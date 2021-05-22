Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відповідне рішення суд виніс у п'ятницю, розглянувши апеляції на обрання Печерським судом Києва запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.