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Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - спікер уряду Зайберт

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску

В уряді Німеччини заявили, що Україна має залишатися транзитером російського газу навіть після добудови газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Reuters із посиланням на німецькі Frankfurter Allgemeine, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина, яка підтримала будівництво трубопроводу, попри шалену опозицію з боку США і багатьох європейських країн, які заявляють, що це позбавляє Україну вирішального важеля впливу на свого східного сусіда, завжди наполягала на тому, що вона має залишатися транзитною країною.

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна має залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек

Так він відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, що роль України як транзитної країни не буде гарантована після завершення будівництва газопроводу.

Німеччина очікувала, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну, йдеться в повідомленні видання.

"Завдяки угоді про транзит, частково узгодженої між ЄС і Німеччиною, Росія і Україна створили основу для цього, - сказав він. - Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися".

Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2"

Інші члени уряду були більш критичними.

Нільс Шмід, офіційний представник соціал-демократів - "молодших" партнерів консерваторів канцлера Ангели Меркель з питань зовнішньої політики, - сказав, що коментарі Путіна "не приносять користі, але викликають роздратування".

Опозиційні партії, у тому числі "зелені", які посідають друге місце серед консерваторів в опитуваннях перед вересневими загальнонаціональними виборами, заявили, що трубопровід слід згорнути.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3269783

Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 8534
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 291
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07.06.2021 01:14
+13
Звездуны-сказочники. Какая им разница из какой трубы им газа насыпют?
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07.06.2021 01:11
+13
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 1606
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07.06.2021 02:24
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Звездуны-сказочники. Какая им разница из какой трубы им газа насыпют?
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07.06.2021 01:11 Відповісти
Проститутки немецкие вашим нашим вместе спляшем Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5522
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07.06.2021 06:22 Відповісти
В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3269783

Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 8534
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 291
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07.06.2021 01:14 Відповісти
Это он сам себя хочет убедить , наверное .
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07.06.2021 01:33 Відповісти
Сделать вид что они не знали к чему все идет. Похоже учились у рузге лицемерию. Всю продажную и комсомольскую верхушку вроде Шредера и Меркель пора на свалку.

