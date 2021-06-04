Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ"
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Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о нем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Фейсбук.
"Я не буду комментировать тезисы Дениса Шмыгаля, потому что все украинцы сами прекрасно знают, кто какое влияние имеет в Украине. Но у меня только один вопрос к премьер-министру Украины: Господин Шмыгаль завтра заберет оттуда украинских моряков, которые вот уже 7 месяцев абсолютно незаконно арестованы и томятся в грузинской тюрьме? Обговаривал ли он этот вопрос с властями Грузии, которые фальсифицировали выборы и незаконно удерживают власть? Если он это сделал, то я готов проглотить любую обиду и ему аплодировать", - написал Саакашвили.
Также экс-президент пообещал активно участвовать в политической жизни Грузии.
"Я не только буду активно вмешиваться в референдум по досрочным парламентским выборам этой осенью, но буду возглавлять нашу кампанию, которая уберет из Грузии эту власть и никто мне в этом не указ. И никто не может меня в этом ограничить как регионального лидера и как гражданина Украины, которая является демократическим государством. Тем более новички в украинской политике мне не указ", - подчеркнул политик.
Напоминаем, премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Грузию заявил, что Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.
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еще один Саака/любитель переживает за Михуила Передозовича..
Цензор имеет болезненную, на уровне шизофрении любовь к этому убогому. Поэтому не буду коментировать высеры Карлсона, что-бы не забанили.
киянна 9 життів наперед і умотати в Грузію з шмарою.
что то что то дерьмо. одно засохшее, другое еще свежее
и каким же способом он "выискался" ?
Может его таки туда "выискал" тот самый чувак, которого этот маймуна веришвило сделал президентом ?
да здравствует мудрый товарищ Шмыгаль
Зробимо їх разом
А вопрос о ассоциации с ЕС, надо разделить на две части, политический, да она нужна нам как и Грузии, это путь к европейским рынкам и стандартам. Часть вторая, экономическая, те квоты которые нам дал ЕС дискриминационные и нам не выгодны, не даром лидером экспорта($7,1 млрд) и импорта ($8,3 млрд) Украины (2020) является Китай, а не ЕС
А про поддержку Украины заявляют много стран, но оружие и инструкторов нам предоставила только США, Канада, Великобритания, а Грузинские власти только бубнят про евроатлантический выбор, а по факту принимают на высшем уровне депутатов оккупантов и благоприятствуют российским туристам
Делікатний.