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Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж

В Австралії виявили новий штам коронавірусу COVID-19. Його називають Delta-версією і він виявився заразнішим, ніж "індійський" варіант.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.

Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. Це викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.

Вірус виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

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Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один із чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу.

"Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Він відрізняється від інших випадків і не пов'язаний із цими випадками", - заявила головна санітарна лікарка штату Вікторія Бретт Саттон.

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Вона додала, ще належить з'ясувати, звідки взявся цей варіант вірусу, а також те, що людям, які контактували із хворими, проведуть тести.
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Топ коментарі
+6
2030 год новости: "Новый марсианский штамм, Zeta - версия более заразный чем все предыдущие. Передается через телевизор. Симптомы: тех кто верит превращает в дурака и дебила. Всем лежать бояться, носить намордники. Ну и штрыкаться обязательно"
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05.06.2021 11:39
+5
..кто на этот раз, летучая кенгуру ? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 2774
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05.06.2021 11:58
+4
Страсті-мордасті.
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05.06.2021 11:16
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Страсті-мордасті.
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05.06.2021 11:16 Відповісти
А когда греческий алфавит закончится какими буквами будете называть варианты вируса??
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05.06.2021 11:30 Відповісти
2030 год новости: "Новый марсианский штамм, Zeta - версия более заразный чем все предыдущие. Передается через телевизор. Симптомы: тех кто верит превращает в дурака и дебила. Всем лежать бояться, носить намордники. Ну и штрыкаться обязательно"
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05.06.2021 11:39 Відповісти
Интересно, а вот те, кто выше отписался в стиле, что "корона - страшилка для лохов", уже переболели?
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05.06.2021 11:48 Відповісти
А должны были??
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05.06.2021 11:58 Відповісти
Не знаю, должны были или нет, и им я точно этого не желал.
Говорю же, что мне интересно, на чем основываются их суждения и выводы.

Ну, к примеру, человек и его семья переболели короновирусом в легкую - почихали 2 дня, вкус-нюх не теряли, и после такого судят по своему опыту и пишут, что "корона - это страшилка для лохов".

Ну, или они вообще не болели, а среди их знакомых, даже дальних, никого короновирусного не было - вот человек с полным основанием пишет - "Ваш короновирус - это фейк!"

Не от балды же прикалуются по этому поводу?
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05.06.2021 21:14 Відповісти
Все кто подвержен данному вирусу рано или поздно переболеют...те кто имеет к нему иммунитет болеть не будут..
Испанка тому пример...одни болели...другие нет..
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05.06.2021 12:01 Відповісти
..кто на этот раз, летучая кенгуру ? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 2774
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05.06.2021 11:58 Відповісти
Кролики...😁
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05.06.2021 12:02 Відповісти
Как они уже заколебали своей брехней...!
"более заразна"... Мы это слышали миллиард раз ! И пока не вымерли !!!
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05.06.2021 13:01 Відповісти
Гномы как раз вымерли... Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 9416 Остался один да и тот злой.
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05.06.2021 13:03 Відповісти
Прикольно... ))
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05.06.2021 13:13 Відповісти
Такое впечатление,что вирус постоянно кто то меняет.Узкоглазые продолжают эксперемент со своим детещем вероятно.Партия им сказала идти до конца))
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05.06.2021 13:53 Відповісти
Вигаданий вірус вигадано мутує в зомбоящику Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 4214
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05.06.2021 17:34 Відповісти
А ещё сколько идей в маланских головах.
Ещё не обнаружен штамм на Луне и на Марсе.
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05.06.2021 19:26 Відповісти
Аквариуса давно не слышно. Наверно подцепил все таки австралийскую заразу.
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06.06.2021 08:47 Відповісти
Акваріус у лазні за те, що модератора обзивав. Не сумуйте за ним, він незабаром з'явиться. Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 9176
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07.06.2021 11:22 Відповісти
Бан (англ. ban, /bæn/ -забороняти. Ніякого відношення до руской бані, тим більше до лазні не має. Розмовляйте грамотно.
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07.06.2021 12:19 Відповісти
Ви шо вперше на Цензорі? Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 1023
Знаєте троля акваріуса, значить не вперше. Саме у руской лазні йому місце, може відмиє свої брудні рученята та брудного язика. Не робіть людям зауваження і вас не будуть посилати у дупу, до речі, що я із задоволенням роблю. Новий штам COVID-19 виявили в Австралії: Delta-версія заразніша, ніж "індійський" варіант - Цензор.НЕТ 982
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07.06.2021 13:57 Відповісти
Так печально читать весь маразм в комментариях о вирусе что просто тошно. Сплошная профессура с претензией на Нобелевскую Премию. Динозавры безмозглые, пока весь мир не привьётся, вирус не победить. В каждом человеке без иммунитета у вируса широкое поле деятельности в плане мутаций а поэтому те, кто отказывается прививаться-преступники перед человечеством.
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06.06.2021 23:26 Відповісти
 
 