Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вбачає підстав для звернення до Вищої ради правосуддя (ВРП) у зв'язку з діями суддів Київського апеляційного суду, який залишив у силі домашній арешт як запобіжний захід для народного депутата від "Опозиційної фракції - За життя" Віктора Медведчука.
"Яким чином я можу на нього реагувати? Як і на всі рішення судів. Якби там щось було з моєї точки зору неправосудне, я би пішла до Вищої ради правосуддя. У цьому рішенні суду підстав для цього немає", - заявила Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" в четвер увечері, коментуючи рішення Апеляційного суду, що підтвердив рішення суду першої інстанції про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На думку генпрокурора, суд продемонстрував виважений підхід до перспективи інших судових процесів.
"Ми розуміємо, що такі процеси можуть мати своє продовження і в Європейському суді з прав людини... Тому, в принципі, це (рішення апеляційного суду - ред.), може, і гарантія того, що немає жодного тиску від влади на ці кримінальні процеси", - зазначила Венедіктова.
"Нам треба закінчити слідство... зайти в суд. Я вважаю, що для нас це вже перемога - коли обвинувальний акт зайде в суд", - наголосила генпрокурор.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи був на неї якийсь тиск у цій справі, Венедіктова сказала: "Ні".
"Моє завдання - бути головним юристом країни. І якщо є кримінальне провадження з гучним прізвищем... генеральний прокурор не має вагатися, а дивитися за чистотою, юридичною грамотністю, законністю та обґрунтованістю підозри. А якщо генпрокурор вагається, думає про свою шкуру і як йому буде через 2-3 роки, то це, вибачте, не генеральний прокурор", - додала вона.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
"не видит оснований")) все идет как и договаривались с медведчуком))
"Наш суд самый гуманный суд в мире!"
То посада, почесне звання чи самоназва, місс Оріфлейм міста Харків?
Оправдательный, по все пунктам приговор Медведчуку, доказывает, что дело не было политически ангажированным
скоріш за все - криворуке. Зроблене руками, які з жопи виросли.
- Петрович, а чого в тебе ноги так воняють?
- Ну так вони ж дупи ростуть!
- А чого в мене не воняють?
- А ти руки свої понюхай
Давно так не смеялся!!!!!
И Чезаре Ломброзо тоже.
цирк с зелеными конями
З телеграму Ром (https://t.me/romabroma/195):Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію.Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум.Це при тому, що в апеляції адвокати остаточно знищили цю справу, прокурори мукали, відбували номер і не могли відповісти на елементарні питання, а сам так званий «потерпілий», він же тітушка Труханова Щербіч постійно плутався у показаннях та взагалі сказав, що не знає, хто забрав його 300 гривень.На суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука. Також у мене є інформація, що головуюча вже написала заяву про відставку, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність, коли оголосить вирок і закриє Стерненка в тюрму. По факту це остання її справа. Зручно, правда?Нещодавно у відставку також подав суддя Печерського суду, який відмазав доньку іншої судді за те, що буха їздила за кермом. Суддям легше самим піти у відставку і отримувати довічно нормальні пенсії, ніж потім нести відповідальність - кримінальну і перед народом - за свої рішення. Тобто у справі Стерненка є тиск. Шалений тиск. Хоча "слуги" обіцяли, що суд буде справедливий. Не буде.Справедливий суд ми багато разів і вимагали на протестах. Але команда президента нічого не зробила, щоб мусора і проросійські чорти не чіпали суддів. Вже в понеділок побачимо результат.Але ми теж здаватись не збираємось.В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд.Це наша остання можливість добитись законності.Якщо масово не вийдемо - буде погано.Закриють Сергія, а потім позакривають нас.Так що не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще.
Когда ЗЕ-власти было надо, Рифа вобще без доказательств держали 500 дней в СИЗО.
Когда ЗЕ-власти было надо, ГБР бегало за Порошенко и воровало картины в музеях.
Когда ЗЕ-власти было надо, в Молдове выкрали Чауса.
Поэтому не надо рассказывать про отсутствие давления власти после 2019 года.
Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує
відсутність тиску влади на суд! На відміну від злочинного переслідування цими антиукраїнськими судами: патріотів, націоналістів, учасників російсько - української
війни і всіх проукраїнських громадян. Зізналася генеральний але зовсім ручний
у ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) українофоб прокувор Бенядіктова.