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Новини Політика України
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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) Денис Шмигаль (2701)

Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі відповів Шмигалю:

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі у фейсбуці.

"Я не буду коментувати тези Дениса Шмигаля, тому що всі українці самі прекрасно знають, хто який вплив має в Україні. Але у мене тільки одне питання до прем’єр-міністра України: пан Шмигаль завтра забере звідти українських моряків, які ось уже сім місяців абсолютно незаконно арештовані і тужать у грузинській в’язниці? Обговорював він це питання із владою Грузії, яка фальсифікувала вибори і незаконно утримує владу? Якщо він це зробив, то я готовий проковтнути будь-яку образу і йому аплодувати", - написав Саакашвілі.

Також експрезидент пообіцяв активну участь у політичному житті Грузії.

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"Я не тільки буду активно втручатися у референдум щодо дострокових парламентських виборів цієї осені, але буду очолювати нашу кампанію, яка прибере з Грузії цю владу, і ніхто мені у цьому не указ. І ніхто не може мене у цьому обмежити як регіонального лідера і як громадянина України, котра є демократичною державою. Тим більше новачки в українській політиці мені точно не радники", - підкреслив політик.

Нагадуємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Грузії заявив, що Міхеіл Саакашвілі "обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.

Саакашвілі відповів Шмигалю: Новачки в українській політиці мені не радники 01
Саакашвілі відповів Шмигалю: Новачки в українській політиці мені не радники 02

