНАЛІСТЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ" ************* ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО? ВІД ТИХ, ЗА ЯКІ БІГУС ВЖЕ ВИБАЧВСЯ, ЯК ЗА БРЕХНЮ?
Ви ладні ***** повірити, щоб виправдати всоє голосування за ВАЗеленського. Це, як мінімум, огидно.
Факт. Оточення Порошенка- професіонали, патріоти. Україна- суб'єкт міжнародного життя. "Нічого про Україну без України." Постійний розвиток економіки.
Факт. Оточення ВАЗеленського- риги, фсб-шна шушера. Україна- об'єкт міжнародному житті. "А нас туда не звали". Постійний занепад економіки.
Ви не здатні в очевидних речах розібратися. Вам до експерта, як до неба рачки.
Пропонуєте обговорювати цю тему? Починайте. Якщо мене це зацікавить, а приєднаюсь.
Це, до вашого знання людей і української мови.
ЧЕТВЕР, 27 ТРАВНЯ 2021,
"Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку, який не працює".
Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв'язатися зі слідчими.
Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".
Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит."