Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ"

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о нем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Фейсбук.

"Я не буду комментировать тезисы Дениса Шмыгаля, потому что все украинцы сами прекрасно знают, кто какое влияние имеет в Украине. Но у меня только один вопрос к премьер-министру Украины: Господин Шмыгаль завтра заберет оттуда украинских моряков, которые вот уже 7 месяцев абсолютно незаконно арестованы и томятся в грузинской тюрьме? Обговаривал ли он этот вопрос с властями Грузии, которые фальсифицировали выборы и незаконно удерживают власть? Если он это сделал, то я готов проглотить любую обиду и ему аплодировать", - написал Саакашвили.

Также экс-президент пообещал активно участвовать в политической жизни Грузии.

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"Я не только буду активно вмешиваться в референдум по досрочным парламентским выборам этой осенью, но буду возглавлять нашу кампанию, которая уберет из Грузии эту власть и никто мне в этом не указ. И никто не может меня в этом ограничить как регионального лидера и как гражданина Украины, которая является демократическим государством. Тем более новички в украинской политике мне не указ", - подчеркнул политик.

Напоминаем, премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Грузию заявил, что Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.









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