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Новини Політика України
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Жоден чесний доброволець під санкції РНБО не потрапив, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жоден чесний доброволець під санкції РНБО не потрапив, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наполягає, що жоден доброволець, який захищав Україну, не потрапив у санкційні списки, якщо він не є фігурантом кримінальних розслідувань.

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ. При цьому Данілов посилався на доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яку той представив на засіданні РНБО.

"Жодна випадкова людина не може потрапити в санкційні списки. Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються, більш того, вони верифікуються не тільки на території України - вони верифікуються ще на території різних країн", - заявив Данілов.

Він додав, що в санкційних списках опинилися тільки люди, які вчинили ті чи інші злочини.

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"Що стосується саме 3 або 4 осіб, про яких йде мова. Один із них причетний до пограбування ювелірного магазину в Києві, де вбили охоронця. Ще один перебуває на сьогодні в СІЗО. І ще двоє осіб, про яких йдеться - вони сьогодні проходять по кримінальних справах. Ще раз підкреслюю: жодної випадкової людини в списках, які на сьогоднішній день затверджені Радою нацбезпеки та оборони, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка", - додав він.

Нагадаємо, раніше про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомив командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Троє чеченських добровольців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку СНБО як ворів у законі. З'ясувати, яким чином вони потрапили в санкційні списки, збирається і профільний комітет парламенту.
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Топ коментарі
+15
Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов - Цензор.НЕТ 3906
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04.06.2021 17:40
+13
Угу, особенно чеченские добровольцы из батальона Шейха Мансура не попали в списки...
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04.06.2021 17:29
+11
Что ни деятель от этой партии и прэзэдэнта то невероятный дурак!!!!
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04.06.2021 17:29
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Что ни деятель от этой партии и прэзэдэнта то невероятный дурак!!!!
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04.06.2021 17:29 Відповісти
Угу, особенно чеченские добровольцы из батальона Шейха Мансура не попали в списки...
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04.06.2021 17:29 Відповісти
Опальных кадыровско-путинской власти чеченцев по личной просьбе Рамзанчика в списки включили. Плюс Зеленский извинился перед Дыровым за то, что раньше их не включил.
А честному Данилову мы как всегда поверим.
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04.06.2021 17:40 Відповісти
Ой...
Що з такими говорити.
Будуть вам позови з європейських судів за наклепи.
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04.06.2021 17:30 Відповісти
Да хватит уже из своего ряженного СНБО небесную канцелярию лепить.
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04.06.2021 17:31 Відповісти
Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов - Цензор.НЕТ 3906
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04.06.2021 17:40 Відповісти
От цікаво...якщо коцапи накропали на чеченця, який воював за нас, якусь справу, то її враховує наше РНБО ???
Та і хіба їх можна характеризувати як ворів у законі ???
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04.06.2021 17:33 Відповісти
Это сказал честный Данилов?
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04.06.2021 17:36 Відповісти
Да-да. Только решает кто честный, а кто не очень. многократный уклонист, фигляр и и гарант по совместительству...
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04.06.2021 17:38 Відповісти
Паршивый членограй оскорблявший всех украинцев и Украину , снимавший трусы перед женщинами и детьми , подтанцовывавший «вагнеровцам» -террористам *****
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04.06.2021 19:38 Відповісти
В других странах проверются??
Я даже знаю эти страны...паРаша...беларуссия и армения...
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04.06.2021 17:39 Відповісти
Шо то я такое уже слышал......
Про Надьку дуру и минометы..... Про двери ОП...... Про захват власти Михо...... И тд
Есть решения судов?
При чем здесь решение СНБО о ворах в законе ? Эти подозреваетмые являются короноваными особами?
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04.06.2021 17:39 Відповісти
Як на мене, то чеченці мають їхати в Чечню і звільняти її від путінського васала Кадирова. Українці в Україні розберуться самі.
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04.06.2021 17:42 Відповісти
Go away russian pig!
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04.06.2021 17:58 Відповісти
З чеченцями я на сході пересікався, нормальні хлопці, а от що за гнида ти - велике питання.
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04.06.2021 18:07 Відповісти
і хто тобі, вєтєрінар данілов, повіре?
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04.06.2021 17:47 Відповісти
пока суд не доказал вину - человек...даже теоретически... считается честным...
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04.06.2021 17:54 Відповісти
я тут на полдня отвлекся у нас суды, мвд, прокуратуру уже совсем закрыли и теперь права человека СНБО раздает-забирает? сидящие в СИЗО подозреваемые - они еще не преступники. Че их депортировать - их нужно судить и либо садить либо опускать.
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04.06.2021 18:01 Відповісти
Пісдун...
В вас Ріфмастер просидів у в'язниці півтора рока.
Й досі триває надута справа, проти нього, дитячого лікаря та військового медика...
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04.06.2021 18:07 Відповісти
Я так розумію, з правами людини, Конституцією та й законом, в Україні - ВСЬО! У нас, тепер, навіть не як в сталинськом есесері суди-трійки, а просто - рішення РНБО!
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04.06.2021 18:11 Відповісти
Риторика и практика точно как в сталинские времена. Списки. Списки воров, в законе и без. Списки патриотов, настоящих и не очень. Списки врагов народа, теперь они называются олигархи. Кто в законе, а кто нет решает тройка, тьфу, ***, СНБО. А мудрый нарид как и прежде всецело поддерживает и одобряет.
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04.06.2021 18:18 Відповісти
Конечно не попал - вас, тварей зелёных, среди добровольцев и в помине не было - вы люди публичные.
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04.06.2021 18:37 Відповісти
Ну так самі "чесні" навіть після ЧОТИРЬОХ повісток до військомату не ходили. "Чесні", як Данілов, чесно сиділи і мріяли про Пуйла коли країна стікала кровю а волонтери збивались з ніг в пошуках снаряги, транспорту, їжі. Аж раптом цих "чесних" позвали на високі посади до Києва, такіж "чесні зелені"...
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04.06.2021 19:44 Відповісти
Сослаться на Авакяна, ну это все равно что на Библии поклястся здоровьем своих детей. Авакяшка - образец честности, неподкупности и профессионализма. Ну а что патриоты в тюрмах сидят, то это печальное недоразумение.
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04.06.2021 19:57 Відповісти
Зелень. Полезная для ва информация. Не пропустите!!!
В 2015 году ВСП решили неожиданно проверить воюющую часть на предмет правил хранения оружия (!?!?!). У долбоящеров хватило ума задержать чувака на блокпосту за то, что у него автомат не стоял на предохранителе(!!!!!). А потом поехать дальше - в его часть выяснять как же так у вас все плохо...
В общем: парня они тут же отпустили, во всей, части резко выяснилось, что абсолютный порядок с хранением оружия и БК. В финале все разошлись друзьями...
А) Даже тогда, когда все не оч хорошо понимали что вокруг происходит - этот случай подорвал доверие к ВСП. Зачем так делать?!
Б) Аммм... А вы за этими ребятами кого посылать собираетесь, зеленомордые?))))) А Давайте за ними Бубочка в бронике и Вирастюк поедут!!! И арстуют их!))) Или этот полудурок Данилов, напялит на себя броник и поедет арестовывать парней!!!
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04.06.2021 20:02 Відповісти
Та я повірив.
Скільки добровольців сєпарня із поліцаїв та прокурворів забруднила фальсифікованими кримінальними провадженнями...
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07.06.2021 16:20 Відповісти
 
 