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Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відповідне рішення суд виніс у п'ятницю, розглянувши апеляції на обрання Печерським судом Києва запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також читайте: 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Привет, зебоб. Вот вывод таки ты сделал правильный. Не полностью, частично, но движение идет в верном направлении. Можешь ведь, когда хочешь. Пороха надо таки возвращать. Только вот сидеть придется и зеленскому и медведчуку. Вот теперь верно.
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21.05.2021 17:44
+14
Тому що треба повертати Порошенка в президентське крісло. При ньому Медведчук точно буде сидіти в тюрмі, як сидів в 2014-2019 роках, петики підтвердять цей факт.
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21.05.2021 17:34
+13
Сказал до конца, значит до конца. Зебобики, и все-таки, почему медведчук не в тюрьме, ась?
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21.05.2021 17:29
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Икрой отравится . Обвинят Украину . Апелляционный суд оставил меру пресечения нардепу Медведчуку без изменений - круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3055
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21.05.2021 17:29 Відповісти
))))шо снова не посадили?
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21.05.2021 17:29 Відповісти
Кто ж его посадит? Оно же, лишнехромосомное!
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21.05.2021 17:34 Відповісти
следующий будет Моника -ЗЕ....
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21.05.2021 17:43 Відповісти
73% не дадут обидеть бубочку!
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21.05.2021 18:01 Відповісти
Так они хрен его и посадят, надо не забывать, кто у нас президент?
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21.05.2021 22:33 Відповісти
Сказал до конца, значит до конца. Зебобики, и все-таки, почему медведчук не в тюрьме, ась?
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21.05.2021 17:29 Відповісти
Порох не дозволяє !!!)))
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21.05.2021 17:33 Відповісти
Тому що треба повертати Порошенка в президентське крісло. При ньому Медведчук точно буде сидіти в тюрмі, як сидів в 2014-2019 роках, петики підтвердять цей факт.
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21.05.2021 17:34 Відповісти
З полегшенням,недолуге !!!)))
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21.05.2021 17:35 Відповісти
Тоесть то, что зеленский трепло ты уже принял как факт? А в 14-19 году он хотя бы депутатомне был, как при клоуне.
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21.05.2021 17:43 Відповісти
Привет, зебоб. Вот вывод таки ты сделал правильный. Не полностью, частично, но движение идет в верном направлении. Можешь ведь, когда хочешь. Пороха надо таки возвращать. Только вот сидеть придется и зеленскому и медведчуку. Вот теперь верно.
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21.05.2021 17:44 Відповісти
За 6 лет при порохе Медведчук чувствовал себя замечательно и его каналы работали с 2014 по 2021 год, готовь методичку порохобот)))
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21.05.2021 23:48 Відповісти
Брешеш! За 60 років! З 1914 року!
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22.05.2021 12:35 Відповісти
Нет, дурачок это порох будет сидить, а не медведчук. Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 4711
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07.07.2021 17:09 Відповісти
не-не, валенок зеленый. Ни медведчук(к сожалению), ни Порох(к счастью) не сядут. Сядет клоун(и это правильно). Надолго. Но кто знает, может ему понравится...
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07.07.2021 17:12 Відповісти
тонко )))
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21.05.2021 18:59 Відповісти
Це все, зелене уйпище, що ти побачив в країні за 2014-19 рр?
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21.05.2021 20:19 Відповісти
А где его дом ? Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2577
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21.05.2021 17:32 Відповісти
А Вы хитры
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21.05.2021 17:33 Відповісти
Даже в Крыму имеется.
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21.05.2021 17:34 Відповісти
Значит БОМЖ, без определённого места жительства! =)
А вот в обезьяннике, был бы уже не БОМЖем, факт!
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21.05.2021 17:41 Відповісти
Его дом- тюрьма
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21.05.2021 17:38 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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21.05.2021 17:32 Відповісти
там оксанка-некрофил уже подкоп роет ...на Сумы Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5822
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5937
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21.05.2021 17:39 Відповісти
Отравить крысидом или НОВИЧКОМ.
Позычить у путина...
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21.05.2021 17:35 Відповісти
... а это еще посмотрим даст Бог - и нападут угрызения, и траванется))
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21.05.2021 17:52 Відповісти
Да ну, путин же его кум, не даст он травонуть своего кума.
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21.05.2021 22:38 Відповісти
суров суд )))
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21.05.2021 17:36 Відповісти
Український суд ,самий гуманний та доброчесний суд в світі !!!)))
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21.05.2021 17:37 Відповісти
Суд 31 мая огласит решение по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата райсовета( он сепар предатель депутат райсовета? ведь война уже шла полным ходом, оккупанты захватили Крым и зашли открыто на Донбасс, всё корректировал кум Медведчук, можете сослаться на юриста Портного, который со своими законами прав ,но не в годы войны, в годы войны работать должны другие законы ,а если власть подыгрывает, то мировая общественность считает, что в Украине обычный внутренний Гражданский конфликт.
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21.05.2021 17:40 Відповісти
Да ладно уже...пресс-конференция осла прошла...порция пиара зебилам в глаза вылита....можно отпускать...😁
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21.05.2021 17:40 Відповісти
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 2272
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21.05.2021 17:45 Відповісти
Шото у него морда лица какая-то мертвая,не к добру)...
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21.05.2021 17:45 Відповісти
этот Кащик переживет Осла.
Точно ! Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7362
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21.05.2021 18:15 Відповісти
А-ани сядут в кабриолет
И уедут куда-нибудь
В офшорах их больше нет
Забудь-забудь...

