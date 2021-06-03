Профільний комітет Ради з'ясує, чому проти бійців добробатів ввели санкції, - Устінова

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір заслухати керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції щодо питання про включення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура в санкційні списки Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомила в фейсбуці член комітету Олександра Устінова (фракція "Голос"), інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні правоохоронного комітету було ухвалене рішення провести закрите засідання комітету, де депутати заслухають керівництво МВС та Нацполіції. До цих органів також будуть направлені запити, аби дізнатися: на яких підставах бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура були внесені до санкційних списків РНБО, як начебто "вори в законі"", - написала Устінова.

Вона зазначила, що раніше на засіданнях комітету декларувалося, що в Україні нині всього близько 30 ворів у законі, однак в санкційних списках чомусь опинилося 550 осіб. Зокрема - бійці-добровольці і навіть начальник штабу батальйону, які брали участь в боях за Широкино. Ці дії депутатка називає цілеспрямованою диверсією з боку Росії.

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"Санкції передбачають, що так звані, "вори в законі", мають покинути територію України. А потрібно це, аби згодом видати бійців Кремлю: де їх, як мінімум, надовго посадять, а як максимум - закатують за захист нашої держави! Саме так сталося в грудні минулого року, коли ігноруючи всі закони, бійця батальйону Акієва було етаповано до Молдови на вимогу Росії!", - підкреслила Устінова.

Нагадаємо, раніше про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомив командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош. Троє чеченських добровольців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі.