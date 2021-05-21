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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Привет, зебоб. Вот вывод таки ты сделал правильный. Не полностью, частично, но движение идет в верном направлении. Можешь ведь, когда хочешь. Пороха надо таки возвращать. Только вот сидеть придется и зеленскому и медведчуку. Вот теперь верно.
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21.05.2021 17:44
+14
Тому що треба повертати Порошенка в президентське крісло. При ньому Медведчук точно буде сидіти в тюрмі, як сидів в 2014-2019 роках, петики підтвердять цей факт.
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21.05.2021 17:34
+13
Сказал до конца, значит до конца. Зебобики, и все-таки, почему медведчук не в тюрьме, ась?
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21.05.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Икрой отравится . Обвинят Украину . Апелляционный суд оставил меру пресечения нардепу Медведчуку без изменений - круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3055
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21.05.2021 17:29 Ответить
))))шо снова не посадили?
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21.05.2021 17:29 Ответить
Кто ж его посадит? Оно же, лишнехромосомное!
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21.05.2021 17:34 Ответить
следующий будет Моника -ЗЕ....
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21.05.2021 17:43 Ответить
73% не дадут обидеть бубочку!
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21.05.2021 18:01 Ответить
Так они хрен его и посадят, надо не забывать, кто у нас президент?
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21.05.2021 22:33 Ответить
Сказал до конца, значит до конца. Зебобики, и все-таки, почему медведчук не в тюрьме, ась?
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21.05.2021 17:29 Ответить
Порох не дозволяє !!!)))
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21.05.2021 17:33 Ответить
Тому що треба повертати Порошенка в президентське крісло. При ньому Медведчук точно буде сидіти в тюрмі, як сидів в 2014-2019 роках, петики підтвердять цей факт.
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21.05.2021 17:34 Ответить
З полегшенням,недолуге !!!)))
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21.05.2021 17:35 Ответить
Тоесть то, что зеленский трепло ты уже принял как факт? А в 14-19 году он хотя бы депутатомне был, как при клоуне.
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21.05.2021 17:43 Ответить
Привет, зебоб. Вот вывод таки ты сделал правильный. Не полностью, частично, но движение идет в верном направлении. Можешь ведь, когда хочешь. Пороха надо таки возвращать. Только вот сидеть придется и зеленскому и медведчуку. Вот теперь верно.
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21.05.2021 17:44 Ответить
За 6 лет при порохе Медведчук чувствовал себя замечательно и его каналы работали с 2014 по 2021 год, готовь методичку порохобот)))
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21.05.2021 23:48 Ответить
Брешеш! За 60 років! З 1914 року!
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22.05.2021 12:35 Ответить
Нет, дурачок это порох будет сидить, а не медведчук. Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 4711
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07.07.2021 17:09 Ответить
не-не, валенок зеленый. Ни медведчук(к сожалению), ни Порох(к счастью) не сядут. Сядет клоун(и это правильно). Надолго. Но кто знает, может ему понравится...
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07.07.2021 17:12 Ответить
тонко )))
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21.05.2021 18:59 Ответить
Це все, зелене уйпище, що ти побачив в країні за 2014-19 рр?
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21.05.2021 20:19 Ответить
А где его дом ? Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2577
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21.05.2021 17:32 Ответить
А Вы хитры
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21.05.2021 17:33 Ответить
Даже в Крыму имеется.
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21.05.2021 17:34 Ответить
Значит БОМЖ, без определённого места жительства! =)
А вот в обезьяннике, был бы уже не БОМЖем, факт!
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21.05.2021 17:41 Ответить
Его дом- тюрьма
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21.05.2021 17:38 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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21.05.2021 17:32 Ответить
там оксанка-некрофил уже подкоп роет ...на Сумы Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5822
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5937
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21.05.2021 17:39 Ответить
Отравить крысидом или НОВИЧКОМ.
Позычить у путина...
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21.05.2021 17:35 Ответить
... а это еще посмотрим даст Бог - и нападут угрызения, и траванется))
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21.05.2021 17:52 Ответить
Да ну, путин же его кум, не даст он травонуть своего кума.
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21.05.2021 22:38 Ответить
суров суд )))
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21.05.2021 17:36 Ответить
Український суд ,самий гуманний та доброчесний суд в світі !!!)))
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21.05.2021 17:37 Ответить
Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета( он сепар предатель депутат райсовета? ведь война уже шла полным ходом, оккупанты захватили Крым и зашли открыто на Донбасс, всё корректировал кум Медведчук, можете сослаться на юриста Портного, который со своими законами прав ,но не в годы войны, в годы войны работать должны другие законы ,а если власть подыгрывает, то мировая общественность считает, что в Украине обычный внутренний Гражданский конфликт.
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21.05.2021 17:40 Ответить
Да ладно уже...пресс-конференция осла прошла...порция пиара зебилам в глаза вылита....можно отпускать...😁
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21.05.2021 17:40 Ответить
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 2272
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21.05.2021 17:45 Ответить
Шото у него морда лица какая-то мертвая,не к добру)...
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21.05.2021 17:45 Ответить
этот Кащик переживет Осла.
Точно ! Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7362
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21.05.2021 18:15 Ответить
А-ани сядут в кабриолет
И уедут куда-нибудь
В офшорах их больше нет
Забудь-забудь...

А в Гондурасе не рады им
На Гималаи пора туда
Там клёвый пилигримм
Сюда-СУДА!!!
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21.05.2021 18:40 Ответить
Так,мармиза у мертветчука не зовсім"таво,етава" довольна. Ну як же ж,замість того,щоби сидіти у VIP камері якогось із київських СІЗО і прославлятися у козломордівських ЗМІ у якості "узника совести преследуемого и издевающимися над ним,бедным, жидо-фашистскими нацистами" ну і так надалі у дусі скабєєвой і Мао Дзе соловейчика. А так доводиться сидіти вдома,як безрідному дворнязі Цюцькові на ланцюгу , без ніякого ореолу великомученика.І кум скоро за нього забуде.Залишається одне: навчитися гавкати і чекати справедливого вироку суду.
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21.05.2021 19:07 Ответить
Кто знает: А у евреев, кумовья бывают?
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21.05.2021 17:50 Ответить
Не у евреев, а у жидов.

ЗЕ такой же еврей, как и украинец.
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21.05.2021 17:55 Ответить
Ну как так можно,жидов теперь низя называть таковыми)))
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21.05.2021 19:15 Ответить
Жидов можно. Сами евреи манкуртов типа ЗЕ называют жидами.
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21.05.2021 20:33 Ответить
домашний арест в пределах Киевской области...так в решении суда сказано.
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21.05.2021 17:51 Ответить
ссылку можно на решение?
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21.05.2021 17:53 Ответить
Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора

https://interfax.com.ua/news/general/743799.html
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21.05.2021 18:07 Ответить
Просто ужасно жесткое наказание за госизмену. Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 9171

Вот была бы у Медвечука походка не та, то мог бы огрести 500 дней в СИЗО.
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21.05.2021 17:54 Ответить
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 9949
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21.05.2021 17:58 Ответить
Верно! Такие как еврей в кацапской косоворотке с продажной кацапской политикой капитуляции явно не подходят на высшие должности в Украинкой державе..
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21.05.2021 18:42 Ответить
Свободу Виктору Владимировичу!
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21.05.2021 18:00 Ответить
какую еще большую свободу ?

из дворца в чистое поле выгнать ? Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7345
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21.05.2021 18:18 Ответить
свободу этому передасту от чего? от оксаны? от Украины? от жизни?
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21.05.2021 18:22 Ответить
Держзрада и домашний арест,судьи красавы,выдайте им премию,пусть отдохнут на дубайских виллах.
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21.05.2021 18:05 Ответить
***
- Кацман, вы чего это нарушили подписку о невыезде?
- Та здрасьте вам...я никуда и не выезжал....я пешком..)))
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21.05.2021 18:06 Ответить
"герой", достойный тяжелой тюрьмы, будет дома кушать блины.... с икрой.
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21.05.2021 18:14 Ответить
хоч щось приємне на сьогодні
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21.05.2021 18:15 Ответить
что не сняли подозрения в госизмене ?

и на том судьям спасибо Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 533
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21.05.2021 18:19 Ответить
Да нехрена приятного здесь нету, на нары надо было его загнать, а не под домашний арест.
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21.05.2021 18:36 Ответить
"Хорошо" у вас получается, за госизмену круглосуточный домашний арест. Будет он дома кайфовать и горя не знать. Вот по этому, можно уже предположить, что ничего серьёзного с ним не случится. Посидит дома с семьёй, побухает, а потом его просто сделают вообще невинным, мол извините - ошибочка вышла. Клоун хорошую постановку придумал для него. БРАВО ГОСПОДА!!!
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21.05.2021 18:31 Ответить
вы клопы зебильные вам не надоело человека грязью поливать
на себя посмотрите идиоты
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21.05.2021 18:34 Ответить
В любой цивилизованной стране мира такая **** и ПАДАЛЬ уже давно болтался бы на фонаре ногами к верху.
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21.05.2021 18:34 Ответить
Это очередной цирк никто его не посадит
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21.05.2021 18:40 Ответить
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 6177
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21.05.2021 19:35 Ответить
******* цирк.
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21.05.2021 19:48 Ответить
Должен самоубится при загадочных обстоятельствах-и тогда я начну уважать Зеленского. При коррумпированности нашего суда,надежда только на СБУ. Правда СБУ еще более коррумпированно. В общем смотим очередное еврейское кино при котором у украинцев из карманов исчезают деньги))
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21.05.2021 21:14 Ответить
А укакивающиеся тут хотели, чтобы его в СИЗО посадили, и он вышел бы через день под залог и свалил? Читаем УК и УПК УКраины, а потом портим воздух. Домашний арест это в данном случае это адекватная мера. И суд по мере пресечения, а не по сути. Так что порохоботы могут жопы не рвать.
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21.05.2021 22:49 Ответить
другого решения и быть не могло, если вспомнить, что ВСЕ каналы мертвечука топили за зеленского--мертвечук не сидит, а зебилу пиар)))

Зебил усилил группу левочкина-бойко-фирташа----ему выгодно во втором туре быть с бойко. а не с Порохом---надеется, что патриоты тогда проголосуют за него)))

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22.05.2021 01:09 Ответить
Проїзджаю досить часто повз заправку мертвечука "GLUSCO" так вона після накладення на нього "санкцій" не працювала два тижні - вчора їхав вже все ОК працює! Лохторат потішили а "бізнес" кацапського прихвостня судячи по цьому прикладу процвітає! Ось вам і відповідь чому ЗЕ-слуги кацапські вигадали ці санкції а не як в нормальних країнах для злочинців камера з небом к клітинку!!!
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22.05.2021 08:03 Ответить
да здравствует ЗЕленый суд! самый безопасный и уютный для сепаров и предателей суд в мире!
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22.05.2021 13:03 Ответить
 
 