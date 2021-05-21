Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, рассмотрев апелляции на избрание Печерским судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.