Только Партия Зеленых более менее адекватна вызовам истории.
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07.06.2021 02:21 Відповісти
Зелёные вам понастроят солнечных батарей, как в Техасе. А потом однажды зимой вырубится всё эелектричество.
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07.06.2021 02:23 Відповісти
Зато они единственные кто поддерживает Украину, а это сейчас важнее всего. Украина и Украинский Народ не должны сгинуть. Украина не должна повторить судьбу УНР с последующим Геноцидом.
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07.06.2021 02:27 Відповісти
У них есть армия ? Они могут привезти горы оружия ? Что толку с поддержки болтунов ?
Украина выживет не благодаря зелёным, а благодаря своей армии.
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07.06.2021 02:30 Відповісти
Вот когда Партия Зеленых придет к власти в Германии все будет. Поставки немецкого оружия и политическая поддержка явно не помешают Украине и Украинской Армии.
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07.06.2021 02:39 Відповісти
Да-да. Помню точно такие же надежды были на Байдена: каак размахнётся, каак шарахнет по Москве ядрён-батоном...
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07.06.2021 02:40 Відповісти
Еще не вечер.
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07.06.2021 02:42 Відповісти
Да уже ночь, куда там. WaPo пугает население летающими тарелками. Приехали.
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07.06.2021 02:51 Відповісти
"летающими тарелками" Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5045. Это скорее всего тесты проекта "Голубой Луч". Рептилоиды скоро придут Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 9677 Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 6534
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07.06.2021 03:00 Відповісти
Да рептилоиды уже здесь. Просто действуют через своих прокси. Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5130
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07.06.2021 03:52 Відповісти
Ужасно не правда ли? Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 4614. Ты уже видел рептолоедов? Я пока только "зеленых человечков" в Крыму и ихтамнетов на Донбассе. Рептолоедов не приходилось, пока.
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07.06.2021 04:16 Відповісти
Teбе мало показалось Коломойского, Степанова, Богдана ? Целый вагон фамилий накидать можно.
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07.06.2021 07:46 Відповісти
A настанут ли времена когда Украина начнёт полагаться только на саму себя, а не на решения рептилоидов ?
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07.06.2021 02:09 Відповісти
Ми насправді - одна з небагатьох країн, які мають шанс уникнути їхнього впливу. Може, не дозріли ще.
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07.06.2021 06:27 Відповісти
Руководство гнилое, к сожалению. Население хотело галабаротьку. Оно его и получило. Непонятно только: почему должны страдать нормальные люди. Нормальных мало, к сожалению - всего 10-15%.
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07.06.2021 11:56 Відповісти
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 1606
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07.06.2021 02:24 Відповісти
ждем Трапоидов на выборах в конгресс и сенат в ноябре 2022 они вам зеленым пендорасам устроят козью морду 😜
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07.06.2021 02:25 Відповісти
А может и раньше.
Читаю WaPo и не могу понять - кто же на самом деле руководит страной ? Блинкин пропал куда-то вообще, бабуся Пелося тоже; Байден иногда речушку толкнёт, и всё; Камалу отправили что-то перетирать к южным соседям, и о ней больше ничего не слышно. Жэсть какая-то творится.
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07.06.2021 02:27 Відповісти
Не переживай, Орде жить недолго осталось. Мир готовится раз и навсегда уничтожить эту плесень под названием "россия".
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07.06.2021 02:46 Відповісти
Ага, и потому Байден дал им отмашку на достройку СП-2.
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07.06.2021 02:50 Відповісти
Победа не всегда бывает бескровной.
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07.06.2021 02:58 Відповісти
Да где ты увидел стремление к победе ? Байден дал отмашку на СП-2 и подарил Путину Белоруссию. Дальше что ?
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07.06.2021 03:51 Відповісти
Пути Господни неисповедимы. Зло будет рано или поздно наказано.
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07.06.2021 04:18 Відповісти
це все очікувано
ніколи не розумів великих надій на Байдена як на знищувача московії
але все таки Байден буде трохи щемити московію, оскільки московія це абсолютний васал Китаю, а штати зараз концентруються на Китаї
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07.06.2021 07:50 Відповісти
They call it "silent diplomacy".
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07.06.2021 03:30 Відповісти
По идее народ должен таки поинтересоваться - куда подевались дорогие лидеры ?
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07.06.2021 03:50 Відповісти
РАБссия в очередной раз обосралась Турцией,...министр Чавуш-оглу заявил что Турция и дальше будет продавать Украине Байрактары и не только... Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 4796
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07.06.2021 04:33 Відповісти
