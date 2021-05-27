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Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Каким образом я могу на него реагировать? Как и на все решения судов. Если бы там что-то было с моей точки зрения неправосудное, я бы пошла в Высший совет правосудия. В этом решении суда оснований для этого нет", - заявила Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером, комментируя решение Апелляционного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению генпрокурора, суд продемонстрировал взвешенный подход к перспективе других судебных процессов.

"Мы понимаем, что такие процессы могут иметь свое продолжение и в Европейском суде по правам человека… Поэтому, в принципе, это (решение апелляционного суда – ред) может и гарантия того, что нет никакого давления власти на эти уголовные процессы", - отметила Венедиктова.

Также читайте: Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

"Нам надо завершить следствие… зайти в суд. Я считаю, что для нас это уже победа – когда обвинительный акт зайдет в суд", - подчеркнула генпрокурор.

Отвечая на уточняющий вопрос, оказывалось ли на нее какое-либо давление в этом деле, Венедиктова сказала: "Нет".

"Моя задача – быть главным юристом страны. И если есть уголовное производство с громким именем… генеральный прокурор не должен колебаться, а смотреть за чистотой, юридической грамотностью, законностью и обоснованностью подозрения. А если генпрокурор колеблется, думает о своей шкуре и как ему будет через 2-3 года, то это, извините, не генеральный прокурор", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом. ВИДЕО

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
тобто шоу іде поки що за сценарієм, вона має на увазі.
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27.05.2021 20:16
+8
За яких же ідіотів тримає "населеня" ЗЕлена влада....
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27.05.2021 20:17
+7
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции - За жизнь" Виктора Медведчука.

"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
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27.05.2021 20:18
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тобто шоу іде поки що за сценарієм, вона має на увазі.
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27.05.2021 20:16 Ответить
какое давление?)) обычный договорничок между зеленским (и его прокуроршей и судьями) и медведчуком
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27.05.2021 20:17 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции - За жизнь" Виктора Медведчука.

"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
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27.05.2021 20:18 Ответить
За яких же ідіотів тримає "населеня" ЗЕлена влада....
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27.05.2021 20:17 Ответить
Мы выяснили, что мы не давим на суд. Слава нам! Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4234
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27.05.2021 20:18 Ответить
Брехуха, що там по Стерненко?
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27.05.2021 20:18 Ответить
Домашний арест при подозрении на терроризм и гос измену!
"Наш суд самый гуманный суд в мире!"
Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1169
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27.05.2021 20:21 Ответить
"я головний юрист країни" (с.)
То посада, почесне звання чи самоназва, місс Оріфлейм міста Харків?
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27.05.2021 20:28 Ответить
Скоро :
Оправдательный, по все пунктам приговор Медведчуку, доказывает, что дело не было политически ангажированным
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27.05.2021 20:29 Ответить
необов'язково заангажованим.
скоріш за все - криворуке. Зроблене руками, які з жопи виросли.
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27.05.2021 20:48 Ответить
Пане, ви нагадали мені анекдот, який точно описує "прафєсіаналов" з "новьімі ліцамі":
- Петрович, а чого в тебе ноги так воняють?
- Ну так вони ж дупи ростуть!
- А чого в мене не воняють?
- А ти руки свої понюхай
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27.05.2021 21:50 Ответить
более противное существо, чем эта пр... только сам гундосый
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27.05.2021 20:40 Ответить
Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7232

Давно так не смеялся!!!!!
И Чезаре Ломброзо тоже. Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1202
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27.05.2021 20:41 Ответить
Бред сивой кобылы.
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27.05.2021 20:43 Ответить
или то что вы сами заинтересованы в такой мере пресечения беззубой. чтобы ему меньше дискомфорта создавать.
цирк с зелеными конями
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27.05.2021 21:06 Ответить
Этим заявлением Венедиктова фактически признаёт что власть и Медведчук это одна команда.
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27.05.2021 21:24 Ответить
БАЙДУЖІСТЬ УБИВАЄ
З телеграму Ром (https://t.me/romabroma/195):​​Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію.Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум.Це при тому, що в апеляції адвокати остаточно знищили цю справу, прокурори мукали, відбували номер і не могли відповісти на елементарні питання, а сам так званий «потерпілий», він же тітушка Труханова Щербіч постійно плутався у показаннях та взагалі сказав, що не знає, хто забрав його 300 гривень.На суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука. Також у мене є інформація, що головуюча вже написала заяву про відставку, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність, коли оголосить вирок і закриє Стерненка в тюрму. По факту це остання її справа. Зручно, правда?Нещодавно у відставку також подав суддя Печерського суду, який відмазав доньку іншої судді за те, що буха їздила за кермом. Суддям легше самим піти у відставку і отримувати довічно нормальні пенсії, ніж потім нести відповідальність - кримінальну і перед народом - за свої рішення. Тобто у справі Стерненка є тиск. Шалений тиск. Хоча "слуги" обіцяли, що суд буде справедливий. Не буде.Справедливий суд ми багато разів і вимагали на протестах. Але команда президента нічого не зробила, щоб мусора і проросійські чорти не чіпали суддів. Вже в понеділок побачимо результат.Але ми теж здаватись не збираємось.В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд.Це наша остання можливість добитись законності.Якщо масово не вийдемо - буде погано.Закриють Сергія, а потім позакривають нас.Так що не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще.
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27.05.2021 22:06 Ответить
Мокша - то такий народ є.

Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку може підтверджувати відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4720
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27.05.2021 22:28 Ответить
Нет. Это говорит не о давлении ЗЕ-власти, а о профанации ЗЕ-властью всего процесса Медведчука.

Когда ЗЕ-власти было надо, Рифа вобще без доказательств держали 500 дней в СИЗО.
Когда ЗЕ-власти было надо, ГБР бегало за Порошенко и воровало картины в музеях.
Когда ЗЕ-власти было надо, в Молдове выкрали Чауса.

Поэтому не надо рассказывать про отсутствие давления власти после 2019 года.
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28.05.2021 02:19 Ответить
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6520
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує
відсутність тиску влади на суд! На відміну від злочинного переслідування цими антиукраїнськими судами: патріотів, націоналістів, учасників російсько - української
війни і всіх проукраїнських громадян. Зізналася генеральний але зовсім ручний
у ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) українофоб прокувор Бенядіктова.
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28.05.2021 05:58 Ответить
Що Печерний суд, що київська апелячка, що ВС - кубла продажної свори дебілів і сєпарів.
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28.05.2021 15:58 Ответить
 
 