А в Гондурасе не рады им
На Гималаи пора туда
Там клёвый пилигримм
Сюда-СУДА!!!
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21.05.2021 18:40 Відповісти
Так,мармиза у мертветчука не зовсім"таво,етава" довольна. Ну як же ж,замість того,щоби сидіти у VIP камері якогось із київських СІЗО і прославлятися у козломордівських ЗМІ у якості "узника совести преследуемого и издевающимися над ним,бедным, жидо-фашистскими нацистами" ну і так надалі у дусі скабєєвой і Мао Дзе соловейчика. А так доводиться сидіти вдома,як безрідному дворнязі Цюцькові на ланцюгу , без ніякого ореолу великомученика.І кум скоро за нього забуде.Залишається одне: навчитися гавкати і чекати справедливого вироку суду.
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21.05.2021 19:07 Відповісти
Кто знает: А у евреев, кумовья бывают?
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21.05.2021 17:50 Відповісти
Не у евреев, а у жидов.

ЗЕ такой же еврей, как и украинец.
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21.05.2021 17:55 Відповісти
Ну как так можно,жидов теперь низя называть таковыми)))
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21.05.2021 19:15 Відповісти
Жидов можно. Сами евреи манкуртов типа ЗЕ называют жидами.
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21.05.2021 20:33 Відповісти
домашний арест в пределах Киевской области...так в решении суда сказано.
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21.05.2021 17:51 Відповісти
ссылку можно на решение?
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21.05.2021 17:53 Відповісти
Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно. Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора

https://interfax.com.ua/news/general/743799.html
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21.05.2021 18:07 Відповісти
Просто ужасно жесткое наказание за госизмену. Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 9171

Вот была бы у Медвечука походка не та, то мог бы огрести 500 дней в СИЗО.
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21.05.2021 17:54 Відповісти
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 9949
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21.05.2021 17:58 Відповісти
Верно! Такие как еврей в кацапской косоворотке с продажной кацапской политикой капитуляции явно не подходят на высшие должности в Украинкой державе..
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21.05.2021 18:42 Відповісти
Свободу Виктору Владимировичу!
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21.05.2021 18:00 Відповісти
какую еще большую свободу ?

из дворца в чистое поле выгнать ? Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 7345
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21.05.2021 18:18 Відповісти
свободу этому передасту от чего? от оксаны? от Украины? от жизни?
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21.05.2021 18:22 Відповісти
Держзрада и домашний арест,судьи красавы,выдайте им премию,пусть отдохнут на дубайских виллах.
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21.05.2021 18:05 Відповісти
***
- Кацман, вы чего это нарушили подписку о невыезде?
- Та здрасьте вам...я никуда и не выезжал....я пешком..)))
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21.05.2021 18:06 Відповісти
"герой", достойный тяжелой тюрьмы, будет дома кушать блины.... с икрой.
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21.05.2021 18:14 Відповісти
хоч щось приємне на сьогодні
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21.05.2021 18:15 Відповісти
что не сняли подозрения в госизмене ?

и на том судьям спасибо Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 533
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21.05.2021 18:19 Відповісти
Да нехрена приятного здесь нету, на нары надо было его загнать, а не под домашний арест.
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21.05.2021 18:36 Відповісти
"Хорошо" у вас получается, за госизмену круглосуточный домашний арест. Будет он дома кайфовать и горя не знать. Вот по этому, можно уже предположить, что ничего серьёзного с ним не случится. Посидит дома с семьёй, побухает, а потом его просто сделают вообще невинным, мол извините - ошибочка вышла. Клоун хорошую постановку придумал для него. БРАВО ГОСПОДА!!!
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21.05.2021 18:31 Відповісти
вы клопы зебильные вам не надоело человека грязью поливать
на себя посмотрите идиоты
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21.05.2021 18:34 Відповісти
В любой цивилизованной стране мира такая **** и ПАДАЛЬ уже давно болтался бы на фонаре ногами к верху.
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21.05.2021 18:34 Відповісти
Это очередной цирк никто его не посадит
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21.05.2021 18:40 Відповісти
Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 6177
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21.05.2021 19:35 Відповісти
******* цирк.
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21.05.2021 19:48 Відповісти
Должен самоубится при загадочных обстоятельствах-и тогда я начну уважать Зеленского. При коррумпированности нашего суда,надежда только на СБУ. Правда СБУ еще более коррумпированно. В общем смотим очередное еврейское кино при котором у украинцев из карманов исчезают деньги))
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21.05.2021 21:14 Відповісти
А укакивающиеся тут хотели, чтобы его в СИЗО посадили, и он вышел бы через день под залог и свалил? Читаем УК и УПК УКраины, а потом портим воздух. Домашний арест это в данном случае это адекватная мера. И суд по мере пресечения, а не по сути. Так что порохоботы могут жопы не рвать.
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21.05.2021 22:49 Відповісти
другого решения и быть не могло, если вспомнить, что ВСЕ каналы мертвечука топили за зеленского--мертвечук не сидит, а зебилу пиар)))

Зебил усилил группу левочкина-бойко-фирташа----ему выгодно во втором туре быть с бойко. а не с Порохом---надеется, что патриоты тогда проголосуют за него)))

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22.05.2021 01:09 Відповісти
Проїзджаю досить часто повз заправку мертвечука "GLUSCO" так вона після накладення на нього "санкцій" не працювала два тижні - вчора їхав вже все ОК працює! Лохторат потішили а "бізнес" кацапського прихвостня судячи по цьому прикладу процвітає! Ось вам і відповідь чому ЗЕ-слуги кацапські вигадали ці санкції а не як в нормальних країнах для злочинців камера з небом к клітинку!!!
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22.05.2021 08:03 Відповісти
да здравствует ЗЕленый суд! самый безопасный и уютный для сепаров и предателей суд в мире!
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22.05.2021 13:03 Відповісти
 
 