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Новини Політика України
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ВР (11731) санкції (6845) РНБО (1717) чеченці (106) добровольці (779) Устінова (110)

Профільний комітет Ради з'ясує, чому проти бійців добробатів ввели санкції, - Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради з'ясує, чому проти бійців добробатів ввели санкції, - Устінова

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір заслухати керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції щодо питання про включення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура в санкційні списки Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомила в фейсбуці член комітету Олександра Устінова (фракція "Голос"), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні правоохоронного комітету було ухвалене рішення провести закрите засідання комітету, де депутати заслухають керівництво МВС та Нацполіції. До цих органів також будуть направлені запити, аби дізнатися: на яких підставах бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура були внесені до санкційних списків РНБО, як начебто "вори в законі"", - написала Устінова.

Вона зазначила, що раніше на засіданнях комітету декларувалося, що в Україні нині всього близько 30 ворів у законі, однак в санкційних списках чомусь опинилося 550 осіб. Зокрема - бійці-добровольці і навіть начальник штабу батальйону, які брали участь в боях за Широкино. Ці дії депутатка називає цілеспрямованою диверсією з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У список "ворів у законі" внесли чеченців, які воюють на Донбасі за Україну, щоб видати їх Росії - Береза

"Санкції передбачають, що так звані, "вори в законі", мають покинути територію України. А потрібно це, аби згодом видати бійців Кремлю: де їх, як мінімум, надовго посадять, а як максимум - закатують за захист нашої держави! Саме так сталося в грудні минулого року, коли ігноруючи всі закони, бійця батальйону Акієва було етаповано до Молдови на вимогу Росії!", - підкреслила Устінова.

Нагадаємо, раніше про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомив командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Троє чеченських добровольців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі.

Профільний комітет Ради зясує, чому проти бійців добробатів ввели санкції, - Устінова 01
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Топ коментарі
+8
Говнокомандуючий боїться будь яких військових.
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02.06.2021 18:37
+6
А я думаю тому , що ти голосувало за зе...
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02.06.2021 18:44
+3
Наверно кто-то не знает что "ворам" запрещено работать и служить.
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02.06.2021 18:38
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А я думаю тому , що ти голосувало за зе...
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02.06.2021 18:44 Відповісти
А Я , що Ви за "легітимного"..))
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02.06.2021 18:46 Відповісти
Ну скажи , що не голосував ? Тобі же брехать , як дихать
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02.06.2021 18:51 Відповісти
У него сейчас стадия отрицания))) Зебилы для него, это кто то другой))))
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02.06.2021 18:58 Відповісти
А Ви до якого прайду Себе відносите -Лохів чи неЛохів?
🤔
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02.06.2021 19:04 Відповісти
Говнокомандуючий боїться будь яких військових.
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02.06.2021 18:37 Відповісти
анурёз.
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02.06.2021 18:38 Відповісти
Профузне нетримання...
Шо в 5-го шо в 6-го...
))
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02.06.2021 18:44 Відповісти
Хоть когда-то делом займутся.
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02.06.2021 18:37 Відповісти
кацапский
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02.06.2021 18:39 Відповісти
Наверно кто-то не знает что "ворам" запрещено работать и служить.
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02.06.2021 18:38 Відповісти
В Трускавці цьому не вчили.
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02.06.2021 18:42 Відповісти
угу . особенно интересно .что в составе войск мвд
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02.06.2021 18:43 Відповісти
З'ясовуйте ХТО саме їх туди добавив - у цього випадку є ПІБ та вуха кремля
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02.06.2021 18:42 Відповісти
Надо вообще-то теперь весь список перешерстить
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02.06.2021 18:45 Відповісти
Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 2704Прощавай, гамериканець.
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02.06.2021 18:51 Відповісти
Ты сидишь в штатах, и сосёш толстый нигерский член за крэк. Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 8189
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02.06.2021 18:57 Відповісти
" Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России"Ну шо Устіновій неясно: СНБО,ОПа,МО і т.д. всі якісь не українські органи влади Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 8099
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02.06.2021 18:47 Відповісти
Причепились вже й до тих, хто приймав участь у боротьбі з ворогами нашої країни , прибувши з інших держав .Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. тому змушуймо не мовчимо Для подальшого поневолення країни вороги Українства хочуть нейтралізувати усіма наявними засобами патріотичну частину України здатну боронити та розбудовувати свою державу за всяку ціну не шкодуючи свого життя . Головне для ворогів України зупинити подальше відродження національної свідомості, національної сили бо це є головна перешкода на шляху бажаючих продати, а краще здати країну.
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02.06.2021 19:33 Відповісти
Кстати во всём мире официально около 450 воров в законе , откуда взялась цифра 550 ?
У нас что на заседание СНБО свезли всех воров в законе в Украину и ещё короновали там же более 100 ?
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02.06.2021 19:38 Відповісти
 
 