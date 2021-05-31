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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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допрос (1368) Медведчук (1754) Порошенко (19359) СБУ (18659)

Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Допрос Порошенко по

Допрос народного депутата Украины Петра Порошенко как свидетеля по "делу Медведчука" перенесен на другой день по просьбе адвокатов Порошенко.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает

В спецслужбе напомнили, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Также читайте: Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова
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Топ комментарии
+23
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771
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31.05.2021 10:45
+21
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4823 Раджу запропонувати бігусу напрямок лінії захисту. Схоже, що дотринді.ся, як і гандон.
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7189

фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
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31.05.2021 10:45
+19
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 8943
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31.05.2021 10:40
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Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5653
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31.05.2021 10:40 Ответить
Банальне затягування часу у справі. А на допиті Петя буде на будь-яке питання слідчого відповідати "не знаю" і "не пам'ятаю".
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31.05.2021 10:33 Ответить
Як же мене інколи веселять інколи зелені аналітики. Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 6367
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31.05.2021 10:36 Ответить
я від їх коментів просто балдю! Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 2642
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31.05.2021 10:37 Ответить
Веселит петюня, Вместо того, чтобы дать показания как свидетель, просто как трус сбегает под любым предлогом. И соевая ботва в этом его поддерживает - Да петро, убегай., не ходи, "включай дурку". Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5288
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31.05.2021 11:20 Ответить
Що там по ТСК по вігнерівцям?
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31.05.2021 10:37 Ответить
Не знаю , про що мова . Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2923.
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5528.
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31.05.2021 10:52 Ответить
а що з "кино" по вагнерівцям? де воно??
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31.05.2021 11:39 Ответить
Знов Петро винний? ))
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31.05.2021 12:04 Ответить
Восени вийде
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31.05.2021 13:57 Ответить
а тебе какое дело зеленое убогое а что он должен помнить то??? он давно пояснил в каком статусе он рассматривал Мертвейчука... а у Вавки явно в головке вавка причем огромная манечка заскок с прискоком как у всех евреев свести счеты мелочное маленькое ничтожество как и все кто росточком от горшка чуточку выше метра....
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31.05.2021 10:37 Ответить
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 8943
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31.05.2021 10:40 Ответить
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2773 . Його викликають у якості лише - свідка . Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8508 .
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31.05.2021 10:49 Ответить
А т.к. естественно Медведчук тоже уйдет в отказ, то линия защиты будет стандартная: "вывсеврете".
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31.05.2021 11:22 Ответить
Петрусь, ти ж "ні в чому не винний", то навіщо бігаєш і затягуєш?
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31.05.2021 10:36 Ответить
так, а скільки вже кримінальних проваджень відкрив на Порошенка сцикло сцикливе? І шо? Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 308
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31.05.2021 10:39 Ответить
судячи хто як бігає то хто тут сцикло?
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31.05.2021 10:41 Ответить
І хто як бігає? Здивуй мене! Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 6980
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31.05.2021 10:42 Ответить
Да,дв, порох уже в ростове! Или нет?
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31.05.2021 10:44 Ответить
тобі вже відповіли. Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 2186
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31.05.2021 10:48 Ответить
Тільки дебіли не розуміють, що він "винний" лише в тому що не ліг під кацапів.
І саме за це його намагаються "судити", вішаючи локшину на вуха свідків "кінця епохи брехні".
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31.05.2021 10:41 Ответить
не за захист країни його чіпають а за мутні справи
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31.05.2021 10:42 Ответить
Ага, свинарчуки!!!!или там обосрались и уже не актуально?
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31.05.2021 10:45 Ответить
Зебіли, чому вас нема під новиною що нижче, там конкретні докази корупції у постачанні їжі в ВСУ а не "мутні справи"?
Чи наживатися на війні вже норма для вас?
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31.05.2021 10:47 Ответить
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771
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31.05.2021 10:45 Ответить
Головне, що петя заперечує розслідування журналістів, але абсолютно не заперечує медведчука та не говорить, що такими перемовинами та діями медведчук разом з своїми кураторами з кремля, його святого просто підставляють. Ау! адвокати я вам підказую напрямок лінії захисту. Кажіть петі нехай так починає викручуватися. Хоча тоді може випливсти, щось більш доказове. Кремль все писав і тепер зливає. А зливати чомусь є що. А може це дійсно медведчук просто "гетьмана" так підставляв в своїх розмовах? Тільки от чомусь для петі винен не він , а Бігус....
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31.05.2021 10:39 Ответить
что Ермак непогано платит??!! бабло интересно с такими бы усердием и про Вагнеровцев про Велыке розкрадання на Ковиде дорогах.. про дешевые понты рехформы провалившиеся у Бездны.. про то как за полтора месяца прогудели паром на рестораны и танцюльки бюджет страны.. про снижение тарифов на ЖКХ с ростом на 50-120%.. ростом цена на продовольствие на неурожай на то почему растительное масло и сахар производства и урожая Украины стоит на 8 грн-12 грн дороже чем в Германии????!!!! про Оман про Париж про Кувейт и прочие туры муры про кокаиновый отдых.. и про многое иное про Зелю давай...2 года уже страной правит типа Клоун--- а вы все время Порошенко виноват что Вавка убогая....
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31.05.2021 10:44 Ответить
А чому ви хробаки, зразу баните? Що слабкі до правди? Я ніколи не лизав сраки. Ні льоням, ні вітям, ні петям тим паче ні вовам. Останього доречі теж можу і періодично мокаю мордою в лайно не аби як. Зараз мова йде про зрадника медведчука і петю цинічного решалу. Тож один відкрито зраджував та робив все щоб знищити Україну, а інший решав та мутив, замість того щоб демонтувати злочинну корумповану та прогнившу систему, яку він доречі сам і дуже успішно будував до того як став президентом,. То ж в цій головній проблемі для нашої ослабленої держави він нічого не зробив. А це головне зло. Все інше що робилося то це мильні бульки та іскри бенгальського вогню для маніпуляції людьми.
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31.05.2021 10:52 Ответить
То ж повторюю для слабких до правди, тих хто банить. Головне, що петя заперечує розслідування журналістів, але абсолютно не заперечує медведчука та не говорить, що такими перемовинами та діями медведчук разом з своїми кураторами з кремля, його святого просто підставляють. Ау! адвокати я вам підказую напрямок лінії захисту. Кажіть петі нехай так починає викручуватися. Хоча тоді може випливсти, щось більш доказове. Кремль все писав і тепер зливає. А зливати чомусь є що. А може це дійсно медведчук просто "гетьмана" так підставляв в своїх розмовах? Тільки от чомусь для петі винен не він , а Бігус....
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31.05.2021 10:54 Ответить
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 4235
" У Бігуса фактично визнали, що збрехали щодо Порошенка / АДВОКАТ"
https://www.youtube.com/watch?v=_8dbuuIGjlk
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31.05.2021 11:06 Ответить
Ага, "визнали" ... На телеканале Порошенко, адвокат Порошенко ****...ался до слов журналистов, при этом не единым словом не обмолвившись о содержании пленок. Это как вызвать пожарников для тушения пожара, а они начинают: А точно горит? А какого цвета огонь? А вы уверены? А вы готовы отвечать за свои слова?
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31.05.2021 11:32 Ответить
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3050
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31.05.2021 11:08 Ответить
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6542 ЭДУАРД (к слову я также Эдуард) но настоящий а вы не знаю и более трезвомыслящий один к вам вопросик КАК насчет Зеленского Вовы из Кривого Рога он как бы жертва аборта или случайный полено играющий роль Президента вот бы вас послушать чего там за 2 года каденции навалял и какие кучи лайно ваш Вова о котором вы ни звука и ни слова??!! почему или кусать руку тому кто платит бабло и не лизать как то не честно зачем такой жирный шрифт то чтобы показать куратору зеленой ботофермы мол сморите я стараюсь а они ржут и не верят впрочем как никто из вменяемых не верит видосиками и прочей словесной эквилибристике говорящих голов от власти зеленых негодяев и плесени.... Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1547
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31.05.2021 11:15 Ответить
Вы хотели, чтоб Порошенко остался президентом?
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31.05.2021 11:37 Ответить
Подивись історію моїх слів, якщо знайдеш після першого туру виборів, та я це знав і розумів навіть до першого туру. Я казав, що голосувати народу доведеться або за петю або за вову. Що те, що буде, то є ЦУГЦВАНГ для України. Що народу спочатку через ЗМІ навязують "рейтингових кандитатів" через псевдо рейтинги, а потім їх звуть "обирати", а народ це ж стадо і це не образа, це така модель поведінки біологічного виду. Таких видів багамо. І люди до таких належать, а не до того виду рівного Богу, як вони про себе уявили. То ж продовжимо. Через вибір без вибору, система, а в нас вона злочинна корумпована олігархічна, висуває в пятірку своїх мічених вальтів і пропонує стаду голосувати. Стадо голосує, нижче 5 кандидата майже ніхто не дивиться і отримують всі те на що заслуговують. А злочинна система, яка руйнує державу з середини далі гніє і переварює переважну масу прямоходячих безхвостих приматів. Щоб це розуміти, потрібно мати гарно в голові розвинених мізків. Чого в таких як ви дуже бракує. Ось і ще одна реальність та правда.
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31.05.2021 12:10 Ответить
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4823 Раджу запропонувати бігусу напрямок лінії захисту. Схоже, що дотринді.ся, як і гандон.
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7189

фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
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31.05.2021 10:45 Ответить
а ларчик то вот как есть сестра а у нее пилорама и не простая а в форме под-полковника ФСБ обслуживающего говорящую лошадь Лаврушку. какое незапланирвоаннео совпадение у Бигуса....
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31.05.2021 10:48 Ответить
Появление этой фотографии не случайно. Этот перец шас работает зам головы Россотрудничества в ФРГ, после окончания Академии ФСБ. эта фирма находится под "патронатом" МИДа рейха. А ээто було официальное представление "новых лиц". Фигус уже шлялся по Германии, где то там брал интерью у "главного кобылятника Украины" так что не забывает о кровных узах. Скоро он будет хвастаться, что награжден медалью ФСБ за "вклад".
И это отлично, что агенты не скрывают свою "дружбу" с ФСБ. Не впример Ермаку, который хочет скрыть, но всегда провал. На то они и "Козыри" чтобы ними ходили, когда карта "не легла".
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31.05.2021 16:45 Ответить
Добре, припустимо в Бігуса родичі працюють на ворога росію. І зараз через нього, свідомо для нього чи ні, зливають і медведчука і петю тільки от навіщо куму підставляти кума? Навіть якщо він сидить вдома, а не шастає в москву і не гріє нари, то він втрачає свій вплив, якого майже не має на українців, бо його явно виставляють зрадником. Не має диму, без вогню. І повторююся петя, ************ від журналістсбких розслідувань, але чомусь не відхрещується від мертчука. І ніколи цього не робив! Як то кажуть висновок може бути тільки один.
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31.05.2021 11:13 Ответить
ЯКОГО ДИМУ, БЕЗ ЯКОГО ВОГНЮ? ВСЕ ЩО ПРОДУКУЄ БІГУС, ЦЕ СМОРІД СПІВПРАЦІ ОПИ ВАЗЕЛЕНСЬКОГО З ФУЙЛОМ.
ВІД ЯКИХ "ЖУРНАЛІСТЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ" ************* ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО? ВІД ТИХ, ЗА ЯКІ БІГУС ВЖЕ ВИБАЧВСЯ, ЯК ЗА БРЕХНЮ?
Ви ладні ***** повірити, щоб виправдати всоє голосування за ВАЗеленського. Це, як мінімум, огидно.
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31.05.2021 11:27 Ответить
Я знаю людей.... Дуже гарно. А чого ваші прихильники кидають в бан тих хто мислить по іншому? Я ніколи ні за вов,у ні за петю, ні за вітю, ні за льонь не топив. Я завжди констатую факти нашого суспільного життя в Україні. і не тільки в Україні, а і в світі. Я гарно знаю людей. І знаю, що коли зриваєш з них маски лицемірства та брехні, вони дуже верещать від болю, коли їхні роги та пятаки, що ховаються за шкіряною маскою з цинічною посмішкою, починають прориватися крізь цю маску. Ось ще одна правда життя.
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31.05.2021 12:21 Ответить
Факти?
Факт. Оточення Порошенка- професіонали, патріоти. Україна- суб'єкт міжнародного життя. "Нічого про Україну без України." Постійний розвиток економіки.
