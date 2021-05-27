Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Каким образом я могу на него реагировать? Как и на все решения судов. Если бы там что-то было с моей точки зрения неправосудное, я бы пошла в Высший совет правосудия. В этом решении суда оснований для этого нет", - заявила Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером, комментируя решение Апелляционного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По мнению генпрокурора, суд продемонстрировал взвешенный подход к перспективе других судебных процессов.
"Мы понимаем, что такие процессы могут иметь свое продолжение и в Европейском суде по правам человека… Поэтому, в принципе, это (решение апелляционного суда – ред) может и гарантия того, что нет никакого давления власти на эти уголовные процессы", - отметила Венедиктова.
"Нам надо завершить следствие… зайти в суд. Я считаю, что для нас это уже победа – когда обвинительный акт зайдет в суд", - подчеркнула генпрокурор.
Отвечая на уточняющий вопрос, оказывалось ли на нее какое-либо давление в этом деле, Венедиктова сказала: "Нет".
"Моя задача – быть главным юристом страны. И если есть уголовное производство с громким именем… генеральный прокурор не должен колебаться, а смотреть за чистотой, юридической грамотностью, законностью и обоснованностью подозрения. А если генпрокурор колеблется, думает о своей шкуре и как ему будет через 2-3 года, то это, извините, не генеральный прокурор", - добавила она.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
"Наш суд самый гуманный суд в мире!"
То посада, почесне звання чи самоназва, місс Оріфлейм міста Харків?
Оправдательный, по все пунктам приговор Медведчуку, доказывает, что дело не было политически ангажированным
скоріш за все - криворуке. Зроблене руками, які з жопи виросли.
- Петрович, а чого в тебе ноги так воняють?
- Ну так вони ж дупи ростуть!
- А чого в мене не воняють?
- А ти руки свої понюхай
Давно так не смеялся!!!!!
И Чезаре Ломброзо тоже.
цирк с зелеными конями
З телеграму Ром (https://t.me/romabroma/195):Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію.Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум.Це при тому, що в апеляції адвокати остаточно знищили цю справу, прокурори мукали, відбували номер і не могли відповісти на елементарні питання, а сам так званий «потерпілий», він же тітушка Труханова Щербіч постійно плутався у показаннях та взагалі сказав, що не знає, хто забрав його 300 гривень.На суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука. Також у мене є інформація, що головуюча вже написала заяву про відставку, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність, коли оголосить вирок і закриє Стерненка в тюрму. По факту це остання її справа. Зручно, правда?Нещодавно у відставку також подав суддя Печерського суду, який відмазав доньку іншої судді за те, що буха їздила за кермом. Суддям легше самим піти у відставку і отримувати довічно нормальні пенсії, ніж потім нести відповідальність - кримінальну і перед народом - за свої рішення. Тобто у справі Стерненка є тиск. Шалений тиск. Хоча "слуги" обіцяли, що суд буде справедливий. Не буде.Справедливий суд ми багато разів і вимагали на протестах. Але команда президента нічого не зробила, щоб мусора і проросійські чорти не чіпали суддів. Вже в понеділок побачимо результат.Але ми теж здаватись не збираємось.В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд.Це наша остання можливість добитись законності.Якщо масово не вийдемо - буде погано.Закриють Сергія, а потім позакривають нас.Так що не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще.
Когда ЗЕ-власти было надо, Рифа вобще без доказательств держали 500 дней в СИЗО.
Когда ЗЕ-власти было надо, ГБР бегало за Порошенко и воровало картины в музеях.
Когда ЗЕ-власти было надо, в Молдове выкрали Чауса.
Поэтому не надо рассказывать про отсутствие давления власти после 2019 года.
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує
відсутність тиску влади на суд! На відміну від злочинного переслідування цими антиукраїнськими судами: патріотів, націоналістів, учасників російсько - української
війни і всіх проукраїнських громадян. Зізналася генеральний але зовсім ручний
у ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) українофоб прокувор Бенядіктова.