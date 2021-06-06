Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70%
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Росія імпортує майже 100% необхідного їй титану. 82,9% привозять з України.
Про це пише російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.
"Цікава таблиця зі звіту Рахункової палати (РФ. - Ред.) про ефективність управління державним фондом надр у 2018-2020 роках. Виявляється, Росія імпортує майже 100% необхідного їй титану. І знаєте звідки? З України. Звідти в РФ привозять 82,9% титану, 51,2% цирконію і 70% каоліну. На Казахстан припадає 87% імпортованого хрому і 73,2% імпортованої міді. 70,7% літію імпортувалося з Чилі, 83,3% бокситів - із Китаю, а Монголія поставила 85,2% плавикового шпату.
Наразі у держави де-факто відсутній будь-який план із імпортозаміщення дефіцитних видів корисних копалин; ба більше, спостерігається відставання від світового рівня розвитку і використання технологій збагачення і переробки сировини, зазначає Рахункова палата.
Центри компетенцій, які дісталися країні в спадок від СРСР, були втрачені; зменшилося або припинено повністю виробництво рідкісноземельних металів (РЗМ), а також цирконію і чорних металів - марганцю і хрому", - написав Адагамов.
Будь ласка, зачекайте...
А как было при Порошенко?
В России есть.
САМІ ВЕЛИКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ ЦЕ ІЇ ОЛІГАРХИ - СОВКОДРОЧЕРИ:
ПІНЧУК, КОЛОМОЙСЬКИЙ, АХМЕТОВ, ФІРТАШ, НОВИНСЬКИЙ, ТА ІНШ.
По законам військового часу їм смертна кара світить вже десять разів кожному.
Як що би твій Зе став президентом у 2014 му? Юмор цинізму доходить до тебе?
А казати що робити будеш свому роботодавцю Лахта обіжєна.
Более того, это значительная прибавка в украинский бюджет , не забывайте !
А вообще интересно получается: война -войной ,а бизнес без изменений!
Це підприємство належить расійському олігарху Деріпаско.
За це вбивати треба.
С того хрена , что теперь Украина потеряет эти самые 3 млрд евро каждый год за прекращение транзита по своей территории в пользу Германии.
Не глупее украинцев , а подлее .
Спасибо ссучке Тимошенко за тот геморрой.
Навіщо сваритись навколо Норд стріму-2, якщо є газ дешевший за російський ?
Байден має на увазі саме це, коли каже про важливість добрих стосунків з Німеччиною.
ага , ради добрых отношений с Германией .... тут щось инше
А Иран ближе, чем холодная далёкая Сибирь.
Так что достроить поток - не значит покупать углеводороды, прокачанные по нему.
Или покупать ровно столько, чтобы кремлёвский педофил
оставался на коротком поводке.
Достроить поток -2 означает похоронить укранискую ГТС , сделать её убыточной.
Германия ,ЕС будет покупать газа ровно столько , насколько им это выгодно и необходимо, а на коротком поводке, как обычно, останется не педофил, а явно кто то другой .
потребностей отечественных отраслей экономики в стратегических и дефицитных
видах минерального сырья играют такие страны, как Украина, Казахстан, Чили, Китай,
Монголия, ЮАР и прочие.
Украина в среднем за 2018-2020 годы обеспечивала поставку 82,9
% титана,
51,2 % циркония и 70
% каолина. На Казахстан пришлось 87
% импортируемого хрома
и 73,2 % импортируемой меди, 70,7
% лития импортировалось из Чили,
83,3 % бокситов - из Китая, а Монголия поставила 85,2
% плавикового шпата.https://ach.gov.ru/upload/iblock/64f/86t1xajzpwu5blnw66q0rieuy094t8oj.pdf
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Украина-это колония,которая содержит нашего врага россию и наших западных стратегических партнёров.
1) США (729,529 млрд м3 на рік, що становить 20,46% від загального світового видобутку);
2) Росія (642,917 млрд м3 на рік - 18,03%);
3) Іран (212,796 млрд м3 на рік - 5,97%);
4) Катар (174,057 млрд м3 на рік - 4,88%);
5) Канада (161,274 млрд м3 на рік - 4,52%);
6) Китай (128,481 млрд м3 на рік - 3,6%);
7) Норвегія (111,014 млрд м3 на рік - 3,11%);
8) Саудівська Аравія (102,380 млрд м 3 на рік - 2,87%);
9) Алжир (83,296 млрд м3 на рік - 2,34%);
10) Нідерланди (70,190 млрд м 3 на рік - 1,97%).
Пердни ще що при Пороху Медведчук був прем єр міністром