Факт. Оточення ВАЗеленського- риги, фсб-шна шушера. Україна- об'єкт міжнародному житті. "А нас туда не звали". Постійний занепад економіки.
Ви не здатні в очевидних речах розібратися. Вам до експерта, як до неба рачки.
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31.05.2021 12:34 Ответить
Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9648 Нехай буде для вас так.....
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31.05.2021 12:36 Ответить
Ви можете фактами заперечит щось з приводу написаного про Порошенка чи ВАЗеленського? Прошу.
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31.05.2021 12:55 Ответить
Ви можете коротко описати і охарактризувати суспільний устрій в нашій державі за 30 років незалежності України? Можна і за більш раніші періоди, але я думаю буде достатньо і за цей період. Це потрібно для того, щоб ми від загальної картини переходили до груп та особистостей.
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31.05.2021 13:02 Ответить
І друге питання. Що ви маєте на увазі факти про написане про того чи іншого? Конкретно де чи ким? На заборі, на каналі власника чи його ЗМІ чи тут якимос. Fаgіh 366678 ?
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31.05.2021 13:05 Ответить
Мною. Ви можете спростувати приведені мною твердження?
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31.05.2021 13:11 Ответить
А вами. Зрозумів. Тепер ви коротко описуєте суспільний устрій в Україні за 30 років і почнемо.....
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31.05.2021 13:15 Ответить
Тепер я, коротко, за вашою вимогою, опишу суспільний устрій України? Ви нічого не переплутали? Ви мені хто, щоб я була вам чимось забов'язана?
Пропонуєте обговорювати цю тему? Починайте. Якщо мене це зацікавить, а приєднаюсь.
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31.05.2021 13:46 Ответить
То ви жінка?! А я чомусь думав, що ви особа чоловічої статі. Я це не врахував, так стається, коли люди ховаються за позивними чи ніками. Це їхнй страх. Тоді все. Всі питання до вас знімаються..... Бажаю вам всього найкращого.
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31.05.2021 13:51 Ответить
Чайка- іменник жіночого роду.
Це, до вашого знання людей і української мови.
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31.05.2021 15:07 Ответить
Жінко відпочивайте, Київ Іменник, неістота, чоловічий рід, II відміна Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3976 Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7448
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31.05.2021 15:10 Ответить
А "Чайка"- місце проживання. Для вас зійде.
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31.05.2021 15:22 Ответить
Чи ви ще не оприділилися хто ви? Може пташка? Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6962 Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926
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31.05.2021 13:53 Ответить
пан троль Эдуард Силенко не зможе написане Вами спростувати. Його головна мета забити голову наріду, що за 30 років в нас нікого не було і не буде, тому потрібно рухатися в сторону сильного, але також не справжнього, бо сильним є США, а вони нам навязують "сильну руку" Засрашки. Там крім ботокса і брехні нічого немає. Цей пан на моє запитання, хто є кращий із політиків для виборів за Ющенко, Порошенко, Яценюка, Турчинова так і не дав відповіді, викручувався і написав про тих, кого вже немає.
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31.05.2021 13:20 Ответить
О ось і ще один дурник підключився. Хлопці вас багато, я всіх не вилікую, тому відразу кажу безнадійних, яких покарала природа не лікую!
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31.05.2021 13:27 Ответить
Як може хвора людина лікувати здорових? Якщо немає відповіді, то звичайно ідуть слова "дурник" та їм подібні. То до чого пан призиває українців? Виходить, що в нас всі погані, а Ви "патріот" ні слова не сказали за реального вбивцю України - путіна, його посібників тут коломойських, Косоворотку, єрмака, татарова, аристовича... Вам тільки заважає Порошенко, який поставив ліліпута путіна на місце і спас Україну і продовжує це робити будучи в опозиції.
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31.05.2021 14:05 Ответить
Снова ты , зебил, перднул в лужу. Обтекай
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31.05.2021 10:48 Ответить
Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1724 Пліснява не бреше, вона так дихає. А ще два роки тому ми пишались нашою СБУ.

ЧЕТВЕР, 27 ТРАВНЯ 2021,

"Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку, який не працює".
Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв'язатися зі слідчими.
Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".
Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит."