Також читайте: Саакашвілі відповів Марченкові: "Дешева козявка, що прокралась, і нікчема"
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Топ коментарі
+19
ага.. крыш в Киеве много.. есть где побегать..
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03.06.2021 21:48
+9
Все боятся Михо.
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03.06.2021 21:46
+7
пауки на Банковой..в #ОПе
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03.06.2021 21:50
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Все боятся Михо.
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03.06.2021 21:46 Відповісти
ага.. крыш в Киеве много.. есть где побегать..
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03.06.2021 21:48 Відповісти
тут швили прав, мыгаль-кусок гавна
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04.06.2021 12:14 Відповісти
шрек баблокат::...Твое ага доказывает твое кацапское иа иа иа)))
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04.06.2021 13:26 Відповісти
нормального человека Антоном не назовут..
еще один Саака/любитель переживает за Михуила Передозовича..
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Тебе свойственно громко орать иа иа иа))))
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04.06.2021 14:10 Відповісти
Как прошлогоднего снега.
Цензор имеет болезненную, на уровне шизофрении любовь к этому убогому. Поэтому не буду коментировать высеры Карлсона, что-бы не забанили.
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04.06.2021 11:33 Відповісти
пауки в банке...... трёхлитровой.....
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03.06.2021 21:48 Відповісти
пауки на Банковой..в #ОПе
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03.06.2021 21:50 Відповісти
льоня-космос теж під дурника косив..Що не завадило йому грошенят зістригти з лохів киян на 9 життів наперед і умотати в Грузію з шмарою. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 762
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03.06.2021 21:49 Відповісти
Безнаказанность и вседозволенность вас делает быдлом.
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03.06.2021 21:50 Відповісти
Всё отличие между ними в том, что у Михо на спине пропеллер, а Шмыгаль сам пропеллер в спине Ахметки. Или ниже спины. А какая разница? Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 8118
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03.06.2021 21:52 Відповісти
)))))))
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04.06.2021 08:01 Відповісти
Чмигаль пропеллер Ахметки, спереди спины
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04.06.2021 13:00 Відповісти
Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 2205
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03.06.2021 21:53 Відповісти
хам
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03.06.2021 21:59 Відповісти
Зебилы даже свой мозг пытаются напрягать через дупу. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 1028
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03.06.2021 22:09 Відповісти
Ну нет у зебанутых мозга, стоит только послушать, что несут эти идиоты.
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04.06.2021 11:38 Відповісти
Шмыгаль Барыга?
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03.06.2021 22:04 Відповісти
Причем зебнуттый!
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03.06.2021 22:20 Відповісти
михо боец!....молодец!
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03.06.2021 22:04 Відповісти
Против овец!
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03.06.2021 22:21 Відповісти
а где его победы ?
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03.06.2021 22:24 Відповісти
красавица Аджария!..это песня! Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 9800
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03.06.2021 22:35 Відповісти
а он тут при чём ?
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03.06.2021 22:43 Відповісти
при всем..абхазию такой же сделать вот не успел...муфлоны винторогие налетели, отяпали.. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 7913
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03.06.2021 22:56 Відповісти
татишо Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 3467 в 90-му хотів?
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04.06.2021 08:04 Відповісти
А не слышали про местного аджарского царька Абашидзе который хотел устроить из Аджарии вторую Абхазию. Его менты уже поставили блокпосты и перекрыли дороги на Грузию, по которым шёл спецназ Саакашвили. Но РФ тогда дала заднюю и забрала к себе Абашизде и Аджария не повторила судьбу Абхазии
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03.06.2021 23:48 Відповісти
Аджарію кацапи через Турцію хотіли хапнути?
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04.06.2021 08:05 Відповісти
Ты на карту смотрел? Столица Аджарии портовый город Батуми
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05.06.2021 23:01 Відповісти
Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 3218
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05.06.2021 23:19 Відповісти
клоун ти руснявий)
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05.06.2021 23:20 Відповісти
І що тобі не зрозуміло, ти не бачиш чорне море, не знаєш чий там флот. При чому тут сухопутний кордон з Туреччиною, якби РФ висадилася в Батумі, чи ти не чув про кораблі
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05.06.2021 23:37 Відповісти
этот Шмыгаль не то шо новичьок он просто тупой как сибирский валянок.
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03.06.2021 22:05 Відповісти
Это министр всех министров вообще непонятно чем занимается ...давно пора гнать за такие провалы в экономике и развал страны а оно стдит и воображает себя гением нации...
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03.06.2021 22:12 Відповісти
Топи этих коррупционеров Михо!!!!😁😁😁
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03.06.2021 22:12 Відповісти
А на что он лично сам живёт ?
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03.06.2021 22:25 Відповісти
20 000 баксов на місяць йому заніхєра платять.
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03.06.2021 22:32 Відповісти
Плюс полюбасу дали внеконкурентный источник сосания бюджетных денег.
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03.06.2021 22:38 Відповісти
как это за нехе ра? закрыли рот,что бы на Зелю не открывал. за Чмигаля ему не заплатили.
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04.06.2021 13:03 Відповісти
Скромная зарплата советника президента 😁😁😁
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03.06.2021 23:43 Відповісти
жабагадюкинг
что то что то дерьмо. одно засохшее, другое еще свежее
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03.06.2021 22:17 Відповісти
во...карлсона за пропеллер задели Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 1242
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03.06.2021 22:20 Відповісти
Міхо нагадав зелені хто є хто Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 4562 .
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03.06.2021 22:28 Відповісти
Пусть чебурек в Грузию съездит, а там посмотрим, что ему напомнят....
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04.06.2021 10:02 Відповісти
Молодец Миша, так его - так, а то выискался шмыгашонок и качает свои права, на путина наверное работает, а не на Украину.
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03.06.2021 22:29 Відповісти
....а то выискался шмыгашонок и качает свои права

и каким же способом он "выискался" ?

