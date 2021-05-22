Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
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Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Відповідне рішення суд виніс у п'ятницю, розглянувши апеляції на обрання Печерським судом Києва запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
А вот в обезьяннике, был бы уже не БОМЖем, факт!
Позычить у путина...
Точно !
И уедут куда-нибудь
В офшорах их больше нет
Забудь-забудь...
А в Гондурасе не рады им
На Гималаи пора туда
Там клёвый пилигримм
Сюда-СУДА!!!
ЗЕ такой же еврей, как и украинец.
https://interfax.com.ua/news/general/743799.html
Вот была бы у Медвечука походка не та, то мог бы огрести 500 дней в СИЗО.
из дворца в чистое поле выгнать ?
- Кацман, вы чего это нарушили подписку о невыезде?
- Та здрасьте вам...я никуда и не выезжал....я пешком..)))
и на том судьям спасибо
на себя посмотрите идиоты
Зебил усилил группу левочкина-бойко-фирташа----ему выгодно во втором туре быть с бойко. а не с Порохом---надеется, что патриоты тогда проголосуют за него)))