Купить дело не хитрое - были бы бабки, а вот самим чего-нибудь подобное изготовить, вот тут башка нужна. Покупали бы лучше технологии и оборудование для них, вот это была бы тема, а так ничего путевого не выйдет, потому что нет у Турции такого вооружения, которое может напугать соседа. А беспилотники турки продают, потому что в Сирии и Ливии они показали свою бесполезность против современных средствами противовоздушной обороны - у армян не было такого на вооружении.
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07.06.2021 05:17 Відповісти
Все буде. Країна молоденька 7 рочків. Відбувається 1 етап - відродження нації через звільнення від століть москальщини, совка, геноциду з боку олігархів і одвічно підкотрольній ним влади.
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07.06.2021 06:03 Відповісти
Для немчуры важен только навар с прибыли, а говорят они то, что хотят слышать.
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07.06.2021 05:31 Відповісти
Голубиє єлі.
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07.06.2021 05:54 Відповісти
Германии будет веселее,если Украина останется транзитером газа.Если нет,то будет легкая озабоченность.
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07.06.2021 05:58 Відповісти
Ви ж ,фашисти,так само на післявоєнних трибуналах розповідали,що не знали до чого це приведе.
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07.06.2021 06:04 Відповісти
Кацапи вже обговорюють що відразу після запуску ПП-2 нарешті можна буде знищити Україну.
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07.06.2021 06:14 Відповісти
Развод и ещё раз розвод
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07.06.2021 06:22 Відповісти
Что-то Германия начинает напоминать немецкую порноактрису с этим ПП-2.
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07.06.2021 06:47 Відповісти
ти хоч одну знаєш німецьку порноакторку? чи це просто твої фантазії?
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07.06.2021 07:07 Відповісти
Питання не до мене, адресуйте його одному з коміків"Кварталу", до речі, виховані люди не звертаються до незнайомих на "ти".
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07.06.2021 07:18 Відповісти
в інтернеті, а також при радіообміні в ефірі звертатись на "ти" це норма
безграмотні люди цього не знають
а питання якраз до тебе, ти ж стверджуєш про якісь еротичні нагадування пубертатного періоду
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07.06.2021 07:29 Відповісти
Ну якщо "норма", то альтернативи не бачу. На думку спадає тільки 16-й сонет Шекспіра.
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07.06.2021 08:59 Відповісти
белый шум, сухая вода ну или вот эта туфта что пытается нам втюхать Зайберт.....
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07.06.2021 07:02 Відповісти
пояснюю:
гроші понад усе!
Германії СП-2 вигідний
московії фінансово невигідний, але політично дуже вигідний, в такому разі газова труба вже не буде в заручниках у України
США виходять зі Сходу і Ближнього Сходу (Афганістан, Сирія і т.д.)
але США виходять і з Європи також
домінуюче місце в Європі повільно захоплює Германія
без Британії в ЄС Германія вже впевненно займає лідируюче місце
Германія стає головною країною Європи
і США не хочуть псувати з німцями відносин7и, тому штати більше не блокують СП-2 і взагалі не конфліктують з Германією
є ще надія на Зелених, які можуть у веречні виграти вибори у Германії і щось змінити, але оскільки гроші понад усе, то надії небагато
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07.06.2021 07:26 Відповісти
Конечно важно. Ведь на фоне строительства потока, должностей немцев в Роснефти, непредоставлении оружия Украине и т.д. можно что-то заподозрить о переделе мира и экономического положения в ЕС.
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07.06.2021 07:42 Відповісти
так і є
сильні країни вирішують долі слабких
об слабких завжди витирають ноги
і всі оці завивання про демократію, про принципи справедливості і тд це все не більше, ніж заклинання шамана біля вогнища з бубном
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07.06.2021 07:46 Відповісти
Нужно не канючить, а страну сильно делать
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07.06.2021 13:12 Відповісти
Звучит как издевательство ...
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07.06.2021 08:27 Відповісти
да ладно... вы чего нас за идиотов держите ? пипец... совсем уде охамели с своей ложью!
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07.06.2021 09:25 Відповісти
Під дурнів молотять. Подивився б я на реакцію цих розумників, якби їм величезною системою потужністю у 170 млрд.м3 запропонували качати 20-40 ЗА межею реальної рентабельності. З можливістю у будь-який критичний момент цю прокачку безболісно зупинити і вимагати що завгодно за її відновлення.
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07.06.2021 10:17 Відповісти
Для Германии важно, что бы Германия теряла деньги? Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3690
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07.06.2021 11:24 Відповісти
а германии важно еще остаться германией?
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07.06.2021 12:56 Відповісти
Так Украина и останется "транзитером", будут примерно 2 млн.кубов прокачивать и докажи что єто не транзит.
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07.06.2021 13:29 Відповісти
А если что, они мощной озабоченностью помогут
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07.06.2021 15:31 Відповісти
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2"--- так взорвите ту трубу , делов-то! И Украина останется транзитером газа, даже вас в свою трубу пустит. И все будут довольны!
Нет? Тогда не свистите, как наш писькограй!
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08.06.2021 01:07 Відповісти
 
 