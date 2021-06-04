Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про нього.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі у фейсбуці.
"Я не буду коментувати тези Дениса Шмигаля, тому що всі українці самі прекрасно знають, хто який вплив має в Україні. Але у мене тільки одне питання до прем’єр-міністра України: пан Шмигаль завтра забере звідти українських моряків, які ось уже сім місяців абсолютно незаконно арештовані і тужать у грузинській в’язниці? Обговорював він це питання із владою Грузії, яка фальсифікувала вибори і незаконно утримує владу? Якщо він це зробив, то я готовий проковтнути будь-яку образу і йому аплодувати", - написав Саакашвілі.
Також експрезидент пообіцяв активну участь у політичному житті Грузії.
"Я не тільки буду активно втручатися у референдум щодо дострокових парламентських виборів цієї осені, але буду очолювати нашу кампанію, яка прибере з Грузії цю владу, і ніхто мені у цьому не указ. І ніхто не може мене у цьому обмежити як регіонального лідера і як громадянина України, котра є демократичною державою. Тим більше новачки в українській політиці мені точно не радники", - підкреслив політик.
Нагадуємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Грузії заявив, що Міхеіл Саакашвілі "обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.
Будь ласка, зачекайте...
еще один Саака/любитель переживает за Михуила Передозовича..
Цензор имеет болезненную, на уровне шизофрении любовь к этому убогому. Поэтому не буду коментировать высеры Карлсона, что-бы не забанили.
киянна 9 життів наперед і умотати в Грузію з шмарою.
что то что то дерьмо. одно засохшее, другое еще свежее
и каким же способом он "выискался" ?
Может его таки туда "выискал" тот самый чувак, которого этот маймуна веришвило сделал президентом ?
да здравствует мудрый товарищ Шмыгаль
Зробимо їх разом
А вопрос о ассоциации с ЕС, надо разделить на две части, политический, да она нужна нам как и Грузии, это путь к европейским рынкам и стандартам. Часть вторая, экономическая, те квоты которые нам дал ЕС дискриминационные и нам не выгодны, не даром лидером экспорта($7,1 млрд) и импорта ($8,3 млрд) Украины (2020) является Китай, а не ЕС
А про поддержку Украины заявляют много стран, но оружие и инструкторов нам предоставила только США, Канада, Великобритания, а Грузинские власти только бубнят про евроатлантический выбор, а по факту принимают на высшем уровне депутатов оккупантов и благоприятствуют российским туристам
Делікатний.