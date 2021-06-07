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Новини Політика України
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На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук

На зустрічі президентів США і Росії, яка незабаром має відбутися в Женеві, Байден спробує змусити Путіна виконувати норми міжнародного права.

Таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, що в розмові торкнуться комплексу питань. І одне з них, як і позначав сам президент Байден, полягає в тому, щоб створити для Росії такі умови відносин зі Сполученими Штатами Америки, з Європою, такі принципи відносин, які б змусили Росію виконувати норми міжнародного права", - зазначив політик.

Він констатував, що сьогодні Росія фактично відмовляється від виконання міжнародних норм та поводиться агресивно - і не тільки стосовно України.

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"Росія втручається у вибори в різних країнах, отруює людей у різних країнах, тобто поводиться дуже агресивно і не зважає на норми та правила, які встановлені в цивілізованому світі", - наголосив експрезидент.

На його думку, Байден пригрозить Путіну посиленням санкцій, якщо Росія не повернеться до цивілізованого поля міжнародних відносин: "Думаю, що Байден обов'язково це питання порушить перед Путіним і скаже йому приблизно так: якщо Росія не виконуватиме міжнародні норми, до неї будуть застосовуватися відповідні заходи впливу. Маються на увазі насамперед санкції, які можуть розширюватися і можуть посилюватися. Тобто ця тема буде присутня", - упевнений Кравчук.

Окрім того, вважає він, на саміті будуть порушуватися питання гарячих точок у різних регіонах світу.

"Це і Близький Схід, і інші країни, й інші регіони, де присутні серйозні конфлікти", - резюмував очільник української делегації в ТКГ.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4274
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07.06.2021 08:12
+1
Ух ты, какой-же догадливый Макарыч, ну просто Вольф Мессинг.
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07.06.2021 07:24
+1
ну, предложит должность в наблюдательном совете СП-2 для Хантера Байдена, и всё норм будет
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07.06.2021 09:24
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Ух ты, какой-же догадливый Макарыч, ну просто Вольф Мессинг.
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07.06.2021 07:24 Відповісти
В отличии от вас, Леонид Макарович ИНФОРМИРОВАННЫЙ, а не просто догадливый.
Правильно сказал и вовремя.
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07.06.2021 08:09 Відповісти
Только полный идиот не может сообразить, что тема санкций будет на первом месте в переговорах. А то что прокукарекал старый пирдун,, знают все, кто умеет читать и анализировать.
Да, поздравляю тебя, ты наконец-то освоил алфавит и по немногу уже читаешь.
Главное, следи, чтобы твой партбилет члена кпSS, который ты закопал в огороде, не сгнил от сырости. На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255 На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255 На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255
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07.06.2021 08:51 Відповісти
На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4274
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07.06.2021 08:12 Відповісти
Бла-бла-бла-бла На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8748 хорошо научился звездеть, протирая штаны в КПСС.
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07.06.2021 08:22 Відповісти
Твое ***** протирало галифе в солдатском клубе в уже несуществующей ГДР.
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07.06.2021 09:44 Відповісти
ні про що конкретно дядя Джо і ***** не домовляться. Коло питань, можливо, з боку США буде окреслене широким. Але, якщо щось і вирішать записати в обопільно погоджене - то лише про наміри скорочувати озброєння. А, якщо щось і збиратимуться виконувати на парітетних засадах - то лише заходи по контролю над світовим кліматом.
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07.06.2021 08:36 Відповісти
За гешефт на газу будуть домовлятись.Доля Байдена за зняття санкцій мабуть не задовольнила...***** грошей йому скільки просить дасть,тільки по відмові щодо України завдань наріже.
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07.06.2021 08:51 Відповісти
ну, предложит должность в наблюдательном совете СП-2 для Хантера Байдена, и всё норм будет
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07.06.2021 09:24 Відповісти
Кравчук теперь стал бабой Вангой 🤣🤣🤣🤣
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07.06.2021 09:00 Відповісти
Винтажный газогенератор шота знает? На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8621
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07.06.2021 09:56 Відповісти
 
 