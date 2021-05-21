Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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А вот в обезьяннике, был бы уже не БОМЖем, факт!
Позычить у путина...
Точно !
И уедут куда-нибудь
В офшорах их больше нет
Забудь-забудь...
А в Гондурасе не рады им
На Гималаи пора туда
Там клёвый пилигримм
Сюда-СУДА!!!
ЗЕ такой же еврей, как и украинец.
https://interfax.com.ua/news/general/743799.html
Вот была бы у Медвечука походка не та, то мог бы огрести 500 дней в СИЗО.
из дворца в чистое поле выгнать ?
- Кацман, вы чего это нарушили подписку о невыезде?
- Та здрасьте вам...я никуда и не выезжал....я пешком..)))
и на том судьям спасибо
на себя посмотрите идиоты
Зебил усилил группу левочкина-бойко-фирташа----ему выгодно во втором туре быть с бойко. а не с Порохом---надеется, что патриоты тогда проголосуют за него)))