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31.05.2021 10:40 Ответить
А до чого тут взагалі Порох? І що,стосовно мертвечука вже проведені абсолютно всі слідчі дії,що так необхідно ну просто терміново чомусь допитувати Пороха?
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31.05.2021 10:44 Ответить
Навіть по звинуваченню Козака-Медведчука зробили винним Порошенко. Які незалежні СБУ, прокуратура, поліція і суди. Головне, що знову у свіх ворогів і "патріотів", московитів-терористів ворогом є один - Порошенко.
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31.05.2021 10:56 Ответить
Наверное следователей удивил один необьяснимый парадокс. Как Порошенко смог создать армию с нуля, освободить 2/3 дамбаса, придумать мову, привезти виру, поднять экономику. Но! Не смог ничего сделать с такой мелочью, как недопущение покупки мертвечуком трёх телеканалов. Вероятно, в этой нестыковки они и хотят разобраться
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31.05.2021 11:41 Ответить
Мертвенчук канали викупив коли? 112 вкуакпив у 2018 році Козак, а ЗІК вже при Зе. Чи не так?
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31.05.2021 13:08 Ответить
дивні справи твої, Господе: козак і Медведчук - в одному словосполученні!
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31.05.2021 10:47 Ответить
Рашотролли! А ну давайте уже новые методички отрабатывайте. Хоть поржать будет с чего.
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31.05.2021 10:48 Ответить
Інтересно і "якісно" СБУ проводять розслідування. За Порошенко від виписки і до вручення повісток знають всі телеканали і інтернет. Але як це правильно робити не знають самі слідчі, мабуть "трукавецької диплома" замало. А чому немає інформації про інших фігурантів і свідків по інших справах? Чи тільки одного Порошенко викликають? Мені було б цікавіше почути про справу Татарова, чи Єрмака по "вагнерівцях". Або навіть по Зе по фальсифікації проти Антоненко.
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31.05.2021 10:53 Ответить
Перечитуючи коментарі в цій гілці, зайвий раз переконався до чого ж зедебіли кумедні та примітивні істоти. Це просто жах... Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5070
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31.05.2021 10:55 Ответить
Угу,допитають і справу розкриють.Все-все зроблять після дощика,у четвер.
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31.05.2021 11:01 Ответить
Не бажає на кума компромат здати !?
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31.05.2021 11:22 Ответить
просто черешня вже дозріває
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31.05.2021 11:59 Ответить
Зірванні оборонні замовлення,вже пів-року як все повинно було працювати !РНБО на цьому тижні збирається по темі пакування валіз бувшими чиновниками у Конча Заспа (обіцянка Данілова у Шустера). По Бурбі справа, шо він захопив, відїжджаючи державне майно. Обісралися зі зливом закону про олігархів - для ШУМУ є ЗАВЖДИ справи Пороха... СІЮТЬ СІТЬЮ КОНОПЕЛЬ ТА ШУМЛЯТЬ-ШУМЛЯТЬ !!!
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31.05.2021 12:00 Ответить
Куди воно сьогодні поїхало?
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31.05.2021 12:49 Ответить
Вся эхта мистификация идет давно. Начал ее Богдан, мстя за старших товарищей Януковича,Азарова,Клюева, убедив Трубу начать все это, пообещал ему генерала. скандал вышел даже в самом ДБР, Заменили, начала Диктовна через своих родственников. Опозорилась, даже убегала от Пороха. И даже печерский Вовк покраснел за старших по должности. А потом уже другой перец из ДБР тоже клялся на крови, опять опозорились с картинами. А Ермаку все неймется, стыдно перед Платонычем. Теперь СБУ опять вызывает, а повестку нормально вручить не может.уцепилась в записях, переданных из ФСБ и "легализованных" Фигусом за слово "Главный", а может быть под ним скрывается другой человек -тогдашний премьер. За его каденции апелсуд в Ровно, созданный в акурат под это дело, и принял "знаменитое" решение вернуть трубу Токареву (Трансгаз). А дальше дело техники. А кампания против Медведчука: его зять -руководитель Россетей (бывшее Росенерго). его менеджеры "развели" (продали арестованные акции) на крупную сумму госпожу Сечину. А такое в кооперативе "Озеро" не прощается. А дальше селяви, дела управления "М" ФСБ
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31.05.2021 17:15 Ответить
 
 