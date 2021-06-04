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Новости Политика Украины
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Грузия (4339) Саакашвили (3303) Шмыгаль Денис (2321)

Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саакашвили ответил Шмыгалю:

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о нем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Саакашвили в Фейсбук.

"Я не буду комментировать тезисы Дениса Шмыгаля, потому что все украинцы сами прекрасно знают, кто какое влияние имеет в Украине. Но у меня только один вопрос к премьер-министру Украины: Господин Шмыгаль завтра заберет оттуда украинских моряков, которые вот уже 7 месяцев абсолютно незаконно арестованы и томятся в грузинской тюрьме? Обговаривал ли он этот вопрос с властями Грузии, которые фальсифицировали выборы и незаконно удерживают власть? Если он это сделал, то я готов проглотить любую обиду и ему аплодировать", - написал Саакашвили.

Также экс-президент пообещал активно участвовать в политической жизни Грузии.

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"Я не только буду активно вмешиваться в референдум по досрочным парламентским выборам этой осенью, но буду возглавлять нашу кампанию, которая уберет из Грузии эту власть и никто мне в этом не указ. И никто не может меня в этом ограничить как регионального лидера и как гражданина Украины, которая является демократическим государством. Тем более новички в украинской политике мне не указ", - подчеркнул политик.

Напоминаем, премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Грузию заявил, что Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.

Саакашвили ответил Шмыгалю: Новички в украинской политике мне не указ 01
Саакашвили ответил Шмыгалю: Новички в украинской политике мне не указ 02

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
ага.. крыш в Киеве много.. есть где побегать..
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03.06.2021 21:48
+9
Все боятся Михо.
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03.06.2021 21:46
+7
пауки на Банковой..в #ОПе
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03.06.2021 21:50
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Все боятся Михо.
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03.06.2021 21:46 Ответить
ага.. крыш в Киеве много.. есть где побегать..
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03.06.2021 21:48 Ответить
тут швили прав, мыгаль-кусок гавна
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04.06.2021 12:14 Ответить
шрек баблокат::...Твое ага доказывает твое кацапское иа иа иа)))
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04.06.2021 13:26 Ответить
нормального человека Антоном не назовут..
еще один Саака/любитель переживает за Михуила Передозовича..
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04.06.2021 13:34 Ответить
Тебе свойственно громко орать иа иа иа))))
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04.06.2021 14:10 Ответить
Как прошлогоднего снега.
Цензор имеет болезненную, на уровне шизофрении любовь к этому убогому. Поэтому не буду коментировать высеры Карлсона, что-бы не забанили.
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04.06.2021 11:33 Ответить
пауки в банке...... трёхлитровой.....
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03.06.2021 21:48 Ответить
пауки на Банковой..в #ОПе
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03.06.2021 21:50 Ответить
льоня-космос теж під дурника косив..Що не завадило йому грошенят зістригти з лохів киян на 9 життів наперед і умотати в Грузію з шмарою. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 762
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03.06.2021 21:49 Ответить
Безнаказанность и вседозволенность вас делает быдлом.
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03.06.2021 21:50 Ответить
Всё отличие между ними в том, что у Михо на спине пропеллер, а Шмыгаль сам пропеллер в спине Ахметки. Или ниже спины. А какая разница? Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 8118
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03.06.2021 21:52 Ответить
)))))))
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04.06.2021 08:01 Ответить
Чмигаль пропеллер Ахметки, спереди спины
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04.06.2021 13:00 Ответить
Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 2205
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03.06.2021 21:53 Ответить
хам
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03.06.2021 21:59 Ответить
Зебилы даже свой мозг пытаются напрягать через дупу. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 1028
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03.06.2021 22:09 Ответить
Ну нет у зебанутых мозга, стоит только послушать, что несут эти идиоты.
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04.06.2021 11:38 Ответить
Шмыгаль Барыга?
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03.06.2021 22:04 Ответить
Причем зебнуттый!
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03.06.2021 22:20 Ответить
михо боец!....молодец!
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03.06.2021 22:04 Ответить
Против овец!
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03.06.2021 22:21 Ответить
а где его победы ?
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03.06.2021 22:24 Ответить
красавица Аджария!..это песня! Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 9800
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03.06.2021 22:35 Ответить
а он тут при чём ?
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03.06.2021 22:43 Ответить
при всем..абхазию такой же сделать вот не успел...муфлоны винторогие налетели, отяпали.. Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 7913
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03.06.2021 22:56 Ответить
татишо Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 3467 в 90-му хотів?
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04.06.2021 08:04 Ответить
А не слышали про местного аджарского царька Абашидзе который хотел устроить из Аджарии вторую Абхазию. Его менты уже поставили блокпосты и перекрыли дороги на Грузию, по которым шёл спецназ Саакашвили. Но РФ тогда дала заднюю и забрала к себе Абашизде и Аджария не повторила судьбу Абхазии
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03.06.2021 23:48 Ответить
Аджарію кацапи через Турцію хотіли хапнути?
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04.06.2021 08:05 Ответить
Ты на карту смотрел? Столица Аджарии портовый город Батуми
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05.06.2021 23:01 Ответить
Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 3218
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05.06.2021 23:19 Ответить
клоун ти руснявий)
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05.06.2021 23:20 Ответить
І що тобі не зрозуміло, ти не бачиш чорне море, не знаєш чий там флот. При чому тут сухопутний кордон з Туреччиною, якби РФ висадилася в Батумі, чи ти не чув про кораблі
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05.06.2021 23:37 Ответить
этот Шмыгаль не то шо новичьок он просто тупой как сибирский валянок.
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03.06.2021 22:05 Ответить
Это министр всех министров вообще непонятно чем занимается ...давно пора гнать за такие провалы в экономике и развал страны а оно стдит и воображает себя гением нации...
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03.06.2021 22:12 Ответить
Топи этих коррупционеров Михо!!!!😁😁😁
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03.06.2021 22:12 Ответить
А на что он лично сам живёт ?
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03.06.2021 22:25 Ответить
20 000 баксов на місяць йому заніхєра платять.
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03.06.2021 22:32 Ответить
Плюс полюбасу дали внеконкурентный источник сосания бюджетных денег.
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03.06.2021 22:38 Ответить
как это за нехе ра? закрыли рот,что бы на Зелю не открывал. за Чмигаля ему не заплатили.
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04.06.2021 13:03 Ответить
Скромная зарплата советника президента 😁😁😁
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03.06.2021 23:43 Ответить
жабагадюкинг
что то что то дерьмо. одно засохшее, другое еще свежее
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03.06.2021 22:17 Ответить
во...карлсона за пропеллер задели Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 1242
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03.06.2021 22:20 Ответить
Міхо нагадав зелені хто є хто Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 4562 .
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03.06.2021 22:28 Ответить
Пусть чебурек в Грузию съездит, а там посмотрим, что ему напомнят....
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04.06.2021 10:02 Ответить
Молодец Миша, так его - так, а то выискался шмыгашонок и качает свои права, на путина наверное работает, а не на Украину.
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03.06.2021 22:29 Ответить
....а то выискался шмыгашонок и качает свои права

и каким же способом он "выискался" ?

Может его таки туда "выискал" тот самый чувак, которого этот маймуна веришвило сделал президентом ?
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03.06.2021 22:41 Ответить
а если новичок в галстуке?
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03.06.2021 22:33 Ответить
Лєнка в ОП прийде і порядок наведе.
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03.06.2021 22:53 Ответить
Саакашвили ответил Шмыгалю: "Новички в украинской политике мне не указ" - Цензор.НЕТ 325
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03.06.2021 22:59 Ответить
Все вы новички токсичные
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03.06.2021 23:06 Ответить
во всем виноват Саакашвилли, НАТО и Госдеп
да здравствует мудрый товарищ Шмыгаль
Зробимо їх разом
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03.06.2021 23:12 Ответить
Этот идиот открыто заявляет, что будучи гражданином Украины, он собирается вмешиваться в грузинские выборы? Это точно нормально?
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03.06.2021 23:27 Ответить
А называя Лукашенко диктатором и вводя санкции не вмешиваемся ли мы в дела "независимой" Белоруси, да и Путина любят 80 % россиян, а мы его ****** называем, надо быть толерантнее, ну как Европа- выражать обеспокоенность
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03.06.2021 23:56 Ответить
главное что называя тебя набутылочником мы не ошибаемся ни на 1% Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 6435
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04.06.2021 01:01 Ответить
Не ищи у других бутылку, сначала вынь из задницы свою
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04.06.2021 01:57 Ответить
Понимаешь ли в чем дело? БССР и Рашка не являются ни друзьями, ни союзниками (это я мягко сказал). Путин-***** - это официальная позиция нашего государства. И тем не менее нет, в выборы мы там не вмешиваемся и не собираемся. А Грузия - наш друг и союзник. Разницу улавливаешь?
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04.06.2021 07:16 Ответить
Так и Германия наш "друг" и союзник, недавно ещё раз отказалась предоставить нам оружие, но не отказывается достраивать СП-2. Есть слова, а есть дела. Президент Ющенко ездил поддерживать Грузию в 2008 и предоставил ей военно-техническую помощь. Какую же поддержку оказала новая власть Грузии нашей стране, может конечно они были заняты приглашая в 2019 году российских депутатов и усаживая их в кресло спикера парламента.
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05.06.2021 23:25 Ответить
Как ты сюда умудрился Германию приплести? Германия даже для стран ЕС так себе союзник. Ну а Грузия ВСЕГДА нас поддерживала на международной арене. Кстати, напомню, что ассоциацию Грузия получила вместе с нами уже при Порошенко, т.е. тогда, когда Сракашвили уже и след простыл. Не удивляет?
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06.06.2021 00:33 Ответить
Германия экономический лидер ЕС, член НАТО, на её территории располагается крупнейший контингент США. Твоё "Германия даже для стран ЕС так себе союзник" не выдерживает никакой критики, это скорее США для ЕС временный союзник.
А вопрос о ассоциации с ЕС, надо разделить на две части, политический, да она нужна нам как и Грузии, это путь к европейским рынкам и стандартам. Часть вторая, экономическая, те квоты которые нам дал ЕС дискриминационные и нам не выгодны, не даром лидером экспорта($7,1 млрд) и импорта ($8,3 млрд) Украины (2020) является Китай, а не ЕС

А про поддержку Украины заявляют много стран, но оружие и инструкторов нам предоставила только США, Канада, Великобритания, а Грузинские власти только бубнят про евроатлантический выбор, а по факту принимают на высшем уровне депутатов оккупантов и благоприятствуют российским туристам
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06.06.2021 02:18 Ответить
этот чебурек считает себя влиятельным лицом в украинской политике? Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2757 Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 857
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04.06.2021 01:00 Ответить
і має рацію... Ніхто з цим куском лайна не хоче мати справу, використаний презерватив, що купили та перепродали, поюзали та утримують як повію по виклику.
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04.06.2021 13:49 Ответить
Міг би сказати не "новички", а "дурачки".
Делікатний.
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04.06.2021 09:43 Ответить
Смотри не стань новичком в грузинской тюрьме....
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04.06.2021 09:59 Ответить
Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2875Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 1747Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 9351Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 2505
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04.06.2021 10:07 Ответить
Петрушина бригада тут, как тут.. Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники" - Цензор.НЕТ 698
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04.06.2021 12:39 Ответить
Обое - рябое! Михо честно помалкивает ,а пианист отстегивает ему на пропитание. Премьер ждет ,когда его начнут менять и лишь изредка подает признаки жизни. На сцене блистает квартальный гений ,массовка играет свиту.
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04.06.2021 12:43 Ответить
Саакашвили бояться все черти в украинской раде))))
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04.06.2021 13:32 Ответить
 
 