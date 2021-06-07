Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - спікер уряду Зайберт
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В уряді Німеччини заявили, що Україна має залишатися транзитером російського газу навіть після добудови газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише Reuters із посиланням на німецькі Frankfurter Allgemeine, передає Цензор.НЕТ.
Німеччина, яка підтримала будівництво трубопроводу, попри шалену опозицію з боку США і багатьох європейських країн, які заявляють, що це позбавляє Україну вирішального важеля впливу на свого східного сусіда, завжди наполягала на тому, що вона має залишатися транзитною країною.
"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна має залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.
Так він відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, що роль України як транзитної країни не буде гарантована після завершення будівництва газопроводу.
Німеччина очікувала, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну, йдеться в повідомленні видання.
"Завдяки угоді про транзит, частково узгодженої між ЄС і Німеччиною, Росія і Україна створили основу для цього, - сказав він. - Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися".
Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.
Інші члени уряду були більш критичними.
Нільс Шмід, офіційний представник соціал-демократів - "молодших" партнерів консерваторів канцлера Ангели Меркель з питань зовнішньої політики, - сказав, що коментарі Путіна "не приносять користі, але викликають роздратування".
Опозиційні партії, у тому числі "зелені", які посідають друге місце серед консерваторів в опитуваннях перед вересневими загальнонаціональними виборами, заявили, що трубопровід слід згорнути.
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Только Партия Зеленых более менее адекватна вызовам истории.
Украина выживет не благодаря зелёным, а благодаря своей армии.
Читаю WaPo и не могу понять - кто же на самом деле руководит страной ? Блинкин пропал куда-то вообще, бабуся Пелося тоже; Байден иногда речушку толкнёт, и всё; Камалу отправили что-то перетирать к южным соседям, и о ней больше ничего не слышно. Жэсть какая-то творится.
ніколи не розумів великих надій на Байдена як на знищувача московії
але все таки Байден буде трохи щемити московію, оскільки московія це абсолютний васал Китаю, а штати зараз концентруються на Китаї
безграмотні люди цього не знають
а питання якраз до тебе, ти ж стверджуєш про якісь еротичні нагадування пубертатного періоду
гроші понад усе!
Германії СП-2 вигідний
московії фінансово невигідний, але політично дуже вигідний, в такому разі газова труба вже не буде в заручниках у України
США виходять зі Сходу і Ближнього Сходу (Афганістан, Сирія і т.д.)
але США виходять і з Європи також
домінуюче місце в Європі повільно захоплює Германія
без Британії в ЄС Германія вже впевненно займає лідируюче місце
Германія стає головною країною Європи
і США не хочуть псувати з німцями відносин7и, тому штати більше не блокують СП-2 і взагалі не конфліктують з Германією
є ще надія на Зелених, які можуть у веречні виграти вибори у Германії і щось змінити, але оскільки гроші понад усе, то надії небагато
сильні країни вирішують долі слабких
об слабких завжди витирають ноги
і всі оці завивання про демократію, про принципи справедливості і тд це все не більше, ніж заклинання шамана біля вогнища з бубном
Нет? Тогда не свистите, как наш писькограй!