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Новости Политика Украины
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ВР (28728) санкции (10615) СНБО (4373) чеченцы (208) добровольцы (1032) Устинова (110)

Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен заслушать руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции по вопросу о включении бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила в Фейсбуке член комитета Александра Устинова (фракция "Голос"), информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правоохранительного комитета было принято решение провести закрытое заседание комитета, на котором депутаты заслушают руководство МВД и Нацполиции. В эти органы также будут направлены запросы, чтобы выяснить, на каких основаниях бойцы добровольческого батальона им. Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО, как якобы "воры в законе", - написала Устинова.

Читайте: В "санкционные списки СНБО" попали наши братья-чеченцы из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Это спецоперация РФ, - Ярош

Она отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек. В том числе - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино. Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России.

"Санкции предусматривают, что так называемые "воры в законе", должны покинуть территорию Украины. А нужно это, чтобы потом выдать бойцов Кремлю: где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум - запытают за защиту нашего государства! Именно так произошло в декабре прошлого года, когда, игнорируя все законы, боец батальона Акиев был этапирован в Молдову по требованию России!", - подчеркнула Устинова.

Также читайте: Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Напомним, ранее о внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщил командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Трое чеченских добровольцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБОкак воров в законе.

Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Говнокомандуючий боїться будь яких військових.
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02.06.2021 18:37
+6
А я думаю тому , що ти голосувало за зе...
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02.06.2021 18:44
+3
Наверно кто-то не знает что "ворам" запрещено работать и служить.
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02.06.2021 18:38
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А я думаю тому , що ти голосувало за зе...
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02.06.2021 18:44 Ответить
А Я , що Ви за "легітимного"..))
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02.06.2021 18:46 Ответить
Ну скажи , що не голосував ? Тобі же брехать , як дихать
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02.06.2021 18:51 Ответить
У него сейчас стадия отрицания))) Зебилы для него, это кто то другой))))
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02.06.2021 18:58 Ответить
А Ви до якого прайду Себе відносите -Лохів чи неЛохів?
🤔
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02.06.2021 19:04 Ответить
Говнокомандуючий боїться будь яких військових.
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02.06.2021 18:37 Ответить
анурёз.
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02.06.2021 18:38 Ответить
Профузне нетримання...
Шо в 5-го шо в 6-го...
))
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02.06.2021 18:44 Ответить
Хоть когда-то делом займутся.
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02.06.2021 18:37 Ответить
кацапский
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02.06.2021 18:39 Ответить
Наверно кто-то не знает что "ворам" запрещено работать и служить.
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02.06.2021 18:38 Ответить
В Трускавці цьому не вчили.
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02.06.2021 18:42 Ответить
угу . особенно интересно .что в составе войск мвд
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02.06.2021 18:43 Ответить
З'ясовуйте ХТО саме їх туди добавив - у цього випадку є ПІБ та вуха кремля
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02.06.2021 18:42 Ответить
Надо вообще-то теперь весь список перешерстить
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02.06.2021 18:45 Ответить
Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 2704Прощавай, гамериканець.
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02.06.2021 18:51 Ответить
Ты сидишь в штатах, и сосёш толстый нигерский член за крэк. Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 8189
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02.06.2021 18:57 Ответить
" Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России"Ну шо Устіновій неясно: СНБО,ОПа,МО і т.д. всі якісь не українські органи влади Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова - Цензор.НЕТ 8099
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02.06.2021 18:47 Ответить
Причепились вже й до тих, хто приймав участь у боротьбі з ворогами нашої країни , прибувши з інших держав .Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. тому змушуймо не мовчимо Для подальшого поневолення країни вороги Українства хочуть нейтралізувати усіма наявними засобами патріотичну частину України здатну боронити та розбудовувати свою державу за всяку ціну не шкодуючи свого життя . Головне для ворогів України зупинити подальше відродження національної свідомості, національної сили бо це є головна перешкода на шляху бажаючих продати, а краще здати країну.
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02.06.2021 19:33 Ответить
Кстати во всём мире официально около 450 воров в законе , откуда взялась цифра 550 ?
У нас что на заседание СНБО свезли всех воров в законе в Украину и ещё короновали там же более 100 ?
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02.06.2021 19:38 Ответить
 
 