Может его таки туда "выискал" тот самый чувак, которого этот маймуна веришвило сделал президентом ?
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03.06.2021 22:41 Відповісти
а если новичок в галстуке?
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03.06.2021 22:33 Відповісти
Лєнка в ОП прийде і порядок наведе.
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03.06.2021 22:53 Відповісти
Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 325
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03.06.2021 22:59 Відповісти
Все вы новички токсичные
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03.06.2021 23:06 Відповісти
во всем виноват Саакашвилли, НАТО и Госдеп
да здравствует мудрый товарищ Шмыгаль
Зробимо їх разом
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03.06.2021 23:12 Відповісти
Этот идиот открыто заявляет, что будучи гражданином Украины, он собирается вмешиваться в грузинские выборы? Это точно нормально?
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03.06.2021 23:27 Відповісти
А называя Лукашенко диктатором и вводя санкции не вмешиваемся ли мы в дела "независимой" Белоруси, да и Путина любят 80 % россиян, а мы его ****** называем, надо быть толерантнее, ну как Европа- выражать обеспокоенность
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03.06.2021 23:56 Відповісти
главное что называя тебя набутылочником мы не ошибаемся ни на 1% Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 6435
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04.06.2021 01:01 Відповісти
Не ищи у других бутылку, сначала вынь из задницы свою
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04.06.2021 01:57 Відповісти
Понимаешь ли в чем дело? БССР и Рашка не являются ни друзьями, ни союзниками (это я мягко сказал). Путин-***** - это официальная позиция нашего государства. И тем не менее нет, в выборы мы там не вмешиваемся и не собираемся. А Грузия - наш друг и союзник. Разницу улавливаешь?
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04.06.2021 07:16 Відповісти
Так и Германия наш "друг" и союзник, недавно ещё раз отказалась предоставить нам оружие, но не отказывается достраивать СП-2. Есть слова, а есть дела. Президент Ющенко ездил поддерживать Грузию в 2008 и предоставил ей военно-техническую помощь. Какую же поддержку оказала новая власть Грузии нашей стране, может конечно они были заняты приглашая в 2019 году российских депутатов и усаживая их в кресло спикера парламента.
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05.06.2021 23:25 Відповісти
Как ты сюда умудрился Германию приплести? Германия даже для стран ЕС так себе союзник. Ну а Грузия ВСЕГДА нас поддерживала на международной арене. Кстати, напомню, что ассоциацию Грузия получила вместе с нами уже при Порошенко, т.е. тогда, когда Сракашвили уже и след простыл. Не удивляет?
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06.06.2021 00:33 Відповісти
Германия экономический лидер ЕС, член НАТО, на её территории располагается крупнейший контингент США. Твоё "Германия даже для стран ЕС так себе союзник" не выдерживает никакой критики, это скорее США для ЕС временный союзник.
А вопрос о ассоциации с ЕС, надо разделить на две части, политический, да она нужна нам как и Грузии, это путь к европейским рынкам и стандартам. Часть вторая, экономическая, те квоты которые нам дал ЕС дискриминационные и нам не выгодны, не даром лидером экспорта($7,1 млрд) и импорта ($8,3 млрд) Украины (2020) является Китай, а не ЕС

А про поддержку Украины заявляют много стран, но оружие и инструкторов нам предоставила только США, Канада, Великобритания, а Грузинские власти только бубнят про евроатлантический выбор, а по факту принимают на высшем уровне депутатов оккупантов и благоприятствуют российским туристам
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06.06.2021 02:18 Відповісти
этот чебурек считает себя влиятельным лицом в украинской политике? Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2757 Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 857
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04.06.2021 01:00 Відповісти
і має рацію... Ніхто з цим куском лайна не хоче мати справу, використаний презерватив, що купили та перепродали, поюзали та утримують як повію по виклику.
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04.06.2021 13:49 Відповісти
Міг би сказати не "новички", а "дурачки".
Делікатний.
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04.06.2021 09:43 Відповісти
Смотри не стань новичком в грузинской тюрьме....
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04.06.2021 09:59 Відповісти
Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2875Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 1747Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 9351Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2505
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04.06.2021 10:07 Відповісти
Петрушина бригада тут, как тут.. Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 698
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04.06.2021 12:39 Відповісти
Обое - рябое! Михо честно помалкивает ,а пианист отстегивает ему на пропитание. Премьер ждет ,когда его начнут менять и лишь изредка подает признаки жизни. На сцене блистает квартальный гений ,массовка играет свиту.
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04.06.2021 12:43 Відповісти
Саакашвили бояться все черти в украинской раде))))
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04.06.2021 13:32 Відповісти
 
 