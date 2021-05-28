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Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вбачає підстав для звернення до Вищої ради правосуддя (ВРП) у зв'язку з діями суддів Київського апеляційного суду, який залишив у силі домашній арешт як запобіжний захід для народного депутата від "Опозиційної фракції - За життя" Віктора Медведчука.

"Яким чином я можу на нього реагувати? Як і на всі рішення судів. Якби там щось було з моєї точки зору неправосудне, я би пішла до Вищої ради правосуддя. У цьому рішенні суду підстав для цього немає", - заявила Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" в четвер увечері, коментуючи рішення Апеляційного суду, що підтвердив рішення суду першої інстанції про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку генпрокурора, суд продемонстрував виважений підхід до перспективи інших судових процесів.

"Ми розуміємо, що такі процеси можуть мати своє продовження і в Європейському суді з прав людини... Тому, в принципі, це (рішення апеляційного суду - ред.), може, і гарантія того, що немає жодного тиску від влади на ці кримінальні процеси", - зазначила Венедіктова.

"Нам треба закінчити слідство... зайти в суд. Я вважаю, що для нас це вже перемога - коли обвинувальний акт зайде в суд", - наголосила генпрокурор.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи був на неї якийсь тиск у цій справі, Венедіктова сказала: "Ні".

"Моє завдання - бути головним юристом країни. І якщо є кримінальне провадження з гучним прізвищем... генеральний прокурор не має вагатися, а дивитися за чистотою, юридичною грамотністю, законністю та обґрунтованістю підозри. А якщо генпрокурор вагається, думає про свою шкуру і як йому буде через 2-3 роки, то це, вибачте, не генеральний прокурор", - додала вона.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі
+8
тобто шоу іде поки що за сценарієм, вона має на увазі.
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27.05.2021 20:16
+8
За яких же ідіотів тримає "населеня" ЗЕлена влада....
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27.05.2021 20:17
+7
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции - За жизнь" Виктора Медведчука.

"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
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27.05.2021 20:18
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тобто шоу іде поки що за сценарієм, вона має на увазі.
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27.05.2021 20:16 Відповісти
какое давление?)) обычный договорничок между зеленским (и его прокуроршей и судьями) и медведчуком
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27.05.2021 20:17 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции - За жизнь" Виктора Медведчука.

"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
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27.05.2021 20:18 Відповісти
За яких же ідіотів тримає "населеня" ЗЕлена влада....
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27.05.2021 20:17 Відповісти
Мы выяснили, что мы не давим на суд. Слава нам! Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4234
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27.05.2021 20:18 Відповісти
Брехуха, що там по Стерненко?
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27.05.2021 20:18 Відповісти
Домашний арест при подозрении на терроризм и гос измену!
"Наш суд самый гуманный суд в мире!"
Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1169
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27.05.2021 20:21 Відповісти
"я головний юрист країни" (с.)
То посада, почесне звання чи самоназва, місс Оріфлейм міста Харків?
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27.05.2021 20:28 Відповісти
Скоро :
Оправдательный, по все пунктам приговор Медведчуку, доказывает, что дело не было политически ангажированным
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27.05.2021 20:29 Відповісти
необов'язково заангажованим.
скоріш за все - криворуке. Зроблене руками, які з жопи виросли.
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27.05.2021 20:48 Відповісти
Пане, ви нагадали мені анекдот, який точно описує "прафєсіаналов" з "новьімі ліцамі":
- Петрович, а чого в тебе ноги так воняють?
- Ну так вони ж дупи ростуть!
- А чого в мене не воняють?
- А ти руки свої понюхай
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27.05.2021 21:50 Відповісти
более противное существо, чем эта пр... только сам гундосый
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27.05.2021 20:40 Відповісти
Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9842 Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7232

Давно так не смеялся!!!!!
И Чезаре Ломброзо тоже. Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку, подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1202
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27.05.2021 20:41 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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27.05.2021 20:43 Відповісти
или то что вы сами заинтересованы в такой мере пресечения беззубой. чтобы ему меньше дискомфорта создавать.
цирк с зелеными конями
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27.05.2021 21:06 Відповісти
Этим заявлением Венедиктова фактически признаёт что власть и Медведчук это одна команда.
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27.05.2021 21:24 Відповісти
БАЙДУЖІСТЬ УБИВАЄ
З телеграму Ром (https://t.me/romabroma/195):​​Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію.Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум.Це при тому, що в апеляції адвокати остаточно знищили цю справу, прокурори мукали, відбували номер і не могли відповісти на елементарні питання, а сам так званий «потерпілий», він же тітушка Труханова Щербіч постійно плутався у показаннях та взагалі сказав, що не знає, хто забрав його 300 гривень.На суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука. Також у мене є інформація, що головуюча вже написала заяву про відставку, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність, коли оголосить вирок і закриє Стерненка в тюрму. По факту це остання її справа. Зручно, правда?Нещодавно у відставку також подав суддя Печерського суду, який відмазав доньку іншої судді за те, що буха їздила за кермом. Суддям легше самим піти у відставку і отримувати довічно нормальні пенсії, ніж потім нести відповідальність - кримінальну і перед народом - за свої рішення. Тобто у справі Стерненка є тиск. Шалений тиск. Хоча "слуги" обіцяли, що суд буде справедливий. Не буде.Справедливий суд ми багато разів і вимагали на протестах. Але команда президента нічого не зробила, щоб мусора і проросійські чорти не чіпали суддів. Вже в понеділок побачимо результат.Але ми теж здаватись не збираємось.В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд.Це наша остання можливість добитись законності.Якщо масово не вийдемо - буде погано.Закриють Сергія, а потім позакривають нас.Так що не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще.
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27.05.2021 22:06 Відповісти
Мокша - то такий народ є.

Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку може підтверджувати відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4720
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27.05.2021 22:28 Відповісти
Нет. Это говорит не о давлении ЗЕ-власти, а о профанации ЗЕ-властью всего процесса Медведчука.

Когда ЗЕ-власти было надо, Рифа вобще без доказательств держали 500 дней в СИЗО.
Когда ЗЕ-власти было надо, ГБР бегало за Порошенко и воровало картины в музеях.
Когда ЗЕ-власти было надо, в Молдове выкрали Чауса.

Поэтому не надо рассказывать про отсутствие давления власти после 2019 года.
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28.05.2021 02:19 Відповісти
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6520
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує
відсутність тиску влади на суд! На відміну від злочинного переслідування цими антиукраїнськими судами: патріотів, націоналістів, учасників російсько - української
війни і всіх проукраїнських громадян. Зізналася генеральний але зовсім ручний
у ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) українофоб прокувор Бенядіктова.
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28.05.2021 05:58 Відповісти
Що Печерний суд, що київська апелячка, що ВС - кубла продажної свори дебілів і сєпарів.
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28.05.2021 15:58 Відповісти
 
 