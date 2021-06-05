Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Австралії виявили новий штам коронавірусу COVID-19. Його називають Delta-версією і він виявився заразнішим, ніж "індійський" варіант.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.
Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. Це викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.
Вірус виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.
Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один із чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу.
"Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Він відрізняється від інших випадків і не пов'язаний із цими випадками", - заявила головна санітарна лікарка штату Вікторія Бретт Саттон.
Вона додала, ще належить з'ясувати, звідки взявся цей варіант вірусу, а також те, що людям, які контактували із хворими, проведуть тести.
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Говорю же, что мне интересно, на чем основываются их суждения и выводы.
Ну, к примеру, человек и его семья переболели короновирусом в легкую - почихали 2 дня, вкус-нюх не теряли, и после такого судят по своему опыту и пишут, что "корона - это страшилка для лохов".
Ну, или они вообще не болели, а среди их знакомых, даже дальних, никого короновирусного не было - вот человек с полным основанием пишет - "Ваш короновирус - это фейк!"
Не от балды же прикалуются по этому поводу?
Испанка тому пример...одни болели...другие нет..
"более заразна"... Мы это слышали миллиард раз ! И пока не вымерли !!!
Ещё не обнаружен штамм на Луне и на Марсе.
Знаєте троля акваріуса, значить не вперше. Саме у руской лазні йому місце, може відмиє свої брудні рученята та брудного язика. Не робіть людям зауваження і вас не будуть посилати у дупу, до речі, що я із задоволенням роблю.