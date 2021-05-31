Допрос Порошенко по "делу Козака-Медведчука" перенесен по просьбе адвокатов, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Допрос народного депутата Украины Петра Порошенко как свидетеля по "делу Медведчука" перенесен на другой день по просьбе адвокатов Порошенко.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили в ВСУ.
В спецслужбе напомнили, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).
В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.
Пожалуйста, подождите...
.
І саме за це його намагаються "судити", вішаючи локшину на вуха свідків "кінця епохи брехні".
Чи наживатися на війні вже норма для вас?
" У Бігуса фактично визнали, що збрехали щодо Порошенка / АДВОКАТ"
https://www.youtube.com/watch?v=_8dbuuIGjlk
фото, на яких показаний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим.
И это отлично, что агенты не скрывают свою "дружбу" с ФСБ. Не впример Ермаку, который хочет скрыть, но всегда провал. На то они и "Козыри" чтобы ними ходили, когда карта "не легла".
ВІД ЯКИХ "ЖУРНАЛІСТЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ" ************* ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО? ВІД ТИХ, ЗА ЯКІ БІГУС ВЖЕ ВИБАЧВСЯ, ЯК ЗА БРЕХНЮ?
Ви ладні ***** повірити, щоб виправдати всоє голосування за ВАЗеленського. Це, як мінімум, огидно.
Факт. Оточення Порошенка- професіонали, патріоти. Україна- суб'єкт міжнародного життя. "Нічого про Україну без України." Постійний розвиток економіки.
Факт. Оточення ВАЗеленського- риги, фсб-шна шушера. Україна- об'єкт міжнародному житті. "А нас туда не звали". Постійний занепад економіки.
Ви не здатні в очевидних речах розібратися. Вам до експерта, як до неба рачки.
Пропонуєте обговорювати цю тему? Починайте. Якщо мене це зацікавить, а приєднаюсь.
Це, до вашого знання людей і української мови.
ЧЕТВЕР, 27 ТРАВНЯ 2021,
"Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку, який не працює".
Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв'язатися зі слідчими.
Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".
Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит."