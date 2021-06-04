Жоден чесний доброволець під санкції РНБО не потрапив, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наполягає, що жоден доброволець, який захищав Україну, не потрапив у санкційні списки, якщо він не є фігурантом кримінальних розслідувань.
Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ. При цьому Данілов посилався на доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яку той представив на засіданні РНБО.
"Жодна випадкова людина не може потрапити в санкційні списки. Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються, більш того, вони верифікуються не тільки на території України - вони верифікуються ще на території різних країн", - заявив Данілов.
Він додав, що в санкційних списках опинилися тільки люди, які вчинили ті чи інші злочини.
"Що стосується саме 3 або 4 осіб, про яких йде мова. Один із них причетний до пограбування ювелірного магазину в Києві, де вбили охоронця. Ще один перебуває на сьогодні в СІЗО. І ще двоє осіб, про яких йдеться - вони сьогодні проходять по кримінальних справах. Ще раз підкреслюю: жодної випадкової людини в списках, які на сьогоднішній день затверджені Радою нацбезпеки та оборони, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка", - додав він.
Нагадаємо, раніше про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомив командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Троє чеченських добровольців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку СНБО як ворів у законі. З'ясувати, яким чином вони потрапили в санкційні списки, збирається і профільний комітет парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
А честному Данилову мы как всегда поверим.
Що з такими говорити.
Будуть вам позови з європейських судів за наклепи.
Та і хіба їх можна характеризувати як ворів у законі ???
Я даже знаю эти страны...паРаша...беларуссия и армения...
Про Надьку дуру и минометы..... Про двери ОП...... Про захват власти Михо...... И тд
Есть решения судов?
При чем здесь решение СНБО о ворах в законе ? Эти подозреваетмые являются короноваными особами?
В вас Ріфмастер просидів у в'язниці півтора рока.
Й досі триває надута справа, проти нього, дитячого лікаря та військового медика...
В 2015 году ВСП решили неожиданно проверить воюющую часть на предмет правил хранения оружия (!?!?!). У долбоящеров хватило ума задержать чувака на блокпосту за то, что у него автомат не стоял на предохранителе(!!!!!). А потом поехать дальше - в его часть выяснять как же так у вас все плохо...
В общем: парня они тут же отпустили, во всей, части резко выяснилось, что абсолютный порядок с хранением оружия и БК. В финале все разошлись друзьями...
А) Даже тогда, когда все не оч хорошо понимали что вокруг происходит - этот случай подорвал доверие к ВСП. Зачем так делать?!
Б) Аммм... А вы за этими ребятами кого посылать собираетесь, зеленомордые?))))) А Давайте за ними Бубочка в бронике и Вирастюк поедут!!! И арстуют их!))) Или этот полудурок Данилов, напялит на себя броник и поедет арестовывать парней!!!
Скільки добровольців сєпарня із поліцаїв та прокурворів забруднила фальсифікованими кримінальними провадженнями...